Yec’hed mat – på besøg hos Celtic Whisky Distillerie

Helt ude nordvest i Bretagne finder man Celtic Whisky Distillerie. Ikke umiddelbart et sted man forventer at støde på et whiskydestilleri her midt i centrum for blandt andet østersfiskeri. Men ikke desto mindre byggede den lokale Jean Donnay et destilleri her for over 20 år siden.

Bretagne dækker den store trekantede halvø, der skyder sig frem fra den franske Atlanterhavskyst mellem Den engelske kanal og Biskayen. Indbyggerne kaldes bretoner, og de kalder området for Breizh. Kendt for sin lange kystlinje og tidevandet, som betyder, at store landområder dukker frem, når havet trækker sig tilbage— og dermed skaber grobund for især produktion af østers. Men for de fleste på vores breddegrader er området måske specielt kendt for at være her, hvor Asterix og de gæve gallere huserede.

Klimaet er meget mildt med små forskelle mellem sommer- og vintertemperaturerne. Dette er særligt tydeligt nær ved de lange kyster. Nordvestenvinden (gwalarn på bretonsk) dominerer langs nordkysten. Der er ofte perioder med let regn. Og derfor kan man ikke undgå at få associationer til Skotland, når man bevæger sig rundt her. Ja, selv stilen man bygger huse i er meget lig den skotske, og var det ikke for de franske vejskilte, kunne man godt blive i tvivl, om man var i det nordlige Skotland eller i Bretagne.

Når man snakker produktion af alkohol, er området især kendt for sin cider (sistr på bretonsk), og de slås med naboen Normandiet om, hvem der laver den bedste cider i Frankrig. Men hvor Normandiet har sin calvados, er den bretonske udgave Lambig mere ukendt men bestemt ikke uden evne.

Man fornemmer hurtigt, når man er i denne del af Frankrig, at de føler sig mere bretonske end franske. Man har sit eget flag, som hedder Gwenn ha Du (Hvid og Sort). De vandrette, hvide og sorte bånd står for de ni bispedømmer i Bretagne: Fire for de bretonsktalende og fem for de fransktalende. Man har også sin egen nationalsang Bro goz ma zadoù (Mine forfædres gamle land). Sangen er sat til samme melodi som den walisiske og korniske (Cornwall) nationalsang. Dette træk symboliserer de tre keltiske folks beslægtethed.

Glann ar Mor

Men tilbage til Jean Donnay. Da han valgte at stoppe i reklamebranchen, besluttede han at rejse Skotland tyndt og besøge så mange destillerier som muligt for at skabe sig et billede af, hvordan et destilleri skal opbygges. Tilbage i Frankrig fandt han en gammel gård tilbage fra 1668 beligende på halvøen Sauvage, helt ude ved kysten ved den lille by Pleubian; og han valgte at gå i gang med at ombygge gården for at skabe sin drøm af et destilleri, og i 2005 startede en egentlig produktion under navnet Glann ar Mor.

Produktionen

Malten købte man i Skotland og England, og man fandt vand i en kilde på grunden. Selve processen er meget klassisk, hvor der arbejdes med både mashtun og fermenteringskar af træ. På alle hverdage året rundt fylder man mashtun med 250 kg malt og vand, i to tempi for at udskille så meget sukker så muligt.

Mashen overføres til en af de fre fermenteringskar, hvor fermenteringen sker over tre-fire dage, før man er klar til destilleringen. Der arbejdes med et sæt kedler opvarmet med direkte ild fra naturgas: En washkedel, som kan indeholde 1.100 liter samt efterfølgende en spirituskedel på 650 liter. Selve destilleringen tager omkring 12 timer, hvilket betyder, at man dagligt kan producere godt 130 liter new make med en alkoholprocent på 70%. Totalt set har man derfor en kapacitet på 30.000 liter årligt. Da man producerer med både peated og ikke-peated malt, kører man en turnus med fire uger med peated malt og herefter to uger uden for ikke at få for megen røg med.

Modningen

Herefter transporterer man new make godt otte km til lagerhallen i Lanéros, som også har plads til butikken. Der flaskes oftest ved 46%. Modningen sker i ex-bourbon-fade, men der eksperimenteres også med cognac-, sherry- og sauternes-fade. Ofte benyttes disse til special releases, som primært sælges i destilleriets egen butik.

Lageret ligger ligesom destilleriet tæt ved kysten og opnår derfor samme maritime klima med høj frugtighed samt salt og havbriser, som er med til at forme whiskyerne. Grundet det lidt varmere klima her end i Skotland ser man en lidt større evaporering (englenes andel) samt hermed hurtigere modning end i Skotland.

Oprindeligt blev der produceret to whiskyer. Den første single malt, der blev produceret af Celtic Whisky Distillerie, hed Glann ar Mor, en bretonsk oversættelse af “Bord de Mer”. Derefter fulgte Kornog, lavet på røget malt med inspiration fra den skotske ø Islay. Denne whisky blev “Årets Europæiske Whisky” i 2016, kåret af Jim Murray.

Fremtiden

I juni 2020 købte spiritus-producenten Maison Villevert Celtic Whisky Distillery, da Jean Donnay som 72-årig ønskede at gå på pension. Man valgte i samme moment at ændre navnet til det nuværende Celtic Whisky Distillerie. Kort efter præsenterede Jean-Sébastien Robicquet, grundlægger af Maison Villevert, og kældermester Aël Guégan whiskyen Gwalarn (betyder Nordvestenvinden). En blended whisky lavet på skotsk og fransk malt-whisky og tysk grain-whisky. En hyldests til de keltiske traditioner.

I dag satses der i højere grad på at opbygge eksportmarkeder, dog med hensyntagen til at der p.t. kun frigives omkring 8-10.000 flasker årligt fra destilleriet ud over den blendede whisky. De to kerneprodukter er den ikke-røgede whisky Glann Ar Mor, lavet på malt fra England og i udtrykket blød og elegant, men med tydelig maritim indflydelse. Kornog på røget skotsk malt har et tydeligt røget præg, omend de 50 ppm er velintegrerede, og generelt virker whiskyen som medium røget. Men den er fyldig og kan meget trods sine kun 3-4 års modning. Derudover har man som tidligere nævnt den billigere Gwalarn, som primært er whisky købt i andre lande og blended.

Celtic Whisky Distillerie frigiver årligt 6-7 special releases, oftest enkeltfadsaftapninger. Især Kornog Sant Erwan, en 11 års modnet på Coteaux du Layon-fad er ganske dyb og harmonisk. Men også den nyligt frigivne Kornog Christmas Edition, som er modnet syv år på bourbon- og siden oloroso-fade imponerede. En smagning direkte fra fadene viste, at især en aftapning, som p.t. afsluttes på cognac-fade samt en whisky udelukkende modnet på oloroso-fade, vil blive spændende whiskyer, når de frigives på et tidspunkt— og det giver god mening, for den ene af de to ansatte på destilleriet, Aël Guégan, har en fortid fra Cognac, både med at destillere og med at blende. Der satses stort set kun på whisky, men derudover laves en mindre batch af gin, som dog udelukkende sælges lokalt.

Bretagne har som motto: Kentoc’h mervel eget bezañ saotred (“Hellere død end tilsvinet”). Det er knyttet til sagnet om hermelinen, der blev forfulgt af jægere, og som foretrak at lade sig fange hellere end at svine sin pletfrie pels til ved at krydse en mudret flodbred. Det passer meget godt på projektet fra Celtic Whisky Distillerie, som tager chancer men også gør det med stor kvalitetsbevidsthed. Med det i mente forlader jeg Bretagne med et stort Yec’hed mat, som betyder skål.

Kornog. 849 kr. 93

Røget malt fra Skotland. 3 års ung whisky modnet på bourbon fade. 50 ppm. Lette røgede noter i næsen. Svesker, citrus, røg og vanilje i smagen. Flot balanceret med en flot dybde og fin elegant men samtidig intens varm krydret afslutning. Alk.: 46%

Glenn Ar More. 829 kr. 92

Ikke røget malt fra England. Modnet i bourbonfade 3-3½ år. Floral i duften med lette vaniljenoter. I smagen småkager, salt og frugtige noter. En elegant flot balance med en let krydret pæn afslutning. 46%

Gwalarn. 349 kr. 88

Blend af fransk, skotsk maltwhisky og tysk grainwhisky. Lavet som hyldest til keltisk whisky. Frugtige noter i duften. En let og pænt balanceret whisky i den lettere ende. Savner måske lidt mere kant og karakter. Men en pæn tekstur og længde. Alk.: 40%

Talbert. 89

En luksusudgave af Gwalarn med blended malt whisky fra Frankrig, Skotland og Tyskland som pt. kun sælges duty-free. Pæne maltede noter, orange, mørke krydderier, småkage og vanilje. Pænt balanceret med en fin dybde og længde. Alk.: 43%

Andre aftapninger (koster typisk omkring 1000 kr. på destilleriet):

Kornog Christmas edition. 93

7 års modning på bourbon og siden oloroso fade. Cask strenght. Sødmefuld med røg, lette sveskenoter, mørke krydderier, vanilje og julekage. Fin balance og lang varm eftersmag. En flot og kompleks dram hvor den høje alkohol er velintegreret. Alk.: 57,6%.

Kornog Sant Erwan. 94

5-6 år i et enkelt udvalgt bourbonfad. Lys med citrus, røg, lyse orange noter, salt, mineralitet i smagen. Flot tekstur og lang afslutning. Ganske overbevisende. Alk.: 50%

Kornog Coteaux du Layon. 94

Modnet 11 år udelukkende på Coteaux du Layon fad. Røget, dyb i smagen med mørke krydderier, vanilje og vinøse noter. Sødmefuld og kompleks med en lang afslutning. Alk.: 46%

Whiskyerne distribueres i Danmark af Østjysk Vinforsyning (Vinoble)