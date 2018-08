De 10 bedste italienske rødvinskøb

Se mit bud på de 10 bedste rødvinskøb fra Italien her lige nu

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Perioden de enkelte vine er på tilbud, kan godt varierer.

Kom til stor Spansk Vinfestival 14+15 september

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

Motorosso, Italien. Fra Veneto. Frugtig og imødekommende. Ikke den store kompleksitet men er saftig med masser af røde bær og krydderier i smagen. En vin man ikke bør tænke for meget over men som bare glider ned. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos propperiet.dk til 198 kr. for tre styk

Leone de Castris Salice Salentino Riserva 2015, Italien. En saftig krydret vin fra det sydlige Italien. Simpel i udtrykket men imødekommende med røde bær, krydderier og strejf vanilje. Lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos gallovini.dk til 79 kr.

Roveiago Rosso del Veronese 2016, Italien. Masser af bærintensitet i duften. Kirsebær, lakrids, peber og lette krydderier i smagen. Frugtig og vellavet vin. Meget ligetil og imødekommende. Pæn saftig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos cappavin.dk på tilbud til 69 kr.

Barricone 2015, Italien. Mørke bær i duften. Flot balanceret vin med masser af krydderier, blommer, brombær og strejf vanilje. Tør med en lang afslutning. En af de bedre primotivo vine jeg har smagt længe. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos megavin.dk på tilbud til 120 kr.

Nativ Fiano di Avellino 2017, Italien. Citrus i duften. En sprød og spændende vin med fennikel, mandler og licchi i smagen. Sprød og vellavet med en syrlig afslutning. 90 Alkoholprocent: 13 Set hos AndrupVin.dk til 594 kr. for seks styk

Terre del Vulcano Aglianico del Vulture 2015, Italien. Sort vin med mørke bær i duften. Pæn intensitet og en spændende vin på aglianico druen. Tanninrig med en pæn dybde og længde. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos thewinecompany.dk til 450 kr. for seks styk

Trerose Rosso di Montepulcinao 2015, Italien. Let og saftig sangiovese med masser af røde bær, lette krydderier i smagen. Meget ligefrem og frugtig i udtrykket, vellavet med en pæn frugtig afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos laudrup.dk til 1068 kr. for tolv styk

Benanti Etna Rosso 2015, Italien. Primært lavet på nerello mascalese fra Etna. Yderst elegant vin med jordbærtoner i duften. Bløde velintegrerede tanniner og masser af umiddelbar frugt i smagen. Lang afslutning. Fantastisk køb. 93 Alkoholprocent: 13 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 120 kr.

Toscaia 2016, Italien. Intense røde bærnoter. Masser af kirsebær, brombær, krydderier og vanilje i smagen. Saftig vin med en flot koncentration. Krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY på tilbud til 80 kr.

Batasiolo Barbaresco 2014, Italien. Røde bærnoter i duften. Tør let bitter kirsebær i smagen med tobak, kamfer, lakrids og vanilje. Klassisk og ganske pæn vin med en krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne til 90 kr.

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 92 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Læs også: 10 gode hvidvine lige nu

Læs også: 10 gode portvine

Læs også: 10 gode efterårsvine til under 100 kr.

Læs også: 10 gode tyske vine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste rosévine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste rosévine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste sommervine til under 100 kr.

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.



Søg i vores database med mere end 8000 anmeldte vine. Klik her.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.