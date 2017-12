Kæmpe champagnetest

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Champagne-området bliver også kaldet Paris’ dørmåtte og ligger i det nordøstlige Frankrig, 150 kilometer øst for Paris. Og kun vine herfra må kalde sig champagne.

Champagne-appellationen dækker fem hovedområde Montagne de Reims, Vallée de la Marne, Côte des Blancs, Côte de Sézanne og Côte de Bar. De tre første er de vigtigste og de mest centrale områder. Montagne de Reims er det nordligste område og ligger mellem Reims og Epernay. Vallée de la Marne strækker sig fra Epernay og 30 kilometer langs Marne-floden mod vest, og jorden er her mindre kalkholdig. Côte des Blancs ligger syd for Marnefloden, fra udkanten af Epernay og 15 kilometer mod syd. Området er næsten udelukkende plantet med chardonnay.

Champagne fremstilles i tre forskellige kvalitetsniveauer. Champagne uden årgang (også kaldet ”non-vintage” NV) er langt den mest almindelige type. De blandes af vin fra flere årgange for at opnå en konstant kvalitet, der afspejler husets stil og er Drik:kkemodne, når de sendes på markedet.

Årgangschampagne (kaldet ”vintage”) kommer fra et enkelt høstår og fremstilles kun i særligt gode årgange. De er mere komplekse og karakterfulde og kan vinde ved mange års lagring.

Næsten alle champagnehuse laver desuden en prestige-udgave fra de bedste druer, marker og årgange, der er lagret længe og næsten altid tappet i specielle, eksklusive flasker. Hvert kvalitetstrin kan desuden findes i særlige udgave Blanc de blancs fremstillet udelukkende af chardonnay, blanc de noirs fremstillet af pinot noir og/eller pinot meunier samt rosé champagne, der normalt laves ved at iblande en smule lokal rødvin inden flaskegæringen.

Non Vintage

Bauchet Signature NV. Premier Cru | 390 kr. Jævn og ligefrem. Pæn frugt men simpel i udtrykket. Fersken og røde æbler i smagen. Pæn men lidt kort afslutning. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Jacquesson Cuvee 736 Dégorgement Tardif NV. Erik Sørensen Vin | 850 kr. Arbejder allerede i næsen med meget moden frugt, som kun bekræftes i smagen. Noter her af tropiske frugter og gamle blomster. En svag karameltone spiller ind. Uren og urtet i afslutningen. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Doyards-Mahe Blanc de Blanc 2009. Jysk Vin | 385 kr. tilbudspris Nedfaldsfrugt i duft og smag. Kompleks og flot vin med pærer, limefrugt og krydderier i smagen. Lang afslutning. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Gosset Grande Reserve NV. Suenson | 395 kr. tilbudspris Intens fersken i duften. Flot dybde med masser af frugtig og gærnoter i smagen. Lang afslutning. Flot vin.92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Jacquesson Cuvee 740 NV. Erik Sørensen Vin | 500 kr. Pænt balanceret med en flot mousse. Citrus, grønne æbler og blomster i smagen. Pæn afslutning. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Billecart-Salmon Reserve NV. Theis Vine | 330 kr. tilbudspris Citrus, dej, toast og kalk i næsen. Fersk. God intensitet i munden, fyldig midtpalette, som udtrykker høj kvalitet frugt, cremet og næsten flæsket trods den fine friskhed. Til den slanke side, men meget fint komponeret og balanceret. Lang eftersmag. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Alexandre Bonnet Grande Reserve NV. Supervin | 389 kr. God elegant stil med masser af frisk frugt i næsen. Pæn kompleksitet i smagen. Friske citrusnoter, syltet frugt og en god renhed i længden. Ren saft og frugt i eftersmagen. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Duval Leroy NV. Vinens Verden | 299 kr. tilbudspris Lette citrusnoter i duften. Lidt simpel i strukturen, umiddelbart frugtig med en mellemlang afslutning. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Camille Saves Carte Blanche NV. Erik Sørensen Vin | 300 kr. tilbudspris God elegant stil med masser af frisk frugt i næsen. Her er æble og nyslået grønt græs. Masser af kompleksitet i smagen. Alt fra syltet frugt til friske citrusnoter, og en god renhed i længden. En vin med god personlighed. Ren saft og frugt i eftersmagen. Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Alfred Gratien NV. Bichel | 275 kr. tilbudspris Ekspressiv duft, hvor mælkesyrebakterier blander sig med tung frugt. Her er appelsin og moden melon. I munden er der små, fine bobler, men frugten flader lidt ud. En elegant stil med stor kompleksitet til sidst. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Charles Mignon Comte de Marne NV. Skjold Burne | 275 kr. tilbudspris Citrus i duften. Lidt aggressiv i moussen men bagved pæne, frugtige toner. Mellemlang afslutning. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Abel Jobart Prestige NV. Køge Vinhandel | 178 kr. tilbudspris Fin mousse med små, elegante bobler i glasset. God balance i næsen, hvor der er ro på elementerne. Intet springer frem, men leveres subtilt. Smagen bekræfter finessen i denne vin. Noter af citrus, græs og æble står flot i forhold til syren. En vellavet flaske vin. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Bereche & Fils NV. Philipson Wine | 300 kr. Tydelig rugbrødsnote i næsen med surdej og kærnemælk. Frugten er lidt lukket, en anelse citrus stikker frem, men ellers fremstår vinen bitter og ubalanceret. Jævn. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Henri Giraud Blanc de Craie NV. Kjær & Sommerfeldt | 465 kr. tilbudspris Røde æbler i duften. Flot mousse og i smagen grønne æbler, citrus og blomster. Velbalanceret med en pæn afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Drappier NV. Philipson Wine | 200 kr. Gylden og dyb. Lidt underspillet til at starte med, men så kommer der mere tropisk, fed frugt. God balance, hvor den autolytiske karakter giver kanten. Intens og levende champagne. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Abel Jobart Brut Reserve NV. Køge Vinhandel | 152 kr. tilbudspris Blød med god cremet mousse fra små bobler. Et tropisk element, der holdes i stram snor af god syre og citruskarakter. Dejligt dansende elegance. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Alexandre Bonnet Harmonie de Blanc NV. Ukendt | 400 kr. Gærnoter i duften. Tør med grønne æbler, citrus og lette krydderier i smagen. Ikke specielt dyb og med en lidt kort afslutning. Starter bedre end den slutter. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

A. Robert Cuvée 1722 NV. Barrique Vin | 449 kr. tilbudspris Intense noter af nedfaldspærer. Meget frugtig og med tydelige gærnoter i smagen. Flot mousse og en lang afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Delamotte NV. Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris Lidt aggressiv næse med en del grønne noter samt frisk citrus. Bred i smagen, hvor boblerne fylder lidt for meget til. Fint balanceret frugt, hvor det primært er friske elementer, der spiller ind. Mangler måske lidt dybde til at følge med moussen. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Clos Cazals Blanc de Blanc 2005. Vintagechampagne.dk | 750 kr. Intens i duften af fersken, som fortsætter i smagen med limefrugt, krydderier og smørblomst. Flot kompleksitet og en lang frugtig afslutning. 93 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Laurent-Perrier La Cuvee NV. MENY | 370 kr. Pærenoter i duften. Fortsætter i smagen med fersken og blomster. Pæn intensitet og balance. Let krydret afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Leclerc Briant Reserve Brut NV. Lars Bjørn Vinimport | 260 kr. tilbudspris Autolysekarakter i duften. Pærer, fersken og blomsternoter i smagen. Velbalanceret med en pæn afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Bruno Michel NV Cuvee Rebelle. Vintagechampagne.dk | 298 kr. Pæn intensitet i duft og smag. Flot mousse og i smagen grønne æbler, hvid peber og blomsternoter. Yderst vellavet med en pæn afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Roger Brun NV. Vintagechampagne.dk | 298 kr. Masser af intensitet i duft og smag. En flot vin med masser af stenfrugt, blomster og lette krydderier i smagen. Flot mousse og en lang afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Palmer & Co Reserve NV. Juuls | 299 kr. tilbudspris Sødmefuld, honning, toast, let vegetal duft. Moden smag med æble og lidt toast, en snert af bitterhed i afslutningen. Udmærket koncentration. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Bernard Remy NV. Vinmedmere | 200 kr. En del mousse i glasset med store bobler. Udpræget moden citrusfrugt og en anelse litchi. Indbydende og charmerende i smagen med ananas og gode gærnoter. God længde på frugten og herligt ren stil. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Bonnaire Vintage 2009. Erik Sørensen Vin | 600 kr. Moden i næsen. Intense noter af nedfaldsfrugt i smagen. Abrikos, pærer og krydderier. Kompleks og spændende vin med en lang, vedvarende afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Barnaut Grande Reserve NV. Compagniet | 275 kr. Ekspressiv næse med en del gule tropiske frugter, ikke overmodne men pænt styret på plads. Smagen byder på god frugt og kompleksitet fra autolysen. Lidt enkel stil, som dog har en vis charme. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Joseph Perrier NV. Irma | 199 kr. tilbudspris Honning, æble og toast i næsen. Fin smag, frisk men med pæn fylde, god vaniljetone på midten smelter sammen med citrus. Ikke den store kompleksitet men liflig. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Baron Albert Le Pimpante NV. Suenson | 269 kr. tilbudspris Limefrugt i duften. Lidt varm frugt i smagen, noget aggressiv i moussen. Rimelige frugtnoter og en mellemlang afslutning. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

A. Robert Cyvée Sablon NV. Barrique Vin | 399 kr. tilbudspris Fersken i duften. Intense stenfrugter i smagen. Lidt aggressiv i moussen. Flot autolysekarakter og velbalanceret med en pæn afslutning. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Deutz Classic NV. Vinspecialisten | 300 kr. tilbudspris Gærnoter i duften. Fyldig i smagen med hvid peber, røde æbler og blomsternoter. Pæn, krydret afslutning. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Jacquart Mosaïque NV. Føtex | 179 kr. tilbudspris Herlig duft med bredde og kompleksitet. Her er både brød og kandiseret appelsinskal i noterne. I munden styres vinen af lidt voldsomme bobler, men balancerer på fin vis. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Baron Albert NV. Suenson | 199 kr. tilbudspris Let kalket næse, røde æbler, venlig og fyldig stil med pæn frugt på midten. Frugtdrevet stil. Fin vin. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Charles Mignon Premier Cru NV. Skjold Burne | 230 kr. tilbudspris Diskret og meget spinkel i smagen. Noget simpel med meget lette frugtnoter i smagen. Kort afslutning. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Veuve Clicquot Brut NV. Moet Hennesy | 399 kr. Diskret næse, hvor der kommer lidt stikkelsbær og grønne druer ind, sammen med hø fra marken. I munden er vinen lidt voldsom med en del bobler. Smagsnoterne er absolut i den mere afdæmpede ende af genren. En let og elegant champagne, som vil passe fine til velkomsten. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Charpentier NV. Erik Sørensen Vin | 250 kr. tilbudspris Simpel i sit udtryk og som det første i smagen med et sødt element. Boblerne er flot integreret, og frugten står populært og modent i billedet. Cremet og utrolig velbalanceret stil, som bliver lidt ensformig. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Ayala Brut Majeur NV. Vinslottet | 315 kr. tilbudspris Meget aggressiv i moussen. Bagved ferskennoter, blomster og citrus. Lidt simpel i udtrykket. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Pierre Bertrand Premier Cru NV. Vinova | 275 kr. tilbudspris Diskret med noter, der peger på hø og tørret frugt. Meget slank i smagen, med lav mundfylde og flade bobler. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Henri Giraud Esprit Nature NV. Kjær & Sommerfeldt | 359 kr. tilbudspris Florale, sæbeagtige aromaer kommer fra glasset, sammen med moden melon. Smagen er i fin balance, hvor frugten danser på tungen, styret af små fine bobler. En lille brødnote giver kant og finesse. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Canard Duchene Charles VII Brut NV. Kvickly, Superbrugsen | 249 kr. tilbudspris Pæn mousse. Lette fersken noter i duften. Let blomstret med citrus og æble i smagen. Pænt lavet, lidt simpel dog. Pæn afslutning. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

A. Bergère Selection NV. AndrupVin | 199 kr. tilbudspris Diskret i duften. Noget aggressiv mousse. Fersken og limefrugt i smagen. Kort afslutning. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

A. Levasseur Rue de Sorbier NV. Husted Vin | 280 kr. Frugtig i stilen med lidt aggressiv mousse. Simpel men fungerer rimeligt. Mellemlang afslutning. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Perrier-Jouet NV. Ukendt | 382 kr. Fin lys i glasset med god frugtdominans på næsen. Der kommer noter af hø, sammen med røde æbler og lidt limeskal. God finesse i eftersmagen, der styres fint af små, elegante bobler. Det autolytiske præg lægger sig fint i baggrunden som underbygger af frugten. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

A. Robert NV. Barrique Vin | 229 kr. tilbudspris Akaciehonning, æble og lidt gær i næsen. Bred, sødmefuld smag, virker ret udviklet, savner lidt friskhed, toner af rugbrød og malt. Kommerciel stil til at drikke nu. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Henriot Souverain NV. Erik Sørensen Vin | 370 kr. Citruspræget næse, let kalket, lidt sur karklud. Ret tør og syrepræget, lidt fylde på midten, bitter afslutning. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Barons de Rothschild NV. Skjold Burne | 400 kr. tilbudspris Fersken i duften. I smagen nedfaldsfrugt, pærer, citrus og blomstertoner. Flot mousse og en let oxideret tone som klæder vinen. Lang vedvarende eftersmag. Klassisk og stringent på den gode måde. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Robert Barbichon Cuvée 4 cépages NV. Barrique Vin | 269 kr. tilbudspris Åben i næsen med noter af fyrrenåle, citrus og hø. Lidt kraftig mousse og lidt for meget tyngde i forhold til friskheden. Noter i både næse og mund af gamle æbler og modne citroner. Et udpræget autolytisk præg, der er lidt for kraftigt i forhold til duften. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Canard Duchene Gold Brut Special Reserve NV. Kvickly, Superbrugsen | 199 kr. tilbudspris Diskret i duften. Anelse aggressiv i moussen men bagved pæn frugt, fersken, citrus og blomsternoter. Pænt balanceret med en frugtig mellemlang afslutning. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

José Michel & Fils Brut NV. Vintagechampagne.dk | 278 kr. Diskret i næsen. Let i frugten med fersken, æbler og blomsternoter. Lidt aggressiv i moussen. Mellemlang afslutning. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Charles Montaine NV MENY, SPAR | 180 kr. tilbudspris Bærpræget næse, gule hindbær, kamille og lidt sæbe. Sødmefuld, parfumeret smag. Ret pågående, særligt sæbearomaen overtager smagen. Atypisk. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Pierre Darcys NV. Propperiet | 279 kr. tilbudspris Pærer og citrus i duften. Meget frugtig i smagen. Fersken, hvide blomster. Mellemlang afslutning. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Camille Saves Cuvée Prestige NV. Erik Sørensen Vin | 400 kr. Fersken noter i duften. Frugtig og en anelse simpel i stilen. Aggressiv i moussen. Mellemlang afslutning. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Franck Pascal Cuvée Fluence NV. Erik Sørensen Vin | 450 kr. tilbudspris Tør, let frugt i næsen. Noget aggressiv i moussen. Citrus og grønne æbler. Krydret afslutning. 87 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Franck Pascal Reliance NV. Erik Sørensen Vin | 550 kr. tilbudspris Kandiseret æble, karamel, let overmodent præg, rugbrød, parfume. Røde æbler i smagen, ret bitter midtpalette i retning af æbleskrog, som holder gennem finishen. Grov og lidt anstrengende stil. 85 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Blanc de Blanc

Bonnaire Blanc de Blance Ver Sacrum NV. Flot intensitet i duften af især fersken. I smagen grønne æbler, blomster, abrikos og let krydret. Yderst flot balanceret. Lang afslutning. 93 Erik Sørensen Vin | 470 kr. Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Henriot Blanc de Blanc NV. Erik Sørensen Vin | 600 kr. Reduktiv duft, ost, svampe og popcorn. Pæn intensitet, frisk citrus, gult æble, lidt yoghurt, god inden for sin stilart. 93 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Bruno Paillard Blanc de Blanc 2006. Vintagechampagne.dk | 599 kr. Sødmefuld og moden frugt. Ret bred og med dybde fra brød og gamle appelsiner. En stor vin. 93 Drik: 2017-2027 | Alc.: 12%

Bruno Michel Chardonnay Les Brousses 2010. Vintagechampagne.dk | 429 kr. Herlig kompleksitet med masser af brød og småkager. Fin, ren stil med stor smagsintensitet og balance. 92 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Charles Mignon Blanc de Blanc NV. Skjold Burne | 250 kr. tilbudspris Frisk næse med creme fraiche, citrus, kalk og popcorn. Let krop, ungdommeligt udtryk med god smagsintensitet trods det elegante udtryk og en pæn længde. Reduktiv stil. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Patrick Regnault Blanc de Blanc NV. Vin Kompagniet | 350 kr. Kalket næse, lidt grøn æble, surdej. God frugtfylde, harmonisk smag, mild, en anelse reduktion, men udmærket afslutning og intensitet. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Palmer & Co Blanc de Blanc NV. Juuls | 459 kr. tilbudspris Svampet tone i næsen, lidt citrus og æble i munden, pæn fylde og intensitet i smagen, ret tør afslutning, virker ungdommelig. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Joseph Perrier Blanc de Blanc NV. Irma | 249 kr. tilbudspris Interessant, kalket næse med frisk hasselnød og citrus. Let krop, stringent stil med snæver frugt i smagen, reduktiv med en smule gær og dej samt let svovlet præg. Stram og hedonistisk. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Doyards-Mahe Blanc de Blanc 2012. Jysk Vin | 435 kr. tilbudspris Elegant med spil på den søde, modne frugt. Det danser med tropiske noter og friske blomster i alle hjørner. En anelse klodset men med stort potentiale. Lidt høj dosage, men har god frugtintensitet til at skabe balancen. 91 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Pierre Peters Blanc de Blanc Cuvee de Reserve. Sigurd Muller Vin | 310 kr. Høj intensitet med helt klare, gule frugtnoter. Renhed og præcision men uden den store dybde. Spiller violin på den helt fede måde. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Sadi Malot Coup de Fourdre 2009. Vintagechampagne.dk | 429 kr. Fyldig og intens vin med fersken, let abrikos og blomster i smagen. Flot mousse og pæn dybde. Vellavet med en frugtig afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Robert Barbichon Blanc de Blanc NV. Barrique Vin | 289 kr. tilbudspris Smør, smørblomst, let krydderi og toast i duften. Flot smagskoncentration, fyldigt anslag, nærmest burgundisk. Slutter ret tørt. Karakterfuld og krævende. Bedst til mad. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Doyards-Mahe Blanc de Blanc NV. Jysk Vin | 259 kr. tilbudspris Fin næse med mandler, gær og yoghurt samt lidt sødt æble og mynte. God harmoni mellem duft og smag. Ikke stor kompleksitet og dybde, men frisk, ærlig og Drik:kbar. Harmonisk mundfølelse med lethed og elegance. Herlig. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Doyards-Mahe Blanc de Blanc Cuvee Desir NV. Jysk Vin | 295 kr. tilbudspris Duft af piskefløde, citrus og hvide blomster. Sart duft. Meget ren smag, fint sammenvævet men til den enkle side med en smule gær og citrus. God aperitif, tør og frisk stil. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Bonnaire Blanc de Blance NV. Erik Sørensen Vin | 320 kr. Kompleks næse med både smør og saftig karakter som fra godt modnet chardonnay. Her er melon og helt klar, frisk og elegant syre. En velbalanceret vin i den slanke stil. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Herbert Beaufort Cuvee Melomane Blanc de Blanc NV. Con Avec | 329 kr. En seriøs duft, hvor brødnoterne straks blander sig med moden frugt. Næsten lidt marengspræg og melon. Utrolig frisk og intens i smagen, hvor citrusfrugterne dominerer, og syren står rank og klar. Herlig præcision i afslutningen. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

José Michel & Fils Blanc de Blanc 2008. Vintagechampagne.dk | 350 kr. Meget frugtig i duft og smag. Fersken, røde æbler og blomsternoter. Flot mousse og en vellavet vin med lang afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Abel Jobart Blanc de Blanc NV. Køge Vinhandel | 255 kr. tilbudspris Gær og en anelse limeskal i næsen. Søde noter med bolcher i smagen. Der kommer nærmest lidt frisk figen. En rigtig god balance med små, fine bobler og herlig gærkarakter, der giver dybden. Afslutningen er syngende ren frugt, der bare danser rundt på tungen. Bider lidt til sidst men er ren og lækker. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Canard Duchene Vintage 2009. Kvickly, Superbrugsen | 199 kr. tilbudspris Masser af pærer og æbler i duften. Flot mousse og en frugtig vin i udtrykket men med en del autolysis karakter. Meget ligefrem og straight med en pæn frugt og lang afslutning. Yderst flot køb! 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Valentin Leflaive Blanc de Blanc NV. Propperiet | 449 kr. tilbudspris Lidt sæbeagtig duft, med nedfaldsæbler, der går lidt igen i smagen. Modent udtryk, om end syren virker i god behold. Malttoner og en smule bitterhed i afslutningen. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Canard Duchene Charles VII Blanc de Blanc NV. Kvickly, Superbrugsen | 249 kr. tilbudspris Lys med en let fersken i duften. Anelse spinkel i udtrykket men med en pæn mousse. Rimelig smagsintensitet og pæn afslutning. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Doyards-Mahe Blanc de Blanc 2010. Jysk Vin | 355 kr. tilbudspris Varm moden frugt i smagen. Lidt agressiv i moussen. Abrikos og fersken i duften. Let blomstret afslutning. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Duval Leroy Blanc de Blanc 2006. Vinens Verden | 399 kr. tilbudspris Klodset stil, hvor alle elementer falder over hinanden. Lidt for meget frugt, lidt for store bobler og en syre, der står lidt skævt. Ikke den store oplevelse. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Bergere Blanc de Blanc NV. AndrupVin | 249 kr. tilbudspris Modent æble, grape og brød. Ungdommelig smag, ret stofrig, lidt for udtalt bitterhed i finish, vinen virker stram på paletten. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Henriet-Bazin Blanc de Blanc NV. Domaine Brandis | 219 kr. Pære, tyggegummi, let syntetisk duft. Bedre smag, savner lidt autolyse og kompleksitet, men god længde og fylde. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Sadi Malot Blanc de Blanc NV. Vintagechampagne.dk | 298 kr. Pæn intensitet i duften. I smagen fersken, lidt abrikos og blomsternoter. Medium koncentration med en let, frugtig afslutning. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Vintage champagne

Gosset Celebris Vintage 2004. Suenson | 849 kr. tilbudspris Puddersukker, kokos, gurkemeje og karl johan svampe, nærmest fond-agtig duft. Meget særpræget og karakterfuld. Fyldig smag med indslag af mynte, salt med en snert af rugbrød. Interessant og anderledes. Til mad. Drik: 2017-2027 | Alc.: 12%

Billecart-Salmon Vintage 2006. Theis Vine | 550 kr. tilbudspris Flot, åben og kompleks næse. Her er god, moden appelsin og en fin, underliggende note af brød. Smagen er fyldig og med fine små bobler. Der er også stor frugtintensitet i smagen, hvor syren står helt perfekt til at balancere. God, ren længde. 94 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Jacquesson Dizy Corne Bautray 2007. Erik Sørensen Vin | 1500 kr. Meget gylden i glasset med bobler, der hurtigt aftager. Duften peger også i retning af noget modenhed med lidt overmoden pære og kandiseret citron. I munden er der stor charme, og vinen har her smidt noget af sin friskhed men har til gengæld opnået mere dybde og jordet karakter. En personlig vin.93 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Joseph Perrier vintage 2004. BEDSTE KØB Irma | 299 kr. tilbudspris Kompleks med stor dybde og personlighed. Her er lidt oxidative sherrynoter, uden at det bliver for meget. Renhed i frugten og smæk på syren. Et glas, der kræver mad, men som så har al den struktur, du vil glæde dig over sammen med en hummer. 93 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Le Mesnil Blanc de Blanc Grand Cru Prestige Zero Dosage 2007. Mørk med intens duft af stenfrugt. Knastør med komplekse noter i smagen. En del autolysis karakter og den lange lagring slår klart igennem. Lang afslutning. Yderst flot champagne. 93 Philipsonwine.com | 350 kr. tilbudspris Drik: 2017-2027 | Alc.: 12,5%

Palmer & Co Vintage 2008. Juuls | 499 kr. tilbudspris Tang og havbriser vælter op af glasset, lidt urent trav, men charmerende. Tætte bobler og stor kompleks frugt med moden citron, der igen bakkes op af denne intense, salte karakter. Vild vin, der angriber på den mest elegante måde. Vil have godt af at lagre i yderligere et par år for at skabe total harmoni i glasset. 93 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

Henriot Vintge 2006. Erik Sørensen Vin | 700 kr. Pærer i duften. Frugtige toner med hvid peber, røde æbler i smagen. Moden i frugten med blomstrede noter og en lang afslutning. 92 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Delamotte Vintage 2007. Philipson Wine | 400 kr. Pærer og citrusnoter i duften. Let krydret i smagen med ferskennoter. Pæn balance og let blomstret afslutning. 92 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

Bonnaire Vintage 2009. Erik Sørensen Vin | 400 kr. Moden duft med ost, ristede nødder og æble. God, klassisk champagnesmag med toast og autolyse. Pæn længde. God. 92 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

A. Robert vintage 2008. Barrique Vin | 299 kr. tilbudspris Indsmigrende med moden melon, gamle pærer og en anelse brødnoter nedenunder. Flot balance i munden, hvor den modne frugtkarakter underbygges af brødet. Stor friskhed og kompleksitet. En flot stil. 91 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

Deutz Brut Vintage 2012. Vinspecialisten | 490 kr. tilbudspris Fersken i duften. Lidt flade bobler men masser af smag af røde æbler, fersken, blomster og lete krydDrik:er. Pæn meget rund og behagelig med en lang afslutning. 91 Drik: 2017-2027 | Alc.: 12%

Laurent-Perrier vintage 2006. MENY | 500 kr. Ret toastet næse med hasselnød, nybagt brød og gær. Reduktiv stil. Lidt svovlet i munden, valnød, livlig mousse, ret ungdommelig, tilbageholden frugt, lidt frisk champignon. 91 Drik: 2017-2027 | Alc.: 12%

Abel Jobart Vintage 2011. Køge Vinhandel | 168 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Noget aggressiv i moussen med grønne æbler, hvid peber og blomster i smagen. Lidt simpel og kort i afslutningen. 91 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

Patrick Regnault Vinatge 2008. Vin Kompagniet | 450 kr. Udpræget toast og autolyse i næsen, lidt stald og ost. Lidt kantet smag, ret pågående men også karakterfuld. Flamboyant, god længde på eftersmagen med popcorn. 91 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

Jacquart Vintage 2010. Føtex.dk | 749 kr. tilbudspris Fine små bobler i glasset og en duft, der byder på litchi og en anelse gammelt fad. Rigtig fin balance i vinen, hvor den fine, elegante frugt har en anelse brød at arbejde med. Kort i afslutningen med mest grønt æble. 91 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12,5%

J.Charlier Vintage 2007 Vintagechampagne.dk | 350 kr. Pærer i duften. Smagsfuld og kompleks vin med masser af autolysis karakter. Moden, lidt hengemt frugt. Vellavet med en lang afslutning. Spændende champagne! 91 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

Veuve Clicquot Vintage 2008. Moet Hennesy | 519 kr. Gærnoter og frugt i den lyse ende af spekteret. Umoden pære, lime og fyrrenåle. Virkelig fine små bobler og en elegant stil i munden. En lidt aggressiv syre, men frugten står flot og rent. Brødnoter fra gærens autolyse spiller fint med. God længde. 91 Drik: 2017-2025 | Alc.: 12%

Barnaut Vintage 2006. Compagniet | 475 kr. Diskret næse med fine, små bobler i glasset. Det vælter ikke op med noter, men der er lidt hø og gamle citroner. Kort i frugten, der strammer til med bitter hvid fersken og ikke meget charme. En stram og knap så givende champagne. 90 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12,5%

A. Bergere Prestige 2009. AndrupVin | 379 kr. tilbudspris Grønne æbler og citrus i næsen. Pæn mousse. Fersken og lette krydrede noter i smagen. Pæn afslutning. 90 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Charlier & Fils Vintage 2005. Vintagechampagne.dk | 399 kr. Pæn intensitet af nedfaldsfrugt i duften. Mere diskret i smagen med lette frugt og blomsternoter. Pæn afslutning. 89 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Charles Ellner Vintage 2006. Holte vinlager | 398 kr. Drik: 2017-2020 | Alc.: 12% Finesse og elegance hånd i hånd hen over en eng sidst på sommeren, hvor græsset er blevet til hø. Fine, små, gule noter og balance mellem elementerne. Lidt kort men ren i stilen. 89

A. Levasseur Trait de Saison 2012. Husted Vin | 395 kr. tilbudspris Blomster og lidt citrus i duften. Grøn stil præget af æble og citrus, en smule floralt i smagen, let bitterhed i afslutningen. Savner karakter. 89 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Blanc de Noir champagne

Nicolas Feuillatte Blanc de Noir 2006 Kjær & Sommerfeldt | 549 kr. tilbudspris Friske ferskennoter i duften. Pæn fylde og en velafstemt mousse. Rimelig dybde og en lang afslutning. Klassisk pæn vin, uden den stikker af. 92 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Henriet-Bazin Blanc de Noirs Meunier NV. Domaine Brandis | 219 kr. Floral, frisk duft med æble og lidt gær. Tør, frisk stil med udtalt syre, slank krop, lidt metallisk smag med snert af mynte samt masser af citrus. Fast, syre i afslutningen. Pæn. 91 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12,5%

Mailly Blanc de Noirs. Laudrup Vin | 360 kr. tilbudspris Kirsebær i duften. Flot og elegant vin med lette bærnoter, blomster i smagen. Vellavet med en flot mousse og lang afslutning. 90 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Baron-Fuente Grand Cépages Blanc de Noirs NV. Amalie Vinimport | 220 kr. tilbudspris Nedfaldsfrugt i næsen. Pæn dybde, masser af frugtnoter, krydderier og gærkarakter. Vellavet med en lang afslutning. 90 Drik: 2017-2023 | Alc.: 12%

Henriet-Bazin Blanc de Noirs Grand Cru NV. Domaine Brandis | 219 kr. Rosenblade, blodappelsin, hindbær og lidt yoghurt. Parfumen går igen i munden, ret atypisk champagneudtryk og samtidig tørt og krævende. Ikke for de uindviede, men akademisk interessant. 89 Drik: 2017-2022 | Alc.: 12,5%

Abel Jobart Blanc de Noirs NV. Køge Vinhandel | 132 kr. tilbudspris Modent æble, let animalsk, toast. Ret tør og syrlig, syren stikker lidt i finish, virker ikke helt i balance og savner definition i smagen. 89 Drik: 2017-2022 | Alc.: 12%

Alexandre Bonnet Blanc de Noirs NV. Ukendt | 425 kr. Citruspræget duft med vegetale indslag. Lidt usammenhængende, sødmefuld smag, vinen virker sminket, jævn smag uden nævneværdig kompleksitet eller definition. 89 Drik: 2017-2022 | Alc.: 12%

Camille Saves Blanc de Noirs NV. Erik Sørensen Vin | 600 kr. tilbudspris Vinøs duft med tyttebær, kalk, svampe og gær. Fyldig smag, virker pinot domineret, god og saftig midtpalette. Fersk og lidt simpel men med godt potentiale. 89 Drik: 2017-2022 | Alc.: 12%

Pierre Trichet Blanc de Noirs NV. Holte vinlager | 299 kr. tilbudspris Udtalt autolyse med gær, brød, mokka og kostald. Virker pinotdomineret. Vinøs smag, ret udviklet og ikke særlig frugtig. Fyldig, klart til mad. Drik af bourgogneglas. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Barbichon Blanc de Noirs NV. Barrique Vin | 249 kr. tilbudspris Jordbær, æblegrød, lynghonning og karamel, frugten virker let overmoden, og udviklingen er fremskreden. Fyldig pinotdomineret smag, savner definition. Bitter finish. 88 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Rosé champagne

Amour de Deutz Rosé 2007. BEDSTE CHAMPAGNE Vinspecialisten | 1675 kr. Yderst flot vin med silkebløde frugtige noter. Hindbær, let sødmefulde kirsebær, kalkpræg og blomster i smagen. Flot balanceret og man fornemmer tydeligt den har flaskegæret i mange år. Lang frugtig afslutning. Den er ikke billig men en stor oplevelse. 95 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

Valentin Leflaive Brut Rosé NV. Propperiet | 499 kr. Flot farve. Jordbær i duften. I smagen kirsebær, lette blomsternoter. Elegant og udtryksfuld i smagen. Pæn afslutning. 92 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12,5%

Doyards-Mahe Rosé. Jysk Vin | 295 kr. tilbudspris Jordbær og gærnoter i duften. Flot frugt og en smagsfuld champagne med masser af karakter og pæn dybde. Velbalanceret med en frugtig afslutning. 91 Drik: 2017-2020 | Alc.: 12%

