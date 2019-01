Vinene fra Sicilien

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt - klik her for at læse mere.

Sicilien er den største ø i Middelhavet, og når man rejser rundt på den smukke ø, fornemmer man egentlig ikke, at det er en ø. Her er bjerge, nærmest kontinentalt klima midt på øen, og det tager næsten tre timer at køre fra den ene side af øen til den anden. Som et vartegn for øen står Europas største aktive vulkan Etna i den nordøstlige del af øen. En vulkan, som også er blev kendt i vinkredse, da de meget hypede Etna-vine netop kommer fra foden af den.

Sicilien er den region i Italien, hvor der produceres mest vin. Der produceres mere vin på Sicilien end i Piemonte og Toscana tilsammen. Sicilien er vinmæssigt samme størrelse som Tyskland eller Sydafrika, så et stort og vigtigt vinområde. Men langt hovedparten af vinene er dog billige dagligdagsvine, og i dag er det under 40%, som klassificeres som DOC-vin, men det vokser voldsomt og er bare på et år steget med over 100%. 60 mio. flasker blev der produceret i 2017, men som nævnt en endnu større del solgt som bulk. Sicilien har i dag 23 DOC-typer, 1 DOCG (Cerasuolo di Vittoria) og 7 IGT.

En del klassificeres dog som IGT-vine, en klassifikation, som giver mulighed for at bruge internationale druer som f.eks. syrah og chardonnay. Hovedproduktionen kommer fra kooperativer, som historisk har sit udspring fra de hårde tider, hvor bønderne var meget fattige og traditionelt undertrykt af godsejerne.

Udviklingen er kolossal på Sicilien, og det er kvalitetsvin, man i dén grad satser på. Arealet anvendt til vindyrkning er blevet mere end halveret de seneste årtier, og produktionen blevet moderniseret og intensiveret.

De røde vine laves primært på nero d’Avola druen, en drue, som frembringer nogle dybe, krydrede vine med rimelig høj garvesyre. Desværre har druen et lidt dårligt ry, da der også produceres en række tvivlsomme vine på druen, vine som er kluntede, marmeladeagtige, og som savner elegancen. Især større vinproducenter på fastlandet køber denne vin fra øen og sælger den som bulkvin - vinen, der herhjemme ofte ender på bag-in-box.

Ud over nero d’avola ser man en del syrah brugt både alene og blandet med nero d’Avola. Og så må man ikke glemme nerello mascalese, druen som har gjort Etna-vinene så eftertragtede.

På den hvide side er det den lokale grillo drue, som man primært møder. En drue, som vinder frem med sit aromatiske udtryk. Ud over til hvidvin bruges den i marsala, som er den vintype, Sicilien er mest kendt for. Carricante er Etnas hvide drue, som de senere år har vundet frem, og som vi givet vil komme til at se mere til.

Men der er over 400 forskellige druer på Sicilien, og derudover mener man, at der er yderligere 2-300 druevarianter, som ikke er navngivet endnu.

Sicilien er rig på bjerge og ikke mindst vulkanen Etna. Betingelserne med bjergsider, et varmt og tørt klima og en god, leret jord er ideel for vindyrkning. Så der er ikke tvivl om, at man kommer til at høre mere fra Sicilien. Udfordringen er stadig den store mængde af billig og ligegyldig vin, som fylder vinreolerne i supermarkederne. Det kan risikere at give øen et broget image blandt forbrugerne.

Men der er en yderst positiv udvikling på øen. Mange unge vinmagere kommer til, da druer og jord stadig er til at betale. Området modtager endvidere store tilskud fra EU, hvilket har givet mulighed for mange til at fremelske de lokale sorter og investere i økologisk vinbrug samt i moderne faciliteter.

2017 årgangen

2017 årgangen blev en af de varmeste og tørreste år i mange år. Der faldt stort set ingen regn mellem april og september. Men lidt regn i september betød, at vinstokkene kom til sig selv, og at modningen af druerne blev ganske flot. Men der var stor variation på øen, nogle områder fik regn som normalt, bl.a. på Etna, mens andre meget lidt fik. I gennemsnit faldt der 568 mm. hvilket er lidt under gennemsnittet. Sicilien blev ikke, som mange andre steder i vinverdenen, ramt af frost. Der var derfor en ideel blomstring og ingen problemer med sygdomme. Den meget tørre sommer betød dog små druer og noget lavere udbytte. Endvidere en tidlig høst omkring 8-14 dage tidligere end normalt. Totalt set en høst 25% mindre end året før.

Etna Rosso

Vinene laves på primært nerello mascalese men ofte med en smule nerello cappucio. Sidstnævnte for at give farve og frugt til vinen. Det er yderst elegante vine, og er man til vine på nebbiolo fra Piemonte og pinot noir fra især Bourgogne, vil jeg anbefale vinene fra Etna. De er lyse, yderst elegante med høj syre og en del tannin. Skal jeg sammenligne dem med nebbiolo har de lidt mere rød, umiddelbar frugt og en smule lavere tannin. Endvidere har de den mineralske, karakteristiske karakter, som kommer fra den vulkanske jord. Årgangsmæssigt er der forskelle, men min vurdering er, at producenten betyder mere. Det var 2016 af Etna Rosso, der blev præsenteret, men flere, som frigiver enkeltmarker, præsenterede 2015 og 2014. Alle tre ganske pæne årgange. Udfordringen er klart at lade druerne tale og ikke maskere dem for meget med fadene. De gode producenter som Benanti, Gialomo Russo, Pietradolce og Graci benytter stort set ikke de mindre fade men udelukkende de større slavonske botti. Lidt på samme facon som de klassiske producenter i Barolo.

De bedste Etna rødvine

Benanti Rovittello 2014. 95

Theis Vine | 250 kr

Mørke, vilde skovbær i duften. Intens vin med masser af mørke bær, krydderier men stadig med en flot elegance. Lang afslutning. Fadpræget fornemmes klart.

Pietradolce Etna Rosso Contrada Rampante 2016 94

Atomwine | 349 kr.

Mørk med sorte bær i duften. Noget fadpræg men en seriøs vin med sorte kirsebær, krydderier og vanilje i smagen. Flot dybde og lang afslutning.

Planeta Etna Rosso 2016. 91

Vinoble | 199 kr.

Masser af røde bær i duften. Intens og frugtig i smagen med jordbær og røde kirsebær. Pænt balanceret med en vis dybde. Flot afslutning.

Etna Bianco

De hvide Etna-vine er lavet på primært carricante druen, som indimellem blandes med cataratto, minella og visparola. Carricante dyrkes især omkring Milo på den østlige side af Etna. Det er en aromatisk drue, hvor der især er fersken og citrustoner i duften. Men i smagen er den yderst mineralsk og har et helt specielt svovlet udtryk, jeg gætter på kommer fra den mineralske jord. Syren er høj og strukturen for de fleste ganske flot. En meget atypisk italiensk hvidvin, jeg anbefaler alle at prøve.

3 gode hvidvine fra Etna

Az. Agr. Tornatore Tornatore Etna bianco 2017. 92

Thewinecompany | 149 kr.

Flot koncentration og masser af fersken, blomster, våde sten og citrus. Velbalanceret og imødekommende. Sprød afslutning.

Cottanera Etna Bianco Contrada Calderara 2016. 92

AK Vine | 139 kr. tilbudspris

Let citrus i duften. Masser af fersken, limefrugt, mineralitet og blomster i smagen. Yderst velbalanceret med en sprød afslutning.

Tenuta di Fessina A'Puddara 2016. 92

Ukendt | ca. 150 kr.

Mørkere i farven og lagret 6-8 måneder på egetræsfade, hvilket giver en noget anden vin. Abrikos, fersken, mineralitet og krydderier i smagen. Flot syre og velbalanceret vin.

Zibibbo

Meget blomstret udtryk og lidt Siciliens svar på muscat eller gewurztraminer. Masser af intensitet i duft og smag. Meget blomstret og parfumeret i smagen. Bestemt en spændende drue, der dog givet vil dele folk grundet dens noget parfumerede udtryk. Ikke mange producenter men med Costa Ghirlanda som den tonegivende.

Coste Ghirlanda Silenzio 2016. 92

Ikke i DK pt. | ca. 200 kr.

Meget intens i duften af blomster. I smagen krydrede noter, fersken, ananas, blomster og krydderier. Flot koncentration og spændende tør vin med en del kant.

Grillo

Grillo er den dominerende hvidvinsdrue på Sicilien. Den giver nogle friske vine med fersken og citrustoner. Grillo har man fundet ud af er en krydsning mellem den lokale cataratto drue og så muscat alexandria. Druen havde sin storhedstid i midten af 1900-hundredetallet, da marsala-vinen var på sit højeste, og man forsøgte at skabe forskellige krydsninger velegnet til denne vintype. For mig er grillo især en vin, der imponerer i næsen. Den er yderst intens i duften men kan ofte have svært ved at følge med i smagen. I de senere år er druen begyndt at blive taget mere alvorligt, og man finder i dag mange ganske gode vine på denne drue. En vin, jeg altid vil nyde til mad og gerne lidt fyldig, krydret mad. Vinder i øvrigt mere og mere ind, og produktionen steg med ikke mindre end 23% fra 2016.

3 gode vine på grillo

Feudo Maccari Family and friends 2017 93

Supervin | 219 kr.

Fadlagret grillo med fersken, tropiske frugtnoter og lime i smagen. Vanilje og krydderier fra fadet. Lang afslutning. Vellykket at se grillo lagret på fad, men svær balance.

Gorghi Tondi Kheirè Grillo 2017. 92

Ukendt | ca. 100 kr.

Flot intensitet både i duft og smag. Fersken, tropisk frugt og blomster. Velbalanceret og pakket ind i en flot syre. Lang afslutning.

Caruso & Minini Timpune Grillo 2017. 90

Glud Vine | ukendt kr.

Intens i næsen med fersken og citrus. Flot, ren frugt med blomstrede noter og en lang sprød afslutning.

Perricone

Minder i stilen lidt om mencia druen fra Spanien. Rimelig høj tannin og drevet af sort frugt i smagen. Kølige vine med animalske træk. Meget spændende drue, som har været glemt men er på vej frem, især i det vestlige Sicilien.

Feudo Montoni Perricone "Core" 2016. 91

Oxholm Vin | 169 kr.

Intens og yderst flot vin med sorte bær, animalske toner og vanilje i smagen. Flot fylde og velintegrerede tanniner.

Frappato

En let drue med noter af jordbær, røde kirsebær. Nærmest at sammenligne med pinot noir eller gamay uden at have samme struktur. En let og ofte spændende frugtig vin som afkølet en sommerdag er et flot alternativ.

Gorghi Tondi Dumè Frappato 2017. 90

Ukendt | ca. 130 kr.

Intens med masser af jordbær i næsen. Flot, frugtig vin, hvor frugten virkelig får lov at komme frem. Pæn afslutning. Rigtig læskende sommervin.

Nero d’Avola

Måske den drue, de fleste forbinder med Sicilien. En drue, der kan give mange forskellige udtryk og i mange forskellige kvaliteter. Den benyttes også i en del blends, dog er mange af disse ganske uinteressante i min optik. Når den fremstår rent, kan den have et let krydret udtryk, være intens med røde bærtoner med mynte, chokolade og vaniljetoner. Der, hvor den fungerer bedst, er når man fornemmer druen renest, altså uden for meget fad og gerne med et let mineralsk udtryk. Det finder man oftest i vinene fra den sydøstlige del af Sicilien.

5 gode nero d’Avola:

Assuli Lorlando Riserva 2015. 93

Ukendt | ca. 150 kr.

Mørk og intens med sort peber i næsen. Let bitre bærtoner, lakrids, krydderier og vanilje i smagen. Flot balance og dybde. Krydret afslutning.

Gulfi Nerojbleo 2014. 93

Jysk Vin | 129 kr.

Masser af fad men velintegreret. Sorte bær, krydderier og violer i smagen. Lang afslutning.

Firriato Harmonium 2013. 92

Tosca vini | 249 kr.

Intens mørk, nærmest sort. Mørke noter, flot koncentration og en vellavet nero d’Avola i den kraftigere stil. Lang afslutning.

Feudo Disisa Nero d’Avola 2016. 92

Thewinecompany.dk | 89 kr.

Modne jordbær i duften. En let og meget imødekommende nero d'Avola med røde bær, krydderier og blomsternoter i smagen. Vellavet med en frugtig afslutning.

Terre di Giurfo Kuntari 2015. 92

Ukendt | ca. 100 kr.

Sort i farven med sorte bær i duften. Sorte kirsebær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Lang, krydret afslutning.

Syrah

Er der en international drue, der gør det godt på Sicilien, er det syrah. Vinene kan på ingen måde sammenlignes med de tilsvarende fra hverken det nordlige Rhône eller Australien. Måske skal man lede indimellem. Masser af koncentration og man fornemmer alkoholen, men de er ikke nær så marmeladeagtige som i Australien, og så har de pebertonerne fra Rhône. Alt i alt ganske spændende vine, omend ingen vitterligt kommer helt ud over rampen. Og så er der det interessante kuriosum, at danske Peter Vinding-Diers laver vin her, netop med vægt på syrah.

Feudo Disisa Roano 2014. 92

Slagelse Vinhandel | 189 kr. tilbudspris

Mørk, tæt frugt. Brombær, lakrids, peber i smagen. Meget koncentreret men fin syre og afstemt alkohol. Lang afslutning.

Vinding Montecarrubo Il Carubo 2016, Sicilien. 92

Vinspecialisten | 325 kr.

Spændende og særdeles god syrah fra danske Peter Vinding-Diers på Sicilien. En frugtig vin i stilen med mineralitet, brombær, kirsebær og vanilje. Stadig en hel del fadpræg, hvilket vil aftage og gøre vinen mere elegant. Pæn, pebret eftersmag. Køb og gem den et par år.

Søde vine

Sicilien kan i den grad lave søde vine. Mest kendte er vinene fra Marsala, men også vintypen passito er værd at lede efter. Dette er hvide, søde vine men med en høj kompleksitet. Højdepunktet er uden sidestykke Donnafugatas Ben Ryé, som i min optik er en af de flotteste søde vine i verden. Syren, den honningfyldte sødme og krydrede smag er alt, hvad man kan bede om.

Donnafugata Ben Ryé 2015. 97

Sigurd Muller vin | xx kr.

Nær det perfekte. Masser af orangetoner, honning, abrikos og varme krydderier i smagen. Flot syre og yderst velbalanceret. Meget lang afslutning. Den perfekte meditationsvin.

Blend og andre gode Sicilien vine:

Donnafugata Tancredi 2014. 91

Sigurd Muller Vin | 225 kr

Mørke bær, brombær, peber, masser af krydderier og vanilje i smagen. Vellavet med en pæn koncentration. Lang afslutning.

Donnafugata Mille e una Notte 2014. 95

Sigurd Muller Vinhandel | 400 kr.

I min optik måske en af Sicliens bedste vine. Næsten sort med flot intensitet af mørke bær i næsen. Sorte kirsebær, violer, peber, krydderier og vanilje i næsen. Yderst velbalanceret med en lang afslutning.

COS Pithos Rosso 2014. 93

Adriat Vinhandel | 225 kr.

Blend af nero d’Avola og frappato. Lavet på store nedgravede amforakrukker. Yderst intens og imødekommende. Jordbær, røde kirsebær og krydderier i smagen. Velbalanceret med en frugtig afslutning.

