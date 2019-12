Her er julens bedste vine

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er ikke en let opgave, at sætte vin til julemaden for julemiddagen er et forhindringsløb af smagsindtryk. Først og fremmest den fede og salte and, den syrlige rødkål, de søde karamelliserede kartofler, den fede sovs og endelig de søde svesker. Så vinen skal besidde evnerne til at stå imod alt dette og det sætter sine krav. Man skal derfor finde en vin med en kraft til at modstå de mange smagsindtryk. Den skal have syre for at modstå fedme i maden og derudover må den gerne have en fyldig smag af frugt og en anelse sødme som står dog til de bruge kartofler og tilbehøret.

Så hvad skal man vælge? Udover de vine som klarede testen, kan man gå efter en moden vin fra det sydlige Rhone, en grenache vin fra ældre stokke fra Australien, en zinfandel fra Californien, en malbec fra Argentina, en solmoden poinot noir fra Californien eller som mange danskere en god Amarone fra Veneto i Italien.

Vi bad vinhandlere over hele landet om at vælge én vin, som de vil anbefale til julen.

Domaine du Vieux Telegraphe 2016, Frankrig. 95 6 stjerner BEDSTE JULEVIN Theis Vine | 570 kr. tilbudspris Masser af krydderier i duften. Flot intensitet og en flot årgang fra huset med masser af sorte bær, animalske noter, krydderier, peber og strejf vanilje. Flot balance og længde. Alk.: 14,5%

Delas Hermitage Tourettes 2017, Frankrig. 94 5 stjerner Vinspecialisten | 649 kr. tilbudspris En stor og seriøs Hermitage. Flot koncentration med kølige sorte bærnoter, sort peber, violer, mineralitet og vanilje i smagen. Flot balanceret med en lang vedvarende afslutning. Alk.: 14%

Alto Moncayo 2016, Spanien. 94 5 stjerner Valuewine | 249 kr. Garnacha fra Campo de Borja i Aragon provinsen. En fyldig og koncnetreret vin med masser af modne bærnoter, krydderier, lakrids, peber og vanilje. En del fad men velintegreret. En powervin med en lang afslutning. Alc.: 16%

Cal Batllet Gratallops 5 Partides 2010, Spanien. 93 5 stjerner d-wine.dk | 500 kr. tilbudspris 100% carinena fra gamle stokke. Moden svampet i næsen. Masser af dorte bær, tobak, læder, animalske noter og vanilje i smagen. Mange lag og en ganske flot moden Priorat. Lang afslutning. Alk.: 15%

Carlisle Zinfandel 2017, Californien. 92 5 stjerner Juuls | 299 kr. tilbudspris Intense jordbærnoter. Masser af røde bær, peber, bolcher, krydderier og vanilje i smagen. Flot balanceret og saftig med en lang afslutning. Har det, som kræves til julemaden. Alc.: 15%

Pieropan Amarone della Valpolicella 2015, Italien. 92 5 stjerner Adriat Vinimport | 419 kr. tilbudspris Masser af rosinpræg i duften. Krydret med tørrede krydderier, sveske og vaniljepræg i smagen. Alkoholen lidt brændende men ellers sprød flot vin. Alk.: 16,5%

Piedrasassi PS Syrah 2017, Californien. 92 5 stjerner Laudrup Vin | 199 kr. tilbudspris Intense sorte bærnoter. Modne let sødmefulde bær, sort peber og vanilje. Flot balance hvor især syren står flot. Lang krydret afslutning. Flot kølig syrah. Alk.: 13,5%

Chateau Beauchene Chateauneuf-du-Pape Grande Reserve 2016, Frankrig. 92 5 stjerner Youandwine | 299 kr. tilbudspris Pæn intensitet af sorte bær i duften. Saftig og velbalanceret neuf med masser af bærintensitet, peber og strejf vanilje. Lang afslutning. Alk.: 15%

Schönberg Fürstenlager Spätburgunder 2016, Tyskland. 92 5 stjerner Mr. Ruby | 349 kr. tilbudspris Fyldig og spændende pinot fra det meget lille tyske område Hessische Berstrasse. Masser af røde kirsebærnoter, violer og vanilje i smagen. Let urtet præg hvilket klæder vinen og en kølig vellavet vin med et pæn potentiale. Alk.: 13,5%

Charles Fox Blanc de Blancs Brut, Sydafrika. 92 5 stjerner winelovers.dk | 324 kr. tilbudspris Fra det kølige Elgin på chardonnay. Ganske imponerende og intens mousserende vin med masser af abrikos, fersken, lime og autolysis karakter. 42 mdr. andengæring. En yderst flot og spændende vin som viser at toppen af sydafrikansk vin er tæt på store europæiske vine. Alk.: 12,5%

Pieblanc La Tuiliere 2017, Frankrig. 91 5 stjerner BEDSTE KØB Vinkonsulatet | 125 kr. tilbudspris Krydret næse. Masser af saftige brombær, tobak, timian og sort peber i smagen. Imødekommende flot vin med en lang afslutning. Alk.: 14,5%

Domaine de la Janasse Cotes du Rhone Villages 2017, Frankrig. 91 5 stjerner Jysk Vin | 157 kr. tilbudspris Indbydende flot krydret næse. Masser af umiddelbar bærsmag med peber og krydderier. En flot, vellavet og saftig Rhone med en flot afslutning. Alk.: 14,5%

Penfolds Bin 138 2016, Australien. 91 5 stjerner MENY | 199 kr. tilbudspris Helt sort. Tæt koncentreret i både duft og smag. Brombær, lakrids, mocca og vanilje. Flot ren frugt og en lang krydret afslutning. Flotvin. Alk.: 14,5%

Altos Reserva 2012, Spanien. 90 4 stjerner Ukendt | 219 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. En del fadpræg, sorte bær, krydderier i smagen. En vis kølighed som klæder vinen. Pæn afslutning. Alk.: 14,5%

Domaine Gassier Nostre Pais 2016, Frankrig. 90 5 stjerner GODT KØB Suenson | 129 kr. tilbudspris Krydrede noter i duften. Masser af brombær, timian og peber i smagen. Frugtig i udtrykket med en saftig afslutning. Alk.: 15%

Polluce Syrah 2016, Italien. 90 4 stjerner Quist Wine | 239 kr. tilbudspris Bagte krydderier i næsen. Masser af sorte bær, peber, rødt kød og vanilje i smagen. Pæn intensitet og længde. Alk.: 14%

Bear Flag Zinfandel 2016, Californien. 90 5 stjerner Irma | 149 kr. tilbudspris Mørke krydrede bær i duften. Pæn intensitet og koncentration. Vellavet vin med jordbær, brombær, sød lakrids og vanilje i smagen. Krydret lang afslutning. Alk.: 15%

Sangus Christi 2018, Frankrig. 90 4 stjerner Ruderdal Vin | 230 kr. tilbudspris Helt sort. Pæn koncentration men stadig en kølighed over vinen. Animalske træk, sorte bær og vanilje. Pæn afslutning. Alk.: 14,5%

Jean-Luc Colombo Le Pavillon des Courtisans Cairanne 2016, Frankrig. 90 5 stjerner GODT KØB Vinens Verden | 129 kr. tilbudspris Vin på primært grenache men en smule Syrah. Krydret i næsen. Flot ren i smagen domineret af sorte bær, timian og peber. Flot friskhed og længde. Alk.: 14,5%

Domaine des Escaravailles La Ponce Rasteau 2015, Frankrig. 90 5 stjerner Thewinecompany.dk | 110 kr. tilbudspris GODT KØB Modne bær og jordnoter i duften. Saftig og imødekommende vin med masser af røde bær, varmekrydderier og vanilje. Flot balance og længde. Alk.: 15%

Ruffino Riserva Ducale Oro Gran Selezione 2014, Italien. 90 4 stjerner MENY | 230 kr. tilbudspris Kirsebær i duften. Tørt tanninbid, en pæn struktur men stadig noget lukket. Fornemmer pæn bærintensitet, krydret med vanilje i smagen. Tør men krydret afslutning. Bør dekanteres. Alk.: 14,5%

Terrunyo Cabernet Sauvignon Block Terrazas 2016, Chile. 90 5 stjerner Kvickly | 99 kr. tilbudspris GODT KØB Intense solbær i duften. Klassisk oversøisk cabernet med modne bær, let urtet, jordnoter, tobak og vanilje. Flot koncentration og balance. Lang afslutning dog med en anelse tørhed. Alk.: 14%

Alessandro Rivetto Langhe Nebbiolo 2017, Italien. 90 5 stjerner Supermarco | 129 kr. tilbudspris GODT KØB Lys med jordbær og kirsebærnoter i næsen. Pæn syre og klassisk nebbiolo i udtrykket med bitre noter og en tør men fin afslutning. Medium koncentration og en pæn syre pakker vinen pænt ind. Alk.: 14%

Alto de Los Zorros Autor 2012, Spanien. 90 4 stjerner cvinos.dk | 275 kr. tilbudspris Fyldig med mørke krydrede noter i næsen. Mocca, chokolade, brombær og vanilje i smagen. Flot balance og koncentration. Anelse tørhed dog i afslutningen. Alk.: 14,5%

Pierre Amadieu Gigondas 2017, Frankrig. 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 160 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Lidt jævn vin med kirsebær, krydderier og strejf vanilje. Pæn koncentration men savner mere dybde. Krydret afslutning. Alk.: 15%

Kaiken Ultra Malbec 2016, Argentina. 89 4 stjerner Vinoble | 149 kr. tilbudspris Mørk ekspressiv i næsen. Frugtig med masser af røde blommer, lakrids, peber og vanilje. Sødmefulde tanniner og en frugtig afslutning. Alk.: 14%

Orso D’Oro 2018, Italien. 89 5 stjerner GODT KØB Føtex | 89 kr. tilbudspris Koncentreret med sødmefulde krydderier i duften. Svesket i smagen med bagte krydderier og vanilje. Pæn balance med en krydret lang afslutning. Alk.: 15%

Chateau de Saint Cosme Les Deux Albion Cotes du Rhone 2016, Frankrig. 89 4 stjerner Vinslottet | 150 kr. tilbudspris Anelse svampet i næsen. Masser af krydderier, kærnemælksnoter og mørke bær i smagen. Pæn balance og længde. Alk.: 14,5%

Ferragu Valpolicella Superior 2014, Italien. 89 4 stjerner AndrupVin | 235 kr. tilbudspris Tætte modne bær i duften. Koncentreret med masser af sorte kirsebærnoter, krydderier og vanilje. Lidt for tør afslutning. Men ellers en seriøs vin! Alk.: 16

Bellingham SMV 2015, Sydafrika. 89 4 stjerner SPAR | 170 kr. tilbudspris Modne svampede noter i duften. En kraftig fyldig vin med brombær, sort peber, tobak og vanilje i smagen. Pæn balance og en lang krydret afslutning. Alk.: 14%

Ca’ Del Monte Amarone della Valpolicella 2010, Italien. 89 4 stjerner Holte vinlager | 290 kr. tilbudspris Søde kirsebær og tobak i næsen. Masser af modne noter og klassisk amaronesmag med rosiner, julekrydderier og vanilje i smagen. Alkoholen lidt forstyrrende dog og brænder især i afslutningen. Alk.: 15,5%

Camille Cayran Cairanne 2016, Frankrig. 89 4 stjerner MasaWine | 129 kr. tilbudspris Krydderbamse med sorte bærnoter, krydderier og strejf vanilje. Pæn balance og længde. Alk.: 15%

Sartori Amarone della Valpolicella 2015, Italien. 89 4 stjerner MENY, SPAR | 168 kr. tilbudspris Sorte kirsebær i duften. Masser af krydrede noter i smagen med tørrede krydderier og strejf vanilje. Anelse bitterhed i eftersmagen. Alk.: 15%

Doolhof The Minotaur 2016, Sydafrika. 89 4 stjerner Born in Africa | xx kr. tilbudspris Cape blend. Vanilje i næsen. Saftig meget ligefrem i stilen med modne sødmefulde bærnoter, bagte krydderier og vanilje. Pænt balanceret meden krydret afslutning. Alk.: 14%

Galarin Barbera d’Asti Tinella 2016, Italien. 89 4 stjerner SPS Wine | 160 kr. tilbudspris Krydret næse. Modne intense sorte bær, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn syre, medium koncentration og en krydret afslutning. Alk.: 15%

Venturini Massimino 2015, Italien. 89 4 stjerner Gallovini | 149 kr. tilbudspris Modne varme krydrede noter i duften. Tørrede sødmefulde bærnoiter, varme krydderier og vanilje i smagen. Pæn intensitet men alkoholen lidt brændende. Pæn men varm afslutning. Alk.: 15%

Cochon Volant 2017, Frankrig. 89 5 stjerner GODT KØB ViniMondo | 90 kr. tilbudspris Imødekommende næse. Flot ren frugt domineret af sorte bær, pebernoter og strejf vanilje. Flot balance og afslutning. Alk.: 13,5%

Chateau Courac Cotes du Rhone Villages 2015, Frankrig. 89 5 stjerner GODT KØB Vin & Vin | 100 kr. tilbudspris Masser af bærintensitet i duften. Saftig med masser af modne bær især kirsebær, jordbær, krydderier og vanilje. Lang krydret afslutning. Alk.: 14%

Dead Letter Office Shiraz 2017, Australien. 89 4 stjerner A-Vinstouw | 125 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Anelse marmelade i smagen med modne sorte bær, bagte krydderier, chokolade og vanilje. Krydret tæt afslutning. Alk.: 14,5%

Ad Nonam Merlot 2015, Italien. 89 4 stjerner Chateau Holm | 269 kr. tilbudspris Mørk tæt næse. Frugtig med brombær, sort peber og vanilje. Moden frugt med let sødmefuld afslutning. Pæn ligefrem vin. Alk.: 14%

Casa Defra Colli Berici Riserva 2015, Italien. 88 4 stjerner Fortium | 80 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Medium koncentration. Pæn struktur og en ren frugt, men anelse tørt tanninbid. Frugtig afslutning. Alk.: 14%

Catena Malbec 2015, Argentina. 88 4 stjerner Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Dejlig duft med cedertræ og et animalsk præg. Det er en fint udviklet vin med god balance mellem sødme og syre. Der er ikke voldsomt meget af noget, men det, der er, er godt. Alk.: 13%

Tenuta Santa Maria Valpolicella 2016, Italien. 88 4 stjerner Strandgaarden | 130 kr. tilbudspris Solbær i næsen. Moden sødladen frugt, krydderier, tobak og vanilje. Savner lidt i syren. Saftig afslutning. Alk.: 13,5%

Corte Lenguin Ai Volti 2014, Italien. 88 4 stjerner DenGodeVino | 197 kr. tilbudspris Mørke modne toner i duften. Sødmefuld i smagen med rosin, tørrede frugt, bagte krydderier og vanilje. Alkoholen lidt brændende. Lang lidt tør afslutning. Alk.: 16%

Domaine St. Pierra Cotes du Rhone 2017, Frankrig. 88 4 stjerner ViniPortugal | 80 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Frugtig og ligefrem med modne bærnoter, krydderier og vanilje. Savner lidt i syren. Krydret afslutning. Alk.: 14%

Xavier Vignon Le Soleil 2015, Frankrig. 87 4 stjerner Supervin | 115 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Meget tør i udtrykket med bitre sorte kirsebær i smagen. Medium koncentration og lidt kort afslutning. Alk.: 15,5%

Paraje Tornel Bobal 2016, Spanien. 87 4 stjerner billundwinecellar.dk | 89 kr. tilbudspris Rustik i udtrykket. Masser af sorte bær, lakrids, peber og animalske noter i smagen. Simpel og ligefrem. Alk.: 14,5%

Il Capolavoro Rosso, Italien. 87 4 stjerner Bilka | 42 kr. tilbudspris Frugtig og fyldig vin drevet af sorte bærnoter og krydderier. Anelse sødme i smagen med en krydret vin. Simpel men fungerer. Alk.: 13,5%

Monte del Fra Valpolicella Ripasso 2016, Italien. 87 4 stjerner Propperiet | 127 kr. tilbudspris Tæt umiddelbar frugt. Sorte bær i duften. Bitre kirsebærbærnoter, bagte krydderier i smagen. Tørt tanninbid. Krydret afslutning. Alk.: 14%

Chateau des Coccinelles Cotes du Rhone 2018, Frankrig. 86 4 stjerner Superbrugsen | 69 kr. tilbudspris Let og frugtig Rhone vin. Anelse simpel i udtrykket drevet af sorte bær, krydderier og pebernoter. Medium koncentration og lidt kort tør afslutning. Alk.: 14%

Salvaje 2017, Chile. 86 3 stjerner Irma, Kvickly | 89 kr. tilbudspris Mørke krydrede noter i duften. Lidt stikkende syre med røde bærnoter og et tørt tanninbid. Mellemlang afslutning. Alk.: 13,5%

Montecchiesi Selverello Syrah 2016, Italien. 86 3 stjerner Lago.dk | 139 kr. tilbudspris Krydret i næsen. Stram og tør i udtrykket. Grønne tanniner og let urtet frugt. Mellemlang afslutning. Alk.: 14%

Blackwater Cultellus Syrah 2014, Sydafrika. 86 3 stjerner WineGuys | 150 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Lidt vandet med lette umodne røde bærnoter, krydderier og vanilje. Kort i afslutningen. Alk.: 13%

Famille Sadel Gigondas 2017, Frankrig. 85 3 stjerner Winefriends | 179 kr. tilbudspris Varm krydret i næsen. Vandig med røde bær og krydderier. Savner mere frugt og intensitet. Tør afslutning. Alk.: 14,5%

Rocca Sveva Amarone della Valpolicella Riserva 2013, Italien. 85 2 stjerner Kjvin.dk | 299 kr. tilbudspris Mørk og fyldig amarone. En del tørhed fornemmes og den virker ikke helt ren i smagen. Mørke blommer, lakrids og vanilje fornemmes, men ikke meget amaronepræg. Virker klodset og er meget kort i smagen. Alk.: 15%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

