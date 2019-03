Kæmpetest af merlot vine

Vi har testet 48 merlot vine uden for Bordeaux indsendt af vinhandlere og supermarkeder fra hele landet

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Merlot er den mest plantede blå druesort i Bordeaux, og herfra har den bredt sig til resten af verden. Den er endvidere blandt de ældste sorter af vitis vinifera og anset som en af de store, klassiske druer. Den har da også opnået stor succes uden for Bordeaux, bl.a. i Californien og især i Washington State. Men druen er også plantet en del i Toscana, hvor den benyttes i supertoscanerne samt som blandingsdrue. Druen er forholdsvist højtydende og både velegnet som enkeltdrue og blandet med mere tanninholdige sorter. Vinen er kendetegnet som blød, smidig og fyldig med smag af bær og chokolade. Vi har testet 42 merlot vine fra uden for Brodeaux.

Jeg synes, at feltet var ganske pænt. Mange af de bedre vine lå meget lige og i stil med hinanden. Merlot er måske ikke den mest komplekse drue, og manglen på syre og dermed friskhed fornemmede jeg i mange vine. Men koncentrationen og en konsistent smagsprofil var bestemt til stede. Og så klarede flere af de ikke så dyre vine sig overraskende pænt.

De anmeldte vine er fordelt for hver kategori de tilhører. Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Poggio ai Merli Merlot 2015, Italien. 93 BEDSTE VIN 5 stjerner Distinto | 499 kr. tilbudspris Intens og flot næse drevet af sorte bær og lakridsnoter. I smagen masser af sorte bær, urter, lakrids, peber og vanilje. Masser af dybde og en flot, lang afslutning. En virkeligt flot vin! Alc.: 14%

Frescobaldi Lamaione 2014, Italien.

Rutherford Hill Merlot 2014, Californien. 93 5 stjerner Strandgaarden | 339 kr. Blå blommer og røde æbler i duften, men også røg og lidt tobaksblade. Tætpakket og modent. Elegant og helstøbt frugt med stor balance, et velintegreret fadarbejde og ikke mindst et flot tanninpræg. Alc.: 14,5%

Woodward Canyon Merlot 2011, USA. 92 5 stjerner Juuls | 399 kr. tilbudspris Moden næse. Flot frugt og i smagen masser af sorte bær, krydderier og vanilje. Pæn syre og på kanten til klassisk europæisk i stilen. Lang afslutning. Alc.: 14,3%

Freemark Abbey Merlot 2013, Californien. 92 5 stjerner Sigurd Muller Vinhandel | 240 kr. tilbudspris Rig, moden og dyb duft med en mørk og delikat frugt. Krydret og modent men alligevel også med et friskt præg. Super elegant og struktureret. Flot balanceret frugt, syre og tannin. Drikkevenligt og læskende. Alc.: 14,5%

Avignonesi Desiderio Merlot 2014, Italien. 92 5 stjerner Vinomani | 389 kr. tilbudspris Intens, flot næse. Masser af sorte bær, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Yderst vellavet vin med en pæn dybde. Krydret afslutning. Alc.: 14%

Catherine Marshall Peters Vision 2015, Sydafrika. 92 5 stjerner Wineguys | 185 kr. tilbudspris Kompakt med solbær og jordbæris i duften. Modent og intenst. Ekstremt blød og rund mundfornemmelse. Velstruktureret og blød merlot. Alc.: 14,5%

Chateau Ste Michelle Canoe Ridge Merlot 2013, USA. 91 5 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 199 kr. tilbudspris Intens, krydret næse. Modne noter i smagen med brombær, mokka og vanilje. Klassisk oversøisk udtryk, en vellavet, pæn og saftig vin. Alc.: 14,5%

Leuta Merlot 2012, Italien. 91 5 stjerner Quist Wine | 229 kr. Dyb, mørk og sødmefuld duft af brombær og blåbær med læder og varme krydderier i kanten. Harmonisk og udtryksfuld. Indbydende og saftig frugt med røde kirsebær og et flot tanninpræg i afslutningen. Alc.: 13,5%

Milbrandt Estates Merlot 2011, USA. 91 5 stjerner Juuls | 299 kr. tilbudspris Flot, harmonisk og varmt krydret sort frugt med nelliker og lidt lakrids. Flot udviklet frugt i smagen med et saftigt og modent udtryk og en stor balance. Indbydende eftersmag med et delikat, modent præg. Alc.: 14,5%

Falesco Montaino 2015, Italien. 91 5 stjerner AndrupVin.dk | 199 kr. Fra Lazio. Mørke krydrede noter i duften. Pæn intensitet med brombær, mørk chokolade og vanilje i smagen. Saftig og vellavet vin med en pæn lang afslutning. Alc.: 14,5%

Antinori Cont’ Ugo 2015, Italien. 91 5 stjerner Vinens verden | 379 kr. Mokkanoter i duften. Pæn koncentration og brombær, kaffe, mørk chokolade og vanilje i smagen. Pæn struktur men savner lidt mere i syren. Krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Hunt & Harvest Merlot 2015, Californien. 90 5 stjerner Vinomani | 189 kr. Elegant vin pakket ind af en pæn syre. Medium koncentration og drevet af røde bær, peber og vanilje. Dejlig frisk stil med en pæn længde. Alc.: 13,5%

J. Lohr Merlot 2015, Californien. 90 BEDSTE KØB 5 stjerner Irma | 99 kr. tilbudspris Intense mørke bær i næsen. Flot moden og let varm frugt i smagen med brombær, mocca, peber og vanilje. Fuldblods merlot med en pæn lang afslutning. Alc.: 13,5%

Duckhorn Merlot 2014, Californien. 90 4 stjerner Vildmedvin.dk | 299 kr. tilbudspris Flot intensitet med masser af sorte bær i duft og smag. Krydret med mokka- og chokoladenoter. Pæn afslutning. Alc.: 14,5%

Francis Ford Coppola Merlot 2015, Californien. 90 5 stjerner Suenson | 160 kr. Krydret i næsen. Flot intensitet og friskhed i smagen. Sortebær, tobak, mokka og vanilje. Vellavet vin med en pæn afslutning. Alc.: 13,5%

Rust en Vrede Merlot 2015, Sydafrika. 90 GODT KØB 5 stjerner Theis Vine | 130 kr. tilbudspris Mørke bær i duften. En flot balanceret vin med masser af sortebær, tobak, mørk chokolade og vanilje. Pakket ind af en pæn syre. Pæn længde. Alc.: 14,5%

Starmont Merlot 2014, Californien. 90 4 stjerner Suenson | 225 kr. Let parfumeret i duften. Pæn koncentration og masser af bær, lakrids, mokka og vanilje i smagen. Meget oversøisk og opulent i stilen med en moderat syre. Krydret afslutning. Alc.: 13,8%

Nelms Road Merlot 2014, USA. 90 4 stjerner Juuls | 269 kr. Masser af mørke bær i duften. En flot og fydlig vin, stadig med en vis kølighed og pæn syre. Vellavet med en pæn, krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Craggy Range Te Kahu 2013, New Zealand. Craggy Range Te Kahu 2013, New Zealand. 90 GODT KØB 5 stjerner Philipson Wine | 120 kr. tilbudspris Mørk, afrundet og harmonisk frugt med sorte kirsebær og et strejf vanilje. Elegant og harmonisk frugt med en lidt støvet og tør men alligevel også saftig frugt. Flot afslutning med afrundede tanniner. Alc.: 13,5%

Tenuta Santa Maria Decima Aurea Merlot 2008, Italien. 90 4 stjerner Strandgaarden | 300 kr. tilbudspris Masser af svampe og modne noter i duften. En blød og venlig vin med en pæn koncentration og masser af tertiære noter i smagen. Sorte bær, tobak, læder, svampe og vanilje. Krydret, varm afslutning. Alc.: 14,5%

G. F. Lurton Chalk Hill Merlot 2014, Californien. 90 4 stjerner Jysk Vin | 265 kr. En let og krydret merlot meget i stil med Bordeaux. Pæn intensitet med solbær, brombær, mocca, tobak og vanilje i smagen. Medium koncentration mens fadtanninerne virker lidt tørre. Pæn længde. Alc.: 13,5%

Rizzardi Clos Roareti 2013, Italien. 90 4 stjerner Vinspecialisten | 200 kr. tilbudspris Svampe i duften. Klart modne noter og en blød, vellavet vin med brombær, espresso og vanilje i smagen. Krydret, mellemlang afslutning. Alc.: 14,5%

Steenberg Merlot 2011, Sydafrika. 89 4 stjerner Skjold Burne | 170 kr. tilbudspris Let brændte noter i duften. En fyldig vin med masser af sorte bær, krydderier, tobak og vanilje. Moden i udtrykket med en lang, krydret afslutning. Alc.: 14%

Tenuta Degli Dei Le Redini 2015, Italien. 89 4 stjerner Saftig og vellavet vin med brombær, mokka, urter og et strejf vanilje. Flot syre og friskhed. Pæn længde. Vinomani | 169 kr. Alc.: 13,5%

Cevennes Climat Bio Merlot 2016, Frankrig. 89 GODT KØB 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 85 kr. Flot og ren rød frugt. Pæn modenhed og kompleksitet. Saftigt kirsebærudtryk: Lækker, imødekommende og ukompliceret frugt i smagen. Alc.: 13,5%

Rainbow’s End Merlot 2015, Sydafrika. 89 4 stjerner Jysk Vin | 145 kr. Sort med masser af mørke bær i duften. En krydderbamse med masser af intensitet i smagen. Oversøisk i stilen med varme krydderier og modne bær. Pæn balance og længde. Alc.: 14,5%

Desmonta Nero d’Arcole 2012, Italien. 89 4 stjerner Skjold Burne | 125 kr. tilbudspris Varme, krydrede noter i duften. Mørk bærintensitet og masser af varme krydderier. Krydderbamse med en lang afslutning. Alc.: 15%

Aniello Merlot 2016, Argentina. 88 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 90 kr. tilbudspris En lys og meget let merlot med røde bær og lette krydderier i smagen. Meget kølig i stilen, hvor frugten får lov at dominere. Lidt simpel men vellavet vin. Alc.: 14%

Terra Pura Merlot 2017, Chile. 88 4 stjerner Erik Sørensen Vin | 70 kr. tilbudspris Klar, ren og frisk rød frugt, god fylde og et rart og ukompliceret frugtpræg. Super harmonisk og rar, pleasende og ukompliceret frugt i smagen med lidt persille i eftersmagen. Alc.: 13,5%

Ritual Merlot 2015, Chile. 88 4 stjerner Suenson | 115 kr. tilbudspris Sødmefulde krydderier i duften. Intens med masser af brombær, mokka, varme krydderier og vanilje. Lidt for voldsom i udtrykket, savner elegancen. Pæn afslutning. Alc.: 14%

Pays d’Oc Merlot 2017, Frankrig. 88 5 stjerner GODT KØB Lidl | 38 kr. Moden, mørk og saftig duft med en rund frugt domineret af tuttifrutti. Ukompliceret og fornøjeligt. Tør frugtafslutning. Ukompliceret og imødekommende. Alc.: 13%

Colombia Crest Merlot 2015, USA. 88 4 stjerner Vinoble | 129 kr. tilbudspris Lidt funky udtryk med kokos og solbær i duften. Moden, rød frugt i smagen, som dog har en pæn portion syre og tanniner. God, tør afslutning. Ret typisk Merlot. Alc.: 13,5%

Mezzacorona Merlot 2017, Italien. 88 4 stjerner Strandgaarden | 85 kr. tilbudspris Søde kirsebærbolcher i duften. Elegant struktur med jordbær- og hindbæris i smagen og vaniljesukker i afslutningen. På en måde ret charmerende, men den virker også lidt kunstig. Alc.: 13%

Viajero Merlot 2017, Chile. 88 5 stjerner GODT KØB Lidl | 33 kr. Fokuseret og elegant rød frugt. En noget røget og flæsket frugt i smagen men godt struktureret og harmonisk. Flot, ren og frugtig afslutning. Alc.: 13%

Domaine de La Baume Merlot 2017, Frankrig. 88 5 stjerner GODT KØB Kvickly, Superbrugsen | 59 kr. tilbudspris Mørke bær i duften. Fyldig krydret vin med brombær, mocca, krydderier og vanilje. Vellavet med en pæn krydret afslutning. Alkoholen lidt brændende dog. Alc.: 14,5%

Domaine Les yeuses Merlot 2015, Frankrig. 88 4 stjerner Holte vinlager | 75 kr. tilbudspris Elegant og flot, sprød rød frugt med lidt fadpræg i kanten. Meget klassisk og på et højt niveau. Moden og lidt sødmefuld frugt — utroligt pleasende og letdrikkelig. Harmonisk og veldrejet. Alc.: 13,5%

Powers Merlot 2014, USA. 88 4 stjerner Vinens Verden | 99 kr. Røde bær i næsen. En frisk og ligefrem vin drevet af frugten. Medium koncentration og en pæn længde. Pleaservin. Alc.: 13,5%

Milbrandt Estates Merlot 2016, USA. 88 4 stjerner Smæk på solbærrene og krydret blommekompot i duften. Saftig mundfornemmelse med en dejlig blommefrugt. Tør og lang afslutning med lidt læder. Saftig og kraftig vin til krævende mad. Juuls | 129 kr. tilbudspris Alc.: 14,5%

Santa Rita Floresta Merlot 2012, Chile. 88 MENY, SPAR | 150 kr. Intens og koncentreret i udtrykket med modne brombær, mørk chokolade, mokka og vanilje. Meget oversøisk i udtrykket med en moderat syre. Krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Santa Rita 120 Merlot 2017, Chile. 87 4 stjerner Meget let og frugtig med brombær, jordbær, lette krydderier i smagen. Saftig og imødekommende vin. Men også meget simpel. MENY, SPAR | 60 kr. Alc.: 13%

Heredad de Uruena Santo Merlot 2014, Spanien. 87 4 stjerner Intens i duften med masser af modne bær. I smagen mødes man af noget hårde tanniner, en pæn koncentration og brombær, mocca og vaniljenoter. Krydret afslutning. Tanninerne ikke helt integreret, men ellers ganske pæn. d-wine | 129 kr. tilbudspris Drik: 2018-2018 | Alc.: 14,5%

Coma Roma Merlot 2013, Spanien. 87 4 stjerner La Cave Vinimport | 120 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Pæn koncentration men savner mere bærkarakter. Sorte bær, tobak og vanilje i smagen. Kort afslutning. Noget enstrenget. Alc.: 14%

Darling Cellars Six Tonner Merlot 2016, Sydafrika. 85 3 stjerner MENY, SPAR | 58 kr. tilbudspris Sort frugt med et markant røget tjærepræg. Rund og ukompliceret frugt i smagen med en anelse sødme, hvor det røgede præg går igen. Ret ukompliceret og lidt simpel. Alc.: 13,5%

Verdebosch Merlot 2016, Sydafrika. 85 3 stjerner Lidl | 35 kr. En lidt lukket og anonym duft med blomme- og kirsebærfrugt. Rund og saftig smag med et flæsket og røget præg på frugten med præg af ribs og solbær. Lidt kort afslutning og et ukompliceret udtryk. Alc.: 14%

Desmonta Rinero Merlot 2013, Italien. 85 3 stjerner Skjold Burne | 70 kr. tilbudspris Blød og rig, rund og mørk primadonnafrugt. Sorte bær med lidt røg i kanten. Relativt sødmefuld rød kirsebærfrugt, som virker noget simpel og endimensionel. Drik: 2018-2018 | Alc.: 14%

The Secretary Bird Merlot 2016, Sydafrika. 84 3 stjerner Løvbjerg Supermarked | 50 kr. Lukket duft af kirsebær og lidt ribs. En anelse stilket frugt i smagen med et lidt urtet og grønt præg. Virker noget simpel. Alc.: 14%

