Kæmpetest af Chenin Blanc fra Sydafrika

Sydafrika er ved at gennemgå en kolossal forandring: Fra et land, som under apartheid-styret var lukket og ikke havde megen samhandel med andre lande, er der nu under en ny demokratisk regering ved at ske en stor udvikling, ikke kun for alle dem, som bor i og besøger landet, men også i vinindustrien i Sydafrika. Sydafrika er ved at åbne sine porte og vise os sin fantastiske natur og andre rigdomme.

Der produceres i dag vine fra fire officielle regioner, 21 distrikter, 61 underdistrikter og estates, dvs. individuelle vingårde primært i det sydvestlige hjørne omkring Cape Town. Men i takt med, at Sydafrika eksporterer mere og mere, rykker denne grænse længere og længere østpå, så i dag producerer man vin lige fra Cape Town i sydvest til Klein Karoo i øst.

Mens de fleste i dag har stiftet bekendtskab med sydafrikansk vin gennem de billigere vine i supermarkedskæderne, er der også begyndt at blive produceret vine af meget høj kvalitet. En ny generation af vinmagere er på vej, og modsat før søger de inspiration i de typiske vinområder i især Frankrig og Italien. Det betyder, at man i højere grad ser især europæisk inspirerede vine i en høj kvalitet og til priser, som er yderst fornuftige. Man er stadig i et tidligt stadie omkring udvikling af kvalitetsvin, men der er ingen tvivl om, at det kun bliver bedre, og at de etablerede vinlande vil få endda rigtig stor konkurrence fra disse kanter.

Chenin blanc er nok mest kendt fra Loire i Frankrig. Her har den levet lidt i skyggen af sauvignon blanc. Men efter bølgen af sød og fedmefuld chardonnay, blev andre hvide alternativer pludseligt interessante, og her har chenin blanc vist sig at være en ret så interessant sort. Chenin blanc kræver varme og sol for at modne, omvendt har den en tendens til at blive lidt flad, hvis den bliver for moden. Det er Sydafrika, der klart står for den største produktion i verden. Her gik den tidligere under navnet steen. I smagen er det især limefrugt, æbler, pærer, kvæde og honningtoner, man forbinder med vine på chenin blanc. Der laves både tørre og søde vine på chenin blanc i Sydafrika.

En ganske flot smagning, hvor der var stort spænd i prisen mellem de forskellige vine. Men i modsætning til mange af de andre test vi har, var der en pæn sammenhæng mellem pris og kvalitet. Man får vitterligt, hvad man betaler for. Men derudover får man meget for pengene. Og der var flere røverkøb, hvor man for omkring 100 kroner fik en virkeligt stor og flot vin. Jeg har svært ved at komme på mange andre vintyper med samme resultat.

De 10 bedste

Van Loggerenberg Trust Your Gut Chenin Blanc 2018. 94 BEDSTE VIN Sigurd Müller Vinhandel | 265 kr. tilbudspris Akaciehonning i næsen for fuld valuta. Gul blomme med smeltet smør og lys karamel. Æblegrød og crumble. Kompleks og fyldig vin utroligt flot balanceret med frisk, skarp syre. Virkeligt lækker vin, som giver mange nuancer fra sig. Lang og flot finish. Alkoholprocent: 13,5%

Catherine Marshall Chenin Blanc Fermented in Clay 2018. 93 WineGuys | 160 kr. tilbudspris Dyb næse med spændende kompleksitet, selvom den virker ungdommelig. Mineralske toner blander sig med honning og smørblomster. Livlig smag med lidt naturtoner, uden den på nogen måde er funky. Ret rent og fast udtryk med pæn længde. Anderledes og bestemt veludført. Hedonistisk stil. Alkoholprocent: 13,5%

Donkiesbaii Steen 2018. 93 Theis Vine | 240 kr. tilbudspris Fyldig og tæt næse domineret af abrikos. I smagen masser af stenfrugt, hvid peber og et strejf vanilje. Yderst vellavet, mange lag og en flot, lang afslutning. Alkoholprocent: 14%

Alheit Cartology Chenin Blanc 2018. 93 Laudrup Vin | 239 kr. tilbudspris Fyldig i næsen med melonnoter. Orange, fersken og blomster. Flot koncentration. Mange lag og en spændende, flot vin med en lang afslutning. Alkoholprocent: 13%

Alheit Nautical Dawn Chenin Blanc 2017. 92 Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris Fyldig med let oxiderede noter. Orangeskal, abrikos og blomster. Mange lag og en spændende, flot vin. Lang afslutning. Alkoholprocent: 13%

Avondale Anima Chenin Blanc 2016. 92 Vinspecialisten | 235 kr. Ananas, nektarin, honning og hø i næsen, en vis grad af udvikling er tydelig. Frugtdrevet i smagen, også med udmærket koncentration og fint balanceret syre, der holder styr på de eksotiske indslag i frugten. En smule fenol strammer yderligere profilen op. Fint bud på typen i den rige ende af skalaen og er, hvor den skal være nu. Alkoholprocent: 14%

Rijk’s Private Cellar Chenin Blanc 2015. 92 GODT KØB WineGuys | 120 kr. tilbudspris Smør og ristede toner i næsen, lidt krudtrøg og en snert af citrus. Ret diskret frugt i næsen. God smagsintensitet, citrusen dominerer igen, og der er vægt rundt om, god og cremet mundfølelse med en lille rig frugtsødme på midten, som yderligere tilfører bredde. Raffineret og koket. Herlig vin med flot seriøsitet. Alkoholprocent: 14%

Mullineux Quartz 2017. 92 Philipson | 465 kr. tilbudspris Næsen er domineret af smørtoner, gule æbler og trætoner. Ret pikant smag med en del krydderi som vanilje og anis. Frugten virker udviklet med lynghonning og overmodne æbler samt hø. Interessant vin, men den bør ikke lagres yderligere. God fadhåndtering, vellavet. Alkoholprocent: 13%

Olifantsberg Chenin Blanc 2014. 92 BEDSTE KØB Sydafrikavin.dk | 89 kr. tilbudspris Let og frisk i udtrykket. Citrus, fersken og blomster i smagen. Pæn syre og balance. Pæn afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Spier 21 Gables Chenin Blanc 2017. 92 GODT KØB Kvickly, Superbrugsen | 129 kr. tilbudspris Noget fadpræg i næsen. Tropiske frugtnoter, krydderier og vanilje i smagen. Pæn balance og intensitet. Pæn afslutning. Alkoholprocent: 14%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

