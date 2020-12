De 10 bedste julevinskøb

Her er 10 udvalgte gode vinkøb fra vinhandlere og supermarkeder fra hele landet til julen

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Fabiano Valpolicella Ripasso 2017, Italien GODT KØB Skjold Burne | 125 kr. tilbudspris Intense bærnoter. Pæn koncentration med masser af sorte kirsebær og vaniljenoter. Krydret, lang afslutning. Alc.: 14% 91

Mazzei Ser Lapo Chianti Classico Riserva 2017, Italien. BEDSTE JULEKØB Irma, VinVooperativet.dk | 99 kr. tilbudspris Vilde krydderier i duften. En mørk pæn fyldig chianti med bitre kirsebær, tobak og vanilje i smagen. Pæn intensitet og pakket ind af en flot syre. Pæn lang afslutning. 91 Alkoholprocent.: 13,5%

Cono Sur 20 Barrels Syrah 2017, Chile GODT KØB MENY | 100 kr. tilbudspris Intense sorte bær i duften. En koncentreret frugtig vin med masser af intense sorte bær, sort peber, lakrids og vanilje i smagen. Fin balance og let tør frugtig afslutning. Alc.: 14% 90

Vinha do Carmo 2016, Portugal GODT KØB Nordjysk-vinimport | 116 kr. tilbudspris Fyldig tæt vin med masser af sorte bær, mørke krydderier og vanilje. Pæn syre, tørt tanninbid og en flot koncentration. Krydret afslutning. Alc.: 14,5% 90

Le Caillou Cotes du Rhone 2019, Frankrig. GODT KØB Vinspecialisten | 100 kr. tilbudspris Frugtig let krydret næse. Meget imødekommende ligefrem Rhône med brombær, peber og timian noter. Flot balanceret og meget imødekommende. Saftig afslutning. 90 Alkoholprocent.: 14,5%

Terrunyo Carmenere 2018, Chile. GODT KØB Kvickly, Superbrugsen | 89 kr. tilbudspris Intens i duften med sorte bær og urter. Fyldig og seriøs vin med masser af brombær, lakrids, grøn peber og vanilje i smagen. Intens med en flot lang afslutning. Flot vin til tilbudsprisen. 90 Alkoholprocent.: 14,5%

Pyros Syrah 2016, Argentina KJvin.dk | 115 kr. Flot krydret næse. Sorte bær, peber og krydderier i smagen. Pæn koncentration og masser af intensitet. Krydret afslutning. Alc.: 14% 90

Chateau Pesquie Quintessance 2017, Frankrig Philipson Wine | 110 kr. tilbudspris Mørk krydret og imødekommende i stilen. Masser af sorte bær, sort peber, lakrids og provence krydderier i smagen. Medium koncentration med en pæn krydret afslutning. Alc.: 14,5% 90

Maggio Petite Sirah 2017, Californien GODT KØB VinsdeVinde | 85 kr. tilbudspris Mørk frugtig i udtrykket. Masser af sorte bær, mørke krydderier og strejf vanilje. Simpel ligefrem med en pæn afslutning. Alc.: 14% 89

Anayon Seleccion 2015, Spanien GODT KØB Lac-vinos | 99 kr. tilbudspris Krydret næse. Imødekommende vin med masser af frugtige noter, varme krydderier og strejf vanilje. Pæn struktur med en let tør afslutning. Alc.: 14,5% 89

