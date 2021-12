De bedste bobler

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Hvis det ikke skal være champagne til nytår er her en række gode bud på alternative bobler. Ofte får man meget for pengene når man kigger væk fra champagne f.eks. mod Cava i Spanien, andre franske områder eller til Italien.

De bedste

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com