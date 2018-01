6 stjerner til weekendens bedste vin

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Ugens vindere må siges i alle henseender at være modsætninger. Både på elegance, oprindelsesland og ikke mindst prisen. Det er sjældent jeg uddeler 6 stjerner men ugens vinder er ganske forrygende og viser at Toscana kan noget helt specielt ind imellem. Ugens bedste køb er derimod en prisbillig vin fra Californien. Ikke voldsom kompleks men til lidt over en halvtredser er det en ganske flot vin.

Flagstone Chardonnay Poetry 2015, Sydafrika. 4 stjerner Fersken noter i duften. Masser af frugt noter i smagen, anelse bitre noter i eftersmagen. Pæn syre og let blomstret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos fotex.dk til 414 kr. for seks styk

Wagner Stempel Riesling Popphyr 2015, Tyskland. 5 stjerner Fra Rheinhessen. Lette terpentin noter i duften. En sprød, tør og velbalanceret vin med grønne æbler, mineralitet og citrus i smagen. Vin som med fordel kan gemmes nogle år. Lang syrlig afslutning. 91 Alkoholprocent: 12,5 Set hos vinmonopolet.dk til 1020 kr. for seks styk

Sao del Costers X 2015, Spanien. a. 5 stjerner GODT KØB Albarino fra Rias Baixas i Galicien. Mørk og intens i duften. Lime, tropisk frugt og blomster i smagen. En flot og fyldig hvidvin med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos winefriends.dk til 99 kr.

Zardini Rosignol Bianco 2016, Italien. 4 stjerner Vin på primært garganega og chardonnay. En fyldig og frugtig vin med fersken, abrikos og limefrugt i smagen. Pænt balanceret med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos masawine.dk til 534 kr. for seks styk

Little Yering Shiraz Viognier 2013, Australien. 4 stjerner Mørke bærnoter i duften. Meget intens i smagen med brombær og andre sorte bær, peber og vanilje. Medium koncentration med en lang krydret afslutning. Spændende krydderbamse. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos laudrup.dk til 1314 kr. for tolv styk

Vitereta Casarossa Chianti Riserva 2014, Italien. 5 stjerner Mørke bærnoter i duften. Let bitter i smagen af sorte kirsebær, krydderier, lakrids og violer. Velbalanceret og seriøs vin med let tørt tanninbid. Pæn krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 14,5 Set hos vinomani.dk til 199 kr.

Dal Cero Valpolicella Ripasso 2014, Italien. 5 stjerner Fyldig ripasso med mørke bær i duft og smag. Tydeligt præg af tørrede frugter, varme krydderier og vanilje. Flot balanceret og en vin med mange lag. Lang krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 525 kr. for tre styk

Montrosso Chianti 2015, Italien. 4 stjerner Simpel let og frugtig chinati i udtrykket. Røde kirsebær, let bitre noter og krydderier i smagen. Pænt balanceret med en let krydret afslutning. Pæn vin til prisen. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos bichel.dk til 390 kr. for seks styk

Cignozza Chianti 2015, Italien. 4 stjerner Diskret i duften men mere intens i smagen med let bitre kirsebærnoter, krydderier og strejf vanilje. Rimelig dybde men en del tørre tanniner i afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos propperiet.dk til 405 kr. for tre styk

Corte Medicea Chianti Riserva 2013, Italien. 3 stjerner Røde bær i duften. Let parfumeret og bitter i smagen med kirsebær, krydderier og noget fadpræg. Tørre lidt bidende tanniner. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos andrupvin.dk til 534 kr. for seks styk

Felsina Fontalloro 2013, Italien. 6 stjerner UGENS BEDSTE VIN 100% sangiovese. Meget intens i udtrykket. Sorte kirsebær, violer, bagte krydderier og vanilje i smagen. En del fad fornemmes så kan med fordel dekanteres eller bedst gemmes et par år. Kompleks med mange lag. Flot lang afslutning. Yderst flot vin. 95 Alkoholprocent: 14 Set hos domainebrandis.dk på tilbud til 349 kr.

Fattoria Le Pupille Morellino di Scansano Riserva 2014, Italien. 5 stjerner GODT KØB Flot intensitet både i duft og smag. Let bitre varme kirsebær, timian og vanilje i smagen. Vellavet vin med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 14 Set hos gallovini.dk til 594 kr. for seks styk

Alberto Ravazzi Giooso 2013, Italien. 5 stjerner Cabernet sauvignon og sangiovese fra Toscana. Fyldig krydret vin med solbær, brombær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Meget international med en del fadpræg og typisk eksempel på en vellavet super toscaner. Lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos andrupvin.dk til 894 kr. for seks styk

Piedra Negra Gran Malbec 2011, Argentina. 4 stjerner Intens og koncentreret vin med blommer, mørk chokolade, varme krydderier og vanilje. Alkoholen meget bidende. Lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 15,5 Set hos koegevinhandel.dk til 2220 kr. for tolv styk

Delicato Chardonnay 2016, Californien 4 stjerner Fyldig og meget modne frugt i udtrykket. Tropisk frugt, limefrugt og vanilje i smagen. Krydret afslutning. Simpel vi med vellavet. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos Superbrugsen på tilbud til 50 kr.

AP Vino Bianco 2016, Italien. 3 stjerner Lette bærtoner i duften. Anelse diskret og meget simpel i udtrykket. Fersken og lyse blomsternoter. Savner mere koncentration. Lidt vandet i afslutningen. 83 Alkoholprocent: 13 Set hos Kvickly på tilbud til 199 kr. for seks styk

Carreduenas Rosado 2016, Spanien. 3 stjerner Intense jordbærnoter i duften. I smagen røde modne bær, tyggegummi og blomsternoter. Anelse træt i udtrykket, især da syren ikke er voldsom høj. Pæn koncentration og afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos d-wine.dk til 594 kr. for seks styk

Wolf Blass Silver Label Shiraz Cabernet Malbec 2016, Australien. 4 stjerner Røde bær i duften. Pæn koncentration med brombær, peber og vanilje. Vellavet vin og pænt køb til prisen. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Føtex på tilbud til 150 kr. for to styk

Chateau Tanunda Triathlon 2015, Australien. 5 stjerner GODT KØB Sødmefuld krydret i smagen med brombær, lakrids, peber og vanilje. Rimelig intensitet og en vellavet vin med en saftig afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Føtex på tilbud til 139 kr. for to styk

Guigal Cotes du Rhone 2013, Frankrig. 4 stjerner Krydret i næsen. Medium koncentration og man fornemmer det er et lidt køligere år end tidligere. Røde bær, krydderier og strejf vanilje. Pænt balanceret men anelse kort i smagen. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Bichel.dk til 480 kr. for seks stykseks styk

Old World Vino Rosso, Italien. 3 stjerner Krydret i næsen. Sødmefuld i smagen med modne sorte bær, bagte krydderier og vanilje. Typisk i stilen for Syditalien. Anelse for sød og kluntet for mig. Krydret lang afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY på tilbud til 60 kr.

Braca Tovana 2015, Spanien. 4 stjerner Vin på garnacha fra Aragon provinsen. Vellavet med en medium koncentration, krydrede røde bærnoter, peber og vanilje. Pæn længde. Simpel men fungerer flot. 88 Alkoholprocent: 15 Set hos AndrupVin.dk til 474 kr. for seks styk

Cono Sur 18 El Recurso Caberet Sauvignon 2016, Chile. 4 stjerner Solbær i duften. Anelse grønne noter i smagen, solbær, peber, tobak og vanilje. Pænt balanceret med en lang krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 175 kr. for to styk

Valdefama 2014, Spanien. 4 stjerner Fra Toro i det vestlige Spanien på tempranillo. Intense krydrede noter i duften. Anelse parfumeret i smagen fra fadet, brombær, rødt kød, krydderier og vanilje. Fadet stikker lidt af ellers ganske spændende vin med en flot koncentration og afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Vinmonopolet til 720 kr. for seks styk

La Lecciaia toscana sangeiovese 2014 4 stjerner Krydret i næsen. Røde bærnoter, lette krydderier og tobak i smagen. Anelse modenhed fornemmes. Tør krydret afslutning. Noget simpel i udtrykket. Alkoholprocent: 13,5% Set hos Irma til 139 kr. for to styk

Fleury GSM 2015, Frankrig. 4 stjerner Grenache, syrah og mouvedre fra det sydlige Frankrig. En saftig og ligefrem vin. Simpel men vellavet med masser af bærnoter og lette krydderier. Krydret afslutning. Fire store stjerner. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos philipsonwine.com til 480 kr. for tolv styk

Cecilia Beretta Ripasso Valpolicella 2015, Italien. 5 stjerner Krydret i næsen. Pæn intensitet og tydeligt ripasso præg med tørrede frugt, varme krydderier og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinoble på tilbud til 129 kr.

Wild thing Zinfandel 2016, Californien. 5 stjerner UGENS BEDSTE KØB Søde modne jordbær i duften. Let krydret i smagen med jordbær, hindbær, varme krydderier og vanilje. Bløde tanniner og en læskende saftig vin til en ganske flot pris. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Aldi til 55 kr.

Passori 2016, Italien 4 stjerner Sødmefuld i smagen med modne sorte bitre kirsebær, sød lakrids, krydderier og vanilje i smagen. Lavet på delvist tørrede druer fra Veneto i det nordlige Italien. Lidt tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Bilka til 119 kr. for to styk

Rebel Canyon Zinfandel 2016, Californien. 4 stjerner En let og saftig vin med masser af røde bærnoter; jordbær, hindbær, varme krydderier og vanilje. Simpel og ligefrem med en saftig afslutning. Fire pæne stjerner. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinspecialisten til 450 kr. for seks styk

Govone Anniversario 2016, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Røde bitre bær i smagen, krydderier men også med lidt hårde tanniner. Sødmefulde krydderier i afslutningen. Mellemlang afslutning. Ikke helt helstøbt. 84 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Holte vinlager til 285 kr. for seks styk

Malacuera Roble 2016, Spanien. 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Frugtig ligefrem tempranillo fra Ribera del Duero. Jordbær, brombær og lette krydderier i smagen. Vellavet i den unge stil uden fad med en saftig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos wine.dk til 594 kr. for seks styk

Santa Rita SR Pinot Noir 2016, Chile. 4 stjerner Jordbær i duften. Lidt mindre intensitet i smagen med lette røde bær, krydderier og strejf vanilje. Savner lidt mere i smagen men ellers en vellavet vin med en let frugtig afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 80 kr.

Maison Roche de Bellene Bourgogne VV 2015, Frankrig. 4 stjerner Lette røde bær i duften. Pæn bourgogne uden dog at stikke af. Frugtig med krisebær, jordbær, lette krydderier i smagen. Pæn syre og afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 130 kr.

Massimo Rivetti Barbera d’Alba Serraboella 2015, Italien. 5 stjerner Pæn intensitet i både duft og smag. Mørke bær, animalske noter, lakrids, peber og vanilje i smagen. Velbalanceret med en lang afslutning. Ganske overbevisende barbera. 92 Alkoholprocent: 14 Set hos jyskvin.dk til 774 kr. for seks styk

Marques de Murrieta Reserva 2013, Spanien. 5 stjerner Klassisk Rioja vin i stilen med krydrede varme noter i duften. Brombær, tobak, læder og vanilje. Pænt balanceret. Savner lidt af koncentrationen fra bedre år men ellers en ganske flot vin med en lang krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos laudrup.dk til 2268 kr. for tolv styk

Gran Maestoso Primitivo 2016, Italien. 4 stjerner Varme krydrede noter i duften. Blomme, sorte kirsebær, lakrids, vanilje og krydderier. Pæn intensitet. Savner lidt i syren men ellers ganske pæn vin. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skovgaardvine.dk til 840 kr. for tolv styk

Rocca delle Macie Chianti Classico 2015, Italien. 4 stjerner Røde kirsebær, lette krydderier og violer i duft og smag. Tørre tanniner men pæn frugt og en frugtig, krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 100 kr.

Light House Chardonnay 2014, Californien. 4 stjerner En fed og fyldig chardonnay i den oversøiske stil med moden frugt, tropisk frugt og vanilje i smagen. Vellavet med en pæn lang afslutning. 89 Alkoholprocent: 14 Set hos Juuls.dk på tilbud til 350 kr. for tre styk

Vendome Mademoiselle Classic, Frankrig. 3 stjerner Alkoholfri. Mousserende, nærmest som druejuice med bobler. Forholdsvis tør med pæn frugt i smagen. Kræver god vilje at sammenligne det med vin, men fungerer pænt. Om end meget simpel. Alkoholprocent: 0 Set hos VIN & Vin til 49 kr.

Schöfmann Zuschmann Grüner Veltliner Löss 2016, Østrig. 5 stjerner Flot intensitet og koncentration. Masser af frugt i smagen, med lette blomstrede noter og en pæn dybde. Vellavet hvor især syren står knivskarp. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 13 Set hos Propperiet.dk til 199 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

