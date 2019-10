Vinene med den sorte hane

Toscana er nok et af verdens smukkeste vinområder, og midt i Toscana finder man Chianti Classicos 7.200 hektar vinmarker omgivet af skove, fritstående søljecypresser, valnødde- og oliventræer. Vinene kan altid genkendes, for på flaskehalsen ses den sorte hane, som er blevet symbolet for Chianti Classico vinene.

Det er den lokale drue sangiovese, som dominerer. Dertil må der iblandes op til 20% af de lokale druer canaiolo og colorino eller de internationale druer cabernet sauvignon, syrah og merlot. Siden 2006 har grønne druer været forbudt.

Det er et af de ældste vinområder i verden, og man kan allerede i 1716 finde forskrifter for, hvordan grænserne er mellem de forskellige zoner i Chianti. Før i tiden var vinene kendt for at komme på bastflasker, men da kvaliteten i en årrække faldt, og forbrugerne forbandt den lidt kedelige vin med bastflaskerne, valgte de fleste producenter at bruge almindelige flasker i deres forsøg på at skabe et bedre image for vinene. Og det lykkedes. For Chianti Classico vinene er på vej tilbage og er de seneste år vokset i kvalitet men desværre også i pris. Før i tiden kunne man let finde en god Chianti Classico for en halvtredser, men nu skal man nærmere de hundrede kroner for at finde en acceptabel vin.

Chianti Classico DOCG produceres i den ældste, ”klassiske” del af Chianti, og området dækker en strækning af billedskønne, smukke højdedrag, der går igennem ni kommuner, Castellina, Gaiole og Radda in Chianti, dele af disse i Castelnouvo Berardenga og Poggibonsi i Siena-provinsen, samt Barberino Val d’Elsa, San Casciano og Tavarnelle Val di Pesa i Firenze-provinsen. Kommunerne strækker sig fra lidt syd for Firenze til lidt nord for Siena, beliggende imellem Monti del Chianti til øst og Pesa- og Elsa-dalene til vest.

Den almindelige Chianti Classico er typisk en ung rødvin, der må komme på markedet 1. oktober året efter høsten. Det er en frugtig vin i stilen, og den er derfor velegnet til lette kødretter og især pastaretter. Chianti Classico Riserva er et niveau højere og er udvalgte druer samt en længere fadlagring (2 år heraf minimum 3 måneder på flasken). Det betyder ofte, at vinene er mere koncentrerede og komplekse. Og de kan derfor stå imod kraftigere retter. Yderligere er niveauet Gran Selezione blevet introduceret. Her er der tale om en vin, der skal dyrkes på den specifikke ejendom og lagres 30 måneder inden frigivelse. Det skal dog bemærkes, at der ingen krav er til fadlagring, hvilket betyder, at det er muligt at finde både riserva-vine og gran selezione med ingen eller meget lidt fadpræg. Oftest er de lagret i større botti. Det kan gøre det svært at navigere i vinene fra Chianti, og man er derfor oftest nødt til at kende de enkelte huses stil.

Sådan bliver vinene

2017

En på mange måder svær og udfordrende årgang. Vinteren var tør, og vandreserverne i bund. Der kom sen frost, som havde betydning for knopskydningen. Sommeren var meget varm og stokkene var i konstant stress. Men regn i september reddede årgangen, og kvaliteten endte med at blive ganske pæn. Men kvantiteten var lav og 27% under gennemsnittet, hvilket er den mindste høst i 40 år! Smagsmæssigt er 2017 en overraskende god årgang, meget klassisk i sit udtryk med en medium koncentreret frugt og masser af syre. Jeg holder meget af, når sangiovese viser sin umiddelbare frugt med jordbær, ribs og hindbær, og det synes jeg flere af vinene viser. Måske ikke en årgang, der kan gemmes i årtier, men den er ganske drikbar nu og de næste 8-10 år, for de bedre endnu længere.

2016

En på mange måder klassisk årgang, hvor der ikke var mange udfordringer rent klimatisk og dermed ikke megen sygdom i vinmarkerne. Der var en smule vandmangel i slutningen af juli, men regnbyger i august tog vinstokkenes stress af. Det var ikke for varmt, og der var derfor ingen problemer med for varm frugt og for lav syre. En årgang, hvor især sangiovese modnede flot. Det var dog mit indtryk efter at have smagt omkring 60 vine fra årgangen, at der er en del variation mellem de forskellige huse, som især skyldes den proces, som hvert hus har valgt. Nogle vine er derfor mere tilgængelige nu, mens andre har bedst af at vente nogle år. Årgangen er generelt lidt mere tilbageholdende end 2015, og tanninerne mere tørre og fremtrædende. De bedste viser dog pæn kompleksitet og vil givet udvikle sig flot de næste 8-10 år. Konklusionen må være, at 2016 er et af de bedste år gennem de seneste 10-20 år.

2015

En elegant og flot årgang. Vejret artede sig fra sin pæneste side. En kølig vinter med få dage med frost. Mildt forår med perfekte betingelser for knopskydning og blomstring. Sommeren var varm og tør, og det fortsatte langt ind i efteråret med kølige nætter og varme dage. Det gav vine, som er meget frugtige i udtrykket med røde kirsebær, kirsebærsten, lette krydderier og strejf af vanilje i smagen. De bedste formår at holde frugten intakt og ikke polstre den til med fad, som desværre er et problem for mange. En årgang, som ikke har tanninerne til at blive gemt mange år, men som allerede nu står ganske flot og kan nydes de næste 5-8 år.

De første riserva-vine blev også præsenteret, og de står generelt flot, omend mange virker ubalancerede i forhold til brugen af især nye fade. Men dem, der har formået at finde balancen, står med nogle virkeligt flotte vine, som vil være rigtig gode køb til kælderen.

12 af de bedste Chianti Classico fra 2017 og 2016

Castello di Monsanto Chianti Classico 2017. 92

Bichel | 180 kr.

90% sangiovese, 5% canaiolo, 5% colorino. Intens i frugten og mere imødekommende som ung end normalt. Flot koncentration og masser af kirsebær, peber, tobak og vanilje i smagen. Velbalanceret med en tør men lang afslutning. Yderst flot, frisk med masser af røde bær og blomsternoter.

Fontodi Chianti Classico Filetta di Lamole 2016. 92

Suenson | 219 kr.

100% sangiovese. Frugtdrevet, masser af kirsebær, lakrids og peber i smagen. Velbalanceret med en frugtig afslutning. Flot Chianti med en del tannin, så den kan med fordel gemmes. Røde kirsebær, krydderier, peber og vanilje i smagen. En klassisk Chianti Classico med en både tør og saftig afslutning.

Castellare di Castellina Chianti Classico 2017. 91

Distinto | 110 kr.

95% sangiovese og 5% canaiolo. Masser af røde bær især jordbær og ribs. Flot, slank struktur med en pæn, lang afslutning.

Castello di Ama Chianti Classico 2017. 91

Philipson Wine | 200 kr. Tilbudspris

96% sangiovese og 4% merlot. Flot koncentration og dybde. Meget mørk i stilen med sorte bær, krydderier og vanilje i smagen. Vellavet med en lang afslutning.

Fietri Chianti Classico 2017. 91

Carlo Merolli | 129 kr.

100% sangiovese. En lys og meget frugtig vin. Drevet af røde kirsebærnnoter, blomster og lette krydderier. Balanceret med en pæn afslutning.

Nittardi Chianti Classico Belcanto 2016. 91

Juuls | 199 kr.

90% sangiovese, 10% andre druer. En del nyt fad men velintegreret. Sorte kirsebær og krydderier i smagen. Tanninstrukturen indikerer, at vinene bør gemmes. Flot struktur generelt og pæn afslutning.

Bibbiano Chianti Classico 2017. 91

Adriat Vinimport | 115 kr.

100% sangiovese. Masser af røde bær, krydderier i smagen. En flot, intens og ligefrem vin med en flot struktur. Imødekommende og saftig med en pæn afslutning.

Tenuta degli Dei Chianti Classico Forcole 2015. 90

Erik Sørensen Vin | ukendt pris

100% sangiovese. Masser af røde bærnoter i duften. Frugten pakket ind af en flot syre. Meget umiddelbar og frugtig i stilen med en pæn afslutning. Meget fadpræg men velintegreret. Pæn afslutning.

Riecine Chianti Classico 2017. 90

Vini Portugal | 149 kr.

100% sangiovese. Saftig og imødekommende med masser af røde bærnoter. Vellavet med pæn fylde og frugtig, let bitter afslutning.

Isole e Olena Chianti Classico 2016. 90

Philipson Wine | 160 kr.

80% sangiovese, 15% canaiolo, 5% syrah. Masser af røde kirsebær i duften. Flot intensitet med masser af krydderier, kirsebær og et strejf vanilje. En vellavet, imødekommende vin med en pæn afslutning.

Borgo Scopeto Chianti Classico 2016. 90

VildmedVin | 110 kr.

90% sangiovese, 5% merlot og 5% colorino. Flot struktur. I stilen en koncentreret vin med et krydret udtryk og sorte kirsebær. En del tannin, så pænt gemmepotentiale.

Tenuta la Novella Chianti Classico Casa di Colombo 2017. 90

Lars Bjørn Vin | 149 kr.

100% sangiovese. Jordbær, ribs og hindbær i smagen. En flot balanceret vin med pæn syre og frugt. Pæn afslutning.

12 Gode Riserva og Gran Selezione

Fèlsina Chianti Classico Gran Selezione Colonia 2015. 97

Domaine Brandis | xx kr.

100% sangiovese. Yderst flot vin. Koncentreret med masser af sorte kirsebær, peber, tobak og vanilje. Mange lag og dybde. En del nyt fad, så kan med fordel gemmes. Lang afslutning.

Castello di Ama Chianti Classico Gran Selezione Vigneto Bellavista 2016. 95

Philipson wine | 1195 kr. tilbudspris

80% sangiovese, 20% malvasia nera. Yderst flot balanceret vin med frugtige noter. En anelse fadpræg fornemmes, men ellers er det elegance, som tegner denne vin. Flot længde.

Fontodi Chianti Classico Gran Selezione Vigna del Sorbo 2015. 95

Suenson | 489 kr.

100% sangiovese. Flot og klassisk med tørre tanniner men pæn koncentration, dybde og kompleksitet. Lang afslutning.

Castello di Querceto Il Picchio Gran Selezione 2015. 94

Theis Vine | 220 kr.

95% sangiovese, 5% canaiolo. En mørk og intens vin. Stadig lukket men har koncentrationen og dybden til at udvikle sig til en flot Chianti med stor kompleksitet og dybde. Lang afslutning.

Castello di Volpaia Coltassala Gran Selezione 2015. 94

Jyskvin | 399 kr.

95% sangiovese, 5% mammolo. Mørk og intens vin med mørke bærnoter, kølige krydderier og vaniljepræg. Flot dybde og kompleksitet. Lang, krydret afslutning.

Fèlsina Chianti Classico Riserva Rancia 2016. 94

Domaine Brandis | 349 kr.

100% sangiovese. Helstøbt vin. Mørke bærnoter, lakrids, tobak, peber og vanilje i smagen. Flot intensitet og en yderst velbalanceret vin med en lang afslutning. Absolut blandt de bedste.

Bibbiano Vigna del Capannino Gran Selezione 2015. 94

Adriat Vinimport | 185 kr.

100% sangiovese. Flot, kompleks vin med masser af sorte bærnoter. Sorte kirsebær, peber, tobak og vanilje. Lang, krydret afslutning.

Brancaia Chianti Classico Riserva Brancaia 2015. 93

VildmedVin | 349 kr.

80% sangiovese, 20% merlot. En yderst flot og vellykket vin med sorte kirsebær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Moderne i udtrykket med en lang, vedvarende afslutning.

Antinori Badia a Passignano Gran Selezione 2015. 93

Vinens Verden | 369 kr.

100% sangiovese. Flot længde og dybde. Sorte bær, krydderier og vanilje i smagen. Velbalanceret med en lang, fadpræget afslutning. Flot struktur, koncentreret og en pæn dybde.

Borgo Scopeto Chianti Classico Gran Selezione Borgo Scopeto 2015. 93

VildmedVin | ukendt

100% sangiovese. En yderst flot struktur og dybde. Meget klassisk i udtrykket med sorte bær, lakrids, tobak og vanilje. Velbalanceret med en lang afslutning.

Ricasoli Chianti Classico Riserva Brolio 2016. 92

Supermarco | 359 kr.

80% sangiovese, 15% merlot, 5% cabernet sauvignon. Pæn dybde og kompleksitet. Flot, ren, mørk frugt med masser af krydderier og et strejf vanilje i smagen. Flot struktur og længde.

San Felice Riserva Il Grigio da San Felice 2015. 92

Føtex | 150 kr.

80% sangiovese og 20% andre druer. Flot struktur, og selvom den produceres i stort antal, er kvaliteten høj. Sorte kirsebær, tobak og vanilje i smagen. Imødekommende stil med en pæn længde.

