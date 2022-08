Vinpionér død

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

André Hugel døde i denne uge 92 år gammel af en covid relaterede sygdom.

André Hugel var den 11 generation af Hugel familien som opererer i Riquewihr i Alsace. Han er født i 1929 og blev uddannet dels i Bourgogne og dels i Geisenheim. Herefter flyttede han hjem til familiehuset og drev dette med sine brødre. Indtil hans død var han daglig aktiv i vinhuset.

De første spor af familien Hugel i Alsace går helt tilbage til det 15. århundrede, men først omkring 200 år senere bosatte Hans Ulrich Hugel sig i byen Riquewihr, der var blevet svært hærget under den grusomme Trediveårskrig (1618-48). Han var i 1639 blevet leder af den meget betydningsfulde sammenslutning af vinavlere. I 1672 byggede hans søn huset i Rue des Cordiers, hvor han placerede familiens fremtidige våbenskjold over indgangen. Gennem hele 1800-tallet og 1900-tallet modtog huset Hugel megen anerkendelse for sine dygtige og metodiske måder at kultivere vinmarkerne på. I 1902 besluttede Frederic Emilie Hugel sig for at udskifte familiens oprindelige ejendom og bosatte sig i stedet lige i centrum af Riquewihr, hvor hovedsædet for Hugel ligger den dag i dag. Gennem alle årene siden 1639 er vinhuset gået i arv fra far til søn, og i dag er det 12 og 13 generation Marc-André, Jean-Philippe og Marc Hugel, der sammen fører det gamle vinhus videre.