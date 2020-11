Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Selv om ordet gløgg er forholdsvist nyt (det kommer af svensk glögg), så har traditionen med varm, krydret vin en lang forhistorie. Allerede i antikken kendte grækerne til at søde og krydre vin. Under inspiration af den franske brulôt begyndte man i det 17. århundrede at servere varm cognac med smeltet sukker i. Senere blev cognac erstattet med vin, og drikken kom efterhånden til at ligne vore dages gløgg mere og mere.

Det var dog først hen mod slutningen af det 19. århundrede, at gløgg blev til en juletradition. Ingen ved længere, hvordan det gik til, men formentlig var en varm og sød drik velkommen ved midvinter. Traditionen blev hjulpet godt på vej af driftige forretningsfolk, og omkring år 1900 fandt svenske spritfabrikanter på at forsyne gløggflaskerne med farvestrålende etiketter med nisser og andre julefigurer. I dag er gløgg i mange varianter – med eller uden alkohol – blevet en fast bestanddel af de flestes forestillinger om julen. Der dukker da også flere og flere færdige gløggprodukter op på markedet. Desværre er der en tendens til at den færdigblandede gløgg bliver sødere og sødere, hvilket er i stor kontrast til den gløgg man får sydligere i Europa. Endvidere benyttes flere producenter mindre vin og mere vand, hvilket bestemt heller ikke gør en gløgg bedre. Lad os håbe der kommer en reaktion så vi kan få en bedre kvalitets gløgg tilbage uden nær så meget sukker.

Butikkerne markedsfører i stor stil gløgg. Vi har testet en række forskellige gløgg.

Blossa Starkvinglögg. Lavet på en svensk original opskrift over 100 år gammel. Yderst intens i duften. Meget krydret og rimelig sødmefuld gløgg. Nellikerne smager tydeligt igennem, men ellers pænt krydret. Lang krydret eftersmag. Ganske flot gløgg men meget sød. Alkoholprocent: 15% Kan købes forskellige supermarkeder til ca. 65 kr.

Blossa Vit Starkvinglögg. Lavet på hvidvin. Blomstret og krydret i duften. Meget krydret og sødmefuld gløgg. Blomsterog masser af nellikerne. Lang lys krydret eftersmag. Alkoholprocent: 15% Kan købes forskellige supermarkeder til ca. 65 kr.

Blossa Vinglögg. Lavet på en svensk original opskrift over 100 år gammel. Yderst intens i duften. Meget krydret og rimelig sødmefuld gløgg. Nellikerne smager tydeligt igennem, men ellers pænt krydret. Krydret eftersmagmen også noget vandig. Alkoholprocent: 10% Kan købes forskellige supermarkeder til ca. 55 kr.

Princip Gløgg med rom. BEDSTE GLØGG Nelliker i duften. Koncentreret og man fornemmer alkoholen. Meget vinøs med masser af krydderier, romsmagen fornemmes. Sødme en anelse dominerende. Men pæn rom med en lang varm afslutning. Alkoholprocent: 15 Kan købes hos Føtex til 50 kr. ½ liter

Løgismose Gløgg. Varme krydderier. En del appelsin fornemmes i smagen med nelliker og julekrydderier. Pæn afstemt sødme og alkohol. Savner måskelidt mere intensitetmen ellers en venlig blødgløgg. Alkoholprocent: 13 Kan købes hos Netto til 60 kr.

Hyggekompagniet Gløgg Flot krydret næse. Masser af varme krydderier og noter af rom fornemmes. Pænt balanceret sødme og en lang krydret afslutning. Anelse vandig dog i eftersmagen. Alkoholprocent: 16% Kan købes i udvalgte MENY til ca. 80 kr. (0,5l)

Deluxe Rødvinsgløgg Syntetisk og krydret i næsen. Pæn kryddersmag men vinen som er brugt virker noget lav i kvaliteten som træder tydeligt igennem. Alt i alt ikke pengene værdselvomden er billig. Alkoholprocent: 14,5% Kan købes hos Lidl til 35 kr.

Alternativt kan man forsøge sig med sin egen gløgg. Her er til inspiration min egen opskrift.

Rydbergs hjemmelavede opskrift på gløggessens:

3 dl. rødvin

2 dl. portvin

250 g brun farin

3 kanelstænger

Revet skal af en appelsin

1 tsk. hel allehånde

1 tsk. revet ingefær

8 hel nelliker

4 kardemommekapsler

1,5 dl. mørk rom

0,5 dl. Vodka eller snaps

Rødvin, brun farin og krydderier opvarmes til ca. 70 grader men må endelig ikke koge. Sukkeret skal smelte og det skal stå over varmen ca. 10 min. Herefter afkøles det en smule, hvorefter portvin og rom tilsættes. Essensen hældes nu på et opbevaringsglas og stilles i køleskabet ca. 1 uge og trækker.

Efter en uge sies krydderierne fra og vodka eller snaps tilsættes. Nu er essensen klar. Rosiner kan evt. tilsættes så de står og trækker i essensen.

Når man skal have gløgg tager men så 1 del essens, 5-6 dele rødvin og opvarmer det, men må endelig ikke koge. Rosiner og mandler kan tilsættes.

