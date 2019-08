Kæmpetest af barbera

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Barbera-druen dyrkes især i Piemonte. Det har stort set altid været omkring Asti og Alba, at man finder de bedste barbera vine. Her har vinene opnået optimal modning med masser af koncentration og stadig masser af syre, som er kendetegnet for druen.

Barbera d’Asti fik DOC-klassifikation allerede i 1970, men så siden flere af naboerne stige i det italienske klassifikationssystem; og først i 2008 lykkedes det så Asti at blive DOCG. Barbera d’Asti er kendetegnet ved at være en robust og kraftig rødvin, men virker dog mindre syreholdig end fætteren Barbera d'Alba.

En ung Barbera d’Asti er typisk rubinrød i farven, hvorefter den med alderen går mere over i granatrød. Duften er frugtagtig men bliver mere animalsk med alderen. Smagen er tør og bliver mere fyldig efter lagring. Generelt er der tale om kraftige, velstrukturerede vine, som bliver mere harmoniske, smagsfulde og appellerende med tiden.

En spændende smagning men hvor mange vine også lå meget tæt. Jeg havde nok forventet mig mere af toppen men havde svært ved at blive meget begejstret. Omvendt må man sige, at barbera er en imødekommende drue med frugtige, ligefremme vine. Men også en drue, hvor man skal passe på med fadbrug og ekstrahering.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her

De 10 bedste

Il Cascinone Barbera D’Asti Rive 2016. 91 5 stjerner UGENS BEDSTE VIN AdriatVinimport.dk | 145 kr. tilbudspris Flot balance. Seriøs, fuldmoden frugt, lidt sødmefuldt fad og herlig, forfriskende stil. Noter af brombær og blommer, med en anelse sød lakrids. Alc.: 14,5%

Le Strette Barbera d’Alba Persole 2016. 91 5 stjerner GODT KØB Vinmonopolet | 130 kr. tilbudspris Dybt rumlende indtryk i næsen, med noter af våd efterårsskovbund og velhængt kød. Smagen er balanceret med gode, modne toner, hvor chokolade og tobak følger godt med den mørke frugt. En anelse hul på midtpaletten. Alc.: 15,5%

La Casaccia Barbera del Monferrato Giunin 2016. 91 5 stjerner GODT KØB Grapeshop.dk | 130 kr. tilbudspris Sort med en høj intensitet af mørke bær. Svampet og krydret i smagen med blommer og strejf af vanilje. Pæn koncentration og længde. Alc.: 14,5%

Aldo Conterno Barbera d’Alba Conca Tre Pile 2015. 91 5 stjerner Domaine Brandis | 299 kr. Sød, slikken næse med vanille, jordbærgrød og yoghurt. Smagen er sødmefuld og moden og enormt venlig men også uden den store dybde. En rigtig crowd pleaser med alt det positive, det indebærer, men ikke en vin, som vil tages voldsomt seriøst. Alc.: 14,5%

Marrone Barbera d’Alba La Pantalera 2015. 91 5 stjerner Gallovini | 149 kr. En moden og moderne stil med masser af frugt pakket i flasken. Her er mørke, modne røde bær, lidt sten og våd tobak. Smagen er pakket fint sammen med saftig frugt og god balance i den kølige afslutning. 91 91 90 Alc.: 14,5%

Conterno Fantino Barbera d’Alba 2016. 91 UGENS 5 stjerner BEDSTE KØB Philipsonwine.com | 110 kr. Tilbudspris Tæt mineralsk næse med dybde og mange lag. Frugten kommer frem med lidt iltning og koncenterer sig om modne og sødmefulde bær og allehånde. Smagen er fyldig men frisk på én og samme tid. God længde og koncentration, hvor de sødmefulde, mørke bær holdes i hævd af en fin syre. Alc.: 15%

Marziano Abbona Barbera Casaret 2017. 91 5 stjerner GODT KØB Kjær & Sommerfeldt | 129 kr. tilbudspris Ekspressiv næse med tæt frugt, noter af sorte kirsebær og flintesten. Ung og levende i smagen med basilikum og brombær. Slank og præcis i hele sit udtryk. Alc.: 13,5%

Marcarini Barbera d’Alba Ciabot Camerano 2017. 91 5 stjerner Vinspecialisten | 150 kr. Fyldig med blommer i næsen. Pæn koncentration og en pæn syre pakker frugten flot ind. Mørke krydrede noter og en pæn afslutning. Alc.: 13,5%

Marchesi Alfieri Barbera d’Asti Alfiera 2015. 91 5 stjerner Juuls | 339 kr. Mørk og intens i duft og smag. Sorte kirsebær, lakrids, peber og vanilje i smagen. Vellavet og præcis i udtrykket med en lang afslutning. Alc.: 15%

Matteo Correggia Barbera d’Alba 2016. 91 5 stjerner GODT KØB Adriat Vinimport | 135 kr. Intens, mørk og krydret i næsen. Flot friskhed og koncentration i vinen. Vellavet med masser af sorte bærnoter og krydderier. Pæn, lang afslutning. Alc.: 14,5%

Se resten af vinene klik her - spritNyt.com

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.

Kom til spansk vinfestival 13+14 september - Læs også om de spændende Masterclasses

Kom til stor Whisky & Rom festival 25+26 oktober - læs mere her