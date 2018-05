Kæmpe test af Chianti Classico

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Toscana er nok et af verdens smukkeste vinområder, og midt i Toscana finder man Chianti Classicos 7.140 hektar vinmarker omgivet af skove, fritstående søljecypresser, valnødde- og oliventræer. Vinene kan altid genkendes, for på flaskehalsen ses den sorte hane, som er blevet symbolet for de klassiske Chianti Classico vine.

Det er den lokale drue sangiovese, som dominerer. Dertil må der iblandes op til 20% af de lokale druer canaiolo og colorino eller de internationale druer cabernet sauvignon, syrah og merlot. Siden 2006 har grønne druer været forbudt.

Den almindelige Chianti Classico er typisk en ung rødvin, der må komme på markedet 1. oktober året efter høsten. Det er en frugtig vin i stilen, og den er derfor velegnet til lette kødretter og især pastaretter. Chianti Classico Riserva er et niveau længere oppe og er udvalgte druer samt en længere fadlagring (2 år, heraf minimum 3 måneder på flasken). Det betyder ofte, at vinene er mere koncentrerede og komplekse, og de kan derfor stå imod mere kraftige retter. Yderligere er niveauet Gran Selezione blevet introduceret. Her er der tale om en vin, der skal dyrkes på den specifikke ejendom og lagres 30 måneder inden frigivelse.

En lidt forudsigelig smagning med et rimeligt niveau. Smagningen havde en del 2014 vine, som bestemt ikke er en specielt god årgang, og hvor kun de bedste producenter kan hive vinene op i niveau. Det overraskede mig dog at se, at 2013 ikke var mere konsistent og havde et højere bundniveau. Men skal man rose Chianti Classico vinene, er det især for deres drikbarhed, som er stor. Masser af saftighed præger vinene.

Sergio Zingarelli Chianti Classico Gran Selezione 2012 93 5 stjerner BEDSTE VIN Dejlig cool næse med røde bær. Smagen for mig klassisk Chianti Classico med kirsebær, skovbær og lidt kirsebærsten. Meget vellavet og harmonisk også i finish. Eftersmagen flot, og der er potentiale i vinen. Skjold Burne | 595 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Monsanto Chianti Classico 2015 92 5 stjerner Intense røde kirsebær i duften. En del tannin og klassisk i udtrykket med sorte kirsebær, tobak, læder og varme krydderier. Vellavet med en flot frugt men en vin der bør gemmes nogle år. Lang afslutning. Bichel | 180 kr. Alc.: 14%

Marchesi Antinori Chianti Classico Riserva 2015 92 5 stjerner Intense røde bær i duften. Yderst flot struktur med sorte kirsebær, lakrids, tobak og vanilje. Flot ren frugt med en let tørhed i eftersmagen. Flot længde. Vinens Verden | 299 kr. Alc.: 14%

Felsina Berardenga Chianti Classico 2015 92 5 stjerner Tæt pakket næse, med alle elementer stående klar på linje. Her er frisk, rød frugt, lidt krydderurter og en anelse tobak fra gamle fade. Vellavet vin forventer man, og det får man i smagen. Her er fint komponeret balance mellem frisk frugt og lidt riv fra urterne. Frisk og saftig, som vil stå fremragende med gode pastaretter. På en eller anden måde føler man sig godt tilpas med denne vin i glasset. Domaine Brandis | 169 kr. Alc.: 13%

Tenuta la Novella Chianti Classico Casa di Colombo 2014 92 5 stjerner BEDSTE KØB Lidt varm og kogt i næsen. Sorte bær, tobak, peber og et strejf vanilje. Pæn syre, noget tørre tanniner. Krydret afslutning. Lars Bjørn Vinimport | 120 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Castello di Querceto Chianti Classico Riserva 2013 92 5 stjerner Brombær og solskin i glasset vælter bare op. Her er varme lavendelmarker og duften af modne druer, der hænger på vinstokkene. En herlig balance i munden med moden frugt, uden at kamme over, samt tannin og syre i den høje ende. Herlig vin, der giver mig lyst til at gå i køkkenet. Theis Vin | 190 kr. Alc.: 14,5%

Fontodi Chianti Classico 2014 91 5 stjerner Diskret i næsen. Meget syrlig, en anelse grøn i udtrykket. Medium koncentration med lette røde bærnoter. Virker en anelse umoden med en krydret, pæn afslutning. Suenson | 190 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Fontodi Vigna del Sorbo Chianti Classico Gran Selezione 2014 91 5 stjerner Let kandiseret frugt i næsen. Fyldig i udtrykket med modne bær, tobak, varme krydderier og vanilje. Bløde tanniner og en lang, saftig afslutning. Måske en anelse varm men ellers ganske flot. Suenson | 415 kr. tilbudspris Alc.: 14,5%

Villa Antinori Chianti Classico Riserva 2013 91 5 stjerner Lys i glasset med en lidt tilbageholden duft, hvor svampe og tung, overmoden frugt dominerer. Smagen viser en herlig gammeldags Chianti, der ikke bare byder sig til. Kirsebær og lidt grønne stilke, der komplementeres fint af lidt tørt fad. Stram og bitter i afslutningen, på den helt rigtige måde. Man fornemmer nærmest, hvordan denne vil lukke op med mad til. Vinens Verden | 179 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Tenuta la Novella Chianti Classico Riserva 2008 91 5 stjerner Fyldig og moden chianti med mørke bær, varme krydderier, tobak, let læder præg og vanilje. Yderst flot vin som er klar nu. Tanniner fornemmes stadig. Lang krydret afslutning. Lars Bjørn Vinimport| 200 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Castello dei Rampolla Chianti Classico 2015 91 5 stjerner Røde bær i duften. Forholdsvis syrlig i udtrykket med røde kirsebær, peber og lette krydderier. Pænt balanceret med en frugtig afslutning. Flot stilren vin. Philipson Wine| 150 kr. tilbudspris Alc.: 14,5%

Le Fioraie Chianti Classico Riserva 2010 91 5 stjerner Mørk i farven. God intensitet i næsen, masser af røde og et strejf af sorte bær. I munden først fyldig og varm, så lidt kølig, men samtidig med mange tørstoffer. Eftersmagen bliver for tør uden frugt. En vin, der vil lidt for meget. A Vinstouw | 199 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Castello Di Verrazzano Chianti Classico Gran Selezione 2012 91 5 stjerner Skovbær i næsen med lidt kaffe. Godt og powerfuldt attack i smagen - der er fuld fart på. Gode mørke noter af ristede nødder, chokolade og moden frugt. Flot vin i en god balance med en nydelig eftersmag. Holte vinlager | 280 kr. tilbudspris Alc.: 14,5%

Tenuta la Novella Chianti Classico Riserva 2010 91 5 stjerner Spændende og intens næse med røde bær og tobak. I smagen både bær- kølig, men også lidt bitterstoffer og mokka, chokolade og lidt violer. Eftersmagen er dejlig saftig. Genereux.dk | 235 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Tenuta Santedame Chianti Classico 2014 90 5 stjerner Funklende klar i glasset. Utroligt flot næse, hvor man bliver taget godt imod. Her er en bred frugtpalet og lidt underliggende fadnoter. Smagen fortsætter den gode, modne frugt, lidt lakrids og en anelse tjære fra fadet. Først i eftersmagen bliver man egentlig opmærksom på strukturen med fast tannin og syre. En flot og velkomponeret vin. MENY | 110 kr. Alc.: 14%

Antinori Chianti Classico Badia a Passignano 2012 90 4 stjerner Tæt i duften med lidt tobak og chokolade. Smagen er afrundet og lidt for slikken i sit udtryk. Kirsebærrene er ikke sure men nærmest syltede. Syren står lidt ved siden af, og tanninen mangler i strukturen. Men også en vin, der delte panelet. Vinens Verden | 359 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Altadonna Chianti Classico 2014 90 5 stjerner Varm og krydret i duften. Moden frugt, især kirsebær, tobak, læder og vanilje. Virker moderne i udtrykket. Vellavet med en lang, krydret afslutning. Lago | 119 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Il Palagio Chianti Classico 2013 90 5 stjerner Modne bærnoter. En anelse spinkel med lette, røde kirsebær i smagen. Savner mere dybde. Pæn afslutning. Laudrup Vin | 135 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Castello di Ama Chianti Classico Gran Selezione San Lorenzo 2013 90 4 stjerner Sorte bær i duften. Tør, stringent vin i udtrykket. Flot frugt udtryk med krydderier, lakrids og peber i smagen. Pæn afslutning. Philipson Wine | 250 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Poggio Bonelli Chianti Classico Riserva 2009 90 5 stjerner Udviklet og lidt hengemt i næsen. Stald og skovbund. Smagen er relativt intens med noter af mokka, chokolade og et let animalsk strejf. Fadtanninerne tørrer desværre vinen lidt ud, og der er en anelse for lidt frugt i eftersmagen. Men en seriøs vin. Jysk Vin | 160 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Isole e Olena Chianti Classico 2015 90 5 stjerner Funkler i glasset med helt rød kant. Levende saftig næse med modne hindbær, små jordbær og lys chokolade. Mild i smagen med en syre, der giver friskhed og liv. Frugten er friske røde kirsebær og holder sig ren i afslutningen. En rigtig dejlig vin at drikke. Philipson Wine | 140 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Luiano Ottantuno Chianti Classico 2013 90 5 stjerner Tæt og fyldig næse. Meget varm i stilen med en del fadpræg. Seriøs vin med masser af lag men også lidt atypisk for kategorien. Tør men lang afslutning. Juuls | 299 kr. Alc.: 14%

Castello di Bossi Chianti Classico 2013 89 4 stjerner Afdæmpet næse med røde bær og lidt gummi. Ikke så bred i smagen og ikke så kompleks, men vellavet og charmerende i en sikkert mellemkvalitets årgang. Dog ikke nogen stor vin. MENY, SPAR | 120 kr. tilbudspris Alc.: 14%

San Felice Il Grigio Chianti Classico Riserva 2012 89 4 stjerner Masser af røde bær i duften. Modent i udtrykket og rimeligt fyldig i stilen. Tørt tanninbid og krydret afslutning. Føtex | 119 kr. Alc.: 13%

San Felice Il Grigio Chianti Classico Gran Selezione 2013 89 4 stjerner En anelse lys farve. Relativt åben næse med modne bær, røde og sorte og lidt theblade. I munden er den behagelig og harmonisk, der er ingen kanter men heller ingen store overraskelser. Den slutter dog fint med en nydelig eftersmag. Føtex | 199 kr. Alc.: 13,5%

Luiano Chianti Classico Riserva 2014 89 4 stjerner Dejlig og frisk bærnæse, hvor modne hindbær står side ved side med sorte kirsebær. I munden god, frisk frugtsyre, der giver friskhed og liv. Helt ren og frugtdreven afslutning, der dog er lidt kort. Juuls | 199 kr. Alc.: 14%

Castello Di Verrazzano Chianti Classico Riserva 2013 89 4 stjerner Mørk og dyb i farven. Duften byder på mørke sorte bær og lidt tjære fra fadet. Der kommer en hel buket sorte roser sammen med røde bolcher. Intens i smagen, hvor strukturen bider fra sig. Frugten kommer tilbage med friske røde kirsebær og høj intensitet. Virker lidt som en kamp i glasset mellem struktur og frugt. Gem denne i nogle år, så tror jeg på jackpot. Holte vinlager | 200 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Campomaggio Chianti Classico 2013 88 4 stjerner Intense bærnoter. Moderne fyldig Chianti med en del fadpræg. Saftig og kompleks med en lang afslutning. MENY | 110 kr. Alc.: 13%

Setriolo Chianti Classico 2013 88 4 stjerner Flot farve. Først sekundære noter som læder og dernæst primære noter som bær i næsen. Smagen er egentlig tiltalende først, men så tørrer den ud, og man står med opfattelsen af en vin, der prøver lidt for meget i en (sikkert kølig) og ikke så stå stor årgang. Vinslottet | 139 kr. Alc.: 13,5%

San Giusto a Rentenna Chianti Classico Riserva le Baroncole 2013 89 4 stjerner Nydelig næse med god intensitet. Smagen er langt lysere end duften, og der er mange røde bær og en kølig tone, men fadet trænger lidt for meget igennem og bliver ikke balanceret. Det er ikke nok frugt til det, man prøver at gøre med vinen. Adriat Vinimport | 275 kr. Alc.: 14%

Le Fioraie Chianti Classico 2008 89 4 stjerner Brombær i næsen med lidt urter. En vin, der lige skal have lidt tid i glasset for at lukke op. Moden frugt, og en bagvedliggende rolighed i alle strukturelementerne. Frugten er velbalanceret, og fadet har udviklet sig fint. Til sidst ender vinen lidt blød og meget moden i frugten. A Vinstouw | 149 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Bibbiano Chianti Classico 2015 89 4 stjerner Lys farve. Frugt i næsen, som fortsætter i smagen med kirsebær, lette krydderier. Velbalanceret og meget ligefrem i udtrykket. Frugtig, pæn afslutning. Adriat Vinimport | 110 kr. Alc.: 13,5%

Castello di Querceto Chianti Classico 2015 89 4 stjerner Mørke frugtige noter i duften. Kirsebær, anis, violer og krydderier i smagen. Velbalanceret med en pæn syre og lang afslutning. Theis Vin| 199 kr. Alc.: 13%

Bibbiano Vigna del Capannino Chianti Classico Gran Selezione 2011 89 4 stjerner Meget oxideret i næsen. Flot koncentration og en moden vin med masser af svampe, krydderier, tobak, læder og vaniljenoter. Pæn syre holder vinen oppe. Pæn afslutning. Adriat Vinimport | 185 kr. Alc.: 14,5%

Il Palagio Chianti Classico Riserva 2013 89 4 stjerner Klar og smuk i glasset med helt rød kant. En lidt moderne duft med sorte bær, krudt og lidt sød tobak fra fadet. Den lovende næse bliver indfriet i smagen. Masser af friske bær; kirsebær, hindbær og sorte brombær. Fadet spiller med, men passer fint i det samlede billede. En vellavet vin med god struktur. Laudrup Vin | 200 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale Oro Gran Selezione 2011 89 4 stjerner Flot klar i glasset med ekspressiv næse af modne sorte kirsebær. Mild og afrundet i smagen med bløde tanniner og flot integreret syre. Moderne stil, som er velbalanceret. En vin, der giver god fylde i munden men stadig bider lidt fra sig. MENY | 200 kr. Alc.: 14,5%

Castello Di Verrazzano Chianti Classico 2014 89 4 stjerner Intense røde bær i duften. Ung og saftig i stilen med masser af kirsebær. Flot og elegant frugt, bløde tanniner og pakket ind i en flot syre. Lang afslutning. Holte vinlager | 120 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Rocca delle Macia Chianti Classico Riserva 2012 89 4 stjerner Røde bær i duften. Ligefrem i frugten, røde kirsebær, lette krydderier og et strejf vanilje. Pænt balanceret men lidt simpel. Skjold Burne | 150 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Famiglia Castellani Chianti Classico Riserva 2012 88 4 stjerner Rimelig udviklet næse med et let animalsk strejf. Smagen er egentligt relativt let, men omvendt prøver man ikke mere i vinificeringen, end materialet kan bære – og ros for det. Drikker godt nu. Skjold Burne | 79 kr. tilbudspris Alc.: 13%

La Madonnina Chianti Classico Riserva 2013 88 4 stjerner Røde bær i duften. Tør i udtrykket med sorte bær, lette krydderier, tobak og vanilje. Pænt lavet med en let krydret afslutning. Irma | 65 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Storia di Famiglia Chianti Classico Riserva 2015 88 4 stjerner Røde bær i duften. Pæn fyldig vin med røde kirsebær, krydderier og tobak i smagen. Let tørt tanninbid og en pæn afslutning. Superbrugsen | 55 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Castellani Chianti Classico 2015 88 Ikke særligt givende i næsen, men dog lidt moden mørk frugt. Smagen er tung og med god fylde. En vin, der mangler noget for at komme op og spille med, men den er pænt sat sammen. Bliver bare lidt kedelig, uden den store struktur. Skjold Burne | 80 kr. tilbudspris Alc.: 12,5%

Casanuova di Nittardi Chianti Classico Vigna Doghessa 2014 88 4 stjerner Røde kirsebær i duften. Let tørt tanninbid. Kirsebær, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Pænt balanceret med en krydret afslutning. Juuls | 249 kr. Alc.: 13,3%

Rocca delle Macia Chianti Classico Riserva di Fizzano Gran Selezione 2013 88 4 stjerner Lidt lukket næse. Smagen egentlig fin men bliver lidt for mørk og savner lidt frugt til min smag. Sikkert med lidt cabernet eller merlot. Lidt vel høj alkohol. Skjold Burne | 230 kr. tilbudspris Alc.: 14%

Rocca di Castagnoli Chinati Classico 2015 88 4 stjerner Sorte kirsebær I duften. Pænt balanceret med mørke noter, sort frugt og krydderier i smagen. Tørt tanninbid. Vellavet med en krydret afslutning. Vinmonopolet | 130 kr. Alc.: 14%

Luiano Chianti Classico 2015 88 4 stjerner Diskret i næsen. Jævn og meget neutral i udtrykket. Pænt lavet men savner mere dybde og kompleksitet. Kort afslutning. Juuls | 139 kr. Alc.: 13%

Ruffino Chianti Classico Riserva Ducale 2013 88 4 stjerner Pæn, ren og lys næse med røde bær. Smagen er også holdt i røde toner, med hindbær, jordbær og lidt ribs. OK, ikke prangende, men god drinkability. MENY | 160 kr. Alc.: 13,5%

Al Limite Chianti Classico Riserva 2014 87 4 stjerner Diskret i næsen. Tørt bid med let bitre kirsebærnoter i smagen. Meget let i udtrykket og anelse vandig i smagen. Lette bær og krydderier. Tør afslutning. Laudrup Vin | 129 kr. Alc.: 13,5%

San Felice Chianti Classico 2014 86 3 stjerner Diskret i næsen. Pæn balance og en ganske fyldig, flot og klassisk vin i udtrykket. Flot syre og let blomstret afslutning. Føtex | 100 kr. Alc.: 12,5%

Nittardi Belcanto Chianti Classico 2014 86 3 stjerner Flot farve. Ret anderledes duft, lidt mere mørk, en smule frugt- og bærfattig. I smagen først lidt kølig og afdæmpet, men så folder der sig noget mere frugt ud. Dog generelt for simpel. Juuls | 199 kr. tilbudspris Alc.: 14,5%

