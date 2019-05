Kæmpetest af Californisk Chardonnay

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den største del af den vin, vi møder fra USA, kommer fra Californien. Vinene fra Californien er kendt af de fleste og hører til de bedste i verden. Det er blevet testet flere gange, og bedst kendt er den store blindsmagning i 1976, hvor Californien udfordrede de bedste Bordeaux- og Bourgogne-vine på de samme druer, og til stor overraskelse for især franskmændene vandt californierne smagningen.

Det var vinhandleren Steven Spurrier, som arrangerede blindsmagningen i Paris. Et udvalg af USA's bedste chardonnay- og cabernet-vine blev smagt op mod de bedste hvid- og rødvine fra Bourgogne og Bordeaux respektivt. Smagsdommerne var anerkendte franske vinskribenter, sommelierer og slotsejere. Chateau Montelena Chardonnay 1973 vandt hvidvinssmagningen, og en cabernet fra Stag’s Leap Wine Cellars havde slået alle de store Bordeauxer.

Nyheden gik kloden rundt som en løbeild. Fransk vin var ikke usårlig! Man kunne også fremstille vine i verdensklasse andre steder i verden! Og den overraskende sejr banede vej for en bølge af ambitiøse vinprojekter især i Californien, og bølgen bredte sig med tiden også til resten af den nye verden. En spillefilm, Bottleshock, er senere blevet lavet over denne smagning.

De fleste forbinder Californien med masser af sol og varme, men der er stor forskel på bl.a. temperaturer og nedbør — især pga. Stillehavet og bjergene. Det skaber en større årgangsvariation, end man egentlig skulle tro.

Jeg skal være ærlig at sige, at jeg havde forventet mere af denne smagning. Vel er de californiske vine kendt for at have et genkendeligt fadpræg, men smagningen viste, at balancen med frugten ofte savnes. Vinene er dyre og man må kunne forvente et gennemsnitligt højere niveau end det, vi så. Enkelte lyspunkter var der, men smagningen viste også, at pris og kvalitet ikke naturligt hænger sammen. Vi smagte både meget dyre vine, som skuffede, og fik omvendt gode vine til omkring 200 kr.

Vi smagte i denne test 55 chardonnay vine fra Californien.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Three Sticks Durell Vineyard Chardonnay 2015, Sonoma. 94 5 stjerner BEDSTE VIN Masser af intensitet af især smør og vanilje i næsen. En fyldig og yderst flot vellavet vin med det man forventer af en stor fadlagret californisk chardonnay. Mange lag og flot kompleks i eftersmagen. Vinspecialisten | 500 kr. tilbudspris Alkoholprocent: 14,5%

Joseph Phelps Freestone Vineyards Chardonnay 2016, Sonoma. 92 5 stjerner Philipson Wine | 400 kr. tilbudspris Stor og meget åben duft, hvor frugten byder sig flot til. Moden, ren citron og røde æbler. Fadet er der men venter pænt bag frugten. I munden opleves balancen mellem ristet fad og saftig frugt. Lidt brødnoter sammen med den modne citron og en lang, ren eftersmag. Alkoholprocent: 14,1%

Three Sticks Gap’s Crown Vineyard Chardonnay 2016, Sonoma. 92 5 stjerner Vinspecialisten | 550 kr. tilbudspris Intense fadnoter i duften. Masser af fersken, abrikos, tropisk frugt, smør og vanilje i smagen. Masser af koncentration og intensitet. Masser af fadpræg og velbalanceret med en lang afslutning. Yderst flot klassisk Californisk chardonnay. Alkoholprocent: 14,5%

Roar Chardonnay 2016, Santa Lucia. 91 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 320 kr. En stor vin på næsen, der gerne vil fortælle en historie. Fuldmoden frugt og en ordentlig omgang fad hænger godt sammen. Vinen fylder meget, og alt er hevet frem fra skabet, intet er gemt eller glemt. Frugtsyren binder fad og frugtfedme sammen til en enhed. 92 87 91 Alkoholprocent: 14,4%

Z. Alexander Brown Chardonnay 2016, Santa Lucia. 91 5 stjerner BEDSTE KØB Kvickly | 129 kr. Masser af vanilje i duften. Fyldig chardonnay med fersken, abrikos, tropisk frugt og masser af vanilje. Pænt balanceret hvor især kvaliteten af fadet fornemmes. Pæn lang afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Tyler Chardonnay Bien Nacido W Block 2015, Santa Barbara. 90 5 stjerner Theis Vine | 400 kr. tilbudspris Meget fadintensiv. Høj syre men ikke specielt velintegreret. Der er meget af det hele, men helt balanceret er det ikke. Alkoholprocent: 13%

Reata Chardonnay 2016, Sonoma. 90 5 stjerner Juuls | 249 kr. God træduft med ristede toner og en snert af røg. Næsen rummer også fine frugttoner af honning, citrus og nektarin samt smør. God næse. Til den fyldige side i munden med pæn balance mellem frugt og træ. Syren mangler på midten og viser sig først i afslutningen. Smagen mangler en anelse koncentration og karakter, men gennemgående en rigtig pæn amerikansk chardonnay. Alkoholprocent: 14%

Folie à Deux Chardonnay 2016, Russian River. 90 5 stjerner Holte vinlager | 180 kr. tilbudspris Pæn og flot næse med stenfrugt og strejf af vanilje. Pæn intensitet i smagen med abrikos, fersken og toast. Velbalanceret med en lang, krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,8%

Newton Napa Chardonnay 2015, Napa Valley. 90 4 stjerner Moët Hennessy | 449 kr. tilbudspris Her kommer duften af friske fade op af glasset, sammen med en god, moden frugtkarakter. De tropiske frugter går igen i smagen men holdes på plads af en god, stram syre. Fadet giver en anelse tannin, som balancerer fint med sødmen i frugten. Flot komposition men lidt kort. Alkoholprocent: 14%

Sanford Chardonnay 2016, Santa Rita Hills. 90 4 stjerner Vinslottet | 289 kr. tilbudspris En rolig vin står i glasset og sender friske frugtnoter i retning af næsen. Vinen har medium fylde og er godt styret i smagen. Moden melon, lidt fersken og brødnoter fra gæren. Ender med lidt kalk og en lidt spids syrestruktur. Alkoholprocent: 13,5%

Raeburn Chardonnay 2016, Russian River. 90 5 stjerner GODT KØB Supervin | 125 kr. tilbudspris Ananas, smør, fad og mango i næsen. Eksotisk smag, der viser udmærket koncentration og middel fylde, fadet spiller andenviolin og er pænt balanceret i vinen med underlæggende vaniljesødme. Syren kommer cirka halvvejs inde i smagen og bærer igennem til sidst. Bestemt oversøisk, eksotisk og sødmefuld, men på præmissen en pænt sammensat vin. Alkoholprocent: 14%

Tyler Chardonnay 2015, Santa Barbara. 90 4 stjerner Theis Vine | 250 kr. tilbudspris En herlig ristet smørduft, lidt nødder fra fadet og så en herlig, stor, fed, moden frugt. Vi giver den gas på alle tangenter, men det hænger sammen. Her er stor frugt i smagen, som følges op af en god syre og lidt ristede nødder. 92 88 90 Alkoholprocent: 12,7%

Harper Estate Chardonnay 2016, Monetery. 90 5 stjerner GODT KØB Philipson Wine | 70 kr. tilbudspris Masser af vanilje i duften. En flot vin med fersken, abrikos, tropisk frugt og vanilje i smagen. Fadet er dominerende men jeg synes det er velbalanceret. Pæn lang krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Merryvale Chardonnay 2016, Napa Valley. 90 4 stjerner Suenson | 349 kr. Fersken, abrikos og honning med lidt vanilje og toast. En del vaniljesødme på midtpaletten og rigeligt træsmag med undertoner af smør. Frugtdefinitionen er ikke så tydelig, meget fadpræget i munden. Lidt syre i afslutningen løfter vinen. Til den polerede side og kommerciel men rigtig godt skruet sammen. Alkoholprocent: 14,3%

J. Lohr Chardonnay 2016, Monterey. 90 5 stjerner GODT KØB Irma | 119 kr. Fyldig fadlagret vin med smørnoter, abrikos, moden fersken og vanilje i smagen. Flot balanceret og en seriøs vin til prisen. Lang afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Virginia Dare Chardonnay 2015, Sonoma. 89 4 stjerner Suenson | 249 kr. tilbudspris Ananas i duften. Citrus, fersken og vanilje i smagen. Medium koncentration og en ligefrem, frugtig vin i stilen. Pæn syre. Krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Fess Parker Ashleys Chardonnay 2016, Santa Rita Hills. 89 4 stjerner Vinspecialisten | 295 kr. tilbudspris Let præg af gær og brød samt honningkagekrydderi, svampe og lidt honning. Frugten virker udviklet i munden med en snert af nedfaldsæbler, og sur lie karakteren har udviklet sig i retning af blød nougat. Der er stadig syre og intensitet i den, men den slutter lidt snerpet med bitterhed og varme. Særpræget i sin kategori, vil dele vandene. Alkoholprocent: 14,2%

DeLoach Chardonnay 2015, Sonoma. 89 4 stjerner Philipson Wine | 130 kr. tilbudspris Diskret i næsen. En anelse spinkel i smagen med let fersken og citrus. Savner mere af det hele. Kort afslutning. Alkoholprocent: 14%

Leo Steen Chardonnay 2016, Santa Cruz. 89 4 stjerner Vinoble | 459 kr. Noter af hø og frisk smør kommer op fra glasset. Lidt hvidskimmelost og modne citrusfrugter. Smagen er præcis og med herlig mineralitet. Ikke den store kompleksitet, men dejligt ren i sit udtryk. En vin, der lever og ikke bare kører på ét spor. Alkoholprocent: 12,5%

Dutcher Crossing Costello Vineyard Chardonnay 2014, Alexander valley. 89 4 stjerner Holte vinlager | 280 kr. Intense toastnoter. Masser af fad, moden frugt med abrikos, tropisk frugt og lime i smagen. Vellavet med en lang, krydret afslutning. Old school chardonnay, men det fungerer. Alkoholprocent: 14,3%

Robert Mondavi Napa Valley Chardonnay 2015, Napa Valley. 88 4 stjerner Husted vin | 310 kr. En del fadpræg. Fersken, limefrugt og vanilje i smagen. Simpel og meget ligefrem. Mellemlang afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Grayson Cellars Chardonnay 2016. 88 4 stjerner Jysk Vin | 90 kr. Noter af citroner og fersken. Lidt fad banker på, uden det overdøver frugten. Smagen er fin og balanceret, ikke så kompleks men ren. En god, saftig stil med lidt modenhed. Fin eftersmag, hvor fadet hænger godt ved. Alkoholprocent: 13,5%

Chamisal Chardonnay 2016, Monterey. 88 4 stjerner Vinens Verden | 199 kr. tilbudspris Melon, æble og lidt smør i næsen. Bedre i smagen, hvor lidt syre kommer frem, omend afslutningen sløres af bitterhed. Der er lidt smag af gærkontakt i form af brød og gær, men vinen kommer ikke med meget fylde og fremstår kommerciel i sin profil. Efterlader ikke noget indtryk eller særlig sorts/oprindelsesdefinition. Alkoholprocent: 13,5%

Goldschmidt Singing Tree Chardonnay 2014, Russian River. 88 4 stjerner American Wine Corner | 235 kr. Diminutiv næse med toner af banan og æble. Sødmefuld smag uden kompleksitet, lidt tropisk frugtcocktail og ubalanceret syre i afslutningen. Ikke særligt spændende vin. Alkoholprocent: 14,1%

Ramey Chardonnay 2014, Russian River. 88 4 stjerner Sigurd Müller Vinhandel | 335 kr. Lime i duften. Frisk og citrusagtig i smagen med tropiske frugtnoter. Medium koncentration og lidt kort afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

The Federalist Chardonnay 2016, Mendocino. 88 4 stjerner Strandgaarden | 180 kr. Diskret i næsen. Noget tyndbenet med lette fersken og citrusnoter. Kan og vil ikke så meget. Kort afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Menage à Trois Chardonnay Gold 2015. 88 4 stjerner Holte vinlager | 120 kr. tilbudspris Krydret næse med kanel, nellike, fersken, æble og vanilje. Sødmefuld smag med tropiske toner af mango, savner lidt syre og virker varmende og sød i afslutningen. Fadtonerne virker ikke så gennemtrængende i smagen, og vinen er tydeligt frugtdrevet, grænsende til saftevandsagtig. Alkoholprocent: 14,2%

Wente Riva Ranch Chardonnay 2016, Monterey. 88 4 stjerner Skjold Burne | 150 kr. tilbudspris Mørk og fyldig moden duft. En anelse tung i udtrykket med pæn koncentration. Savner lidt mere syre men ellers en fuldblods chardonnay med en pæn længde. Alkoholprocent: 14,5%

Bonterra Chardonnay 2017. 4 stjerner 88 4 stjerner Irma | 80 kr. tilbudspris Fersken i duften. Pæn intensitet i smagen med tropiske frugtnoter, fersken og vanilje. Pænt balanceret med noget fadpræg. Krydret let afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Beringer Founders Estate Chardonnay 2016. 87 4 stjerner Føtex | 99 kr. tilbudspris Lette ferskennoter i duften. Medium koncentration og tropiske frugtnoter, fersken og vanilje i smagen. Pænt skruet sammen omend ikke voldsomt kompleks. Alkoholprocent: 14%

Langetwins Chardonnay 2017, Clarksburg. 87 3 stjerner Vinoble | 159 kr. tilbudspris Fersken noter i duften. Frugtig i udtrykket med noget fadpræg. Lidt vandet i eftersmagen hvilket ikke klæder vinen. Mellemlang afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Simple Life Chardonnay 2017. 4 stjerner Coop.dk/vin | 75 kr. tilbudspris Fyldig solmoden vin med abrikos, fersken, varme krydderier og vanilje i smagen. Intens i duft og smag. Pænt balanceret med en lang frugtig afslutning. 87 Alkoholprocent: 13,5%

Kenwood Sonoma Chardonnay 2016, Sonoma. 87 4 stjerner MENY | 100 kr. tilbudspris Grape, gummi og ristede trætoner i næsen. Udmærket fylde i munden med gul frugt, træ og lidt smør. Afslutningen rummer grapebitterhed og er ikke vinens styrke. I den kommercielle ende, uden raffinement men ikke dårligt skruet sammen på paletten. Alkoholprocent: 13,5%

Wente Morning Fog Chardonnay 2016, Livermore. 87 4 stjerner Skjold Burne | 100 kr. tilbudspris Lidt krudt og kalk i den diskrete næse, sammen med gamle citroner. Smagen har god fylde med brødnoter fra bundfaldet og lidt søde krydderier fra fadet. Lidt for bitter i afslutningen. Alkoholprocent: 13,5%

Hayes Ranch Chardonnay 2016. 87 4 stjerner Skjold Burne | 90 kr. tilbudspris Gummi, petroleum og melon i næsen. Let bitter smag, ikke tydelig sortsdefinition, virker svag i udtrykket. På den positive side har den lidt fylde på midtpaletten, men alt i alt en vin til forbigåelse frem for fordybelse. Alkoholprocent: 13,5%

Flowers Chardonnay 2016, Sonoma. 87 3 stjerner Vinspecialisten | 495 kr. tilbudspris Fadpræget i duften. Fersken, limefrugt og fadpræg igen i smagen. Fadet lidt dominerende og en anelse vandet i eftersmagen. Alkoholprocent: 13,5%

Light Horse Chardonnay 2015. 87 4 stjerner Juuls | 139 kr. Banan, mango, gummi og lidt smør i næsen. Mellemfyldig smag med en vis grad af intensitet, syren kommer også frem midt på og strammer op på aromaerne, og den holder endda ved i afslutningen. Frugtdrevet vin med pæn smag, men uden spillopper eller yderligere attributter. Alkoholprocent: 14%

Bliss Chardonnay 2016, Mendocino. 86 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 100 kr. tilbudspris Lidt diskret næse med noter af grøn pære, lidt citronskal og vanilje. Smagen bliver bitter med grøn peberfrugt, asparges og grøn melon. Alkoholprocent: 13,5%

Napa Cellars Chardonnay 2013, Napa valley. 86 3 stjerner MENY | 220 kr. Sødmefuld og parfumeret i næsen. En del fadpræg, men frugtkoncentrationen savnes lidt. Fersken og masser af vanilje. Vandet i eftersmagen. Alkoholprocent: 14%

Mazzocco Chardonnay 2013, Alexander Valley. 86 3 stjerner American Wine Corner | 195 kr. Sødmefuld i duften, og det fortsætter i smagen med modne stenfrugter, tropiske frugter og vanilje. Mellemlang, krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,9%

Brutocao Chardonnay 2016, Mendocino. 86 3 stjerner Erik Sørensen Vin | 160 kr. tilbudspris En anelse hø og grønne æbler på næsen. I munden er der masser af smør og kogte frugtnoter. Vinen strammer bittert til og giver noter af bitter fersken samt umoden grøn melon. Alkoholprocent: 14,5%

Pico & Vine Chardonnay 2015, Sonoma. 86 3 stjerner Supervin | 150 kr. tilbudspris Ananassaft direkte fra dåsen springer op i næsen. Lidt røg og en masse noter fra bundfaldet. Fed, moden tropisk frugten igen i smagen. Sød vanilje til at pakke det ind. En medium afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Rodney Strong Chardonnay 2014, Sonoma. 86 3 stjerner Skjold Burne | 130 kr. tilbudspris Meget parfumeret i næsen. Høj syre og masser af fadpræg i smagen med fersken og abrikos. Fadet meget dominerende og frugten står ikke helt mål med fadet. Krydret afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Silvia Cellars Chardonnay 2016, North Coast. 85 3 stjerner Holte vinlager | 100 kr. tilbudspris Vanilje, citrus, æble. Let smag med lidt frugt i starten, men fadet dominerer afslutningen. Tynd og vandet smag, der slutter bittert. Lav kvalitet druer. Alkoholprocent: 13,5%

Line 39 Chardonnay 2016. 85 3 stjerner Thewinecompany.dk | 89 kr. Tilbudspris Sødladen, overmoden ananas og gammelt smør. Duften af gamle bolcher, der har ligget lidt for længe i en metaldåse. Smagen er sødlig med melon og gamle bananer. Heldigvis en kort afslutning, hvor kun sukkeret står tilbage. Alkoholprocent: 13,5%

The Big Top Chardonnay 2016. 85 3 stjerner MENY, SPAR | 50 kr. En rolig vin i sit udtryk. Lidt sødmefuld, det hænger godt sammen med de modne tropiske frugter. Litchi og ananas sammen med ristet majs. Ender bittert og stramt, når frugten fader ud. Alkoholprocent: 14%

Geyser Peak Chardonnay 2016. 85 3 stjerner Superbrugsen | 45 kr. tilbudspris Vanilje I duften. En del fadpræg med tropiske frugtnoter især ananas og abrikos. Simpel ligefrem vin hvor frugten dominerer og hvor fadet ikke helt er integreret. Alkoholprocent: 13%

Scheid Chardonnay 2013, Monterey. 84 2 stjerner Vin & Vin | 185 kr. En duft af dåsemajs og lidt harsk smør. I munden er der stor fylde og en bred vifte af overmodne tropiske frugter. Desværre et strejf af en gammel dåse, der går igen og ødelægger en del af fornøjelsen. Alkoholprocent: 13,9%

Havenscourt Chardonnay 2015. 84 3 stjerner American Wine Corner | 110 kr. Reduktiv næse med udpræget duft af gummi samt kommen og lidt citrus. Smagen er til den tynde side med meget begrænset definition, vinen virker diffus, og gummikarakteren går igen i smagen. Kroppen er til den slanke side, og vinen vander ud i afslutningen. Savner karakter fra start til slut. Alkoholprocent: 12%

Gallo Chardonnay 2016. 84 3 stjerner MENY | 80 kr. Dåsemajs, vanilje og gule æbler, lidt svag næse med begrænset intensitet. Sødlig smag, der tydeligt mangler friskhed og struktur, tynd afslutning og mangel på vinøsitet og koncentration. Jævn, kommerciel kvalitet, typisk supermarkedsvin. Alkoholprocent: 13%

Allston Chardonnay 2015, Monterey. 84 3 stjerner Supervin | 80 kr. Tilbudspris Eksotisk næse med ananas, citrus, akaciehonning og passionsfrugt. Sød smag med antydning af restsukker, meget tutti frutti agtig, bitter afslutning. Mere saftevand end vin, din teenager vil kunne li’ det. Alkoholprocent: 13,5%

Teeter-Tooter Chardonnay 2016, Napa Valley. 84 2 stjerner Vinspecialisten | 350 kr. tilbudspris Parfumeret i duften. Fortsætter i smagen med intense fadnoter, tropisk frugt og krydderier. En kende for ekspressiv, og koncentrationen mangler. Alkoholprocent: 14,1%

Ironstone Reserve Chardonnay 2016, Sierra Foothills. 84 2 stjerner Føtex | 150 kr. En stor duft af liljer og vådt græs på en varm sommerdag. Frugten taler om nektariner, og bagved ligger der honning. En stor duft, der i smagen bliver for meget. Tyngde og sødme fra fadet tager over — på en konstrueret facon. Alkoholprocent: 14,5%

Delicato Chardonnay 2017. 3 stjerner Superbrugsen | 50 kr. tilbudspris Masser af fersken i næsen. Solmoden frugt og en del fadpræg. Sødmefuld i stilen med varme krydderier, abrikos og ananas i smagen. Spids i syren. Fadnoterne fra givetvis træchips meget dominerende. 84 Alkoholprocent: 13%

Alpha Omega Chardonnay 2015, Napa Valley. 83 2 stjerner Juuls | 499 kr. Ananas, dåsemajs og vanilje, typisk new world næse med en del sødme. Mellemfyldig, alkoholen stikker, lav smagskoncentration med varmende finish uden syre og intensitet. Jævn kvalitet. Alkoholprocent: 13,4%

