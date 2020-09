Kæmpetest af Californisk Cabernet Sauvignon

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den største del af den vin, vi møder fra USA, kommer fra Californien. Vinene fra Californien er kendt af de fleste og hører til de bedste i verden. Det er blevet testet flere gange, og bedst kendt er den store blindsmagning i 1976, hvor Californien udfordrede de bedste Bordeaux- og Bourgogne-vine på de samme druer, og til stor overraskelse for især franskmændene vandt californierne.

Det var vinhandleren Steven Spurrier, som arrangerede blindsmagningen i Paris. Et udvalg af USA's bedste chardonnay- og cabernet-vine blev smagt op mod de bedste hvid- og rødvine fra henholdsvist Bourgogne og Bordeaux. Smagsdommerne var anerkendte franske vinskribenter, sommelierer og slotsejere. Château Montelena Chardonnay 1973 vandt hvidvinssmagningen, og en Cabernet fra Stag’s Leap Wine Cellars havde slået alle de store Bordeauxer.

Nyheden gik kloden rundt som en løbeild. Fransk vin var ikke usårlig! Man kunne også fremstille vine i verdensklasse andre steder i verden! Den overraskende sejr banede vej for en bølge af ambitiøse vinprojekter, især i Californien, og bølgen bredte sig med tiden også til resten af den nye verden. En spillefilm, Bottleshock, er senere blevet lavet over denne smagning.

Cabernet sauvignon modnes sent og kræver en vis varme men kan ellers dyrkes i stort set alle egne, hvilket den da også gør. Den dyrkes i mange forskellige omgivelser og er dermed god til at illustrere det lokale klimas virkning på vinens stil. Bordeaux er omtrent det nordligste, hvor den kan modnes.

Cabernet sauvignon er rig på tannin og farve. Det betyder, at vine på cabernet sauvignon kræver længere tids lagring, før de bør drikkes, end f.eks. vine på merlot. Det betyder også, at de ofte er ganske velegnet til at lagre. Gode cabernet sauvignon vine kan snildt gemmes 20 år.

Cabernet sauvignons typiske kendetegn er solbær. Solbærrene kan være altdominerende, især i billige vine fra oversøiske lande, mens den bliver mere afdæmpet med alderen. De store vine fra både Californien og Bordeaux udvikler med alderen elegante vine med fløjlsbløde tanniner og noter af cedertræ og tobak.

De fleste forbinder Californien med masser af sol og varme, men der er stor forskel på bl.a. temperaturer og nedbør, især pga. Stillehavet og bjergene. Det skaber en større årgangsvariation end man egentlig ville tro.

Ganske flot smagning med kun ganske få skuffelser. Et højt niveau, hvilket dog til en vis grad må forventes, for vinene er ikke billige. Omvendt var der flere vine omkring 100 kroner, der gjorde det overraskende godt. Stilen er ofte meget koncentreret og tung. Til gengæld er modenheden der, og grønne noter fandt vi slet ikke. Alkoholen er høj og ind imellem lidt for dominerende. Men alt i alt et flot heat.

De 10 bedste

Darioush Cabernet Sauvignon 2015, Napa Valley BEDSTE VIN Otto Suenson | 799 kr. tilbudspris Intens i næsen med masser af sorte bær. Mørke, krydrede noter, solbær, tobak og vanilje. Yderst flot og seriøs vin. Lang afslutning. 95 Alk.: 14,8%

Daou Cabernet Sauvignon 2017, Paso Robles BEDSTE KØB American Wine | 150 kr. Tilbudspris Intense røde bærnoter i duften. Imødekommende og flot vin med masser af sorte bær, violer og vaniljenoter i smagen. Meget lang afslutning. Yderst flot vin! 94 Alk.: 14,5%

Shibumi Knoll Cabernet Sauvignon 2010, Napa Valley KK Wine | 833 kr. tilbudspris Intense sorte bær i næsen. Koncentreret med animalske noter, sorte bær, lakrids og vanilje i smagen. Flot, lang afslutning. 94 Alk.: 14,7%

Double Lariat Cabernet Sauvignon 2013, Napa Valley Juuls | 449 kr. tilbudspris Koncentreret og seriøs vin. Masser af sorte bær, peber, mokka og vaniljenoter i smagen. Et kraftværk! 93 Alk.: 15,5%

Silverado Cabernet Sauvignon 2016, Napa Valley Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris Tætte, mørke bær i næsen. Flot struktur med solbær, mokka, tobak og vaniljenoter. Meget klassisk og vellavet vin med en pæn længde. 93 Alk.: 14,6%

Sojourn Cabernet Sauvignon 2016, Napa Valley Erik Sørensen Vin | 900 kr. tilbudspris Intens, mørk næse. Flot koncentration med masser af bærintensitet, krydderier og vanilje. Velbalanceret med en pæn, lang afslutning. 93 Alk.: 14,5%

Vineyard 7 Cabernet Sauvignon 2004, Napa Valley Supervin | 600 kr. tilbudspris Masser af bærnoter i duften. Solbær, animalske noter, krydderier og et strejf vanilje i smagen. Pæn balance og afslutning. 93 Alk.: 14,2%

Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Oakville 2013, Napa Valley Husted Vine | 585 kr. tilbudspris Moden mørk blomme, krydderier, brunkagedej og cola. Flot, stor kompleksitet og balance. Højmoden tannin og godt med tørstof. Savner mere frugt i slutningen, ellers en meget vellavet vin. 93 Alk.: 14,5%

Crossbarn Cabernet Sauvignon 2016, Sonoma Philipson Wine | 350 kr. tilbudspris Masser af intensitet i både næse og smag. Solbær, tobak, mokka og vaniljenoter. Meget lang afslutning. En seriøs og flot vin. 93 Alk.: 14,5%

Louis Martini Cabernet Sauvignon Alexander valley 2014, Sonoma MENY | 220 kr. tilbudspris Flot næse domineret af sorte bær. Koncentreret med masser af sorte bær, bagte krydderier og vanilje i smagen. Kan og vil meget. Flot, lang afslutning. 93 Alk.: 15%

