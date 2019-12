Her er nytårs champagnen

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Vil man forkæle sig selv til nytår er her 16 gode bud på en vintage champagne. Altså en champagne som kommer fra et enkelt år og hvor ofte er brugt bedre druer og hvor vinen ofte har ligget længere på sine gærrester i kælderen inden den er frigivet.

Deutz Cuvee William 2007. 6 stjerner 100% chardonnay udelukkende fra grand cru marker. Meget lang lagring på gærresterne. Masser af pærer i duften. En yderst flot mousse med intens frugt i smagen. Kompleks med mange lag. Lang afslutning. Helstøbt, flot Champagne. 95 Alkoholprocent: 12% Set hos Vinspecialisten til 1099 kr. tilbudspris

Bollinger La Grande Année 2007. 5 stjerner Citrusconfit i duften. Flot intensitet og mousse. Brioche, fersken, valnødde og blomstrede noter i smagen. Yderst flot og elegant vin. 94 Alkoholprocent: 12% Set hos Philipson Wine til 650 kr. tilbudspris

Moët-Chandon Grand Vintage Brut Champagne 2009 5 stjerner Nedfaldsfrugt i næsen. Flot struktur med fine, konsistente bobler. Kompleks med masser af lag. Varm i udtrykket med masser af frugt, hvilket klæder vinen her og nu. Lang afslutning. 94 Set til 499 kr.

Laurent-Perrier Millesime Brut 2007. 5 stjerner Fersken og gærnoter i duften. Flot mousse og klassisk i udtrykket med fersken, citrus og blomsternoter. Lang lagring fornemmes tydeligt. Lang afslutning, 93 Alkoholprocent: 12% Set hos MENY til 500 kr. tilbudspris

Bonnaire Millésime Blac de Blanc 2011. 5 stjerner Lys, let blomstret med brødkrummer i duften. Fersken, æbler og citrus i smagen. Flot dybde og yderst velbalanceret. Meget elegant i udtrykket og virker meget ung og frisk. 93 Alkoholprocent: 12% Set hos Erik Sørensen Vin til 400 kr. tilbudspris

Mailly Grand Cru 2011. 5 stjerner Tydelig autolysis karakter i duften. Brødkrummer, fersken, æbler, citrus og blomster i smagen. Flot mousse og dybde. Lang vedvarende afslutning. 93 Alkoholprocent: 12% Set hos Laudrup Vin til 399 kr. tilbudspris

Champagne Victoire 2008. 5 stjerner Mørk og fyldig med masser af autolysis karakter. Abrikos, modne pærer og brioche i smagen. Flot mousse og længde. 92 Alkoholprocent: 12% Set hos Supervin til 450 kr. tilbudspris

Les Mesnil Grand Cru Prestige 2006. 5 stjerner Brioche i duften. Flot friskhed med en medium intensitet i smagen. Fersken, røde æbler, citrus og lette krydrede noter. Balanceret med en flot længde. 92 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Philipson Wine til 350 kr. tilbudspris

Henriet-Bazin Eusébe 2010. 5 stjerner Brødkrummer og fersken i duften. Blød venlig mousse og bag den en flot intens smag af moden stenfrugt, citrus og krydderier. Vellavet flot vin med en pæn afslutning. 92 Alkoholprocent: 12,5% Set hos Domaine Brandis til 399 kr. tilbudspris

Charles Orban 2008. 5 stjerner Modne frugter i duften. Masser af autolysis karakter i smagen med hengemte ferskner, røde æbler og blomsternoter. Flot mousse og balance. Meget intens og til tider en bullerbasse i udtrykket. Spændende vin. 92 Alkoholprocent: 12% Set hos Supervin.dk til 430 kr. tilbudspris

Pierre Trichet L’Exception 2011. 5 stjerner Lys med citrus og let gær i næsen. Flot balance, ganske pæn dybde med fersken, citrus og let krydrede noter i smagen. Pæn afslutning. 92 Alkoholprocent: 12% Set hos Holte vinlager til 495 kr. tilbudspris

Charles Ellner Champagne 2006. 5 stjerner Mørk med tydelige brioche noter. Abrikos, fersken, citrus i smagen. Pæn mousse. Savner lidt i dybden, men man får meget for pengene. 91 Alkoholprocent: 12% Set hos Holte vinlager til 398 kr.

Charles Orban Cuvee Speciale 2008. 5 stjerner Alkoholprocent: 12% Lys, frisk med masser af citrusnoter. Æbler, pærer og limefrugt i smagen. Virker yngre eller den er. Flot balance og ganske elegant i udtrykket. 91 Set hos Supervin til 350 kr. tilbudspris

Piper-Heidsieck Vintage 2008. 4 stjerner Alkoholprocent: 12% Lette ferskennoter i duften. Poleret, vellavet Champagne med en pæn mousse. Savner måske lidt mere dybde og kant. Pæn afslutning. 90 Set til 436 kr. tilbudspris

Leon Launius Prestige Champagne 2006. 4 stjerner Modne æbler. Masser af nedfaldsfrugt, pærer og citruskarakter. Flot mousse og balance. Savner lidt mere syre ellers ganske flot. 90 Alkoholprocent: 12% Set hos Skjold Burne til 399 kr.

Canard-Duchéne Millesime 2012. 4 stjerner Lys og lidt grøn i næsen. Fersken, grønne æbler og citruskarakter. Pænt balanceret med savner lidt i dybde. 89 Alkoholprocent: 12% Set hos Kvickly til 229 kr. tilbudspris

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Franske Vindage 28. + 29. februar - læs mere her.

Kom til Italiensk vinfestival d.27+28 marts - læs mere her.