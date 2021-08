Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Havemøblerne er kommet frem, og udsigten til de lange aftener på terrassen er i sigte. Sommeren er også de lette vines tid. Når termometret viser 30 grader, er det ikke de tunge rødvine, der trækker, men oftest en kølig hvid- eller rosévin.

Rosévine er ikke altid bare terrassevine, man kan sidde og nyde før middagen. Ofte kan en rosévin være mere velegnet til mad. Ikke til de tunge retter, men salat, fisk eller lyst kød vil ofte foretrække rosé med kraft og smag.

Rosévin produceres på rødvinsdruer, hvor man under processen fjerner skallerne, inden de giver for meget farve til vinen. Det giver den lysere røde farve samt friskheden, da man ikke får tanninerne med— det, som også giver bitterheden samt ikke mindst gør rødvine holdbare. Indimellem er der dog en tendens til, at rosévine kan få en anelse sødme, og det var også tilfældet for flere af vinene, som blev testet her. Den lette sødme egner sig godt til rosévine, som skal drikkes på terrassen, men skal det være en rosévin til maden, må den gerne være kraftigere i smagen og med en større tyngde.

Her er 10 gode rosévine fra Italien. Vi har testet 54 vine i alt og resten kan du læse om i juninummeret af magasinet DinVinGuide.

Michele Calò Cerasa 2018, Puglien TESTVINDER

Estrup & Udsen | 175 kr.

Mørkt bronzefarvet og god intensitet i næsen, som er fokuseret på brunet æble, stødte røde bær og middelhavsurter. Smagen er intens og har en snert af sødme. Moden bærfrugt, kvæder og fin længde. En lidt tungere og mere seriøs udgave, som vil fremstå bedst ledsaget af mad. Alk.: 13,5% 90

Ca’ dei Frati Rosa dei Frati 2019, Garda

Adriat Vinimport | 129 kr. tilbudspris

Fin og sart næse med modne ferskner, hindbær og et let urtet præg. Meget vinøs. Smagen er tør og med fin tekstur og et salt element. Flot balance mellem frugt og syre. Smagen emmer af kvæder, fine røde bær og har et mineralsk islæt og god længde. Alk.: 12,5% 90

Feudi Salentini Rosato del Salento 2019, Puglien

BEDSTE KØB

AndrupVin | 65 kr. tilbudspris

Farven minder om hvidvin. Næsen er fint defineret med citrus, ferskner og honning. Smagen har god intensitet og et udtalt præg af lakrisal. Flot dybde og længde. Ikke så rosé’sk i sit præg, men en god vin. Alk.: 12,5% 90

DiFilippo Villa Conversino 2019, Umbrien GODT KØB

Juuls | 89 kr. tilbudspris

Mørk messing i farven. Mørke bær, urter og krydderi i næsen, som er kompleks og dyb. Smagen er sødmefuld og har fin koncentration og fint defineret moden stenfrugt og røde bær. En opulent stil med et lille tannisk bid. Ikke en udpræget terrasse-rosé. Alk.: 13,5% 89

Falesco Tellus Rosé di Syrah 2020, Lazio GODT KØB

Supermarco | 99 kr. tilbudspris

Næsen emmer af moden, næsten henkogt jordbær- og hindbærfrugt og søde urter. Smagen har en flot tekstur, god koncentration og længde, hvor syren til gengæld virker en smule påsat. Alk.: 12% 89

Nardelli Cortica Primitivo Rosato 2020, Puglien GODT KØB

Vinfordig | 99 kr. tilbudspris

T: Flot og ren næse med jordbærnoter. Frugtig i udtrykket og meget imødekommende. Flot struktur og fin længde. Alk.: 13% 89

Sergio Arcuri Il Marinetto Rosato 2019, Calabrien

Estrup & Udsen | 125 kr. tilbudspris

Peach melba og appelsin i duften, ret kraftfuld duft med knald på frugten. Let tannisk bid i munden, hvor ferskentonerne fortsætter, ledsaget af citrus og slutter tørt med tydelige tanniner. Speciel stil, bedst til mad. Alk.: 13,5% 89

Monteci Bardolino Chiaretto 2019, Bardolino

Cappa Vin | 89 kr. tilbudspris

Duft af fersken og gule hindbær. Let i smagen, ret læskende og mild og uden den store intensitet. Fin friskhed også i eftersmagen. Alk.: 12,5% 88

Ruffino Rosatello NV, Veneto

MENY | 80 kr. tilbudspris

Meget lys. Ribs og hindbær i duften. Pæn struktur med en fin syre og lette røde bærnoter i smagen. Elegant fin afslutning. Alk.: 12% 88

Zenato Bardolino Chiaretto 2019, Bardolino

Kjær & Sommerfeldt | 85 kr. tilbudspris

Fin karakter i duften med jordbær, brændt ler og lidt blomst. Tør på paletten med udmærket intensitet og friskhed samt et let urtet præg. Passende fylde for en rosé, uden det går ud over det læskende. Pæn og klassisk rosé. Alk.: 12,5% 88

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.