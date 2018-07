10 gode bobler lige nu

Se mit bud på 10 gode mousserende her som er til at betale

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Perioden de enkelte vine er på tilbud, kan godt varierer.

Kom til stor Spansk Vinfestival 14+15 september

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

Jospeh Perrier Brut Blanc de Blanc NV, Frankrig. Masser af intensitet i duft og smag. Flot vedvarende mousse og i smagen fersken, abrikos, citrus og blomsternoter. Flot glas champagne især til prisen. 92 Alkoholprocent: 12 Set hos Irma på tilbud til 249 kr.

Domaine Pfister Crement d'Alsace, Frankrig. 89 Barrique | 149 kr. tilbudspris Lavet udelukkende på grønne druer. Intense ferskennoter i duften. Tør med abrikos, fersken og blomster i smagen. Flot mousse og pæn fylde i smagen. Let krydret afslutning. Alc.: 12,5%

Segura Viudas Reserva Cava, Spanien. 89 Vinens Verden | 99 kr. Intens i duften af stenfrugt. Masser af pow på smagen, frugtig med krydrede noter. Pæn mousse og en lang afslutning. Vellykket cava. Alc.: 12%

Kirsten Riesling Brut Sekt, Tyskland. 89 Jysk Vin | 143 kr. tilbudspris Fra Mosel. Masser af intensitet i næsen. Pærer, nedfaldsfrugt, let mineralitet. Meget fyldig med en pæn, underliggende mousse. Spændende, tør vin, dog med en strejf sødme i afslutningen. Alc.: 12%

Spagnol Valdobbiadene Prosecco 2015, Italien. 89 Suenson | 125 kr. Citrusnoter i duften. Noget spinkel i frugten men flot mousse. Tør til den kølige side stilmæssigt. Elegant. Pæn afslutning. Alc.: 11%

Calmel+Joseph Les Effervescents Crement de Limoux Brut, Frankrig. 89 AndrupVin.dk | 99 kr. tilbudspris Fra Limoux i det sydlige Frankrig, som netop er kendt for deres mousserende vine. Meget frugtig med fersken, abrikos og limefrugt. Pæn mousse og ganske flot vin til prisen. God aperitifvin. Alc.: 12,5%

Laborde Blanc de Blancs, Frankrig. 90 MENY | 110 kr. Masser af fersken i duften. Flot mousse og smagsfuld med abrikos, fersken og limenoter. Veldrejet, flot vin af danske Knud Kjellerup. Alc.: 12,5%

Domaine de la Pinsonniere Vouvray, Frankrig. 90 Lars Bjørn Vinimport | 100 kr. tilbudspris Fersken i næsen. Tør med fyldig frugtsmag. Smagsfuld og mættende i udtrykket. Flot, vedvarende mousse. Lang afslutning. Madvin! Alc.: 12,5%

Llopart Cava Brut Reserve 2015, Spanien. Grønne æblenoter i duften. Fyldig og pæn intensitet i smagen. Fersken, limefrugt og blomster i smagen. En af de bedste Brut Reserve fra huset de senere år. 91 Alkoholprocent: 12 Set hos d-wine.dk til 654 kr. for seks styk

Canals Nadal Cava Brut Nature Reserva, Spanien. 90 Erik Sørensen Vin | 110 kr. tilbudspris God dybde i næsen med lidt toast og ymer. Dejlig moden citrusfrugt. Mange små bobler renser ganen og giver plads til en overflod af æble og citrus. Pænt balanceret afslutning med en bitter kant. Alc.: 12%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 92 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Læs også: 10 gode portvine

Læs også: 10 gode efterårsvine til under 100 kr.

Læs også: 10 gode tyske vine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste rosévine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste rosévine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste sommervine til under 100 kr.

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.



Søg i vores database med mere end 8000 anmeldte vine. Klik her.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.