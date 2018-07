Her er de bedste box-vine

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Myten om den dårlige "pap-vin" kan godt aflives. Før i tiden var vin der ikke var på flaske, synonym med dårlig kvalitet og garanteret hovedpine dagen efter. Den kunne til nød bruges til madlavning, blandes i sommerbowler eller lignende. Bag-in-box vine er derimod praktiske og ofte gode køb. Typisk slipper man for at slæbe de tunge glasflasker hjem og man har altid et glas ved hånden uden at skulle åbne en hel flaske og sidst, men ikke mindst, er der en besparelse på 30-40 % sammenlignet med flaskepriser.

Holdbarheden på en bag-in-box vin er man ofte ikke helt enig i og afhænger også af vinen. Når hanens banderole brydes holder vinen sig frisk i op til seks uger, siger de fleste. Mine egne erfaringer er, at hvidvine helst ikke skal stå mere end 3-4 uger mens røde godt kan stå noget længere. Og des kraftigere én vin des længere holder den smagen. Til gengæld skal man ikke købe vinene og gemme dem i årevis. Typisk skal en vin drikkes inden for 1 år og oftest står der udløbsdato på boksen. Man skal dog være opmærksom på at der er tilsat mere svovl til vinene end normalt for at forbedre holdbarheden. Det kan gøre vinene en smule mere rå i stilen og det anbefales derfor at hælde vinen op i en karaffel før den serveres.

Robertson Shiraz B-i-B, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Intens krydret med masser af brombær, bagte krydderier og vanilje. Pænt balanceret og imødekommende i udtrykket. Pæn afslutning og en god vin til grillmaden. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY på tilbud til 120 kr. (3 l)

Villa Ducali Negroamaro Primitivo B-i-B, Italien. 5 stjerner GODT KØB Diskret i næsen men i smagen masser af modne sorte bær, lakrids, bagte krydderier og vanilje. Pæn intensitet og velbalanceret. Krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 157 kr. (3 l)

Appasinero Negroamaro Primitivo B-i-B, Italien. 4 stjerner Diskret i næsen. Meget sødmefuld i smagen med overmodne bær, bagte krydderier og vanilje. Pæn koncentration, lidt lav på syren og en krydret sødmefuld afslutning. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY, SPAR til 150 kr. (3 l)

Robertson Chardonay B-i-B, Sydafrika. 4 stjerner Alkoholprocent: 13,5 Fersken i duften. Pæn intensitet i smagen med stenfrugt, lette krydderier og vanilje. Pænt balanceret, simpel men fungerer. Krydret afslutning. 86 Set hos MENY på tilbud til 120 kr. (3 l)

The Aussie Bag White 2017 B-i-B, Australien. 3 stjerner Chardonnay fra det sydlige Australien. Mørk med en pæn intensitet i duften. Kniber mere i smagen, hvor jeg savner mere syre og frugt. Mellemlang afslutning. 83 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 153 kr. (3 l)

La Stella Cadente Primitivo B-i-B, Italien. 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Krydret i smagen med varme krydderier, sorte bær og vanilje. Medium koncentration og lidt kort afslutning. Saftig og ligefrem. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 170 kr. (3 l)

Villa Ducali Vermentino B-i-B, Italien. 4 stjerner Citrus i duften. Meget spinkel i frugten med lette melon, fersken og citrusnoter. Pæn syre men jeg savner lidt mere koncentration. Kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 12,5 Set hos MENY, SPAR til 157 kr. (3 l)

Casillero del Diablo Chardonnay 2017 B-i-B, Chile. 5 stjerner GODT KØB Fersken og vaniljestrejf i duften. Pæn intensitet med abrikos, fersken og limefrugt i smagen. Pæn struktur og meget ligefrem i udtrykket. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Superbrugsen på tilbud til 149 kr. (3 l)

Spier Moscato Pink 2017 B-i-B, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Sødmefuld i duften med røde bolcher. I smagen jordbær, ribs og mango. En let sødmefuld rosévin med en pæn syre. Sprød afslutning. Aperitif vin. 88 Alkoholprocent: 11 Set hos Kvickly på tilbud til 99 kr. (2,25 l)

The Original Zinfandel Black Version 2017 B-i-B, Italien. 4 stjerner Mørk lidt brændt frugt i duften. Pæn koncentration og masser af sorte bær og krydderier i smagen. Simpel men fungerer pænt. Mellemlang krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY på tilbud til 130 kr. (3 l)

Vina Tarapaca Cabernet Sauvignon Merlot B-i-B, Chile. 4 stjerner Anelse urtet i duften. Solbær, grøn peber, tobak og vanilje i smagen. Lidt grøn hvilket ikke klæder vinen. Medium koncentration og en let krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne på tilbud til 170 kr. (3 l)

Andre Brunel Cotes du Rhone B-i-B, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB BEDSTE VIN Mørk og krydret i duft og smag. Brombær, peber, tobak, timian og vanilje. Flot vellavet vin med en pæn koncentration og længde. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Vinoble til 299 kr. (3 l)

Govone Langhe Bianco B-i-B, Italien. 3 stjerner Lette blomsternoter i duften. Melon, fersken og krydderier i smagen. Pæn syre men savner lidt mere i frugten. Kort afslutning. 84 Alkoholprocent: 13 Set hos Holte Vinlager til 139 kr. (3 l)

15 Selected Vineyards Shiraz/Cabernet Sauvignon 2017 B-i-B, Sydafrika. 4 stjerner Bagte krydrede noter i duften. Brombær, sødmefulde modne kirsebær, peber, krydderier og vanilje i smagen. Frugtig i udtrykket med en krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 15 Set hos Kvickly på tilbud til 99 kr. (3 l)

Dimazzo Primitivo 2017 B-i-B, Italien. 4 stjerner Fyldig krydret vin med sorte kirsebær, lakrids, peber, varme krydderier og vanilje. Typisk for vinene fra Puglien. Simpel men vellavet med en krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 170 kr. (3 l)

15 Selected Vineyards Charonnay 2017 B-i-B, Sydafrika. 4 stjerner Lidt diskret i næsen. I smagen citrus, bitter stenfrugt og lette krydrede noter. Savner lidt mere intensitet. Mellemlang afslutning. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly på tilbud til 99 kr. (3 l)

Spier Special Reserve Chardonnay Semillon 2017 B-i-B, Sydafrika. 5 stjerner BEDSTE KØB Ren pæn frugt i duft og smag. Fersken, melon, limefrugt og strejf vanilje. Pænt balanceret og ganske imødekommende. Pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos Superbrugsen på tilbud til 129 kr. (3 l)

Salento Primitivo B-i-B, Italien. 3 stjerner Let brændte mørke bærnoter i duften. Meget moden frugt, varme krydderier og vanilje i smagen. Noget tung i stilen. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne til 170 kr. (3 l)

Third Generation Shiraz B-i-B, Australien. 5 stjerner GODT KØB Intense mørke bær i duften. Modne brombær, peber, timian og vanilje i smagen. Meget oversøisk i stilen med en pæn krydret afslutning. Rigtig grill basker. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY til 130 kr. (3 l)

Everyday Wine Rosé B-i-B, Spanien. 4 stjerner Jordbær i duften. En frughtig ligefrem vin med røde bær og blomster i smagen. Simpel men vellavet. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 140 kr. (3 l)

Hagelberg Chardonnay B-i-B, Sydafrika. 4 stjerner Moden fersken og abrikos i duft og smag. Fyldig vin med masser af frugt men savner lidt mere syre og dermed friskhed i vinen. Rund frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY til 140 kr. (3 l)

Tabiso Chardonnay B-i-B 2017, Sydafrika. 4 stjerner Masser af abrikos og fersken i duften. En del bitterhed i smagen med limefrugt, ananas og fersken. Fyldig men også noget kort afslutning. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY, SPAR til 130 kr. (3 l)

Pierre Ponelle Chardonnay B-i-B, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Citrus i næsen. En sprød og ganske pæn vin fra Bourgogne. Æbler, fersken og blomsternoter. Pæn syre og afslutning. Imponerende at finde en hvid Bourgogne til den pris og så fungerer den! 88 Alkoholprocent: 12 Set hos Irma til 149 kr. (3 l)

Tabiso Shiraz B-i-B 2017, Sydafrika. 4 stjerner Masser af intensitet i duft og smag. Modne brombær, peber, tobak, bagte krydderier og vanilje i smagen. Simpel men velfungerende vin til grillmaden. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos MENY, SPAR til 130 kr. (3 l)

Pierre Ponelle Pinot Noir B-i-B, Frankrig. 3 stjerner Diskret i både duft og smag. Røde kirsebær, bitre krydderier og strejf vanilje i smagen. Jævn kedelig i udtrykket med en kort afslutning. Så håbede man på en prisbillig Bourgogne så lykkes missionen ikke. 85 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Irma til 149 kr. (3 l)

Everyday Wine Tempranillo B-i-B, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Masser af krydrede noter i duften. Sødmefuld moden frugt med bagte krydderier, mocca og strejf vanilje. Meget ligefrem og frugtig i udtrykket. Pæn krydret afslutning. God til grillmaden. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 140 kr. (3 l)

The Aussie Bag Red B-i-B, Australien. 3 stjerner Ikke meget i duften. Meget sødmefuld i smagen med bagte bær, krydderier og vanilje. Savner friskheden og vinen virker kluntet og for sød. Krydret afslutning. 84 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 153 kr. (3 l)

The Yankee Bag Zinfandel B-i-B, Californien. 5 stjerner GODT KØB Mørke krydrede toner i duften. Sorte kirsebær, brombær, lakrids, tobak, peber og vanilje. En kraftig krydret men vellavet vin. Vil stå godt til grillmaden. Anelse sødme i afslutningen. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 163 kr. (3 l)

Drosthy Hof Chenin Blanc B-i-B, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Fersken i duft og smag. En fyldig ganske flot og frugtig hvidvin med let tropiske frugtnoter og blomster i smagen. Vellavet med en pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Bilka til 119 kr. (3 l)

Chateau Tanunda Cabernet Shiraz B-i-B, Australien. 4 stjerner Krydret i næsen med letbagte bærnoter. Brombær, peber, krydderier og vanilje i smagen. Klassisk oversøisk i udtrykket med en pæn koncentration. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14 Set hos Føtex til 149 kr. (3 l)

