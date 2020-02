Kæmpetest af Barolo

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Barolo siges at være vinenes konge og kongernes vin! Større kan det vist ikke blive.

Barolo-vinene kommer fra marker omkring den mindre landsby Barolo i Piemonte. Druen er altid og kun nebbiolo, og ofte er vinene som unge lukkede og præget af barske tanniner. Men allerede efter et par år begynder de at åbne sig med meget komplekse duft- og smagsindtryk.

Der er fem kommuner med hver sin Barolo-stil. La Morra med sine elegante og lettere vine. Vinene fra Barolo by, som minder om La Morra men ofte har lidt mere struktur og kraft. Castiglione Falletto, som er meget holdbare og mere fyldige vine. Montforte d'Alba med sine meget kraftfulde og lagringsværdige vine, og endeligt vinene fra Serralunga d’Alba, som er de mest kraftige og tanninrige. Men spørger man de lokale, vil flere sige, at man skal gemme en Barolo mindst 10 år, før man blot begynder at overveje at drikke den.

I Barolo har man gennem årtier typisk produceret vin med lang maceration (lang skindkontakt), lave fermenteringstemperaturer og med lagring på store (brugte) botti. Ofte slavonske fade på 10.000 liter. Hurtigt blev tilhængerne af disse principper kaldt traditionalisterne. Modernisterne gik derimod i gang med at lave vin med kort maceration, højere gæringstemperaturer og anvendte gerne små, nye 225-liter fade af fransk eg. Endvidere sørgede de for at skære udbyttet i vinmarkerne markant ned, så at kvaliteten af druerne blev højere.

Det var især vinmagere som Elio Altare, Chiara Boschis, Roberto Voerzio, Marco De Grazia og Giorgio Rivetti, som var forgangstroppen for denne revolution. Gruppen kaldte sig Barolo Boys (på trods af at den også bestod af den kvindelige vinmager Chiara) og benyttede dette i promoveringen af den nye stil fra området. Revolutionen stod på i næsten tre årtier og var genstand for en indædt kamp mellem modernisterne og traditionalisterne. Især dokumenteret med den indædte traditionalist Bartolo Mascarelli, som fra sin kørestol tordnede forbandelser mod den nye stil.

Men freden har lagt sig igen. Flere af modernisterne er begyndt at begrænse brugen af især nye barriques, og en række af traditionalisterne er begyndt at lagre i brugte barriques. Så lige så langsomt nærmer man sig hinanden igen.

Hvor en smagning for 10 år siden havde vist to distinkte lejre af vine med enten masser af nyt fad eller gamle, store fade, viste smagningen i år, at de to lejre i dén grad har nærmet sig. Der var stort set ingen meget fadmarkerede vine, og vinene var generelt lyse og overraskende drikkemodne for de flestes vedkommende. Niveauet var ganske pænt og kun få vine faldt igennem. Men når man betaler prisen for en Barolo, må dette også forventes.

Kom til Franske Vindage 28. + 29. februar - læs mere her.

Kom til Italiensk vinfestival d.27 + 28 marts - læs mere her.

Kom til eksklusiv Bourgogne Masterclass - læs mere her

Kom til Blindsmagnings Masterclass med champagne

De 10 bedste

G.D. Vajra Barolo Bricco Delle Viole 2015. 96 BEDSTE VIN Vinspecialisten | 650 kr. Roser i duften. En yderst elegant og imødekommende vin med masser af røde bærnoter, let krydret og vaniljestrejf. Virkelig flot og vellavet vin. Alkoholprocent: 14%

Luigi Einaudi Barolo Canubi 2016. 95 Philipson Wine | 350 kr. tilbudspris Flot og indbydende næse. Flot krop og dybde. Velbalanceret og en ganske flot og overbevisende vin. Alkoholprocent: 14,5%

Domenico Clerico Barolo 2014. 95 Suenson | 325 kr. tilbudspris En del fadpræg i næsen. Mørkt krydret og moderne i stilen. Masser af intensitet og koncentration. Tørre fadtanniner og en lang, mørk afslutning. Alkoholprocent: 14%

Luigi Einaudi Barolo Bussia 2016. 95 Philipson Wine | 350 kr. tilbudspris Lys og imødekommende med let parfumerede og blomstrede noter. Røde modne bær, violer og tobak i smagen. Yderst balanceret med en flot lang afslutning. Ganske imponerende vin. Alkoholprocent: 14,5%

Corino Barolo Giachini 2015. 95 Domaine Brandis | 399 kr. tilbudspris Masser af blomstrede noter i næsen. I smagen røde bær, kamfer, lakrids og violer. Pakket ind af et tørt tanninbid. Flot intensitet og balance. En indbydende og spændende vin. Alkoholprocent: 15%

Mauro Molino Barolo 2014. 94 BEDSTE KØB Theis Vine | 240 kr. tilbudspris Kompleks og charmerende næse med jordbær, knuste blomster og lakrids. Smagen er slikken og venlig og koncentreref sig om hengemte jordbær men med et meget fint skelet under. Vil blomstre om tre år og frem. Alkoholprocent: 13,5%

Giovanni Rosso Barolo Serra 2015. 94 MENY | 400 kr. tilbudspris Imødekommende flot vin med masser af karakter. Mineralsk i udtrykket med røde kirsebær, tobak og krydderier. Flot balance og længde. Ganske flot! Alkoholprocent: 14%

Fratelli Revello Barolo Conca 2013. 94 Adriat Vinimport | 475 kr. tilbudspris Chokolademousse og brombær på toppen. God, tør tannin og ristet fad. Virkelig flot frugt, der bare bliver leveret, tanninen bider sammen til sidst og viser niveauet. Lang afslutning, drevet af frugten. Drik 2019 – 2032 | Alkoholprocent: 15%

Corino Barolo Bricco Manescotto 2015. 94 Domaine Brandis | 349 kr. tilbudspris Ganske venlig og elegant Barolo med røde bær i duften. Lys med en flot struktur og lyse røde bærnoter, tobak, violer i smagen. Mange lag og en flot meget elegant vin. Alkoholprocent: 15%

Aurelio Settimo Barolo Riserva Rocche dell’Annunziata 2009. 93 Juuls | 679 kr. tilbudspris Mørk og moderne i duften med lidt overmoden blomme og sød tobak. Stor fylde i smagen med en stor mængde tannin, der balanceres godt af både syre og frugtintensitet. Lidt sødmefulde noter, men de holdes pænt på plads. Alkoholprocent: 14,5%

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Franske Vindage 28. + 29. februar - læs mere her.

Kom til Italiensk vinfestival d.27 + 28 marts - læs mere her.

Kom til eksklusiv Bourgogne Masterclass - læs mere her

Kom til Blindsmagnings Masterclass med champagne