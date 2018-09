De 10 bedste oversøiske vinkøb

Se mit bud på de 10 bedste oversøiske køb her lige nu

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Perioden de enkelte vine er på tilbud, kan godt varierer.

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

Kom til stor Tysk vinfestival d. 25 oktober - læs mere her.

La Mascota Cabernet Sauvignon 2016, Argentina. Mørke solbær i duften. Fyldig og vellavet vin med solbær, tobak, krydderier og vanilje i smagen. Ikke så dyb men flot frugt og afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly på tilbud til 49 kr.

Vina Tarapaca Red Blend GR 2014, Chile. Cabernet sauvignon og syrah. Masser af solbær i duften. En flot koncentration og i smagen masser af sorte bær, peber, tobak, krydderier og vanilje. Flot balanceret med en vis dybde og længde. 91 Alkoholprocent: 14 Set hos Skjold Burne på tilbud til 130 kr.

Spier Vintage Selection 5 grapes 2015, Sydafrika. Masser af krydderier i duft og smag. Klassisk oversøisk i udtrykket med varme, krydderier, modenhed og vanilje. Pæn afslutning. Simple vellavet vin. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Superbrugsen på tilbud til 289 kr. for seks styk

Watercloof Seriously Cool Cinsault 2015, Sydafrika. Lys vin med lette røde bærnoter i duft og smag. Blomstret i udtrykket med peber, lette krydderier i smagen. Som en pinot noir i stilen. Vellavet spændende vin med en pæn afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5 Set hos theis-vine.dk på tilbud til 110 kr.

Bliss Cabernet Sauvignon 2015, Californien. Koncentreret og saftig cabernet i den oversøiske stil med moden frugt og pæn skud fad. Men ganske velbalanceret og ligefrem i stilen. Pæn krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos eriksorensenvin.dk til 660 kr. for seks styk

Cono Sur 20 Barrels Syrah Limited 2016, Chile. Intense mørke bær i duften. Fortsætter i smagen med brombær, peber, mocca og vanilje. Vellavet med en høj koncentration og en lang krydret afslutning. 89 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY til 100 kr.

Tim Smith Bugalugs Shiraz 2016, Australien. AndrupVin.dk | 119 kr. tilbudspris Intense sorte bær i duften. Brombær, peber, krydderier og vanilje i smagen. Klassisk og vellavet shiraz fra down-under. Flot koncentration og en lang krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Colombia Crest Syrah 2016, USA. Vinoble | 99 kr. tilbudspris Sorte bær i duften. Kølig i udtrykket med animalske noter, røde bær og krydderier. Pæn koncentration og balance. Krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Wirra Wirra Scrubby Rise Chardonnay 2017, Australien. Supervin.dk | 79 kr. tilbudspris Lette fersken noter i duften. Pæn slank vin med pæn frugt intensitet især fersken, citrus og blomsternoter. Vellavet med en pæn afslutning. Alc.: 12,5%

Spier Signature Pinotage 2016, Sydafrika Jordbær i duften. Frugtig og meget ligefrem i udtrykket. Sorte bær, krydderier i smagen. Pæn afslutning. Flot køb til prisen. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Superbrugsen på tilbud til 249 kr. for seks styk

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 92 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Læs også: 10 gode hvidvine lige nu

Læs også: 10 gode portvine

Læs også: 10 gode efterårsvine til under 100 kr.

Læs også: 10 gode tyske vine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste rosévine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste rosévine til under 100 kr.

Læs også: De 10 bedste sommervine til under 100 kr.

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.



Søg i vores database med mere end 8000 anmeldte vine. Klik her.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.