De 10 bedste vinkøb i 2021

Vi har gennem året testet mere end 3000 vine - her er de 10 bedste køb

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Chateau Pesquie Quintessence Hornsleth 2018, Frankrig.

Vælter ud af glasset med sorte bær. Yderst flot og klassisk Ventoux vin med masser af fylde med sorte bær, peber og vilde krydderier. Saftig og velbalanceret med en flot lang krydret afslutning. 93

Alkoholprocent.: 15%

Set hos Philipson Wine til 130 kr. tilbudspris



A. Palacios Petalos 2018, Spanien.

Vin på mencia druen fra Bierzo. Meget frugtig, elegant og umiddelbar i udtrykket med solmodne røde bær, krydderier og strejf vanilje. Meget imødekommende med en krydret kompleks afslutning. Yderst flot vin. 92

Alkoholprocent.: 13,5%

Set hos Vinspecialisten til 119 kr. tilbudspris



Bodegas Condado de Haza 20 Aldeas 2018, Spanien.

Intense mørke bær i duften. Klassisk Ribera del Duero med brombær, mocca og vanilje i smagen. Flot koncentration og masser af intensitet. Lang afslutning. 92

Alkoholprocent.: 14,5%

Set hos Philipson Wine til 130 kr. tilbudspris



Gemma Colarej Barolo 2016, Italien.

Lys med bitre røde bær i næsen. Elegant i udtrykket med røde kirsebær, roser, tobak og vanilje. Flot struktur og pæn dybde. Krydret fin afslutning. 92

Alkoholprocent.: 14%

Set hos Bilka til 129 kr. tilbudspris



Cave Les Vignerons Tavel Cuveé Royale Rosé 2020, Frankrig.

En fyldig og kraftig rosé fra Tavel. Masser af jordbærnoter i duften. Mørk og intens i smagen meget frugtig og velbalanceret. Lang vedvarende eftersmag. Har virkelig meget at byde på men server den til mad. 92

Alkoholprocent.: 14%

Set hos AndrupVin til 99 kr. tilbudspris



Marques de Riscal Reserve 2016, Spanien. 6

Klassisk Rioja vin med masser af fadpræg i næse og smag, men balanceret og med en vis kølighed. Brombær, mocca og masser krydrede noter. Flot balance og en fyldig vellavet vin med en lang afslutning. Skolebogseksempel på en god riserva fra Rioja. 92

Alkoholprocent: 14%

Set hos MENY til 100 kr. tilbudspris



Ramón do Casar Treixadura 2020, Spanien.

Vin fra Galicien på den lokale drue treixadura også kendt fra Vinho Verde på den portugisiske side. Floral i duften med melon, licchi og citrus i smagen. Flot intensitet og en lang vedvarende afslutning. Spændende vin og 2020 årgangen endda en tand bedre end 2019. 92

Alkoholprocent.: 13%

Set hos Jysk Vin til 139 kr. tilbudspris



Mazzei Mazzeo Chianti Classico 2018, Italien.

Flot næse med masser af sorte kirsebær. Klassisk stilren Chianti Classico i den klart bedre ende. Flot koncentration og masser af lag i vinen. Flot lang krydret afslutning. 92

Alkoholprocent.: 13,5%

Set hos Irma til 119 kr. tilbudspris

VinoLauria Frappato 2017

Husted Vine | 135 kr. tilbudspris

Sart og kompleks næse med brudt kalk, røde bær og mentol. Smagen er frisk og slank men moden på samme tid. Flot dybde og intensitet med et herligt urtet præg i eftersmagen. Skønt og præcist. 92

Drik 2020-2024 | Alk.: 13%



Bouchie-Chatellier Pouilly-Fumé Les Adelins 2019

Kjær & Sommerfeldt | 129 kr. tilbudspris

Vegetal og højaromatisk næse med grønne æbler og nyslået græs. Smagen er præcis og ren, rensende og meget domineret af en mere sødmefuld og slikken frugt. En anelse simpel.

Drik 2020-2028 | Alkoholprocent: 13% 92