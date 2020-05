Kæmpetest af grenache

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Grenache er måske en af de mest spændende druer lige nu og en drue, hvor man ser mange forskellige stilarter. De senere år er flere spændende vine dukket op fra Spanien og især fra Aragon-provinsen samt fra vinmarkerne rundt om Madrid.

Grenache er meget modstandsdygtig over for tørke og varme og giver en frugtagtig, krydret og halvfyldig vin med en behagelig garvesyre. Den er dog afhængig af varme, og det sydlige Rhône er derfor nok det nordligste sted, druen kan modne ordentligt. Det er en af de mest plantede drue i verden, og den anvendes især i det sydlige Frankrig og i Spanien. Den bliver brugt som én af hoveddruerne i Châteauneuf-du-Pape og alene i rosé-vine fra Tavel og Lirac. I Spanien, hvor man kalder druen for garnacha, anvendes den ud over Aragon og Madrid også især i Rioja og i Priorat. Uden for Europa støder man primært på den i Californien, Sydafrika og Australien.

En utroligt spændende smagning med et stort prisspænd, men hvor det også viste sig, at pris og kvalitet ikke naturligt følges af, når man skal finde en god grenache-vin. Der var også mange stilarter repræsenteret, lige fra de meget lyse, lette og frugtige vine til de mere mørke og fadtunge vine. Især de spanske imponerende mig, og flere af disse var i min optik fremragende vine, som kun få kender til. Men det vil givet ændre sig… og priserne ligeså. Sjældent vi har haft en test med så mange gode køb!

De 10 bedste

Uvas Felices El Hombra Bala 2016, Spanien. 94 BEDSTE VIN Husted Vin | 250 kr. tilbudspris Lys og let krydret i næsen. Masser af jordbær, hindbær og varme krydderier. Enkel men med en vis dybde. Vellavet og med en lang, krydret afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Domaine Mur-Mur-Ium Grenache 2018, Frankrig. 93 BEDSTE KØB Holte vinlager | 90 kr. tilbudspris Tæt rød farve. Duften er levende med røde jordbær, lidt hvid peber og timian. Smagen er yderst saftig og lækker. Vinen danser over tungen med de fineste små tanniner og en håndfuld røde bær, der bringer smilet frem. En vin, der med sin renhed og elegance siger: Drik mig! Alkoholprocent: 15%

A Tribute to Grace Grenache 2016, Californien. 93 Laudrup Vin | 279 kr. tilbudspris Lys jordbærdrik i duften. Juicy og læskende sag med moden, rimeligt lav tannin, men ok frisk syre til at balancere sødmen. Poleret stil, som gør den en smule ensporet. 90/ 94/93 Alkoholprocent: 14,1%

Bodegas Morca Touran 2016, Spanien. 93 Mørke tætte bærnoter i duften. En yderst koncentreret og inetns vin. Nærmest som en vin på steroider. Flot frugt domineret af svesker, blommer, lakrids, espresso og vanilje. Et glas og man er mæt, men godt underholdt! Lang afslutning. AndrupVin.dk | 799 kr. tilbudspris Alkoholprocent: 16%

Comando G Rozas 1 Cru 2016, Spanien. 93 Laudrup Vin | 299 kr. tilbudspris Lys, næsten gennemsigtig farve. Stor aroma af liflig lys bærfrugt og stødte æbler samt en smule kardemomme og julekrydderi. Meget fine nuancer i luftig stil. Enormt elegant vin med lang, intens finish. Virkelig lækker vin, også uden mad. Alkoholprocent: 14,5%

Clos St. Antonin Châteauneuf-du-Pape 2016, Frankrig. 93 Jysk Vin | 339 kr. tilbudspris Tæt farve og en duft af modne sorte brombær. Ikke helt åben i næsen, men med masser af smag. Her er urter, lakrids og igen masser af sorte bær. En vin med bredde og dybde. Fadets tanniner spiller ind på en god, sund facon. Alkoholprocent: 15,5%

Comando G La bruja de Rozas 2017, Spanien. 93 Laudrup Vin | 187 kr. tilbudspris Frisk lethed og elegance. Stødte æbler, lidt kamfer og syrlige røde bær. Super læskende med meget fine nuancer og mange lag. Lang og lækker finish. Alkoholprocent: 14,5%

Uvas Felices La Mujer Canon 2014, Spanien. 93 Husted Vin | 675 kr. tilbudspris Tæt, fyldig vin, der ikke fornægter sit varme klima, men holdt godt sammen af stramt tanninbid og frisk syre. Moden frugt blandet med herlige pebernoter samt et animalsk præg. Flot vin, som har brug for mere tid, før den folder sig helt ud. 92/ 91/95 Alkoholprocent: 14,5%

Acustic Celler auditori 2013, Spanien. 93 Erik Sørensen Vin | 440 kr. tilbudspris Rig på nuancer af dild, solbærblade og våd jordbund. Stor vin i spansk stil med masser af tørstof. Slutter stramt og fyldigt med en lang eftersmag. Alkoholprocent: 15%

Blackwater Daniel 2017, Sydafrika. 92 GODT KØB Wineguys | 120 kr. tilbudspris Laknæse med hindbær og brombær, syrlig blomme og kompot. Herlig vin, som byder på en tæt struktur med masser af smag i meget balanceret stil. Alkoholprocent: 13,5%

