Kæmpetest af bourgognevine

Vi samledes for at tage pulsen på Bourgogne til under 500 kroner. Et område, der på ingen måde er nemt at kigge nærmere på. Bourgogne er på alle måder et fortryllende vindistrikt, hvor nogle af verdens største vine fremstilles. Den samlede mængde er lille, distriktet er småt og efterspørgslen på verdensplan er det stik modsatte. Alle vil drikke Bourgogne. Finessen i disse vine, når de rammer ”bulls-eye” er magisk; det er det, vi som Bourgogne-nydere jagter hver gang, vi lirker proppen af en flaske fra området. Efterspørgslen jager priserne i vejret, så sammenhængen mellem pris og kvalitet i dette område kan ikke sammenlignes med noget andet.

Bourgogne er dyrt, og det er svært at finde sammenhæng mellem pris og kvalitet. Men der var trods alt en hel del ganske flotte vine også til prisen. Og ganske få vine faldt helt igennem, hvilket nok også skyldes, at de årgange, der findes på markedet nu, er ganske pæne. Men man kan ikke sige, at bruger man 400 kroner i stedet for 200 kroner på en flaske Bourgogne, er kvaliteten dobbelt så god. Det kan nærmest være modsat, viste testen. Man skal derfor kende sine producenter, kommuner og så holde det op mod årgangen.

Tilbudsprisen kræver typisk man køber flere flasker for at kunne få vinen til den pris som er angivet.

Arlaud Vosne Romanée 2015. 93 BEDSTE VIN 5 stjerner Domaine Brandis | 499 kr. Krydret lidt urtet i duften. Pæn koncentration og dybde i vinen med masser af lag og kompleksitet. Yderst flot vin med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Jean Michel Guillon Gevrey-Chambertin 2015. 92 5 stjerner Theis Vine | 450 kr. tilbudspris Moden, rig og slikken næse med brændte fadnoter og kirsch. Smagen er rig med modne blåbær og jordbærkompot. Fyldig men med en lettere astringent tannin og varmende alkohol. Stor i sit udtryk men lidt ude af balance. Alc.: 13%

Domaine Antonin Guyon Chambolle-Musigny 2015. 92 5 stjerner Suenson | 475 kr. Let oxidation i næsen, udvikling og en lille urenhed men ellers hindbæressens og søde urter. Smagen er ren og læskende med god længde og flot dybde. Flot sammensat og drikkevenlig med kompleksitet. Alc.: 13%

Domaine Sylvain Pataille Marsannay Clemengeots 2016. 92 5 stjerner Vinspecialisten | 495 kr. tilbudspris Floral i duften med jordbær, tranebær med lette krydderier især hvid peber. Flot struktur og elegance. Lang afslutning. Flot vin! Alc.: 13%

Remoissenet Beaune Teurons 2014. 92 5 stjerner Suenson | 375 kr. Flot intensitet i duften. Vellavet vin med en flot koncentration og intensitet. Mørke bær, peber, krydderier og vanilje i smagen. Rund og lang afslutning. Alc.: 13,5%

Albert Morot Beaune Cent-Vignes 2015. 92 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 400 kr. tilbudspris Røde bær i næsen. Masser af jordbær, lette krydderier og vanilje i smagen. Rig og læskende med en flot struktur og dybde. Lang afslutning. Alc.: 13%

Domaine de Bellene Nuits-Saint-Georges VV 2015. 92 5 stjerner Theis Vine | 350 kr. tilbudspris Seriøs næse med masser af spænding og dybde. Kirsebær, hindbær, lidt floralt, vanilje og søde krydderier. Raffineret duft. Smagen reflekterer i fin grad duften tilsat balanceret frugtsyre og finkornede tanniner. God, præcis ekstrahering. Ung men klassisk og velgjort. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Beaune Clos de la Mousse 2016. 92 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 440 kr. tilbudspris Stor, dyb næse med mange lag og flot intensitet. Mørk frugt dominerer. Smagen er intens med lækre, runde tanniner, krydderier og sødmefuld frugt. God længde og kompleksitet. Alc.: 13,5%

Bouchard Père & fils Monthelie 2016. 92 BEDSTE KØB 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 250 kr. tilbudspris Ren, indbydende og rødfrugtet næse med høj intensitet og essens. Meget veldefineret. Modne, fine skovjordbær og hindbær på paletten med syrnet fløde og kvædethe. Meget fin og delikat vin med god koncentration og længde. Alc.: 13%

Pierre Meurgey Cote de Nuits Villages Aux Montagnes 2016. 91 5 stjerner Krydret i næsen med røde jordbær og hindbær noter. Pæn intensitet i smagen med masser af røde bær, krydderier og vanilje. Flot balanceret og en pæn lang afslutning. Ganske flot glas. Erik Sørensen Vin | 325 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Simon Bize Savigny-les-Beaune 2016. 91 5 stjerner Bichel | 350 kr. Tydelig jordbærkarakter, endda let overmodne med vanilje og kanel. Sødmefuld næse. Prikker let på tungen og har en smøragtig fedme i eftersmagen. Distinkt stil til yndere af Prieuré-Rochs vine, omend hverken kompleksitet eller sensualitet helt er på samme niveau. Tydeligt indslag af vildskab. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Gevrey-Chambertin 2016. 91 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 350 kr. tilbudspris Liflig kirsebærnæse med god intensitet. Rund smag med bløde tanniner, ret enkel med udtalt bærkarakter og et lille røget strejf. Savner lidt dybde på nuværende tidspunkt Alc.: 13,5%

Domaine de La Vougeraie Gevrey-Chambertin 2015. 91 5 stjerner Philipson Wine | 350 kr. tilbudspris Reduktiv duft med rigeligt fad og toner af toast og savsmuld samt en smule kirsebær. Rund og fyldig smag, der går mere mod den røde frugt. Ret stilet med fad, bestemt moderne men med en klassisk pinot noir-frugt under og god intensitet. Alc.: 13%

Decelle Villa Savigny-les-Beaune Les Gollardes 2015. 91 5 stjerner Juuls | 369 kr. Let reduktiv næse med underliggende jordbær og muldjord. Mere fadpræget i munden med ferske egetræstoner og lakrids samt en frugtsyre til den høje side. Ikke så stofrig, men udmærket og med et godt klassisk touch. Alc.: 13%

Domaine Meix Foulot Mercurey 2015. 91 GODT KØB 5 stjerner Vinens Verden | 199 kr. Reduktiv næse, som trænger til luft for at vise sig frem, dernæst rød bærkompot og ribs. Smagen er ren og slikken med fin definition af frugt og tanninstruktur. Udmærket længde og fokus. Alc.: 13%

Domaine du Bois Noel Savigny-les-Beaune 2015. 91 5 stjerner Jysk Vin | 349 kr. Intense jordbær og hindbær i duften. Imødekommende med masser af røde bær, lette krydderier og strejf af vanilje i smagen. Savner lidt mere dybde men en ganske pæn vin. Frugtig afslutning. Alc.: 13%

Marchand-Tawse Gevrey-Chambertin 2014. 91 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 425 kr. tilbudspris Blød og venlig med røde bærnoter,. Mineralitet og strejf vanilje i smagen. Flot intensitet og balance. Alc.: 12,5%

Château de la Charriere Chassagne-Montrachet 2015. 91 GODT KØB 5 stjerner Skjold Burne | 250 kr. tilbudspris Duft af bark, soja, røg og lidt røde bær. God fyldighed i smagen med pæn frugtkoncentration i den moderne stil med runde, bløde tanniner og udmærket længde. Ikke voldsomt kompleks smag men harmonisk nok. Alc.: 13%

Domaine Joblot Givry L’Empreinte 2016. 91 GODT KØB 5 stjerner Suenson | 269 kr. Tæt næse med blå og sorte bær, blommeskind og krydderier. Intens og en anelse reduktiv, meget ungdommelig. I smagen er den ren og slikken, god længde og røde blomster i kombination med cola og bærkompot. Fin intensitet og rig stil. Alc.: 13,5%

Olivier Leflaive Côte de Beaune Villages 2011. 91 GODT KØB 5 stjerner Propperiet | 219 kr. God Bourgognenæse med svampe, jordbær, hindbær, røg og honningkagekrydderi. Fin balance i munden, let og delikat med friskhed uden at være syrlig. Ret elegant stil, feminin og alligevel med et lille bid af tanniner til sidst. Alc.: 13%

Decelle Villa Chorey-les-Beaune Les Poiriers 2015. 90 4 stjerner Juuls | 369 kr. Mørk og fyldig i stilen. Sorte bær, peber og krydderier. En del power og dybde i vinen. Tørre men velintegrerede tanniner. Lang afslutning. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Cote de Nuits-Villages 2015. 90 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 250 kr. tilbudspris Masser af røde bær i næsen. Flot intensitet og en ganske imødekommende vellavet vin med røde jordbær, hindbær og krydderier i smagen. Flot struktur og længde. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Chambolle-Musigny 2016. 90 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 450 kr. tilbudspris Kompleks næse med et væld af mørke og røde bær og underliggende mineralitet. Subtil og veldefineret næse. Smagen er varmere og mere juicy, frugten mindre defineret og alkoholen varmer en smule. Alc.: 13%

Digioia-Royer Savigny-Les-Beaune Dessus Les Vermots 2015. 90 4 stjerner Vinspecialisten | 500 kr. tilbudspris Jordbær i duften. Flot elegant vin med røde bær især hindbær, krydderier og strejf vanilje. Flot balance og intensitet. Savner en smule i længden men ellers flot vin. Alc.: 13%

Jean Michel Gaunoux Mersault Les Criots 2019. 90 4 stjerner Vinova | 400 kr. Lys med masser af hindbær og ribsnoter i duften. Vellavet med en medium koncentration og masser af røde bærnoter i smagen. Pæn intensitet og længde. Alc.: 13%

Decelle Villa Chorey-les-Beaune Les Beaumonts 2015. 90 4 stjerner Juuls | 369 kr. Kirsebærpræget næse med lidt mentol og blomst. Pæn fylde i munden for typen, men også ret markant syre. Afslutningen er præget af denne syrlighed og et let, ungt tanninbid. Alc.: 13,5%

Harmand Geoffroy Gevrey-Chambertin 2014. 90 4 stjerner Skjold Burne | 375 kr. tilbudspris Røde bær, skovbund og jod i en intens og indbydende næse. Smagen er slikken, lakrisal, med fylde og intensitet. God længde og fin balance med syren op imod en moden frugt. Alc.: 13%

Maison Champy Beaune 2015. 91 4 stjerner Vinens Verden | 349 kr. tilbudspris Ungdommelig pinot-næse med fin karakter af røde bær og underskov. Lidt mere syrlig rød frugt i munden, hvor frugtsyren kommer tydeligt igennem med en kraftig markering, hvorved også lidt af kompleksiteten fra næsen tabes. Kan måske samle sig med lidt alder. Alc.: 13,5%

Domaine Francois Lumpp Givry Premier Cru 2016. 90 4 stjerner Vinoble | 385 kr. tilbudspris Let krydret i næsen. Hindbær, røde kirsebær og krydderier i smagen. Man fornemmer den er fydlig og varmere i stilen for Bourgogne. Pæn intensitet og længde. Alc.: 13%

Marchand-Tawse Nuits Saint Georges 2016. 90 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 425 kr. tilbudspris Fyldig og yderst vellavvet flot vin med flot ren bærkarkater. I smagen jordbær, hindbær, krydderier og vanilje. Pæn syre og vinen fremstår klar og elegant. Lang afslutning. Alc.: 13%

Domaine Lupe Cholet Clos de Lupe Bourgogne 2015. 90 GODT KØB 5 stjerner Vinoble | 199 kr. tilbudspris Let næse uden så meget intensitet. Lidt rød frugt. Lidt mere intensitet i munden, men ikke særligt udtryksfuld og dyb. På midten rummer den en god jordbær-hindbær karakter, men der er ikke så meget mere at byde på. Enkel og behagelig men også forbigående. Alc.: 12,5%

Decelle Villa Savigny Les beaune Les Peuillets 2015. 90 4 stjerner Pæn rød frugt i duften. Vellavet med røde syrlige bær og lette krydderier. Pæn dybde og balance. Syrlig afslutning. Juuls | 459 kr. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Beaune les Teurons 2016. 90 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 420 kr. tilbudspris Jordbær i duften. Meget frugtig og ligefrem. Velfungerende med en let krydret afslutning. En pleaser. Alc.: 13,5%

Château de Santenay Bourgogne 2014 . 90 GODT KØB 5 stjerner Holte vinlager | 160 kr. Overmodne jordbær og lun muldjord med indslag af nellike og kanel i duften. Fin, frisk syre med god saftighed bag, lidt old school men med masser af charme. God burgundisk karakter. Alc.: 13%

Château de la Charriere Pinot Noir 2015. 90 GODT KØB 5 stjerner Skjold Burne | 150 kr. tilbudspris Fint sammenvævet pinot-næse med både røde bær og kirsebær samt lidt toast fra fadlagringen. Udmærket i munden med god balance mellem krop, tannin og syre. Ret rund og med fint ekstraktniveau. Ikke den store kompleksitet men velskåret. Alc.: 12,5%

Frédéric Esmonin Gevrey-Chambertin 2015. 90 GODT KØB 5 stjerner Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris Næsen er præget af jord og underskov med diskrete indslag af kirsebær. Intens smag med kirsebærlikør, en del sødme, men også faste tanniner i afslutningen. Moderne mundfølelse og smag drevet af stor saftighed. Ikke så klassisk men bestemt med bred appel. Alc.: 12,5%

David Moreau Santenay Cuvee S 2016. 90 4 stjerner Vinspecialisten | 325 kr. Lukket og tæt duft, måske en anelse overgjort fad. Viser god dybde, brombær og jordbær samt varme krydderier. Smagen er moden og har en lille astringent bitterhed. Slutter kort. Alc.: 13%

Prosper Maufoux Santenay 2015. 90 5 stjerner Supervin.dk | 220 kr. tilbudspris Fyldig og saftig vin som tydeligt viser det sydlige Bourgognes varme og imødekommenhed i vinene. Jordbær og hindbær med lette krydrede noter. Pæn afslutning. Alc.: 13%

Albert Bichot Domaine de Clos Frantin Vosne-Romanée 2015. 90 4 stjerner Domaine Brandis | 499 kr. Mørke bær, vanille, krydderier og medicinskab dominer en rig og intens duft med mange lag. Frugtsødme i smagen og modne, røde og sorte bær. Vinen er generøs og intens og vil vinde manges hjerter men kunne bruge mere finesse. Alc.: 13,5%

Domaine Rossignol Fevrier Maison Dieux Bourgogne Cuvée V Lima 2016. 90 5 stjerner Distinto | 229 kr. Frugtig og intens i næsen. Jordbær, ribs og lyse frugtnoter. Varm i stilen og samtidigt blød og imødekommende med en pæn afslutning. Alc.: 12,5%

David Moreau Santenay Clos des Mouches 2016. 90 4 stjerner Vinspecialisten | 450 kr. Slikken frugtkompot dominerer næsen, varme krydderier og mynte. Sødmefuldt udtryk på paletten, rig frugkompot og coca cola. Nærmest oversøisk i sit udtryk og slutter en anelse bittert. Alc.: 13%

David Renaud Irancy Les Mazelots 2015. 90 5 stjerner Genereux | 230 kr. Urtet of vegetal næse med røde frugter og bærbusk. Meget charmerende. En vin med dejlig nerve og meget fine røde bær og god tekstur. En stil, som vil dele vandene, men er man til lethed og høje noter, vil man være til den. Alc.: 13%

Felettig Chambolle-Musigny VV 2015. 90 4 stjerner Philipson Wine | 300 kr. tilbudspris Læder og kokos i duften med undertoner af brændt ler. Mere frugt i smagen, der viser mere kvalitet og dybde med jordbær og hindbær samt en snert af orange. Lidt pumpet stil men især smagen løfter helhedsudtrykket. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Beaune 2016. 90 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 220 kr. tilbudspris Tertiære toner i næsen med stald, vådt grus, svampe og cedertræ. En ikke særligt frugtdrevet vin, men pænt med terroir afsluttet af tanniner, der pt. er lidt rå i afslutningen. Ikke en pleaser, men godt stof til hjernen. Alc.: 12,5%

Domaine de Suremain Mercurey 2015. 89 4 stjerner Philipson Wine | 150 kr. tilbudspris Varm og volatil næse med orangeskal, konfektionerede kirsebær og lakrids. Smagen er fad og mangler fokus med en tørrende tannin men fin koncentration. Alc.: 13%

Felettig Bourgogne 2015 . 89 4 stjerner Philipson Wine | 130 kr. tilbudspris Meget fin transparent næse med røde bær, fine grønne urter og syrnet mælk. Smagen er domineret af jordbær, hindbær og ribs. Meget fin og forfriskende syre i kombination med fin tannin. Elegant og indbydende. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Cotes de Beaune Villages 2015. 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 210 kr. tilbudspris Hindbær I duften. En fin elegant vin med røde bær, lette krydderier og strejf vanilje. Flot frugt og en vellavet vin med en pæn syre og afslutning. Alc.: 13%

Decelle Villa Marsannay Les Longeroies 2015. 89 4 stjerner Juuls | 369 kr. Intense jordbærnoter i duften. Ganske indbydende med masser af bærintensitet i smagen. Vellavet med en frugtig men også let tør afslutning. Alc.: 13%

Olivier Leflaive Santenay 2013. 89 4 stjerner Propperiet | 249 kr. Intense røde bær i duften. Syrlig med en medium koncentration. Røde kirsebær og krydderier i smagen. Savner mere dybde. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Monthelie Les Duresses 2016. 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 310 kr. tilbudspris Poleret næse med kirsebær og kanel. Sødmefuld smag, ret moderne og frugtdrevet, igen med kirsebær som den dominerende karakter. Ikke så kompleks men ærlig og letdrikkelig, omend Bourgogne terroiret ikke er fuldstændigt udtrykt pt. Alc.: 13,5%

Decelle Villa Bourgogne 2016. 89 4 stjerner Juuls | 249 kr. Lidt diskret i næsen. Jordbær og kirsebær i smagen med lette krydrede noter og vanilje. En anelse tørhed i afslutningen. Men ellers en pæn, ligefrem vin. Alc.: 12,5%

Domaine du Clos Salomon Givry Clos Salomon 2015. 89 4 stjerner Philipson Wine | 220 kr. tilbudspris God, moderne pinot-næse med sprøde kirsebærtoner, likør og lun muldjord. Ret expressiv med et eddikesyreniveau på grænsen, der heldigvis er bakket op af rigelig bærfrugt. Lette fad- og kryddertoner mingler nedenunder frugten, pæn men også på kanten i forhold til eddikesyre. Alc.: 13%

Joseph Drouhin Cote de Beaune 2015. 89 4 stjerner Vinspecialisten | 300 kr. Flot dybde i næsen, fin intensitet og lag af røde og sorte bær med underskov og en kalket mineralitet. Smagen er ren og frisk med modne røde bær, framboises og god længde. Fyldig og rensende på samme tid. Meget fin. Alc.: 13%

Michel Magnien Bourgogne 2015. 89 4 stjerner Suenson | 159 kr. Pæn intensitet i duften. Pæn koncentration men også noget tørt tanninbid. Lidt tung afslutning. Alc.: 13%

Decelle Villa Beaune 2015. 89 4 stjerner Juuls | 349 kr. Lette røde bærnoter i duften. Lidt tør med pæne frugtige noter, især røde kirsebær. Rimelig koncentration og en pæn afslutning. Alc.: 13%

Charles van Canneyt Bourgogne Pinot Noir 2013. 89 4 stjerner En lys og let vin med røde bær i duften. Pæn intensitet med røde kirsebær, peber og vaniljestrejf. Læskende og ligefrem med en pæn afslutning. Theis Vine | 170 kr. Alc.: 12,5%

Albert Morot Beaune Bressandes 2016. 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 450 kr. tilbudspris Vegetal næse med megen reduktion. Røde bær og urter dominerer med en anelse røg og jod. Smagen er læskende med modne jordbær og hindbær. Meget fine tanniner, simpel og vellavet. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Savigny Les Beaune les Lavieres 2015. 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 350 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Jordbær, hindbær og en anelse varm frugt i eftersmagen. Lidt tung og varm i udtrykket. Krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Bouchard Père & fils Beaune du Château 2016. 89 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 290 kr. tilbudspris Røde bær i duften. En anelse tørhed i smagen med sorte kirsebær, krydderier og vanilje. Fadet en anelse dominerende. Mellemlang afslutning. Alc.: 13,5%

Louis Jadot Beaune Chouacheux 2010. 89 4 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 459 kr. Modne, fine røde skovbær i næsen med lidt syrnet fløde og krudt i fin intenistet. Smagen er spinkel med en anelse vegetalt præg og et urtet element. Slank og ren, underligt nok ikke særlig udviklet. Alc.: 13,5%

Domaine de La Vougeraie Pinot Noir 2015. 89 4 stjerner Philipson Wine | 200 kr. Tilbudspris Røde kirsebær i duften. Pæn intensitet men en smule spinkel i frugten. Pæn syre men kort og en anelse vandet i afslutningen. Alc.: 13%

Domaine de La Vougeraie Pinot Noir 2014 . 89 4 stjerner Philipson Wine | 200 kr. Tilbudspris Røde bær i duften. Pæn imødekommende i udtrykket med jordbær, hindbær og lette krydderier. Pænt balanceret. Ikke den store dybde men fungerer. Pæn afslutning. Alc.: 12,5%

Joseph Drouhin Chorey-Les-Beaune 2016. 88 4 stjerner Vinspecialisten | 215 kr. Lidt bitter i smagen med røde kirsebær, hindbær og krydderier i smagen. Rimelig intensitet især i smagen med en krydret afslutning. Savner lidt mere dybde. Pæn afslutning. Alc.: 13%

Francois Confuren Gindre Coteaux Bourguignons 2017. 88 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 185 kr. tilbudspris Meget frugtig og umiddelbar i duft og smag. Simpel men vellavet med masser af røde kirsebær og hindbær i smagen. Krydret afslutning. Alc.: 13%

Domaine de Suremain Mercurey Clos L’Eveque 2015. 88 4 stjerner Philipson Wine | 200 kr. tilbudspris Lidt varm i frugten. Rimelig intensitet i duft og smag. Lidt tør med mørke kirsebærnoter i duften. Mellemlang afslutning. Alc.: 13%

Domaine Rossignol Fevrier Volnay Clos la Cave 2016. 88 4 stjerner Distinto | 499 kr. Krydret i næsen. Sorte kirsebær, peber og vanilje i smagen. Koncentreret med let tørt tanninbid. Rimelig kompleksitet og en lang afslutning. Alc.: 13%

Domaine Jacques Prieur Bourgogne Pinot Noir 2014. 88 4 stjerner Vinmonopolet | 230 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Pæn koncentration og masser af røde kirsebær og krydderier i smagen. Velbalanceret med en pæn syre. Anelse tørhed i afslutningen. Alc.: 12,5%

Bourgogne Rouge Pinot Noir 2016 . 88 4 stjerner Holte vinlager | 125 kr. Overmodne jordbær og hindbær i en intens og rig næse, som også viser bagekrydderier og cola. Slikken smag med moden bærfrugt og krydderier. Rig og givende med fin tanninstruktur og længde. Vil behage mange. Alc.: 13%

Henri Boillot Bourgogne 2014. 88 4 stjerner Philipson Wine | 170 kr. Røde bær i duften. Stram syre og medium koncentration. Tørre tanniner og jeg savner lidt mere frugt. Mellemlang afslutning. Alc.: 13%

Domaine Mazilly Père Beaune Vignes Frances 2015. 88 4 stjerner MENY | 220 kr. tilbudspris Sorte bær i duften. Lettere klodset og tung i udtrykket. Sorte bær, lakrids, peber og vaniljenoter. Lidt overgjort og mangler elegancen. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Hautes Cotes du Beaune 2015. 88 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 180 kr. tilbudspris Lette bærnoter i duften. Anelse tør i smagen med hindbær, kirsebær og lette krydderier. Lidt spinkel og ender noget tørt. Jeg fornemmer lidt dybde men tvivler på potentialet på sigt. Alc.: 12,5%

Domaine Mazilly Père Hautes Cotes de Beaune 2014. 87 4 stjerner MENY | 130 kr. Moden bærfrugtig næse med jordbæryoghurt og et touch vegetal karakter. Udtørrende tannin og simpel, let umoden smag, som mangler fokus og nerve. Alc.: 13%

Bouchard Père & fils Bourgogne 2015. 87 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 120 kr. tilbudspris Diskret i duften og meget spinkel i frugten. Syrerig med lette bærnoter og strejf af vanilje. Savner det meste. Alc.: 13%

Francois Confuren Gindre Bourgogne 2016. 87 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 185 kr. tilbudspris Lidt lav i intensiteten men røde bær især jordbær i smagen med blomster og lette krydderier. En pæn ligefrem vin, dog en anelse simpel. Alc.: 12,5%

Rene Lequin Colin Bourgogne 2016. 87 4 stjerner Barrique Vin | 129 kr. Næsen er præget af røde, syrlige bær med indslag af kærnemælk. Hindbær dominerer smagen med et grønt strejf af noget umodent. Lidt hidsig fremtoning med en vis skarphed, omend afslutningen runder pænt af. Alc.: 12,5%

Domaine des Beaumont Morey-Saint-Denis 2016. 87 3 stjerner Sigurd Müller Vin | 335 kr. Mørk i frugten. En anelse kogt i duften, og alkoholen dominerer. Meget tung med mørke noter, krydderier og vanilje. Krydret afslutning. Alc.: 13%

Domaine des Clos Nuits-Saint-Georges les Crots 2014. 87 3 stjerner Vinomani | 499 kr. Koncentreret og tung i stilen med sorte kirsebær, mørke krydderier og vanilje. En lille urenhed fornemmes. Syrlig, krydret afslutning. Alc.: 13%

Domaine des Clos Beaune Champs Pimont 2012 . 85 3 stjerner Vinomani | 359 kr. Let volatil i næsen med strejf af acetone. Hindbær og kirsebær fremkommer efter lidt tid. Mørk i munden med engelsk lakrids, røg og hængt kød. En anelse overekstraheret, og særligt tanninerne virker kantede. Ikke helt i balance. Alc.: 14%

Chateau de la Terriere Pinot Noir 2014. 84 3 stjerner Lidt spids i næsen og lav intensitet i smagen. Lette røde bær, anelse bitter med let krydret afslutning. Meget spinkel og kort. AndrupVin.dk | 119 kr. tilbudspris Alc.: 12,5%

Domaine des Clos Beaune VV 2014. 82 2 stjerner Vinomani | 249 kr. Indslag af flygtig syre i næsen i form af acetone. Det dominerer også i smagen, hvor det viser sig som for markant eddikesyre. Alc.: 12%

