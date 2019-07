Kæmpe rosévinstest

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Havemøblerne er kommet frem, og udsigten til de lange aftener på terrassen er i sigte. Sommeren er også de lette vines tid. Når termometret viser 30 grader, er det ikke de tunge rødvine, der trækker, men oftest en kølig hvid- eller rosévin.

Rosévine er ikke altid bare terrassevine, man kan sidde og nyde før middagen. Ofte kan en rosévin være mere velegnet til mad. Ikke til de tunge retter, men salat, fisk eller lyst kød vil ofte foretrække rosé med kraft og smag.

Rosévin produceres på rødvinsdruer, hvor man under processen fjerner skallerne, inden de giver for meget farve til vinen. Det giver den lysere røde farve samt friskheden, da man ikke får tanninerne med, det som også giver bitterheden samt ikke mindst gør rødvine holdbare. Indimellem er der dog en tendens til, at rosévine kan få en anelse sødme, og det var også tilfældet for flere af vinene, som blev testet her. Den lette sødme egner sig godt til rosévine, som skal drikkes på terrassen, men skal det være en rosévin til maden, må den gerne være kraftigere i smagen og med en større tyngde.

En smagning, der generelt viste et pænt niveau, men hvor pris og kvalitet ikke nødvendigvis hænger sammen. Der var mange ganske flotte rosevine omkring 80-90 kroner, og modsat en række skuffelser over de 100 kroner. Den gennemgående flotte farve i vinene imponerede, og størstedelen var velbalancerede vine. Enkelte savnede mere dybde og frugt i smagen.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Lime Kilns Heritage Darling 2017, Sydafrika. 5 stjerner GODT KØB Blend af chenin blanc, viognier og chardonnay. Fyldig og velbalanceret vin med fadpræg. Abrikos, fersken, tropiske frugtnoter, blomster og vanilje i smagen. Flot intensitet og afslutning. En madvin til grillet eller stegt fisk. 90 Alkoholprocent: 13,5% Set hos AMKA til 110 kr. tilbudspris

Bertrand Château la Sauvageonne Rosé 2017 93 BEDSTE ROSÈ 5 stjerner. Vinspecialisten | 425 kr. tilbudspris En seriøs og flot rose med masser af dybde og kompleksitet. Fadpræg fornemmes. En vin til mad Alc.: 14,5%

Château Sainte Roseline Lampe de Méduse Cru Classé 2018 92 5 stjerner. Løgismose | 199 kr. Sprød og intens duft, hvor mineralitet og fine små bær står godt til hinanden. Smagen har medium intensitet og god moden frugtkarakter. Ren og lang afslutning. Alc.: 13%

By Ott 2018 92 5 stjerner. Vinoble | 199 kr. tilbudspris Masser af jordbær i duften. Flot struktur og meget elegant med en flot intensitet. Sådan skal en god rosé skæres! Alc.: 13%

Château Carpe Diem Cigale Joyeuse 2018, Provence 92 5 stjerner. ConAvec | 169 kr. Virkeligt flot frugtkompleksitet stiger op af glasset. Et strejf af saltvand og en tur på stranden. Alc.: 13%

Terres Blanches Rosé 2018, Provence 91 5 stjerner. Suenson | 125 kr. tilbudspris Flot intensitet i næsen. Klassisk, flot udtryk med røde, lette bærnoter og blomster. Flot balanceret med en pæn dybde og længde. Alc.: 13%

Famille Negrel Nuit Blanche Frida Provence 2018, Provence 91 5 stjerner. Supervin | 120 kr. tilbudspris Sart lyserød med fin næse. Fin, harmonisk smag med røde bær og lidt salt i finishen. Klart Provence. Alc.: 12,5%

Mas de Cadenet Sainte Victoire Rosé 2018, Provence 91 5 stjerner. Supervin | 150 kr. tilbudspris Klassisk, lys og elegant Provence rosé. Flot og ren i frugten med et pænt syrebid. Flot dybde og længde. 91 87 92 Alc.: 12,5%

Domaine Lafond Tavel Organic Rosé 2018, Rhône 91 BEDSTE KØB 5 stjerner. Irma | 79 kr. tilbudspris Mørk farve i roséskalaen. Meget dejlig jordbær/hindbær i smagen, kraftig men hænger godt sammen. Dri2019-2023 | Alc.: 14%

Domaine Montrose 1701 2018. 91 5 stjerner. Vinoble | 249 kr. tilbudspris Frugtig i udtrukket. Flot struktur med masser af røde bærnoter især jordbær. En flot elegant rosé. Alc.: 13,5%

Paradis Essenciel 2018, Provence 91 GODT KØB 5 stjerner. Laudrup Vin | 99 kr. tilbudspris Herlig finesse med lidt urter sammen med en fin rød frugt, der danser. Alc.: 12,5%

Mas de Cadenet L’Echappée Belle Rosé 2018 91 GODT KØB 5 stjerner. Supervin | 120 kr. tilbudspris Pæn farve og afdæmpet duft. Afgjort Provence. Rigtig fin balance og god finish. Alc.: 12,5%

Le Cengle Sainte Victoire Rosé 2017 91 GODT KØB 5 stjerner. MENY | 90 kr. tilbudspris Lys farve med god modenhed i duften. Noterne af modne skovbær går fra næsen til smagen. Afslutningen er blød med en fin lille syre til sidst. Alc.: 13%

La Bastide Blanche 2018, Bandol 91 5 stjerner. 5 stjerner. ConAvec | 199 kr. Stor og åben duft med en buket blomster samt hel ren rød frugt. Ret kompleks i smagen på trods af lys farve. Masser af intensitet og lidt bid. Noter af melon, hindbær og stenfrugt. Flot balanceret vin med god længde. Alc.: 13,5%

Château Roubine Premium Rosé 2017, Provence 91 5 stjerner. xx | 155 kr. tilbudspris En anelse modne bærnoter fornemmes. Pæn koncentration og intensitet. Savner mere i syren men pæn afslutning. Alc.: 13%

Château des Bertrands Rosé 2018, Provence 90 5 stjerner. Theis Vine | 160 kr. tilbudspris Meget designet vin, hvor der sikkert er brugt lige så meget tid i marketing som i vinkælderen. Alc.: 12,5%

Clos des Crostes 2018 90 5 stjerner. ConAvec | 109 kr. Så lys som hvidvin. Den helt fine, slanke stil, som også både duft og smag vidner om. Her er kælet for detaljen, så smagen er fin og ren. Alc.: 13%

Paul Doucet Sancerre Rosé 2018, Sancerre 90 5 stjerner. Lago | 158 kr. Åben og indbydende duft med roser og små, fine bær. God balance i munden med rolig syre og herlig modenhed i frugten. Slutter pænt og rent. Alc.: 13,5%

Château Ferrage Mon Plaisir Rosé 2017 90 5 stjerner. Suenson | 109 kr. tilbudspris Klassisk, lys Provence rosé med lette, røde bærnoter i smagen. Vellavet med en pæn syre. Frugtig afslutning. Alc.: 13%

Château Les Crostes 2018, Provence 90 5 stjerner. ConAvec | 139 kr. Lys farve med god intensitet på duften. Her er både kalket mineralitet og små skovjordbær. Utroligt elegant stil med stor renhed. Alc.: 13%

Château de Bregancon La Reserve Rosé 2018, Provence 90 GODT KØB 5 stjerner. Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Fin duft og nydelig farve. Dejlig intensitet og god længde. Nydelig eftersmag. Alc.: 12,5%

Château Barbeiranne Tradition Rosé 2017, Provence 90 5 stjerner. Skjold Burne | 130 kr. tilbudspris Flot og ren i frugten. Pæn intensitet og elegance. Jordbær og lette blomsternoter i smagen. Ganske flot vin. Alc.: 13%

La Baie des Pointus Rosé 2017 90 GODT KØB 5 stjerner. Kvickly | 109 kr. tilbudspris Lyse røde bærnoter i duften. Ganske elegant i udtrykket med jordbær, hindbær og blomsternoter. Flot koncentration og balance. En ganske flot og habil rosé. Alc.: 13%

Château La Négly L’Écume 2018 90 GODT KØB 5 stjerner. Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Frugtig og ligefrem. Velbalanceret med masser af røde bærnoter i smagen. Lang, pæn afslutning. Alc.: 13,5%

Gustave Lorents Le Rosé 2018, Alsace 90 GODT KØB 5 stjerner. Supervin | 100 kr. tilbudspris Lys laksefarve med herlig tæthed i duften. Modne hindbær og lidt fersken i både duft og smag. Ren og frugtfyldt afslutning. Alc.: 12,5%

Maison Angelvin Rosé 2018, Provence 90 GODT KØB 5 stjerner. Thewinecompany.dk | 90 kr. tilbudspris Rimeligt cool og afdæmpet (Provence). En fin syre og let bitterhed frisker eftersmagen op. Alc.: 13%

Château Regusse Rosé 2018. 90 5 stjerner. Vinens Verden | 109 kr. tilbudspris Fin, spinkel farve og duft. Sarte røde bær og en fin syre. Dejlig frisk i eftersmagen og klart en Provence. Alc.: 12%

Château Gigery 2018, Provence 90 5 stjerner. MENY | 125 kr. tilbudspris Lys, balancerende stil med rigtig god, moden frugt og herlig saftighed. Lidt mundfylde men stadig til den elegante side. Alc.: 12,5%

Domaine du Valdaray Rosé 2017, Bandol 90 GODT KØB 5 stjerner. Irma | 99 kr. tilbudspris Lidt diskret i duften men kommer pænt efter i smagen med modne bærnoter, blomster og krydret udtryk. Tør men pæn afslutning. Alc.: 13,5%

Château Vignelaure Rosé 2017, Provence 90 GODT KØB 5 stjerner. Nemlig.com | 99 kr. tilbudspris Ekspressiv i næsen med masser af hindbær. En flot elegant vin med ret balance mellem frugt og syre. Frugtig lang afslutning. Alc.: 13%

Prestige de Château Guilhem Rosé 2017 90 GODT KØB 5 stjerner. Nemlig.com | 70 kr. tilbudspris Lidt flad i alle aspekter. Lidt for meget fylde og intensitet. Manglende friskhed, der desværre ikke opvejes af høj smagsintensitet. Flad og tung. Alc.: 13,5%

Calmel+Joseph Amstramgram Ceres Rosé 2018 90 GODT KØB 5 stjerner. AndrupVin.dk | 85 kr. tilbudspris Frugtig og frisk med masser af jordbær i næsen. Pæn balance og en god længde. Klassisk, flot. Alc.: 12,5%

Andre

Château Vignelaure La Source Rosé 2017, Provence 89 5 stjerner.

Nemlig.com | 83 kr. tilbudspris

Meget lys med diskrete ribsnoter i duften. Røde bær, lette blomsternoter. Fin og elegant vin med en pæn afslutning.

Alc.: 12,5%

Château Peyguerol 2018 89 5 stjerner. GODT KØB

Lago | 69 kr. tilbudspris

Her er fin rød frugt og en god intensitet. Vinen lever fint i glasset med flot balance. Velsmagende frugt med et bittert knæk til sidst.

Alc.: 13%

Domaine Amido Tavel 2018, Rhône 89 4 stjerner.

Lago | 139 kr.

Mørk rød farve. Herlig, moden frugt i næsen med lidt urter og appelsin. Smagen ruller de røde frugter ud i god balance. Et godt bid til sidst.

Dri2019-2026 | Alc.: 13,5%

Domaine de la Rouvière 2018, Provence 89 5 stjerner. GODT KØB

MENY | 100 kr. tilbudspris

Saftig og indsmigrende duft, hvor små røde kirsebær nydes sammen med lidt våde urter. Slank og elegant smagsprofil.

Alc.: 12,5%

Chateau Rosan Rosé 2018 89 5 stjerner. GODT KØB Jysk Vin | 80 kr. tilbudspris

Masser af jordbær i duften. Frugtig og ganske ligefrem i udtrykket. Pænt balanceret men lidt tør i eftersmagen. Til prisen ganske pæn.

Alc.: 12,5%

Henri Bonnaud Palette Rosé 2017, Provence 89 4 stjerner.

Erik Sørensen Vin samt Genereux | 200 kr.

Lidt anderledes med noter af jordbær og hindbær. Kunne være rød Sancerre.

Alc.: 14%

South Emotion Grenache Gris Rosé 2018 89 5 stjerner. GODT KØB

Juuls | 79 kr. tilbudspris

Dufter af flint og røde kirsebær. Smagen følger samme skema. Fin balance med forfriskende syre.

Alc.: 13%

Château Pigoudet L’Oratoire 2018, Provence 89 4 stjerner.

MENY | 125 kr. tilbudspris

Medicinskab i næsen og klassisk Provence uden at være på den helt store klinge.

Alc.: 12,5%

Lucien Crochet Sancerre Rosé Sancerre 2018 89 4 stjerner.

Suenson | 160 kr. tilbudspris

Tør og lidt støvet i udtrykket. Fyldig med røde kirsebærnoter i smagen. Savner lidt mere i dybden. Frugtig afslutning.

Alc.: 14%

Mordorée Cotes-du-Rhône Rosé La Dame Rousse 2018, Rhône 89 5 stjerner. GODT KØB

Suenson | 100 kr. tilbudspris

En anelse vandig i udtrykket. Let frugtig med en let bismag, som ikke helt klæder vinen. Pæn afslutning dog.

Alc.: 13%

Mordorée Tavel Rosé La Dame Rousse 2018, Rhône 89 4 stjerner.

Suenson | 149 kr. tilbudspris

Intens i duft og smag. Flot frugt domineret af røde kirsebær. Pæn koncentration og dybde. Lang afslutning.

Dri2019-2026 | Alc.: 13%

Château Pesquie Terrasses Rosé 2018, Rhône 89 5 stjerner. GODT KØB

Philipson Wine | 75 kr. tilbudspris

Vellavet rosé uden så mange dikkedarer. God friskhed til sidst.

Alc.: 13%

Château Barbeyrolles Rosé 2018, Provence 89 4 stjerner.

Philipson Wine | 180 kr. tilbudspris

God intensitet med herlige, florale elementer til at supplere frugten. Noter af hindbær og rabarber.

Alc.: 13%

Miraflores Lafage 2018 89 5 stjerner. GODT KØB

Philipson Wine | 90 kr. tilbudspris

Fin mineralsk karakter med en anelse rød frugt bagved. Smagen har det salte element, som er så typisk i Provence.

Alc.: 12,5%

Exhib’ Rosé 2018 89 5 stjerner. GODT KØB

Irma | 60 kr. tilbudspris

Lys elegant duft med lidt bær. God balance, lidt kort. God, fint bitter slutning.

Alc.: 12%

Duo des Plages Rosé 2018 89 5 stjerner. GODT KØB

MENY | 60 kr. tilbudspris

Solmoden og charmerende stil. Frugtig med røde bær og et strejf af sommer. Ren og frugtfyldt afslutning.

Alc.: 12%

Miraval 2018, Provence 89 4 stjerner.

Sigurd Müller Vinhandel | 155 kr. tilbudspris

Elegant og klassisk Provence rosé. Ikke megen koncentration og i smagen lette bærnoter. Savner mere fylde, men strukturen er pæn.

Alc.: 13%

Pierre Amadieu Gigondas Rosé 2017, Rhône 89 4 stjerner.

Erik Sørensen Vin | 150 kr. tilbudspris

Frugtig i næsen. Jordbær, røde kirsebær i smagen. Pæn, ligefrem og meget imødekommende i stilen.

Alc.: 13,5%

Philippe Gavignet Elegance Rosé 2017 89 4 stjerner.

xx | xx kr. tilbudspris

Halvmørk for rosé. Ikke meget i næsen men kraftig i smagen, uden at den kammer over. Lidt uren finish.

Alc.: 13%

Moulin des Cotes Rosé 2017, Bandol 89 4 stjerner.

Vinspecialisten | 210 kr. tilbudspris

Laksefarvet med sart næse. Lidt (vel) krydret i smagen.

Alc.: 13,5%

Château Grand Boise Jadis 2018, Provence 89 4 stjerner.

Lago | 229 kr.

Udmærket med lidt anderledes noter og lidt ”jordet” præg.

Alc.: 12%

Domaine Preignes le Vieux Paradis Rosé 2018, Provence 89 5 stjerner GODT KØB.

AndrupVin.dk | 79 kr. tilbudspris

Flot og elegant i stilen. Masser af ribs, jordbær og blomster i smagen. Pænt balanceret og god længde.

Alc.: 12,5%

Dom Brial Les Camines Rosé 2017 89 5 stjerner. GODT KØB

Vinsdevinde.dk | 59 kr. tilbudspris

Diskret i næsen. Tør med kirsebærnoter og lette krydderier i smagen. Elegant og velbalanceret med en frugtig afslutning.

Alc.: 12,5%

Les petits Pins Rosé 2017 89 5 stjerner. GODT KØB

Vinsdevinde.dk | 75 kr. tilbudspris

Fyldig og ganske pænt lavet vin med jordbær og ribsnoter. Lidt en-strenget dog. Pæn, frugtig afslutning.

Alc.: 13%

Exquise Rosé Prestige 2017 89 5 stjerner. GODT KØB

Amalie Vinimport | 63 kr. tilbudspris

Frugtig og ligefrem. Fungerer ganske flot med jordbær og blomsternoter i smagen. Imødekommende og saftig afslutning.

Alc.: 12,5%

Campet Ste Marie GSM Rosé 2018 89 5 stjerner. GODT KØB

MENY | 60 kr. tilbudspris

Lys som lakseskind. Meget mild i både duft og smag, hvor der ikke kommer meget frugt frem. En bitter citronskal dominerer.

Alc.: 12,5%

Domaine L’Eouviere Rosé 2017 89 5 stjerner. GODT KØB

xx | 55 kr. tilbudspris

Vellavet og elegant med en fin, vedholdende eftersmag, der friskes op af citrus/grape.

Alc.: 11,5%

Petrofollies Rosé 2018, Provence. 88 4 stjerner

MENY | 100 kr. tilbudspris

Jordbær i næsen. En frugtig og ligefrem rose med pæn intensitet af især røde bær. Pænt balanceret, dog lidt en-strenget. Pæn afslutning.

Alc.: 12,5%

Henri Bourgeois Sancerre Rosé 2017, Sancerre 88 4 stjerner

Kjær & Sommerfeldt | 199 kr. tilbudspris

Hindbær og jordbær i næsen. Smagen tyder på pinot noir-baseret rosé. Røde bær, frisk og lækker.

Alc.: 12,5%

Domaine Pennautier 2018 88 4 stjerner

Laudrup Vin | 75 kr. tilbudspris

Meget mainstream i smagen men med en lidt uren finish, der trækker ned.

Alc.: 13%

Piaugier Sablet Rosé 2017, Rhône 88 4 stjerner

Genereux | 115 kr. tilbudspris 4 stjerner

Den helt friske duft, der møder dig, når du stikker næsen i gæringstanken. Ganske fine, små røde bær og en flad, lidt tam afslutning.

Alc.: 14,5%

Domaine de Mourchon Seguret Loubié Rosé 2018, Rhône 88 4 stjerner

Erik Sørensen Vin | 115 kr. tilbudspris

Fin lille rosé i ok balance.

Alc.: 13%

La Ferme Saint Roux Le Pigeonnier Rosé 2018, Provence 88 4 stjerner

Theis Vine | 150 kr. tilbudspris

Pæn intensitet i næsen. Frugtig men en anelse vandig og kort i smagen. For simpel.

Alc.: 12,5%

Ultimate Rosé 2018, Provence 88 4 stjerner

Theis Vine | 180 kr. tilbudspris

Meget lys med klassisk duft af saltvand og ribs. Lidt enkel i sit udtryk men uden svinkeærinder. Ren, saftig stil.

Alc.: 12,5%

La Ferme Saint Roux Friponne Rosé 2018 88 4 stjerner

Theis Vine | 120 kr. tilbudspris

Jordbær i duften. Pæn frugtkarakter og syre. Savner lidt mere i eftersmagen; ellers ganske pæn.

Alc.: 12%

Domaine Chiroulet le Temps des Fleurs Rosé 2017 88 4 stjerner

La Cave Vinimport | 120 kr. tilbudspris

Fin laksefarvet med nydelig duft. Relativt kraftig først men slutter ikke helt harmonisk.

Alc.: 12,5%

Anne de Bourg Rosé 2018 88 4 stjerner

MENY | 45 kr. tilbudspris

Lidt sødmefuld duft af modne jordbær. Sødmen truer med at blive for meget til sidst og skjuler en bitterhed.

Alc.: 12,5%

Château la Cour de l’Eveque 2018, Provence 88 4 stjerner

Philipson Wine | 80 kr. tilbudspris

Provencerosé med det meste af det, man ønsker, men ikke helt nok af det hele.

Alc.: 13%

Sipp Mack Rosé 2018 88 4 stjerner

Jysk Vin | 100 kr. tilbudspris

Lys frugtig i udtrykket. Lyse røde bærnoter, blomster i smagen. Pænt balanceret og rimelig fylde.

Alc.: 13%

Jean Demont Sancerre Rosé 2018 88 4 stjerner

Kvickly | 100 kr. tilbudspris

Røde bær i næsen. Pæn intensitet og friskhed i smagen. Masser af røde bær, citrus og blomsternoter. Frugtig afslutning.

Alc.: 12,5%

Brise Marine 2018 88 4 stjerner

Philipson Wine | 50 kr. tilbudspris

Lidt for meget bitter fersken til at ramme harmonien. Røde kirsebær og stenfrugt i massevis, med en høj syre.

Alc.: 12,5%

Domaine de Paris Rosé 2017, Provence. 88 4 stjerner

Juuls | 115 kr. tilbudspris

Orange skær i glasset med en udviklet duft af gammel appelsin. Sødmefuld med stor dybde men ender lidt kort.

Alc.: 12,5%

Château Grand Boise 2018, Provence 88 4 stjerner

Lago | 169 kr.

Lidt klodset i sit udtryk. Kommer snigende med god, ren syre og elegant frugt. Elegantier på tåspidser.

Alc.: 12%

Sirius 2018, Bordeaux 88 4 stjerner

Lago | 85 kr. tilbudspris

Mineralsk og stenet stil med lidt diskret frugt. En herlig tørstslukker, der ikke behøver for meget mad.

Alc.: 11,5%

Lili Rosé 2018, Provence 88 4 stjerner

Thewinecompany.dk | 75 kr. tilbudspris

Delikat duft med små fine bær og fersken. Slank i smagen, med fin intensitet. En glimrende tørstslukker.

Alc.: 13%

Beauvignac Rosé 2018 88 4 stjerner

Holte Vinlager | 59 kr. tilbudspris

Meget slank i sit udtryk med umodne jordbær som bærende note. Syren holder vinen frisk og elegant.

Alc.: 13%

Mimi Frida Provence Rosé 2017, Provence 88 4 stjerner

Skjold Burne | 100 kr. tilbudspris

Sødmefuld bolchenæse, der desværre bliver bekræftet i smagen. En kluntet smag med bitterhed og syre i skarp kontrast.

Alc.: 13%

La Galoche Beaujolais Rosé 2018, Beaujolais 88 4 stjerner

Husted Vin | 130 kr. tilbudspris

12 Mørk, let krydret i næsen. En tungere rosé med mørke bærnoter og violer i smagen. Pæn afslutning.

Alc.: 12,5%

Maison de la Villette Rosé 2018 88 4 stjerner

Barrique Vin | 75 kr. tilbudspris

Simpel og ligefrem vin, der ikke gør nogen fortræd.

Alc.: 12,5%

Vignoble Danny Pynoz 2018, Sancerre 87 4 stjerner

Barrique vin | 119 kr. tilbudspris

Et lidt anderledes udtryk med modne bær men også lidt bitterhed til sidst.

Alc.: 13%

Domaine de Bendel 2018, Provence 87 4 stjerner

Barrique | 99 kr. tilbudspris

Provencestil men nok næppe Provence, i hvert fald ikke en stor Provence. Lidt slikken i eftersmagen.

Alc.: 13%

L’Enclave Costières de Nimes Rosé 2018 87 4 stjerner

MENY | 55 kr. tilbudspris

Lidt rustik i sit udtryk og relativt kraftig. Ikke helt min stil.

Alc.: 13%

Alain Girard Rosé 2018, Sancerre 874 stjerner

Juuls | 199 kr. tilbudspris

Rimeligt koncentreret og intens men også lidt uren eftersmag.

Alc.: 13%

Domaine de Gry-Sablon Rosé 2018, Beaujolais 87 4 stjerner

Juuls | 99 kr. tilbudspris

Så sker der noget i glasset. Intens duft. Pinot noir-sødme på den gode måde.

Alc.: 12,5%

Vielle Mule 2018, Provence 87 4 stjerner

Erik Sørensen Vin | 90 kr. tilbudspris

Ekspressiv i duften med masser af blomsternoter. Let krydret og meget anderledes rosé i stilen, hvor syren og intensiteten er høj. Lidt kort i afslutningen.

Alc.: 13%

Henri Bonnaud Rosé 2018, Provence 87 4 stjerner

Erik Sørensen Vin | 125 kr. tilbudspris

Slank og lige ud ad landevejen. Små, umodne skovbær og en lidt urtet undertone.

Alc.: 12%

Miss Alma Rosé 2018 87 4 stjerner

Erik Sørensen Vin | 70 kr. tilbudspris

Sødmefuld frisk frugt med en herlig underliggende salt stil. Fersken og melon i smagen og en blød syre. Alc.: 12,5%

Colombelle Selection Rosé 2018. 87 4 stjerner

Erik Sørensen Vin | 65 kr. tilbudspris

Jordbær i duften. Pæn frugt intensitet i smagen. Vellavet, flot rosé med en pæn frugtig eftersmag.

Alc.: 12%

Terres Bassas Laballe 2018 87 4 stjerner

Lago | 69 kr.

Meget poleret og helt uden kanter. Om det er vellavet eller ligegyldigt er en smagssag.

Alc.: 12%

Rimauresq Cuvee R Rosé 2017, Provence 87 3 stjerner

Vinspecialisten | 250 kr. tilbudspris

Fyldig rosé med masser af jordbær, rabarber og blomster i smagen. Pænt balanceret men lidt kort og vandig i afslutningen.

Alc.: 13%

Fontenille Rosé 2017, Provence 87 4 stjerner

Skovgaard Vine | 80 kr. tilbudspris

Herlig, solmoden duft med røde bær. Afrundet smag med fylde og solmoden frugt. Lidt fin frugt og alligevel tør afslutning.

Alc.: 13,5%

Vallée des Reines Cabernet d’Anjou Rosé 2018 87 4 stjerner

Kvickly | 49 kr. tilbudspris

Sødmefuld rosé i den typiske Anjoustil. Masser af solmodne jordbær, hindbær og blomster i smagen. Pænt balanceret. Sødlig afslutning.

Alc.: 11%

Mas Neuf Sage & Sauvage Rosé 2018 87 4 stjerner

Irma | 79 kr. tilbudspris

Frugtig næse med masser af røde bærnoter. Pænt balanceret og rimelig koncentrationen, selvom jeg synes den bliver lidt vandig og kort i afslutning.

Alc.: 12%

Château des Vingtinieres 2017 87 4 stjerner

Supervin | 110 kr. tilbudspris

Sart laksefarvet. Røde bær og et strejf af blåbær i finalen. Lidt vel krydret afslutning og ikke helt i balance.

Alc.: 12,5%

Louison Rosé 2018 87 4 stjerner

Suenson | 84 kr. tilbudspris

Meget vandig og simpel i udtrykket. Jordbær og ribs noter i smagen. Kort afslutning.

Alc.: 13%

Pierre Amadieu Roulepierre Rosé 2018, Rhône 86 4 stjerner

Erik Sørensen Vin | 85 kr. tilbudspris

Nok en crowdpleaser men slutter lige til den sødmefulde og kvabsede side.

Alc.: 13,5%

Calmel+Joseph Villa Blanche Grenache Rosé 2018 85 3 stjerner

AndrupVin.dk | 69 kr. tilbudspris

Fint rød med duft og smag af modne jordbær. Herligt saftig stil med en kant sødme. Ender lidt vandig og uden retning.

Alc.: 12,5%

Laurent Miquel Pere & Fils Rosé 2017 86 3 stjerner

Vinens Verden | 75 kr. tilbudspris

Nydelig rosé i duft og farve. Ikke så kompleks men hænger ok sammen.

Alc.: 12,5%

Château Ferrage Note Rosé 2017 86 3 stjerner

Suenson | 75 kr. tilbudspris

En kende vandig og en-strenget. Røde bærnoter men ikke meget dybde. Pæn og frugtig afslutning.

Alc.: 13%

Château Mourgues du Gres Galets Rosès 2017 86 3 stjerner

Bichel | 80 kr. tilbudspris

En duft af overmoden frugt og gamle æbler. Flad og trist smag uden hverken kant eller personlighed. Trist, umoden, bitter afslutning.

Alc.: 13,5%

Granbeau Cinsault Rosé 2017 86 3 stjerner

Supervin | 70 kr. tilbudspris

Provencefarvet og prøver at være i den retning, men når ikke i mål. For meget restsødme.

Alc.: 12%

Château Cavalier Terres de Provence Rosé 2017 86 3 stjerner

MENY, SPAR | 125 kr. tilbudspris

Modne noter og lidt træt i frugten. Modne jordbær og krydret afslutning. Virker lidt tung og kort i eftersmagen.

Alc.: 12%

La Terrasse Rosé 2018 86 3 stjerner

MENY, SPAR | 90 kr. tilbudspris

Lidt syntetisk i duften og noget lav i intensitet både i duft og smag. En anelse sødme i eftersmagen, men jeg savner mere struktur og fylde.

Alc.: 13%

Reverdy La villaudière Sancerre Rosé 2018. Sancerre 86 3 stjerner

Skjold Burne | 140 kr. tilbudspris

Sødmefuld og med bolscher i duften. Tør og ikke meget intensitet i smagen. Let bitre kirsebærnoter og en kort afslutning.

Alc.: 13%

Paul Mas Rosé de Syrah 2018 86 3 stjerner

MENY, SPAR | 70 kr. tilbudspris

Fin duft og lys farve. Lidt hubba bubba i duften. Sødladen smag med krydrede elementer. Lidt kedelig metervare.

Alc.: 12,5%

La Grande Jument Rosé 2018 86 3 stjerner

Skjold Burne | 80 kr. tilbudspris

Bolschepræg i næsen. Frugtig men også lidt tung i stilen. Pæn syre men savner mere elegance og dybde.

Alc.: 12%

Fezas Java Rosé 2017 86 3 stjerner

La Cave Vinimport | 60 kr. tilbudspris

Orange i glasset med en duft af knuste muslingeskaller og tranebær. Ret intens i smagen, kalder på noget mad som ledsager. Sprød syre og herligt moden frugt.

Alc.: 12%

Skuffende

Pot de Vin Rosé 2017 85 3 stjerner

Nemlig.com | 55 kr. tilbudspris

Blomstret i næsen. Meget aromatisk og specielt udtryk. Krydret med melon og sæbenoter i smagen.

Dri2019-2020 | Alc.: 13,5%

Jean-Luc Colombo La Dame du Rouet Rosé 2018, Provence 85 2 stjerner

Vinens Verden | 159 kr. tilbudspris

Nydelig duft og farve. Prøver at ligne Provence. Ok bærudtryk men lidt for voldsom sødme.

Alc.: 13%

Mas des Bressades Cuvee Tradition Rosé 2018 85 3 stjerner

thewinecompany.dk | 65 kr. tilbudspris

Lakrids og peber, relativt atypisk. Côtes du Rhône? Anderledes men også spændende.

Alc.: 14,5%

Domaine Tariquet Rosé 2018 85 3 stjerner

Irma | 55 kr. tilbudspris

Jordbær i duften. Anelse frugt sødme i smagen med røde bær og syrlige afslutning. Simpel og noget kort i afslutningen.

Alc.: 12,5%

Serol Enjooleur Rosé 2017 84 2 stjerner

La Cave Vinimport | 130 kr. tilbudspris

Mørk i farven med jordbær i duften. En anelse sødmefuld med blomster og ribs i smagen. Frugtig og meget ligefrem.

Dri2019-2020 | Alc.: 11%

Rosé (orée des roses) 2018 84 3 stjerner

Kvickly | 49 kr. tilbudspris

Diskret i dufte og noget vandet og syrlig i smagen. Ribs og lette krydrede noter. Savner mere frugt og fylde. Kort afslutning.

Alc.: 12,5%

