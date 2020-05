Whiskyen med boble kedlen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I løbet af det 19. århundrede var byen Wick i det nordlige Skotland hele Europas sildefiskhovedstad, og mere end 1.000 både brugte havnen. Faktisk blev Pulteneytown, området syd for floden, bygget til dette formål i 1810 af dets navnebror, Sir William Pulteney. Sir William Johnstone Pulteney var en højtråbende person, og det blev et almindeligt udtryk i byen, at man havde hørt Old Pulteney udtale sig om dit og dat.

Selve Pulteney-destilleriet blev grundlagt af James Henderson i 1826. Det var en praktisk placering tæt på havnen, når der skulle leveres byg, og når whiskyen skulle sælges igen. Og så hjalp det også, at der var adskillige tusinde tørstige fiskere i byen. På det tidspunkt var der ikke mindre end 48 barer i byen. James Henderson havde en lokal bevilling fra landsbyen Latheron, som han havde haft i fem år, selvom rygterne gik om, at han havde destilleriet i mere end 30 år.

Forbudstiden i Skotland

Pulteney er var i mange år det nordligste destilleri på fastlandet i Skotland, men for få år siden åbnede Wolfburn og tog dermed denne position. James Hendersons efterkommere drev destilleriet indtil 1920. Herefter opererede destilleriet under Buchanan-Dewar, der blev en del af Distillers Company Limited i 1925. Fem år senere blev produktionen sat i bero, og der skulle gå 21 år, før man igen i 1951 kunne se damp fra kedlerne på destilleriet. En af grundene var, at man i 1922 fik et forbud mod alkohol i regionen, drevet af især den evangeliske bevægelse, man også fandt i USA. Og først i 1947 blev det igen tilladt at nyde alkohol i det nordlige Skotland.

Det var Robert Cumming, som havde overtaget destilleriet på det tidspunkt, men han solgte det allerede videre i 1955, sammen med sit andet destilleri Balblair, til James & George Stodart. De satte en større renovering i gang og vælte også at lukke malteriet, som flere andre, og i stedet satse på at købe malten udefra. I 1961 overtog Allied Breweries og destillerede op til 1995, hvor det overtaget af Inver House Destillers, som i dag stadig ejer destilleriet, selvom de selv er ejet af thailandske Pacific Spirits.

Gennembruddet

Det egentlige gennembrud kom i 2011, da whiskyguruen Jim Murray kårede Old Pulteney 21-års som den bedste skotske whisky. Lige pludseligt fik alle øje på det lille, nordlige destilleri.

Destilleriet er relativt lille med en kapacitet på kun 1,8 millioner liter årligt, hvoraf der p.t. produceres godt 1,3 millioner liter. Husets single malt whisky tappes under navnet Old Pulteney, og der har været mange både officielle og uafhængige udgivelser gennem årene. Der arbejdes med et mæskningskar lavet af stål men med en kobberbeklædning, udelukkende for syns skyld, som destillery manager Malcolm Waring siger med et skævt smil. For man er som skotte ikke vant til at bruge penge på unødvendige ting; men med over 14.000 besøgende årligt skal destilleriet også fremstå som flot og indbydende.

Vandet kommer fra søen Loch of Hempriggs ved hjælp af Europas længste møllebæk på 4,5 km med et fald på 3,8 meter. Der er syv gæringskar, alle af stål, hvor man fermenterer med tørgær. Omkring 60 timer tager en fermentering typisk. Herefter destilleres på det ene sæt af kedler, som forefindes, og som har den karakteristiske bobleform i midten og den flade top, som giver en mere frugtig og mindre tung alkohol. I øvrigt skulle det efter sigende være kedlen med den største boble i Skotland.

Basisserien består i dag af en den mest kendte 12-års, Huddart, som er en NAS afsluttet på fade brugt til røget whisky. Endelig er der en 15- og en 18-års. Generelt flotte og lidt rustikke whiskyer i den kraftigere ende med tydelige saltede noter, frugtige, florale og banan-noter.

Old Pulteney 12 års

40% | Conquer Spirits | 399 kr.

Lagret på bourbonfade. Krydret i næsen med honning, frugt, vanilje og saltede toner. Pæn kompleksitet og en lang afslutning. 89

Old Pulteney 15 års

46% | Conquer Spirits | 699 kr.

Modnet både på bourbon- og sherryfade. Masser af orange, krydderier, mineralitet og lidt saltet i eftersmagen. Lang, vedvarende afslutning. 92

Old Pulteney 18 års

46% | Conquer Spirits | 1199 kr.

Modnet både på bourbon- og sherryfade. Emmer af julekrydderier, svesker, rosiner og vanilje. Flot og fyldig, kompleks dram med en lang afslutning. 93

Old Pulteney Hoddach

46% | Conquer Spirits | 399 kr.

Afsluttet på fade brugt til røget whisky. Lys med vaniljenoter, lidt røg og citrus i smagen. En ung whisky, vellavet og med en pæn, krydret afslutning. 90

Old Pulteney 35 års

42,5% | Conquer Spirits | ca. 4.500 kr.

Lagret på bourbon- og sherryfade. Mørk og meget fyldig. Nogen tørhed og fadtannin fornemmes. Frugtkage, læder, havsalt og vanilje i smagen. Meget dyb og lang i smagen. 96

