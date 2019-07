Her er sommerens bedste box vine

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Myten om den dårlige "pap-vin" kan godt aflives. Før i tiden var vin der ikke var på flaske, synonym med dårlig kvalitet og garanteret hovedpine dagen efter. Den kunne til nød bruges til madlavning, blandes i sommerbowler eller lignende. Bag-in-box vine er derimod praktiske og ofte gode køb. Typisk slipper man for at slæbe de tunge glasflasker hjem og man har altid et glas ved hånden uden at skulle åbne en hel flaske og sidst, men ikke mindst, er der en besparelse på 30-40 % sammenlignet med flaskepriser.

Holdbarheden på en bag-in-box vin er man ofte ikke helt enig i og afhænger også af vinen. Når hanens banderole brydes holder vinen sig frisk i op til seks uger, siger de fleste. Mine egne erfaringer er, at hvidvine helst ikke skal stå mere end 3-4 uger mens røde godt kan stå noget længere. Og des kraftigere én vin des længere holder den smagen. Til gengæld skal man ikke købe vinene og gemme dem i årevis. Typisk skal en vin drikkes inden for 1 år og oftest står der udløbsdato på boksen. Man skal dog være opmærksom på at der er tilsat mere svovl til vinene end normalt for at forbedre holdbarheden. Det kan gøre vinene en smule mere rå i stilen og det anbefales derfor at hælde vinen op i en karaffel før den serveres.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Lime Kilns Heritage Darling 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Blend af chenin blanc, viognier og chardonnay. Fyldig og velbalanceret vin med fadpræg. Abrikos, fersken, tropiske frugtnoter, blomster og vanilje i smagen. Flot intensitet og afslutning. En madvin til grillet eller stegt fisk. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AMKA til 110 kr. tilbudspris

Archimbaud Vaucluse Red 2017, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Flot intensitet i duften. En rigtig krydderbamse med brombær, lakrids, peber og bagte krydderier. Vellavet og saftig med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Holte vinlager til 229 kr. (3 l)

Tabiso Chardonnay 2018, Sydafrika. 4 stjerner Fersken i duften. Frugtig i udtrykket med limefrugt, fersken og lette krydrede noter. Ikke voldsom meget intensitet i smagen. Pæn afslutning. 86 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY, SPAR til 137 kr. (3 l)

Le Prickly French Cinsault Rosé 2018, Frankrig. 5 stjerner GODT KØB Lys let frugtig rosé med jordbær, hindbær og lette blomsternoter. Pænt balanceret og frugten kommer flot frem. Elegant pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY til 178 kr. (3 l)

34 South Red, Sydafrika. 4 stjerner Cabernet sauvignon og merlot. Krydret næse med mørke bærnoter, tobak og vaniljenoter i smagen. Pænt balanceret, lidt simpel dog. Krydret afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Fakta til 99 kr. (2,25 l)

34 South White, Sydafrika. 5 stjerner BEDSTE KØB Chardonnay og chenin blanc. Mørk fyldig hvidvin med masser af stenfrugt i duften. Masser af koncentration, pænt balanceret og en vin til grillet fisk eller fjerkræ. Pæn intensitet og afslutning. 88 Alkoholprocent: 14 Set hos Fakta til 89 kr. (2,25 l)

Dimazzo Primitivo, Italien. 3 stjerner Varme krydrede noter. Let parfumeret i smagen med sødmefulde modne bærnoter, krydderier og vanilje. Savner lidt mere syre og dermed struktur i vinen. Krydret afslutning. 85 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 180 kr. (3 l)

Stone Valley Chardonnay, Californien. 4 stjerner Fersken noter i duften. En rund og ligefrem chardonnay med abrikos, tropisk frugt, lime og vanilje i smagen. Alkoholen lidt brændende men ellers ganske ligefrem og pæn. 86 Alkoholprocent: 14 Set hos Bilka til 125 kr. (3 l)

The Yankee Bag Chardonnay 2017, Californien. 3 stjerner Mørk og fyldig med tropiske frugtnoter i duften. Abrikos, fersken og blomster i smagen. Savner lidt i syren og vinen fremstår derfor lidt tung og klodset. Frugtig afslutning. 85 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY, SPAR til 145 kr. (3 l)

Forco Vini Piemonte Barbera, Italien. 5 stjerner GODT KØB En mørk krydret barbera med sorte kirsebær, lakrids, peber og strejf vanilje i smagen. Fyldig i udtrykket med en pæn krydret afslutning. Velbalanceret ganske pæn vin. 89 Alkoholprocent: 13 Set hos MENY til 190 kr. (3 l)

1969 Chardonnay, Chile. 4 stjerner Blomstret i næsen. Flot struktur og umiddelbar fylde. Fersken, lime og blomster i smagen. Pænt balanceret men lidt kort i afslutningen. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY til 154 kr. (3 l)

Gosa Monastrell Organic, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Masser af krydderier i duften. Pæn intensitet og ganske saftig i udtrykket. Blommer, lakrids og peber i smagen. Anelse tørhed i eftersmagen men ellers en ganske flot ligefrem vin. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos MENY til 155 kr. (3 l)

Giovanni Rosso Barbera, Italien. 5 stjerner GODT KØB BEDSTE VIN Mørke bær i duften. En saftig og ligefrem barbera med sorte kirsebær, lakrids og strejf vanilje. Velbalanceret med en pæn afslutning. 89 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY til 250 kr. (3 l)

1969 Merlot, Chile. 4 stjerner Meget let og frugtig vin med en anelse restsødme i smagen. Røde bær, især jordbær, krydderier og strejf vanilje. Simpel men fungerer pænt. Let krydret afslutning. 86 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY, SPAR til 154 kr. (3 l)

Emiliana Adobe Reserva Organic red Blend 2016, Chile. 5 stjerner GODT KØB Urtet krydret i næsen. Frisk ligefrem i frugten med solbær, brombær, krydderier, tobak og strejf vanilje. Velbalanceret og imødekommende i stilen. Pæn saftig afslutning. 88 Alkoholprocent: 13 Set hos Kvickly til 139 kr. (3 l)

HandCraft Artisan Collection Zinfandel 2016, Californien. 4 stjerner Varm sødmefuld krydret næse. Koncentreret med masser af blommer, varme krydderier og vanilje i smagen. En kraftig krydret vin velegnet til grillmad. Pæn afslutning. 87 Alkoholprocent: 14,5 Set hos SuperBrugsen til 169 kr. (3 l)

Outlaw Zinfandel 2017, Californien. 4 stjerner Masser af intensitet i duften. Krydderier, sødmefulde modne sort bær, peber og vanilje i smagen. Meget kraftig og den høje alkohol fornemmes. En grillvin! 86 Alkoholprocent: 14 Set hos Kvickly til 129 kr. (3 l)

Vina Albali Tempranillo 2017, Spanien. 2 stjerner Sorte bær i duften. Tørre bitre noter af sorte bær, krydderier og strejf vanilje. Meget simpel med en tør afslutning. 83 Alkoholprocent: 13 Set hos Bilka til 119 kr. (3 l)

The Yankee Bag Zinfandel 2017, Californien. 4 stjerner Frugtig med mandarin i duften. Jordbær, limefrugt i smagen. Simpel men med pæn frugtintensitet. Savner lidt i syren. Let sødmefuld afslutning. 86 Alkoholprocent: 13,5 Set hos MENY, SPAR til 145 kr. (3 l)

Salento Primitivo, Italien. 3 stjerner Sødmefuld moden frugt i duft og smag. Svesker, sød lakrids, varme krydderier og vanilje. Meget varm og krydret i udtrykket – lidt for meget! 84 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne til 169 kr. (3 l)

Vina Tarapaca Cabernet Merlot, Chile. 5 stjerner GODT KØB Mørke lidt urtede noter i duften. Pæn intensitet i smagen med solbær, brombær, tobak og krydderier. Pæn ligefrem vin, vellavet med en krydret afslutning. 88 Alkoholprocent: 13,5 Set hos Skjold Burne til 170 kr. (3 l)

Piqueras Syrah & Monastrell 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Fra det mindre område Almansa i det østlige Spanien. Mørke krydrede bærnoter i duften. Sødmefuld og koncentreret i smagen med brombær, animalske noter, sort peber og vanilje. Meget kraftig og et godt bud på en prisbillig grillvin. Pæn afslutning. 88 Alkoholprocent: 14,5 Set hos Erik Sørensen Vin til 170 kr. (3 l)

Tabiso Rosé 2018, Sydafrika. 2 stjerner Lette røde bær i duften. Meget spinkel i frugten med let bitre jordbær og ribsnoter. Savner lidt mere frugt og fylde. 83 Alkoholprocent: 12 Set hos MENY, SPAR til 137 kr. (3 l)

Piqueras Verdejo & Sauvignon Blanc 2018, Spanien. 5 stjerner GODT KØB Blomsternoter i duften. Pæn ligefrem i frugten med stikkelsbær, melon og blomster i smagen. Pænt balanceret og en ganske pæn hvidvin med en frugtig afslutning. 88 Alkoholprocent: 12,5 Set hos Erik Sørensen Vin til 170 kr. (3 l)

