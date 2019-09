Kæmpetest af cabernet sauvignon fra Chile, Argentina og Sydafrika

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Cabernet sauvignon er den mest plantede drue i verden og er populær i mange vinlande rundt omkring i verden. Druen modnes sent og kræver en vis varme, men kan ellers dyrkes i stort set alle egne, hvilket den da også gør. Den dyrkes i mange forskellige omgivelser og er dermed god til at illustrere det lokale klimas virkning på vinens stil. Bordeaux er omtrent det nordligste, hvor den kan modnes.

Cabernet sauvignon er rig på tannin og farve. Det betyder, at vine på cabernet sauvignon kræver længere tids lagring, før de bør drikkes end f.eks. vine på merlot. Det betyder også, at de ofte er ganske velegnede til at lagre. Gode cabernet sauvignon vine kan snildt gemmes 20 år. Det mest typiske kendetegn er solbærsmag. Solbærrene kan være altdominerende, især i billige vine fra oversøiske lande, mens smagen bliver mere afdæmpet med alderen. De store vine fra både Californien og Bordeaux udvikler med alderen elegante vine med fløjlsbløde tanniner og noter af cedertræ og tobak.

En spændende smagning, hvor bundniveauet var højt, og hvor enkelte topvine viste sit fulde potentiale. Men også en smagning, der viste, at man generelt får meget for pengene i de tre lande, og hvor man for lidt over 100 kroner kan få en ganske pæn og hæderlig vin med masser af koncentration og intensitet. Omvendt mangler de bedste vine stadig den sidste dybde, man finder i de største Napa og Bordeaux vine.

Vi smagte i denne test 45 cabernet sauvignon vine fra Chile, Argentina og Sydafrika.

De 10 bedste

Sena 2016, Chile. 96 6 stjerner BEDSTE VIN Vinspecialisten | 1995 kr. Let urtet i næsen. Fyldig og meget intens i smagen med masser af solbær, solbærblade, tobak, krydderier og vanilje. Mange lag og en yderst elegant flot vin, som viser det kæmpe potentiale der er i Chile. Lange vedvarende afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Errazuriz Don Maximiano 2016, Chile. 95 6 stjerner Vinspecialisten | 650 kr. Intens krydret i næsen. Masser af solbærnoter, tobak, krydderier og vanilje. Flot modenhed og balance. Lang afslutning. Flot vin! Alkoholprocent: 14%

Errazuriz Don Maximiano 2015, Chile. 94 5 stjerner Vinspecialisten | 650 kr. Pæn eukalyptusnæse. Yderst flot balanceret med en pæn koncentration. Pæn dybde og længde. Saftig, lang afslutning. Alkoholprocent: 14%

Don Melchior Cabernet Sauvignon 2013, Chile. 92 5 stjerner Coop | 799 kr. Portvinsnoter i næsen. Koncentreret og intens i smagen med modne solbær, brombær, sød lakrids og vanilje. Forholdsvist moden i udtrykket med en pæn afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Santa Rita Casa Real Cabernet Sauvignon 2012, Chile. 92 5 stjerner MENY | 499 kr. Stærk intensitet, der springer op af glasset. Her er solbær, brombær, blommer og en herlig urtet karakter. Herlig saftig i munden, hvor syren giver liv og kølighed. Herlig vin, der drikker godt allerede som ung. Alkoholprocent: 14%

Las Acequias Cabernet Sauvignon 2013, Argentina. 91 5 stjerner BEDSTE KØB Holte vinlager | 100 kr. udsalgspris Flot kompleksitet i næsen med moden frugt, lidt smukke udviklede noter og chokolade. Fadet kommer igen i smagen til at fremstå flot integreret og frugten i smuk balance. Tanniner til at bide i, syre til at give friskhed og så en frugt, der står i smuk balance. Sol og måne må stå rigtigt. Flot længde, der understreger vinens liv og kompleksitet. Smukt. Alkoholprocent: 13,5%

Errazuriz Don Maximiano Villa 2016, Chile. 91 4 stjerner Vinspecialisten | 395 kr. Solbærnoter i næsen. Pænt balanceret vin med røde bær, peber, krydderier, tobak og vanilje. Klassisk vellavet ikke helt samme koncentration som sin storebror. Frisk pæn afslutning. Alkoholprocent: 13%

Catena Cabernet Sauvignon 2015, Argentina. 91 5 stjerner GODT KØB Philipsonwine.com | 100 kr. tilbudspris Krydret, lidt varm næse. Solbær, tobak, sort peber og vanilje. Pæn og vellavet vin med en krydret afslutning. Alkoholprocent: 13%

Clos des Fous Würm Cabernet Sauvignon 2013, Chile. 91 5 stjerner Bichel | 295 kr. tilbudspris Tilbageholdende med en stor fylde og varm, moden frugt. Kompakt og tæt frugt, der holdes i hævd af tannin og syre. Åbner op i smagen og kommer snigende med god charme, men ikke så tung og varm som andre i omgangen. Dejligt balanceret afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Cono Sur Cabernet Sauvignon 20 Barrels 2015, Chile. 91 5 stjerner MENY | 150 kr. tilbudspris Intens, moden næse. Masser af sorte bær, sødmefulde krydderier og vanilje i smagen. Pæn syre og friskhed. Pæn, frisk afslutning. Alkoholprocent: 14%

