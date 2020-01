6 stjerner til weekendens bedste vinkøb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Årets første 6 stjerner blev uddelt i denne uge til et fremragende køb fra Cairanne i Rhônedalen. En vin der kan og vil mere end det man kan forvente af en vin til omkring 100 kr. Den form for vine vi alle leder efter. Bedste vin var derimod en tæt kamp med en velkendt vin fra Bolgheri i Toscana som den endelige vinder. En flot og stor vin på mange måder.

Kom til Franske Vindage 28. + 29. februar - læs mere her.

Kom til Italiensk vinfestival d.27+28 marts - læs mere her.

Kom til eksklusiv Bourgogne Masterclass - læs mere her

Sapaio Volpolo 2017, Italien. 4 stjerner Fyldig og tæt vin fra Toscana på traditionelle Bordeaux druer. Solbær, brombær, tobak og vanilje i smagen. Tørt tanninbid, pæn intensitet og længde. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos gallovini.dk til 139 kr. tilbudspris

Familia Laplace Madiran 2014, Frankrig. 3 stjerner Masser af røde bær i duften. Brombær, bitre kirsebær, tobak og vanilje. Lidt hårde tanniner. Pæn kølighed i udtrykket men kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinmonopolet til 100 kr. tilbudspris

Jaffelin Beaune 1. Cru Sur Les Greves Clos Sainte Anne 2015. 4 stjerner Flot tæt næse med jordbær og skovbær. Modne bærnoter i smagen med et pænt krydret udtryk. Flot balance og længde. Imødekommende og let tilgængelig. Savner måske lidt mere dybde. 90 Alkoholprocent: 13% Set hos Løgismose til 487 kr. tilbudspris

Sassarello Toscana 2010, Italien. 5 stjerner GODT KØB Modne svampede toner i duften. Bød og rund i smagen med sorte kirsebær, læder, tobak og vanilje. Pæn struktur med masser af tertiære noter og en tør med krydret afslutning. Spændende moden vin til en god pris. 89 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Irma til 75 kr. tilbudspris

Passo dopo Passo Primitivo 2016, Italien. 5 stjerner GODT KØB Mørke blommer i duften. Kraftig men pænt balanceret vin med masser af sort bærintensitet, varme krydderier i smagen. Pæn afslutning. Ganske fin vin til prisen. 89 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Propperiet til 89 kr. tilbudspris

Piccini Memoro NV, Italien. 2 stjerner Bitre bær i næsen. Syntetisk og parfumeret i smagen med kirsebær og kirsebærsten. Medium koncentration og en krydret afslutning. Virker billig uden karakter. 80 Alkoholprocent: 14% Set hos MENU til 46 kr. tilbudspris

Felsina Berardenga Chianti Colli Senesi 2016, Italien. 3 stjerner Pæne røde bær i duften. Anelse tør i smagen med bitre bærnoter og krydderier. Krydret tør afslutning. Starter bedre end de slutter. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos Domaine Brandis til 129 kr. tilbudspris

Papai Sauvignon Blanc 2018, New Zealand. 4 stjerner Hyldeblomst i duften. Spinkel, frugtig med citrus og stikkelsbærnoter. Klassisk Marlborough med en sprød afslutning. 87 Alkoholprocent: 12,5% Set hos gallovini.dk til 69 kr. tilbudspris

Laurus Vacqueyras 2016, Frankrig. 5 stjerner Blød og imødekommende vin med masser af krydrede noter, sorte bær, tobak og peber. Flot struktur og længde. Ganske vellavet vin. 91 Alkoholprocent: 14% Set hos vincooperativet.dk til 179 kr. tilbudspris

Cirrus Syrah 2016, Sydafrika. 5 stjerner Sorte peber noter i duften. Koncentreret og kraftig vin med masser af intensitet i smagen. Domineret af brombær, peber og vanilje noter. Velbalanceret og en shiraz i en høje ende. Lang afslutning. 91 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Theis Vine til 200 kr. tilbudspris

Domaine Alary Cairanne Tradition 2016, Frankrig. 6 stjerner UGENS BEDSTE KØB Intense krydrede noter i duften. Flot koncentration og masser af saft og kraft i smagen med brombær, peber og vilde krydderier. Yderst godt køb og seks af de sjældne stjerner. 92 Alkoholprocent: 15% Set hos Jysk Vin til 112 kr. tilbudspris

Muschi Alti Le Cornete 2016, Italien. 5 stjerner Vin på cabernet sauvignon fra Toscana. Fyldig og indbydende næse. Masser af sorte bær, lakrids, peber og strejf vanilje i smagen. Yderst flot og vellavet vin med en lang vedvarende afslutning. 92 Alkoholprocent: 13,5% Set hos wineguys.dk til 190 kr. tilbudspris

Finca Antigua Cabernet Sauvignon 2013, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Sorte bær i duften. Pæn ligefrem i smagen med solbær, tobak og strejf vanilje. Medium koncentration med bløde tanniner og en krydret afslutning. Til prisen en ganske pæn vin. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinspecialisten til 49 kr. tilbudspris

Jean Diot Champagne Selection NV, Frankrig. 4 stjerner Klassisk blend af de tre druer. Masser af citruskarakter i duften. Fersken, æbler og limefrugt i smagen. Flot mousse og en frugtig pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos BillundWineCellar.dk til 239 kr. tilbudspris

Ribera de Juá Blanco 2018, Spanien. 4 stjerner Vin på moscatel fra Murcia i det østspanske. Masser af blomstrede noter i duften. Umiddelbar og ligefrem i udtrykket drevet af den lidt parfumerede friske smag. Pænt lavet med en frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos cultwine.dk til 69 kr. tilbudspris

Mont’Albano Primitivo 2018, Italien. 5 stjerner GODT KØB Lys atypisk Primitivo med masser af røde bærnoter, tør med en høj frisk syre. Masser af ribs, boysenbær og lette krydderier i smagen. Flot balance og længde. 89 Alkoholprocent: 13% Set hos Mr Ruby til 75 kr. tilbudspris

Le Caillou Chateauneuf-du-Pape 2017, Frankrig. 5 stjerner Masser af krydrede noter i duften. Flot dybde og masser af bærintensitet, krydderier i smagen. Dejlig friskhed og stadig en pæn koncentration. Flot indbydende og ganske klar allerede nu. 92 Alkoholprocent: 14,5% Set hos Vinspecialisten til 360 kr. tilbudspris

Negrar Rosso Veneto B-I-B, Italien. 4 stjerner Krydret næse. Frugtig med let brændte bærnoter, krydderier og strejf vanilje. Simpel ligefrem vin med en ganske pæn balance. Anelse tør afslutning. 87 Alkoholprocent: 13% Set hos MENY til 110 kr. tilbudspris 3L

RAM Rosso Veneto 2018, Italien. 2 stjerner Kirsebær i duften. Parfumeret i smagen med bitre stennoter, varme krydderier. Lidt uren i frugten og meget simpel. 82 Alkoholprocent: 14% Set hos MENY til 69 kr. tilbudspris

Alamos Malbec Organic 2018, Argentina. 4 stjerner Sorte bær i duften. Simpel frugtig og meget ligefrem i udtrykket med blåbær, brombær, mocca og krydderier i smagen. Medium koncentration og let krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Philipson Wine til 60 kr. tilbudspris

Podere Frontino Montepulciano d’Abruzzo 2018, Italien. 4 stjerner Sorte bær i duften og smag. Simpel med mørke krydrede noter, let tørhed og en pæn krydret afslutning. Fire pæne stjerner. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos koegevinhandel.dk til 65 kr. tilbudspris

Milianti Negroamaro 2014, Italien. 4 stjerner Varme krydrede noter i duften. Imødekommende med tætte sorte bærnoter, varme krydderier og vanilje i smagen. Simpel men vellavet. Krydret afslutning. Fire store stjerner. 88 Alkoholprocent: 14% Set hos Skjold Burne til 60 kr. tilbudspris

Donne Fittipaldi Bolgheri 2017, Italien. 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN Mørke krydrede noter i duften. Kølig stil vin, ganske fyldig med masser af sorte bær, animalske noter, peber og vanilje. Pakket ind af en flot syre og med en lang krydret afslutning. En vin som bliver ved med at imponerer år efter år. 92 Alkoholprocent: 14% Set hos Erik Sørensen Vin til 200 kr. tilbudspris

Il Sapiente Sangiovese Rubicone 2018, Italien. 3 stjerner Diskret i næsen. Sødmefuld og krydret i smagen med blommer, bagte krydderier og vaniljenoter. Anelse tørhed især i afslutningen. 85 Alkoholprocent: 14,5% Set hos AndrupVin.dk til 59 kr. tilbudspris

Conte di Campiano Primitivo Riserva 2014, Italien. 4 stjerner Varm og intens i duften med sødmefulde krydrede noter. Fortsætter i smagen med en sødmefuld koncentreret smag af svesker og bagte krydderier. Meget tæt og lidt voldsom. Krydret lang afslutning. 88 Alkoholprocent: 15% Set hos Holte vinlager til 100 kr. tilbudspris

Lenotti Pramonte 2015, Italien. 4 stjerner Cabernet sauvignon fra Veneto. Modne varme bærnoter, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Anelse sødmefuld med en pæn syre. Krydret afslutning. Savner lidt dybde. 88 Alkoholprocent: 13,5% Set hos Vinoble til 99 kr. tilbudspris

Domaine Tourbillon Gigondas 2017, Frankrig. 5 stjerner Krydrede intense noter i næsen. Fyldig krydret vin med masser af brombær, violer, mocca, lakrids, peber i smagen. Kraftig vin og alkoholen fornemmes om end pænt integreret. Lang afslutning. 90 Alkoholprocent: 15,5% Set hos Laudrup Vin til 149 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

