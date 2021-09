Den krydrede immigrant

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den kendte vinmager Paul Draper fra Ridge Winery sagde engang, at var der noget ægte amerikansk, så måtte det være zinfandel-druen. Og hvis USA har en nationaldrue, vil de fleste nok også argumentere for, at det er zinfandel.

I mange år har der dog kørt en diskussion om, hvorvidt primitivo og zinfandel er ens. Primitivo og zinfandel var officielt to forskellige druer, indtil en dna-test i 1990’erne afslørede, at de to druer faktisk er næsten identiske. Men studier i 2001 af Carole Meredith viste endeligt, at zinfandel og primitivo ikke er ens, men at zinfandel stammer fra den kroatiske drue crljenak kastelanski. En drue, som er stort set uddød i dag i Kroatien, men som altså lever i bedste velgående i Californien.

Zinfandel blev populær i vinindustrien i 1880’erne, især fordi den var meget produktiv. På det tidspunkt hærgede guldfeberen, og der var behov for meget vin i store mængder. Da guldfeberen lagde sig, gik druen af mode igen, og i mange år var den overset og undervurderet. Det var først i starten af 1990’erne, da netop Paul Draper og en række andre begyndte at tage druen seriøst, at man igen begyndte at lave seriøse og flotte vine på den. Og i dag er det den mest plantede druesort i Californien med over 20.000 hektarer plantet med druen.

Svær at tøjle

Det er ikke tilfældigt, det lige er i Californien, at druen trives; for zinfandel elsker varme og dyrkes derfor oftest, hvor der er varmest. Udfordringen er dog, at vinene oftest bliver meget tunge alkoholmæssigt, og det er ikke ualmindeligt, at vinene når 16-17%, hvilket kræver en del af vinmageren for at balancere dette. En af de andre udfordringer er, at druerne ofte modnes ujævnt, således at der på den samme klase kan sidde både bitre grønne druer og fuldmodne blå. Nogen vinmagere benytter sig af dette og kan gode lide de lidt grønne bitre toner i vinen, mens andre laver en hård sortering, når druerne er plukket. De bedste resultater får man i et ikke for varmt, men tørt klima, hvor druerne kan modnes lidt længere.

Zinfandel er en særdeles mangesidet drue og bruges til mange forskelligartede vine. Druen anvendes i dag i alt fra let tørre rosevine til tykke og kraftige alkoholforstærkede vine. Mest kendt herhjemme er de tørre, solide og kraftfulde, krydrede rødvine. Men amerikanerne selv elsker white zinfandel, hvilket er en lys og sødlig lys rosé lavet på zinfandel med en forholdsvist lav alkohol, men sødme, da druerne ikke får lov til at fermentere helt ud.

Zinfandel har det godt med at blive lagret på egetræsfade og gerne i længere tid, for at de høje tanniner kan integreres bedre i vinen. Den bruges dog sjældent i blandinger, da de bedste resultater kommer, når den står alene. Desværre har amerikanerne selv fået øjnene op for de spændende vine, og dér er priserne på zinfandel-vine fra de bedre producenter vokset betragteligt, og det er ikke meget, der kommer uden for USA.

Lodi — zinfandels vugge

Druen dyrkes over det meste af Californien, men det er især Lodi, som anses for at være zinfandels højborg i Amerika. Lodi finder man godt 100 kilometer mod øst fra San Francisco. Lodi er mest kendt for sin frugtbarhed og har en lang tradition for frugtplantager, grøntsagsavl, landbrug og alle for former frugtavl, ikke mindst meloner. Det skyldes en kombination af et lunt, Middelhavs-lignende klima og en dyb, næringsrig jordbund, der er fremkommet gennem årtusinder fra den nærliggende bjergkæde Sierra Nevadas mange floder. Området er rigt på vand, ikke mindst i form af et enormt delta, og det mildner klimaet og giver glimrende muligheder for vanding af afgrøderne.

Old Vines

Allerede for 150 år siden etableredes adskillige vingårde i Lodi, og i dag er man oppe på lidt over 40.000 hektarer vin med omkring 750 drueavlere. De fleste sælger dog druerne til de 85 vinhuse, som sælger vinen under eget navn. Det, der især gør Lodi speciel, er de mange gamle zinfandel-vinstokke. Det kan man takke 1920’erne og 1930’ernes alkoholforbud for, da zinfandel på grund af sin markante sødme også var populær som spisedrue. Man fik derfor lov til at beholde vinstokkene, og store mængder druer blev sendt til andre dele af USA. Men om de alle blev spist som druer er nok mere tvivlsomt! Lodi er derfor det amerikanske vinområde, der har flest vinstokke, der er 100 år eller ældre. Vinen fra disse gamle, lavtydende vinstokke er af en ganske anden kaliber, end hvad en nyplantet zinfandel kan præstere. De gamle vinplanter sætter kun få og små druer, så man automatisk opnår en kraftig udbyttebegrænsning og samtidigt har en langt større andel af skind og kerner i forhold til mængden af frugtkød. Det giver en bedre struktur og ikke mindst dybde i vinene. Så det er værd at gå efter de zinfandel vine, der smykker sig med betegnelsen “Old Vines”. Der er dog ingen regler for, hvornår man må kalde en vin ”Old Vines”, men det er kutyme i området, at stokkene mindst skal være 35-40 år, før betegnelsen benyttes.

Lodi blev officielt AVA i 1986 og omfavner i dag 7 AVA’s: Alta Mesa, Borden Ranch, Clements Hills, Cosumnes River, Jahant, Mokelumne River og Sloughhouse. Mokelumne River er nok den mest kendte, og her er en række af de bedste producenter beliggende.

6 spændende “old vine” zinfandels

Klinker Brick Old Ghost Zinfandel 2017 92

Vin&Vin | 399 kr.

106 år gamle stokke fra fire forskellige marker. Lagret i både franske og amerikanske fade i 18 måneder. Indeholder 5% cabernet sauvignon. Yderst flot næse med masser af sorte bær. Koncentreret vin med en let restsødme i smagen. Alkoholen er høj og fornemmes— en powervin. Alk.: 15,9%

Mettler Old Vine Epicenter Zinfandel 2018 92

BruceWine | 210 kr.

Lagret på både amerikanske og franske fade i 18 måneder. Nærmest sort med animalske noter i duften. Flot, ren og udtryksfuld i smagen med sorte blommer, lakrids, peber og vanilje. Flot lang og vedvarende afslutning. Alk.: 14,7%

Ironstone Reserve Zinfandel 2018 90

Bilka, Føtex | 149 kr.

109 år gamle vinstokke. Intense, mørke, krydrede noter i duften. Koncentreret og sødmefuld med masser af brombær, sveske, sød lakrids, varme krydderier og vanilje i smagen. Flot balance og en flot, lang og krydret afslutning. Alk.: 14,5%

Langetwins Centennial Zinfandel 2014 93

Østjysk Vinforsyning | 599 kr.

Fra 118 år gamle stokke. Solmoden jordbær i næsen. Flot krydret og intens vin med masser af bærkarakter, bagte krydderier og vanilje; men pakket ind af en flot syre. En flot og gennemført zin, hvor alderen gør vinen godt. Alk.: 16%.

Oak Farm Mohr-Fry Ranches Block 417 Zinfandel 2018 92

FiniVin | 258 kr.

Mørk og krydret næse. Koncentreret med masser af sorte blommer, sveskepræg, sort peber, bagte krydderier og vanilje i smagen. Men samtidig en flot syre, som holder den massive frugt oppe. Lang afslutning. Alk.: 15,5%

Michael David Winery Freakshow Zinfandel 2018 90

Megavin | 128 kr. Tilbudspris

En bulderbasse af en vin modnet på brugte, primært amerikanske, fade. Varm og krydret næse. Sødmefuld i smagen med let parfumerede noter, blommer, lakrids og vanilje. Fin struktur drevet af frugten. Pæn, lang, varm afslutning. Måske lidt svulstig. Alk.: 15,5%.

