Vinlegende død

Spurrier var en af vinverdenens mest berømte, vellidte og respekterede personer og havde en bemærkelsesværdig karriere som købmand, forfatter, vinsmager og senest vinproducent, da han startede en vingård på sin kones gård i Dorset’s Bride Valley i 2009.

Mest kendt er han for sin rolle med at bringe californisk vin til resten af verden efter at have iscenesat ‘The Judgment of Paris’ i 1976. En blindsmagning, hvor vine fra Bordeaux og Californien blev vurderet op mod hinanden. Smagningen blev senere grundlaget for filmen Bottle Shock. En film som Spurrier dog ikke havde så meget til overs for.

Hans imponerende karriere startede i 1964 som praktikant hos Londons ældste vinhandler Christopher og Co. I 1971 åbnede han sin egen vinbutik i Paris ”Les Caves de la Madeleine” og etablerede samtidig Frankrigs første private vinskole, L’Academie du Vin.

De seneste mange år har han været en flittig skribent på det britiske vinmagasin Decanter. Projektet med at lave mousserende vin i Sydengland blev hans sidste store projekt og han døde omgivet af ikke kun sin familie men også hans elskede vinstokke i denne smukke del af England.

