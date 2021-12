10 gode bobler til prisen

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Bohigas Cava Brut Reserva NV

92 point

Husted Vin | 125 kr. tilbudspris

Flot og intens næse med ferskennoter. Flot struktur med masser af stenfrugt og citrusnoter. Flot mousse og længde. En virkeligt flot cava.

Alkoholprocent: 12%



Clement Klur Crement d’Alsace Brut NV, Frankrig.

90 point

Bichel | 130 kr. tilbudspris

Frisk næse med grønne æbler. Masser af liv og spændstighed pakket ind af en flot mousse. En vin til den kølige side med citrus, æbler og lyse blomsternoter. Flot balance og længde. Alk.: 12,5%





Calmel & Joseph Crement de Limoux Brut NV, Frankrig.

90 point

AndrupVin | 129 kr. tilbudspris

Lys og meget stringent i udtrykket. Flot mousse og grønne æbler, citrus og lyse blomsternoter. Ung men yderst vellavet. Flot lang sprød afslutning. På højde med en champagne. Alk.: 12%



Agusti Torello At Roca Reserva 2018, Spanien.

90 point

Theis Vine | 120 kr. tilbudspris

Klart strågul med noter af grønne æbler, citron, blomster og en note af let brioche. Meget fine og blide bobler Forfriskende med en god balance. Alk.: 12%



Moingeon Cremant de Bourgogne 2018, Frankrig.

89 point

Kjær & Sommerfeldt | 99 kr. tilbudspris

Flot næse med lyse bærnoter. Flot mousse og bagved fersken, citrus og blomsternoter. Flot balanceret med en fin frugtig afslutning. Alk.: 12%



Laborde Crement de Bourgogne Demi Sec NV, Frankrig.

89 point

MENY | 130 kr. tilbudspris

Anelse svovlet i næsen. Sødmefulde abrikos og fersken noter i smagen med blomster og citrus. Pænt balanceret og ikke for sød. Pæn lang afslutning.

Alk.: 12,5%



Emiliana Organic Sparkling Wine NV, Chile.

89 point

Kvickly, Superbrugsen | 79 kr. tilbudspris

Chardonnay og pinot noir. Pæn fersken note I duften. Fine bobler og en ung frisk vin med røde æbler og blomster i smagen. Pænt balanceret.

Alk.: 12,5%



Sumarroca Brut Reseerva Cava 2016, Spanien.

89 point

Masser af æbler i både duft og smag. Flot mousse og meget imødekommende i stilen. Fersken, æbler og limefrugt fornemmes bag boblerne. Fin afslutning. Ganske vellavet cava til prisen.

Alkoholprocent: 12%

Set hos Philipson Wine til 80 kr. tilbudspris



Mont Marcal Cava Brut Reserva 2018

90 point

Skjold Burne | 80 kr. tilbudspris

Klar strågul farve, dufter af citroner, grønne æbler og fennikel. Livlige bobler, god balance, let drikkelig.

Alkoholprocent: 11,5%



Muscandia Balsam Cava Brut NV

90 point

Erik Sørensen Vin | 125 kr. tilbudspris

Fyldig og frugtig næse. Masser af fylde med pæn dybde i smagen. Flot mousse og en pæn, lang afslutning.

Alkoholprocent: 11,5%