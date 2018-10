Kæmpetema: Oversøisk pinot noir

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Det er ingen hemmelighed, at pinot noir fra New Zealand og Californien har skabt sig en position blandt de bedste pinot vine i verden. Men hvad med resten af de oversøiske lande som Australien, Chile, Sydafrika og Argentina? Vi satte os for at teste pinot noir fra disse lande og testede i alt 68 vine.

Det var en meget blandet smagning med en hel del ret ligegyldige vine. Vine, som typisk var ude af balance eller generelt for gamle. For oversøisk pinot noir har det svært med alder, det var i hvert fald en af konklusionerne. Ikke at det gælder alle men hovedparten skal drikkes inden for de første år. Især overraskede de sydafrikanske vine mig og stod for mig som de bedste. Chile er oftest for varmt, og selvom man rykker ud ved kysterne, er det ikke altid nok. Mange havde for brændt frugt og for høj en alkohol.

Vinene er smagt af et panel af professionelle for magasinet DinViunGuide. Tilbudspriserne på vinene kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud. Enkelte årgange kan være udgået.

Hamilton Russell Pinot Noir 2017, Sydafrika 92 5 stjerner BEDSTE VIN Vinspecialisten | 395 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Flot intensitet med kirsebær, jordbær og krydderier i smagen. Vellavet flot vin med en lang afslutning. Klart toppen af Sydafrika. Alc.: 13,5%

La Vierge Apogee Pinot Noir 2014, Sydafrika 92 5 stjerner Wineguys.dk | 299 kr. tilbudspris Røget næse med blod, tobak og hengemte jordbær. Fin bouquet med tydelig udvikling. Let parfumeret i munden med rose og orangeskal. Lidt volatil, men holder balancen. Særpræget og interessant. Bør drikkes nu og står rigtig flot. Skiller sig markant ud. Alc.: 13,5%

Oak Valley Pinot Noir 2016, Sydafrika 92 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 235 kr. tilbudspris Meget lys. Masser af røde kirsebær, lette krydderier og blomster i smagen. En kølig og spændende vin med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Errazuriz Aconcagua Costa Pinot Noir Las Pizarras 2016, Chile 92 5 stjerner Vinspecialisten | 850 kr. Røde bær i duften. Jordbær, røde kirsebær og krydderier i smagen. Pænt balanceret og nærmest burgundisk i udtrykket. Dog stadig med den lidt brændte frugt som ofte udtrykket vinene fra Chile. Pæn lang krydret afslutning. Alc.: 13%

Bouchard Finlayson Galpin Peak Pinot Noir 2013, Sydafrika 92 5 stjerner Vinoble | 299 kr. tilbudspris Intens i duften af røde bær. Krydret med røde kirsebær, blomster og vanilje. Yderst velbalanceret med en flot lang afslutning. Meget vellykket og flot vin. Alc.: 14%

Matetic EQ Pinot Noir 2014, Chile 92 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 200 kr. tilbudspris Masser af intensitet i duften. Jordbær, kirsebær, blomster og krydderier i smagen. Fyldig med en flot balance og lang afslutning. Alc.: 14%

Pulenta Pinot Noir IX 2014, Argentina 91 5 stjerner Propperiet | 199 kr. Lys, meget elegant med fine røde skovjordbær, lette krydderier og et strejf vanilje. Yderst velbalanceret med en lang afslutning. Alc.: 13,8%

Radford Dale Pinot Noir Freedom 2015, Sydafrika 91 5 stjerner Vinens Verden | 269 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Mørke kirsebærnoter, krydderier, jord og vanilje i smagen. Pæn koncentration og krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Emiliana Signos de Origin Pinot Noir 2017, Chile 90 5 stjerner GODT KØB Superbrugsen | 99 kr. tilbudspris Masser af jordbær i duften. Flot intensitet i smagen drevet af røde bærnoter, lette krydderier og vanilje. Flot balanceret og imødekommende vin. Pæn struktur og afslutning. Alc.: 13,5%

Sounds of Silence Pinot Noir 2015, Sydafrika 91 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 150 kr. tilbudspris Let fadpræg i duften og lidt jordbær, fin pinot noir definition. Delikat sødme i munden uden at være kog, fadkrydderiet er til den markante side, men frugten kan akkurat bære. Meget fin. Alc.: 13,5%

Casa Marin Litoral Pinot Noir 2013, Chile 90 5 stjerner Supervin | 170 kr. tilbudspris Let svovlet næse med ribs og kirsebær. Til den syrlige side i munden, med røde, syrlige bær og dominerende frugtsyre trods en vis tyngde på midtpaletten. Lander lidt mellem to stole. Alc.: 14%

Newton Johnson Pinot Noir 2016, Sydafrika 90 5 stjerner Philipson Wine | 150 kr. tilbudspris Sødmefuld og charmerende lille vin med frisk struktur. Lette hindbærnoter og en bagvedliggende syre. Ren og præcis. Alc.: 13,5%

Montes Alpha Pinot Noir 2015, Chile 90 5 stjerner Vinoble | 149 kr. Saftigt, mørke bær og en dyb rumlende skovbund. Renhed og så lige den grønne kant fra tomaten, der giver liv. Medium længde. Alc.: 14%

Ritual Pinot Noir 2015, Chile 90 BEDSTE KØB 5 stjerner Suenson | 119 kr. Mørke noter i duften. Sorte bær i smagen med peber, violer og toastpræg. Vellavet med en lang, let krydret afslutning. Flot vin. Alc.: 14%

Matetic Corralillo Pinot Noir 2016, Chile 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 150 kr. tilbudspris Friske røde kirsebær og en lille umoden grøn note er alt, der kommer snigende op fra glasset. Smagen er frisk med en spinkel frugt uden meget hold på. Ren og nydelig, uden stor personlighed. Alc.: 13,5%

Aniello Pinot Noir 2017, Argentina 89 5 stjerner GODT KØB Erik Sørensen Vin | 100 kr. tilbudspris Røde kirsebær, rabarberstilk og duften af sommer springer op af glasset. Smagen er stram med lidt tannin, godt bid fra syren og herlig friskhed i frugtens afslutning. En helt ærlig og lækker vin. Alc.: 12,5%

Tarapaca Pinot Noir Gran Reserva 2016, Chile 89 5 stjerner GODT KØB Skjold Burne | 100 kr. tilbudspris Mørke jordbærnoter i duften. Frugtig og meget ligefrem. Masser af røde bær, krydderier og vanilje i smagen. Vellavet med en pæn afslutning. Alc.: 14%

Tabali Vetas Blancas Pinot Noir 2015, Chile 89 4 stjerner Vinens Verden | 129 kr. tilbudspris Mørke bærnoter i duften. Pæn koncentration og masser af skovbær, peber og toast i smagen. Alc.: 13,5%

Tabali Pedregoso Pinot Noir 2016, Chile 89 5 stjerner GODT KØB Vinens Verden | 99 kr. tilbudspris Sødmefuld jordbærsaft. Helt ung og frisk med masser af struttende liv i glasset. Medium fylde og god saftig tyngde i afslutningen. Alc.: 13,5%

Barda Pinot Noir 2015, Argentina 89 4 stjerner Philipson Wine | 150 kr. tilbudspris Krydret i næsen. Jordbær, kirsebær og krydderier i smagen. Velbalanceret med en pæn afslutning. Alc.: 12,8%

Serbal Pinot Noir 2017, Argentina 89 5 stjerner GODT KØB Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Meget lys med hindbær i duften. Røde bær, blomster og strejf af vanilje i smagen. Krydret, mellemlang afslutning. Alc.: 13,5%

Talinay Pinot Noir 2014, Chile 88 4 stjerner Vinens Verden | 169 kr. tilbudspris Kokos og amareno kirsebær i næsen. Fyldig for typen og med en vis grad af udvikling. Chokolade, syltede kirsebær og vanilje. Syrlig finish. Ikke særligt elegant, men en crowdpleaser. Alc.: 13,5%

La Playa Pinot Noir Reserve 2016, Chile 88 4 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 79 kr. tilbudspris Funklende klar i glasset med en næse, der lover masser af frugt. Smagen bekræfter; her er friskhed, saftig frugt og god syre til at balancere. Herlig ganerenser, hvor en lille bitter tone giver en god modvægt. Alc.: 13%

Chono Pinot Noir 2016, Chile 88 4 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 109 kr. tilbudspris Krudt og modne hindbær i næsen, der ellers ikke gør meget væsen af sig. Saftet med lav syre. Her er ikke meget struktur men til gengæld en relativt dyb, mørk frugt. Alc.: 13,5%

Cono Sur 20 Barrels Pinot Noir 2015, Chile 88 4 stjerner MENY | 100 kr. tilbudspris Svovlet næse med underliggende marmelade og et svagt grønt præg. Bipolariteten fortsætter i smagen med udtalte vegetale toner, kogte frugttoner og let anmassende syre. Uharmonisk. Alc.: 14%

Cono Sur Pinot Noir 2017, Chile 88 4 stjerner MENY | 65 kr. tilbudspris Lette røde bær i duft og smag. Spinkel, meget frugtig, let sødmefuld i smagen. Krydret afslutning. Alc.: 14%

Barda Pinot Noir 2016, Argentina 88 4 stjerner Philipson Wine | 160 kr. tilbudspris Masser af umiddelbare røde bær i duft og smag. Røde kirsebær, sort peber og strejf vanilje. Lidt spinkel i udtrykket men vellavet pæn vin med en let krydret afslutning. Savner mere dybde prisen taget i betragtning. Alc.: 12,5%

Luigi Bosca Pinot Noir 2014, Argentina 88 4 stjerner Theis Vine | 160 kr. tilbudspris Duft af kærnemælk, ribs og udefinerbare røde bær. Stor frugtsødme i munden, mangler definition i smagen, og vinen rummer ikke meget kompleksitet. Hænger pænt sammen strukturmæssigt, men er aromatisk set jævn. Alc.: 12,5%

Ventisquero Grey Pinot Noir 2014, Chile 88 4 stjerner Thewinecompany.dk | 95 kr. tilbudspris En del udvikling på næsen med kostald, skovbund og røgede toner. Frugten er meget i baggrunden. I munden fremkommer et diskret strejf af hengemte jordbær og markeret frugtsyre. Interessant næse, men frugtkvaliteten kan ikke helt følge trop. Drik hurtigst muligt. Alc.: 13,5%

Elqui Pinot Noir 2015, Chile 88 4 stjerner Theis Vine | 140 kr. tilbudspris Modne jordbær i duften. Pæn intensitet med let kogte bær, krydderier og vanilje. Savner lidt mere syre og dermed friskhed i vinen. Alc.: 14,2%

La Vierges Pinot Noir 2014, Sydafrika 88 4 stjerner WineGuys | 169 kr. tilbudspris Moden og udviklet næse. Virkelig nogle spændende duftnoter; jordbær, læder, tobak og chokolade. Harmoni på den store klinge. Her virker tingene med moden frugt og underliggende tertiære noter. Ren frugt i afslutningen, uden at fadet får overtaget. Alc.: 13,5%

Errazuriz Aconcagua Costa Pinot Noir 2016, Chile 88 4 stjerner Vinspecialisten | 175 kr. Solbær og solbærblade, ikke udpræget pinot noir-karakter i næsen. Massiv frugtsyre, nærmest syrlig. Virker som om druerne er høstet meget tidligt. Lidt hindbær i smagen sammen med solbær og grønne toner. Savner frugttyngde i smagen. Alc.: 13%

Red Claw Pinot Noir 2015, Australien 88 4 stjerner A Vinstouw | 189 kr. Blød og afrundet i hele sit udtryk. Vinmageren har søgt - og fundet - modne druer, der giver den varme følelse. En anelse sødmefuld krydret karakter fra fadet. Alc.: 14%

Clos des Fous Pinot Noir Subsollum 2015, Chile 88 4 stjerner Bichel | 120 kr. Alkoholisk næse med lidt kirsebær og jordbær men ellers ikke meget frugt og aroma. Enkel smag, der brillerer bedst i længde og intensitet men er svag i definitionen. Lidt frugtsødme på midten, som giver antydning af charme, men der savnes karakter. Alc.: 14,5%

La Posta Glorieta Pinot Noir 2015, Argentina 88 4 stjerner Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Rene røde kirsebær, lidt hindbær fra busken i skovkanten og en knækket gren. Herlig friskhed i smagen båret af frugtsyre og en lille bitter tone. Velsmagende. Alc.: 13,5%

Yabby Lake Pinot Noir 2016, Australien 88 4 stjerner A Vinstouw | 329 kr. Varmblodig, saftig mørk frugt og tunge blommer. Smagen er præget af moden frugt, lidt peber og tunge urter. Ikke elegant, men ren. Alc.: 13%

Birds of Paradise Pinot Noir 2010, Australien 88 4 stjerner A Vinstouw | 99 kr. Lidt mynte og kærnemælk samt hindbær i duften. Let fedme i smagen, moden og varm bærfrugt, stadig med mynte/eukalyptus, der manifesterer sig som et grønt strejf i afslutningen. Ikke direkte charmerende med trods alt med lidt kant. Alc.: 15%

Casa Silva Cool Coast Pinot Noir 2016, Chile 88 4 stjerner Sigurd Muller Vinhandel | 135 kr. Syltetøjsnæse, meget sødmefuld og kogt med hindbær og solbær. Sødmefuld i munden og med en kant af fasthed, der holder sammen på frugten, om end den ikke bærer stort præg af at være pinot noir. På premissen en okay vin, men ikke druetypisk. Alc.: 14%

Curis Valley Reserve Pinot Noir 2015, Chile 88 4 stjerner Holte Vinlager | 60 kr. tilbudspris Solvarme, modne jordbær i næsen. Blød og cremet struktur med modne røde bær og medium eftersmag. Ikke meget spræl og liv men en blød og afrundet vin. Alc.: 13%

Curis Valley Private Reserve Pinot Noir 2016, Chile 88 4 stjerner Holte Vinlager | 75 kr. tilbudspris Krydret i duften. Modne jordbær og kirsebær, krydderier i smagen. Let fadpræg. Meget ligefrem og pænt balanceret. Mellemlang afslutning. Alc.: 13,5%

Soumah Pinot Noir 2015, Australien 87 3 stjerner Suensson | 189 kr. Let med sødmefulde bærnoter i smagen. Alkoholen lidt brændende. Simpel og ligefrem vin. Alc.: 13,3%

Catalpa Pinot Noir 2015, Argentina 87 4 stjerner Philipson Wine | 80 kr. tilbudspris Jordbærsyltetøj og viskelæder i næsen, ret enkel duft. Plumret smag med syntetisk frugt, enstrenget og kommerciel stil. Alc.: 13,5%

Kaiken Pinot Noir 2016, Argentina 87 4 stjerner Vinoble | 125 kr. Mørk og meget syrlig. Mørke kirsebær, peber og forholdsvis kraftig i stilen. Savner lidt elegancen. Krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Casas Pinot Noir 2015, Chile 87 4 stjerner Philipson Wine | 50 kr. tilbudspris Herligt ekspressiv næse, hvor krudt og friske jordbær kommer godt op af glasset. Præcis og elegant i smagen med sorte kirsebær og lidt stenet mineralitet. Alc.: 14%

Luca Pinot Noir 2015, Argentina 87 4 stjerner Philipson Wine | 130 kr. tilbudspris Letristet næse med tydelig alkohol og lidt jordbær. Smag af træspåner med svag frugt, alkoholen dominerer i smagen også. Tung og klodset. Alc.: 14%

Casa Marin Lo Abarca Pinot Noir 2013, Chile 87 4 stjerner Supervin | 130 kr. tilbudspris Røget duft med brændt kød og kogte jordbær. Marmeladesmag, der mangler syre, frugten mangler friskhed og klarhed. Virker lidt træt, men ikke med udviklede toner. Simpel profil. Alc.: 14%

Chacra Pinot Noir 2013, Argentina 87 3 stjerner Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris Teglfarvet kant og en lidt mere udviklet duft med lidt jordbærmarmelade. Ubalanceret smag, hvor stor og fed, moden jordbærduft bliver balanceret af en umoden, stilket, grøn syre. Arbejder sig lidt mere sammen i afslutningen, der er kompleks men ikke helt klar i sit udtryk. Alc.: 13,5%

Errazuriz Aconcagua Costa Pinot Noir Las Pizarras 2015, Chile 87 3 stjerner Vinspecialisten | 850 kr. Lette røde bær i duften. Lidt vandet i udtrykket med hindbær- og jordbær-karakter. Lidt kort og én-dimensionel. Alc.: 13,5%

Salentein Pinot Noir Barrel Selection 2015, Argentina 87 4 stjerner Bilka | 70 kr. tilbudspris Meget lys. Hindbær og jordbær i smagen. Let og fint balanceret. Simpel i udtrykket med en frugtig afslutning. Alc.: 13,5%

Pulenta Pinot Noir XV 2012, Argentina 87 3 stjerner Propperiet | 299 kr. Udviklet farve, som bekræftes i næsen. Her er lidt fad, læder og chokolade, som står før den mørke frugt. Smagen er varm med tunge fadnoter, der står skulder ved skulder med den modne blommefrugt. En tung sag, hvor der er arbejdet med elementerne uden at strukturen helt har været med i byen. Alc.: 14,5%

Santa Rita Select Reserve Pinot Noir 2016, Chile 87 4 stjerner MENY, SPAR | 80 kr. Solmodent udtryk med masser af friske urter fra haven. Lidt konstrueret i smagen, hvor en lidt for moden frugt prøver at skjule en bitter, umoden rød frugt. Alc.: 13,5%

Emiliana Novas Pinot Noir 2017, Chile 87 4 stjerner Irma | 60 kr. tilbudspris Sødmefuld duft med ribs og rosenblade, nærmest helt parfumeret. Balanceret smag med syre til at spille op mod den parfumerede frugt. Jeg er ikke helt glad for alle de blomster i min vin. Alc.: 14,5%

Art Nostros Pinot Noir 2017, Chile 87 4 stjerner Diskret I næsen. Jordbær, hindbær og lette krydderier i smagen. Simpel men vellavet vin med en krydret afslutning. Irma | 50 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Zorzal Pinot Noir 2016, Argentina 86 4 stjerner Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Lette røde bær i duften. Lidt spinkel i udtrykket med bitre kirsebær, krydderier og en tør lidt mellemlang afslutning. Alc.: 12,7%

White Box Pinot Noir 2012, Australien 86 4 stjerner A Vinstouw | 129 kr. Bolcher i næsen med en anelse Kongen af Danmark karakter. Friske hindbær på en god dag, med lidt sødme. Stram struktur, hvor en bitter note overskygger frugten. Alc.: 13,8%

MontGras Pinot Noir Reserve 2016, Chile 86 4 stjerner Føtex | 80 kr. Simpel on-going vin med masser af røde bærnoter, lette krydderier og vanilje i smagen. Vellavet men uden megen dybde. Alc.: 14%

Lindeman’s Pinot Noir Bin 99 2016, Australien 85 3 stjerner Netto | 55 kr. tilbudspris Syntetisk duft af jordbærtyggegummi med en snert af appelsin. Enkel smag med røde bær, mindre syntetisk end næsen, men ikke karakterfuld. Virker fabriksagtig uden pejling. Kort eftersmag. Alc.: 13%

MontGras Antu Pinot Noir 2013, Chile 85 3 stjerner Føtex | 189 kr. Duft af eukalyptus og hindbær. Jordbær og appelsinskal i smagen, let varmende og ret sødmefuld. Savner friskhed. Uelegant med udtørrende eftersmag. Alc.: 14%

Zorzal Gran Terroir Pinot Noir 2014, Argentina 85 3 stjerner Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Spinkel med lette modne bærnoter i duften. Virker træt med svampede noter, tobak og moden bær i smagen. Syren er der men ikke helt integreret. Let krydret afslutning. Alc.: 13%

Casa Marin Lo Abarca Hills Pinot Noir 2009, Chile 85 3 stjerner Nemlig.com | 250 kr. tilbudspris Udviklet duft af kaffe, kakao og vanilje samt lidt sveske. Sødmefuld i smagen med røg og chokoladetoner. Ikke meget frugt. En smule prikkende syre. Er i sit efterår og burde nok være drukket. Alc.: 15%

Trumpeter Pinot Noir 2016, Argentina 85 3 stjerner Skjold Burne | 75 kr. tilbudspris Røde frugter fra kurven med lidt rabarberstilk bagerst i billedet. Overmoden frugt i smagen med florale noter, der river balancen fra hinanden. Alc.: 14%

Errazuriz Wild Ferment Pinot Noir 2014, Chile 85 3 stjerner Vinspecialisten | 150 kr. Jordnoter i duften. Let bitter i smagen med en høj syre. Savner mere frugt og elegance i vinen. Kort afslutning. Alc.: 13,5%

Rutini Pinot Noir 2012, Argentina 85 3 stjerner Skjold Burne | 300 kr. tilbudspris Rosin og sveske samt røg og kakao. Virker over toppen i næsen. Let præg af champignon i smagen, stadig noget smag på midten, men frugten er ikke defineret og frisk. Udtørrer i afslutningen. Alc.: 14%

Trapiche Pinot Noir 2016, Argentina 84 2 stjerner Føtex | 89 kr. Lidt kogt frugt i næsen. Meget spinkel med let bitre bærnoter i smagen. Nærmest for simpel. Kort afslutning. Alc.: 13,5%

Stony Creek Pinot Noir 2013, Australien 84 2 stjerner Skjold Burne | 50 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Meget umiddelbar og frugtig. Ret simpel i udtrykket med røde bær. Kort, lidt vandig afslutning. Alc.: 14,5%

