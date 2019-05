Wairarapa — pinot-elskernes paradis

Vi ser nærmere på et af de interessante vinområder på New Zealand

Wairarapa betyder “glinsende vand” på maori og er en mindre region godt en times kørsel fra Wellington i syd på den nordlige ø. Umiddelbart vil mange givet aldrig have hørt om Wairarapa, men hvis man i stedet siger Martinborough, vil mange sikkert nikke genkendende. Området er lille og består af kun 1.005 hektar med vin, hvilket udgør under 3% af New Zealands vinareal, og produktionen udgør kun omkring 1%, hvilket svarer til godt 5.000 tons druer. Men området er kendt for sine pinot noir vine, og der laves også vine på sauvignon blanc samt chardonnay og syrah.

Historien er ny og startede i 1980’erne og en håndfuld producenter med bl.a. Clive Paton fra Ata Rangi i spidsen. Sammen med Dry River, Martinborough Vineyard og Chifney (nu Margrain) plantede de især pinot noir, da de kunne se et potentiale i den lille dal, hvor klimaet på mange fronter ligner det, man finder i Bourgogne.

Klimaet er semi-maritimt og beskyttet mod vest af Tararua bjergene. Foråret og efteråret er generelt køligt, hvorimod sommeren er varm med kølige nætter. Det betyder en lang modning for druerne, hvilket giver en høj fenolisk modning og dermed meget aromatiske vine. Jordbunden er domineret af ler, som ligger over et lag af sten, hvilket giver god dræning af vandet. Frost er dog et problem og skaber faktisk ofte store problemer. Flere har derfor installeret vindmøller, mens andre som Craggy Range har investeret i sprinklersystemer. En mere sikker men noget dyrere løsning. Det er samme filosofi, man benytter i frugtproduktionen, hvor man under frost spreder vand, som fryser og indkapsler planten, hvilket beskytter den mod at ”brænde af” af frosten. Ud over frosten er den store trussel fuglene, som holder meget af druerne, og derfor ser man alle vinmarker dækket af net det meste af sæsonen, hvilket er usædvanligt. Men som Marion Deimling fra Schubert fortæller mig, kan en vinmark tømmes for druer på få minutter, og kun net kan holde fuglene væk.

Fra at være et mindre område og lillebror til naboen Hawke’s Bay har man de senere år udvidet betydeligt, og et hus som Craggy Range udvider voldsomt i området. For 10 år siden plantede de 100 hektar og er nu i gang med at anlægge yderligere 100 hektar mere, hvilket gør dem blandt de absolut største i regionen.

Der er dog en tendens til, at flere af de eksisterende huse forsøger sig med alternative druer, og man ser derfor også vine på grüner veltliner, tempranillo og riesling. Med mere eller mindre succes, for der er ikke tvivl om, at der hvor vinene fremstår stærkest, stadig er på chardonnay og pinot noir. Pinot noir vinene er rige med røde bærnoter, krydderier og lidt højere intensitet og alkohol, hvis man sammenligner dem med tilsvarende vine fra Central Otago og Marlborough.

Området består af 3 under-regioner: Martinborough, Gladstone and Masterton.

Masterton

Masterton er den største by i Wairarapa, og her finder man de ældste vinmarker. Dalen har Tararua bjergene på den ene side, og frost er ikke ualmindeligt her. Til gengæld kan somrene være meget varme. Området producerer intense vine især på pinot noir og sauvignon blanc.

Gladstone

Syd for Masterton finder man Gladstone, hvor klimaet er en anelse køligere. Jordbunden er domineret af ler, hvilket betyder, at især pinot noir gør det godt her.

Martinborough

Den billedskønne by Martinborough er omgivet af vinmarker. Jordbunden minder meget om den, man finder i Bourgogne, og man finder derfor mest pinot noir her. De senere år har flere dog også forsøgt sig med syrah med lovende resultater. Vinhusene ligger side om side, og det er derfor nemt og overskueligt at bevæge sig rundt mellem dem. Det ses også i mængden af vinbesøgende, som er massiv fra november til marts, især i weekenderne.

8 fremragende vine fra Wairarapa

Ata Rangi Pinot Noir 2015.

Philipson Wine | 500 kr. tilbudspris

35% hele klaser. Flot frugt. Pæn syre. Røde bærnoter. Elegant og fin i udtrykket. Velbalanceret. 94

Schubert Pinot Noir Marion’s Vineyard 2016

Jyskvin.dk | 339 kr.

Hos Schubert afstilker man alt. 18 måneder på fade. Røde bær, især jordbær og hindbær, og krydderier. Flot elegance men også ekspressiv i udtrykket. Lang afslutning. 92

Schubert Pinot Noir Block B 2016

Jyskvin.dk | 339 kr.

Fra druer på Dijon kloner. Samme proces som Marion’s Vineyard men en anelse mere nye fade. Masser af intensitet og dybde. Lang afslutning. 93

Escarpment Te Rehua Pinot Noir 2016

FineWines | 719 kr.

Mørke, sorte bærnoter. Burgundisk i udtrykket. En del tannin, en vin, der bør gemmes. Flot, lang afslutning. 94

Martinborough Te Tera 2016

VildmedVin.dk | 175 kr.

Fra en af pionererne i området en klassisk Martinbourgh pinot med masser af umiddelbart frugt, bløde tanniner og masser af jordbær- og hindbærnoter i smagen. Ganske flot og ligefrem. 90

Ata Rangi Chardonnay 2016

Philipson Wine | 300 kr. tilbudspris

Fermenteret på franske egetræsfade (18% ny). Flot og ren frugt. Fadet fornægter sig ikke men er velintegreret. Fersken og tropiske noter. 92

Craggy Range Te Muna Pinot Noir 2016

Philipson Wine | 200 kr. Tilbudspris.

50% hele klaser. 12 måneder på fad, heraf 30% nye. Yderst delikat og ekspressiv. Flot frugt, jordbær, hindbær og krydderier. Et strejf toast. Kompleks og spændende vin. 92

Craggy Range Aroha Pinot Noir 2016

Philipson Wine | 400 kr. tilbudspris

Mørke bærnoter. Burgundisk i udtrykket, dog med mere moden frugt. Pæn tanninstruktur. En vin, der bør gemmes nogle år. Yderst flot struktur og dybde. 94

