Kæmpetest af Chardonnay fra Argentina, Chile og Sydafrika

Danskerne har i dén grad taget de sydamerikanske og sydafrikanske vine til sig. Måske ikke overraskende, når man ser på udbuddet af og ikke mindst priserne. Årsagen til disse landes enorme succes som vinproducenter skal findes i de optimale dyrkningsbetingelser med et mildt klima, rigelig vandforsyning og gode jordbundsforhold.



Men en anden vigtig grund er en yderst eksportorienteret vinbranche, som grundigt har sat sig ind i, hvad forbrugere i hele verden kan lide. Så i dag ser man, at næsten al chilensk vin skræddersys til at passe de udenlandske forbrugere bedst muligt.



Hertil kommer meget lave lønninger, som gør det muligt at udbyde vinen til meget konkurrencedygtige priser. Og man skal ikke tage til Chile for at smage på vinene, for hjemmemarkedet betragtes som sekundært. Næsten al kvalitetsvin eksporteres, hvoraf et meget bredt udvalg havner i Danmark.



Omvendt er der i de sidste år sket en stor udvikling med især hvidvinene, hvor man er begyndt at arbejde med det køligere klima ved kysten i Casablanca, San Antonio og Limari, men også i Colchagua, Maule og Itata længere mod syd. Og så er flere producenter begyndt i højere grad at arbejde med jordbunden for at vise den forskellighed, der trods alt også findes her. Terroir er ikke længere kun forbeholdt de europæiske vinhuse.

Konsekvensen er, at fra at have set stort set udelukkende tunge og fadlagrede vine finder man i dag en række køligere chardonnay-vine med mere fokus på jordbund og finesse end fadpræg.

Samme tendens ses i Argentina, omend chardonnay ikke fylder nær så meget her som i Chile. Her finder man de mest spændende vine i Lujian de Cuyo og i Uco Valley. Begge områder ligger ikke så langt syd for Mendoza by.

Også i Sydafrika er chardonnay en vigtig drue, som man gennem mange år har haft fokus på. Der er mange stilarter, men de senere år er det især de køligere vine fra Walker Bay, som har opnået stor opmærksomhed.

En stor og pæn smagning, omend jeg må sige, at der også var mange ligegyldige vine. Vine, som mest af alt ser ud til at være kommercielt konstruerede og savner den dybde og kant, som jeg mener, at en god chardonnay bør have. Men der var gudskelov en række rigtigt gode vine, hvoraf hovedparten kom fra Sydafrika. Det ser ud til, at man her de senere år har overhalet udviklingen i Sydamerika med yderst flotte og balancerede chardonnay-vine.

De 10 bedste

Raised by Wolves Chardonnay 2017, Sydafrika BEDSTE VIN WineGuys | 170 kr. Tilbudspris Stor og velkomponeret vin. Her er stor og moden tropisk frugt, der understreges af et røget element fra fadet. En fin lille mineralitet kommer snigende og giver ekstra liv. Noter, hvor flot frugt suppleres af smør, fad og ristede mandler. 94 Alkoholprocent: 13,5%

La Vierge Apogée Chardonnay 2015, Sydafrika WineGuys | 295 kr. tilbudspris Flot og intens næse af tropisk frugt og vanilje. Flot struktur og nærmest burgundisk i udtrykket. Fin fadintegration og længde. 93 Alkoholprocent: 13,5%

Newton Johnson Southend Chardonnay 2018, Sydafrika GODT KØB Philipson Wine | 150 kr. tilbudspris Præcise ristede egetoner, der udtrykker kvalitet i fadlagringen, løftet citrus, næsten mineralsk. Elegant, cremet smag, meget behagelig og harmonisk med læskende citrus og flot balanceret syre. Super vin med klassisk udtryk og perfekt koncentrationsniveau. Glimrende og vellavet bud i kategorien fadlagret chardonnay. 93 Alkoholprocent: 13,5%

De Wetshof Chardonnay Lesca 2017, Sydafrika GODT KØB Kjær & Sommerfeldt | 149 kr. tilbudspris Flot og intens næse med fersken og vanilje. Flot balanceret vin med en del fadpræg. Masser af tropiske frugtnoter og smør i smagen. Lang afslutning. 92 Alkoholprocent: 13%

Paul Cluver Seven Flags Chardonnay 2017, Sydafrika Valuewine | 299 kr. tilbudspris Enkel med noter af overmoden pære, lidt citron og træ. Smagen er slank med fin syre. Noterne fortsætter med lidt citrusfrugt og et stykke bitter fersken til sidst. 92 Alkoholprocent: 13%

Ritual Supertuga Block Chardonnay 2017, Chile Otto Suenson | 269 kr. Tilbudspris Fersken og limefrugt i duften. Flot koncentration og intensitet. Masser af syre og friskhed. Kølig nærmest burgungsik i udtrykket. Flot fadintegration og længde. 92 Alkoholprocent: 13,5%

Kershaw Chardonnay 2017, Sydafrika Vinkunsten | 279 kr. tilbudspris Lys med sprød, flintet duft. Her er lidt fyrretræ, der går igen i smagen. Frugtnoterne går til den modne, tropiske side men strammes til sidst op af syren. God tyngde i længden, men fadet fylder meget. 91 Alkoholprocent: 13,5%

Hamilton Russell Chardonnay 2017, Sydafrika Vinspecialisten | 325 kr. tilbudspris Smør og abrikos i duften. Flot fyldig vin med pæn kølighed men alligevel også tropiske frugt noter. Pæn fadintegration og længde. 91 Drik 2020-2030 | Alkoholprocent: 13%

Elgin Vintners Chardonnay 2018, Sydafrika Rudersdal Vin | 150 kr. tilbudspris Fyldig næse med masser af ferskenkarakter. En del fadpræg men velintegreret. Flot struktur og afslutning. 91 Alkoholprocent: 13%

Cono Sur 20 Barrels Chardonnay 2018, Chile BEDSTE KØB MENY | 100 kr. tilbudspris Ristede mandler, gule æbler, grape og vanilje. Mere fadpræg i munden med tydelige trætoner, smørfedme og en del syre i afslutningen. Pæn vin i den fyldige ende med god typicitet. 91 Alkoholprocent: 13,5%

