Kæmpetest af Apulien

Apulien (italiensk: Puglia) ligger på støvlehælen i Italien og er en geografisk meget stor vinregion, der i sig selv står for næsten 20% af landets samlede produktion. Klimaet er varmt, og det er derfor nemt og billigt at producere modne druer, der er rige i smag, kraft og alkohol, og meget velegnede til at forstærke andre italienske vine. Det meste af vinen bliver derfor solgt i bulk til andre italienske regioner for at indgå i blandingsvine. Men de senere år er flere og flere producenter begyndt at fokusere på kvalitet og at aftappe deres egne vine.

Regionen består af 25 subregioner og et hav af lokale sorter, hvoraf primitivo er den mest benyttede drue. Primitivo-vinene er altid mørke og kraftige. Smagen kan variere fra det søde med chokolade, nødder og svesker, til det krydret med peber, kanel og allehånde. Primitivo kræver varme og en lang sæson, så druerne får tid til at modne fuldt ud. Den færdige vin skal gerne nå mindst 14% alkohol for at frugten kommer frem. At nå dertil kræver masser af sol; og sol er der meget af i Syditalien. Men der produceres en del vine, som nærmer sig 16-17% alkohol, hvilket kræver gode færdigheder i vinkælderen for at tæmme den grad af alkohol.

Det var en lang og meget ensformig smagning. Vinene er ganske enkelt for ens. Det store problem er for mig klart sødmen i vinene, som ofte gør dem kvalme, ikke vine man kan se sig selv drikke mere end et enkelt glas af. På den anden side bliver de ofte meget simple, hvis man ikke ekstraherer dem. Så det er vitterligt et spørgsmål om at finde den rette balance. Og kigger man på prisen, er der bestemt ingen sammenhæng med kvaliteten. Så man skal kende sine egne favoritter.

De 10 bedste

Giunonico Primitivo Riserva 2014. 92 5 stjerner BEDSTE VIN Youandwine | 195 kr. tilbudspris Mest komplekse duft i testen med flere subtile noter af tobak og læder. I munden er det klart en seriøs vin med masser af power og bundtræk. Det må være noget af det bedste primitivo fra regionen. Alkoholprocent: 15%

Zin no 1 2017. 91 5 stjerner BEDSTE KØB Juuls | 109 kr. tilbudspris Dejligt harmonisk og rolig i næsen. En rigtig pæn balance i smagen, der er frugtdrevet og subtilt krydret. Fin eftersmag, dog lidt vel høj på alkohol. Alkoholprocent: 14,5%

Piedel Monaco Limited Edition Primitivo 2017. 90 4 stjerner Supervin | 340 kr. tilbudspris Fin næse med masser af bær og et strejf af sort peber og nelliker. I munden først hvinende sød, men vent på, at det lægger sig, så frugten kommer mere frem, og det når den akkurat. Alkoholprocent: 18%

Montedidio Regia Maesta Primitivo 15 2016. 90 5 stjerner GODT KØB AndrupVin | 99 kr. tilbudspris Sorte bær i duften. En saftig og imødekommende vin med sorte kirsebær, lakrids, krydderier og vanilje i smagen. Flot intens krydret eftersmag. Vellavet vin! Alkoholprocent: 14,5%

Apollonio Terragnolo Primitivo 2013. 90 5 stjerner GODT KØB Adriat Vinimport | 129 kr. tilbudspris Moden og mørk i næsen med masser af fad. Ganske ligefrem i smagen men med et fint indsalg af lakridsrod. Fin drinkability. Alkoholprocent: 15%

Primanero Primitivo 2016. 90 5 stjerner GODT KØB SPS Wine | 79 kr. tilbudspris Sortebær i duften. En vellavet og ligefrem vin drevet af sorte bær, krydderier og strejf af vanilje. Pæn, krydret, saftig afslutning. Alkoholprocent: 14%

Maccone Rosso 2017. 5 stjerner 90 DenGodeVino | 178 kr. tilbudspris Parfumeret i duften. Masser af fad og sødmefulde frugtnoter i smagen. Pæn koncentration og intensitet, men sødmen forstyrrer mig. Alkoholprocent: 17%

Lucarelli Old Vines Primitivo 2016. 5 stjerner 90 Holte Vinlager | 167 kr. tilbudspris Lidt mere kant og lidt mere spændende duft end mange andre. Mange gode elementer i smagen: Modne sorte bær, vanilje, læder og chokolade, men elementerne smelter ikke rigtigt sammen. Alkoholprocent: 14,5%

Paololeo Primitivo 2017. 90 5 stjerner GODT KØB Youandwine | 75 kr. tilbudspris I næsen fornemmes den moden, men i smagen er den langt mere frisk, og sødmen holdes i skak af en fin syre, der frisker op. Alkoholprocent: 13,5%

Varvaglione Primitivo 2017. 89 5 stjerner GODT KØB Løgismose | 88 kr. tilbudspris Mørkerøde bær i næsen. Ganske intens i smagen med modne bær. Pæn balance og længde. Alkoholprocent: 12,5%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

