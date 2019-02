10 gode vinkøb til vinterferien

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Misetti 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Masser af røde bær i duften. Frugtig i udtrykket med flot ren frugt, lette krydderier og en pæn syre. Meget imødekommende og en vin der næsten drikker sig selv. Flot balance og afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinoble til 99 kr.

Gerard Bertrand Solensis 2017, Frankrig. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Syrah og grenache fra det sydfranske. Masser af bærnoter i duft og smag. En frugtig ligefrem og vellavet vin. Imødekommende med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Vinspecialisten til 79 kr. tilbudspris

Le Pigeoulet Vaucluse 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Saftig lækker og krydret vin domineret af røde bærnoter med et krydret præg. En frugtig og ligefrem vin der bare smager… Pæn afslutning og ganske flot køb. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos theis-vine.dk til 110 kr. tilbudspris

Due Palme Serre Susumaniello 2016, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Masser af sorte bær i duften. Flot fyldig vin fra Puglien med sorte kirsebær, blommer, bagte krydderier og vanilje. Flot balanceret og ganske imødekommende. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte Vinlager til 80 kr. tilbudspris

Signos de Origin Cabernet Sauvignon 2016, Chile. 5 stjerner GODT KØB Masser af solbær i duft og smag. Fulgt op med yderligere krydderier, tobak og vanilje i smagen. Blød og imødekommende med en frugtig afslutning. Vellavet og flot vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen til 99 kr. tilbudspris

Spier Private Collection Pinotage 2016, Sydafrika. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Blommer i duften. Pæn koncentreret og frugtig i udtrykket. Masser af sorte bær, lakrids og vaniljenoter i smagen. Saftig og imødekommende. Flot vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Superbrugsen på tilbud til 59 kr.

Finca La Zulema Malbec 2017, Argentina. 5 stjerner GODT KØB Animalsk næse, dyrisk med mælkeprodukt. Rig kompleksitet bærfrugt med blåbær, brombær og kirsebær i smagen, som afviger fra den mere animalske duft. Nem at drikke og forstå. God længde. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos propperiet.dk på tilbud til 270 kr. for tre styk

Domaine Romy Clos de la Chapelle Bourgogne 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Fersken i duften. Vellavet hvid Bourgogne med melon, citrus og ferskennoter i smagen. Pæn fyldig vin til en yderst flot pris. Imødekommende og ligefrem med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 12,5 Set hos thewinecompany.dk til 534 kr. for seks styk

Domaine Alary la Brunote Cairanne 2016, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Masser af krydderier i duften. Violer, peber, sorte kirsebær i smagen. Yderst vellavet og flot vin med pæn dybde, men samtidig også meget tilgængelig. Krydret lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 15 Set hos jyskvin.dk til 750 kr. for seks styk

Montemajor Equinox Campania Rosso Amabile 2017, Italien. 5 stjerner GODT KØB Vin på primært aglianico druen fra Campania. Masser af sorte bær i duften. Animalske toner i smagen med blommer, lakrids og vanilje. Pæn struktur og en krydret afslutning. Spændende køb! 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos AndrupVin.dk til 594 kr. for seks styk

