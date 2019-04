10 gode tyske vinkøb

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Markus Molitor Haus Klosterberg 2017, Tyskland.

Wagner Stempel Siefersheim Riesling 2016, Tyskland. Klassisk rieslingnæse med grønne æbler og let petroleum. Flot struktur og ganske pæn koncentration af denne Rheinhessen vin. Kompleks med masser af potentiale. Lang sprød afslutning. 91 Alkoholprocent: 12,5 Set hos dvin.dk til 960 kr. for seks styk

Jülg Riesling Trocken 2017, Tyskland. Fra Pfalz. En tør stringent riesling med høj syre og medium koncentration. Grønne æbler, citrus og blomsternoter i smagen. Flot og slank med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos propperiet.dk til 387 kr. for tre styk

Kunstler Riesling Trocken 2016, Tyskland. Pæn intensitet i duften. Masser af grønne æbler, citrus og blomsternoter i smagen. Meget frugtig og ligetil. Pæn afslutning. 89

Alkoholprocent: 12,5 Set hos gallovini.dk til 99 kr.

Cliffhanger Riesling Dry 2016, Tyskland. Fyldig Mosel vin med røde æbler, blomster og limefrugt i smagen. Velbalanceret med en frugtig afslutning. God vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 12 Set hos gallovini.dk til 69 kr.

Riesling Rheinhessen halbtrocken 2017, Tyskland. Pæn intensitet i duften. Masser af grønne æbler, citrus og blomster i smagen. Pæn syre og let sødme. Til prisen ganske flot riesling. Velbalanceret med en pæn længde. 88 Alkoholprocent: 10,5 Set hos Lidl til 45 kr.

Matthias Gaul Pinot Noir 2016, Tyskland. Saftig og meget imødekommende med ribs, hindbær, jordbærnoter i smagen. Vellavet med masser af sødmefulde krydrede noter og en pæn syre. Mums det er godt! Og til en attraktiv pris. 91 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Bichel.dk til 690 kr. for seks styk

Rosch Riesling Leiwener Feinherb 2016, Mosel Jysk Vin | 99 kr. tilbudspris Løftet og ren næse med fine citrusnuancer og mineralitet. Smagen er ren og forfriskende, og sukkeret spiller andenviolin, hvorimod syre og fine citrusaromaer spiller første. Fin balance. 90 Alkoholprocent: 10,5%

Wegeler Badstube Riesling Kabinett 2016, Mosel Philipson Wine | 130 kr. Lette røde æbler i næsen. Frugtig i udtrykket, let sødmefuld med modne ferskennoter. Pæn syre og afslutning. 92 Alkoholprocent: 8,5%

Schloss Lieser Riesling Kabinett 2015, Mosel Domaine Brandis | 139 kr. Præcision som leveret på en knivsæg. Her er skarp mineralitet, citrus og stenfrugt. I munden får man et kram af stram syre og en blid, elegant sødme, alt sammen kun med til at holde den modne frugt i balance. Et dydsmønster af en kabinett. 92 Alkoholprocent: 8,5%

