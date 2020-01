Kæmpetest af hvid Rhône

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Rhône er det næststørste vinområde i Frankrig og består af Côtes du Rhône, Côtes du Rhône Villages, Côtes du Rhône med geografiske navne og en række AOC Côtes du Rhône Crus. Der laves hvid Rhône flere steder. Mest kendt er Condrieu, hvor det er viognier, der må bruges; og i Hermitage og Saint-Joseph, hvor det er marsanne og rousanne; samt i syd, hvor det er flere forskellige druer, der benyttes. Her er vinene fra Châteauneuf-du-Pape de mest kendte. Men de senere år er produktionen af hvid Côtes du Rhône steget betydeligt, og der er kommet mange på markedet. Vi har set nærmere på de hvide vine fra Rhône.

En spændende smagning, hvor nøglen til succes oftest var syren. Flere vine havde en flot koncentration, men når syren mangler, bliver de meget tunge. Det var ikke ofte det modsatte problem var tilfældet. Men smagningen viste mig også, at man ikke bare kan gå efter Condrieu eller Châteauneuf-du-Pape, og så er man sikker på en god vin. Her skal man kende sin producent og årgang. Omvendt var der mange fine Côtes du Rhône vine til en yderst fornuftig pris.

De 10 bedste

Paul Jaboulet Crozes Hermitage Mule Blanche 2017. 94 BEDSTE VIN Vinoble | 299 kr. tilbudspris Tæt fadpræget næse. Yderst flot og vellavet vin med fersken, abrikos, mineralske noter og vanilje. Mange lag og en flot kompleks vin, som viser Rhones fulde potentiale også for de hvide vine. Alkoholprocent: 14%

Delas Clos Boucher Condrieu 2015. 93 Vinspecialisten | 575 kr. tilbudspris Giver ikke så meget fra sig i næsen. Smagen er dog meget velafbalanceret med æbler og pære, men også stenfrugter som fersken. Fin syre og eftersmag og alkohol er godt styret af. Alkoholprocent: 14,5%

Rotem & Mounir Saoume Inopia Blanc 2016. 92 Vinoble | 219 kr. Duft som en klon mellem Meursault og Condrieu. Dåsemajs og vingummi. Smagen er som et godstog. Det skal lige op i fart, og så går det ellers derudaf, næsten uden stop, og eftersmagen forsætter langt efter at toget er stoppet. Rigtig flot balance. Alkoholprocent: 14%

Le Clos du Caillou La Reserve Côtes du Rhône Blanc 2014. 92 Vinspecialisten | 295 kr. Modne æbler og pærer i duften og et ordentligt skud fad. I smagen næsten lidt chardonnay-agtig, men som chardonnay i Meursault. Det mangler en anelse syre i den ellers flotte eftersmag til, at vi er helt oppe at ringe. Alkoholprocent: 14%

Clos Bellane Les Echalas Côtes du Rhône Villages Blanc 2016. 92 Laudrup Vin | 199 kr. tilbudspris Fyldig tæt næse af især honningmelon. Masser af fadpræg og i smagen stenfrugt især abrikos, blomster og vaniljenoter. En seriøs flot vin med en lang afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Yves Cuilleron Viognier Les Vignes d’a Cote 2015. 91 Vinoble | 199 kr. tilbudspris Ekspressiv næse med lidt hvide blomster og moden frugt. Fin velsmag med æbler og pærer og et lille skud rålakrids og stenfrugt. Fin længde og balance. Alkoholprocent: 14%

Olivier & Lafont Chateauneuf-du-Pape Blanc 2018. 91 MENY | 189 kr. tilbudspris Citrus i næsen. Pæn intensitet med citrus, æbler og blomster i smagen. Pænt balanceret med en sprød afslutning. Alkoholprocent: 13,5%

Domaine Gassier Nostre Païs Blanc 2017. 91 BEDSTE KØB Suenson | 116 kr. tilbudspris Ikke så voldsom i duften, nærmest lidt tam. Langt mere gas i smagen med lidt medicinskab— på den gode måde— og nektarin/abrikos og modne grønne frugter. Udpræget velsmag i eftersmagen. Alkoholprocent: 14%

Baron de Montfaucon Côtes du Rhône Blanc 2017. 90 Niche Vine | 245 kr. Tæt krydret næse. En anelse vandet i smagen med stenfrugt, melon og florale noter. Mellemlang afslutning. Alkoholprocent: 13%

Mas des Volques Les Portes de Dieu 2017. 90 GODT KØB Thewinecompany.dk | 75 kr. tilbudspris Lette ferskennoter i duften. Pæn koncentration med abrikos, fersken og lette krydderier. Pænt balanceret med en pæn afslutning. Alkoholprocent: 14,5%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

