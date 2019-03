10 gode italienske vinkøb

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Misetti 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i duften. Frugtig i udtrykket med flot ren frugt, lette krydderier og en pæn syre. Meget imødekommende og en vin der næsten drikker sig selv. Flot balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinoble til 99 kr.

Due Palme Serre Susumaniello 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af sorte bær i duften. Flot fyldig vin fra Puglien med sorte kirsebær, blommer, bagte krydderier og vanilje. Flot balanceret og ganske imødekommende. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte Vinlager til 80 kr. tilbudspris

Montemajor Equinox Campania Rosso Amabile 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Vin på primært aglianico druen fra Campania. Masser af sorte bær i duften. Animalske toner i smagen med blommer, lakrids og vanilje. Pæn struktur og en krydret afslutning. Spændende køb! 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos AndrupVin.dk til 594 kr. for seks styk

Monte del Fra Ca del Magro 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Blend af en række forskellige druer fra område lige syd for Gardasøen. Yderst flot og livlig hvidvin med masser af komplekse noter især i smagen. Yderst vellavet med en lang let krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos propperiet.dk på tilbud til 297 kr. for tre styk

Todaro Shadir 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Vin fra Sicilien på nero d’avola. Sorte bær i duften. En saftig og krydret vin med masser af bærintensitet, varme krydderier, tobak og vanilje. Flot balanceret med en pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos cappa.dk på tilbud til 89 kr.

Borgo di Marte Appassimento 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Meget frugtig og ligefrem i udtrykket. Blommer, krydderier og strejf vanilje. Simpel vin med vellavet. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos megavin.dk til 50 kr.

Masi CampoFiorin Oro 2014, Italien. 5 stjerner Fyldig krydret vin men masser af sorte kirsebær, lakrids, tobak og vanilje i smagen. En moderne flot og vellavet Veneto vin. Lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos Bilka til 99 kr.

Lenotti Le Olle 2015, Italien. 5 stjerner GODT KØB Fra Bardolino ved Gardasøen. Røde kirsebær i duft og smag. Velbalanceret let vin i stilen drevet af frugten med lette krydrede noter. Pæn dybde og en krydret afslutning. Server den til ikke for kraftig mad. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Vinoble på tilbud til 99 kr.

Masseria Li’ Veli Orion Primitivo 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af modne bær i duften. En fyldig vellavet vin med modne bær, peber, lakrids og vanilje i smagen. Flot intensitet og en lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos AndrupVin.dk til 474 kr. for seks styk

