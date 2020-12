Kæmpetest af Pinot Noir fra New Zealand og Australien

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Er man til de elegante og sprøde vine, er New Zealand og Australien et godt sted at kigge hen. De sydligste vinmarker i verden finder man netop her. Klimaet er køligt og minder om det vejrlig, man finder i Bourgogne i det østlige Frankrig. Da solen skinner lidt mindre end i traditionelle vinlande, tager modningsprocessen lidt længere tid. Det er især denne ekstra modningstid, der er med til at give flere smagsnuancer til druerne, så vinen smager af mere. Vine på chardonnay- og pinot noir-druerne herfra har da også klaret sig forbavsende flot i blindtest med store Bourgogne-vine. Største problem for New Zealand og Australien i dag er prisniveauet, som på grund af den lange transport og landenes høje lønninger, som modsvarer europæiske, holder vinpriserne i top. Når man derudover har et klima, som skaber store forskelle fra årgang til årgang, kan det være svært at konkurrere med vine fra især Sydamerika og Sydafrika.

New Zealand var det første land, som rigtigt tog konkurrencen op mod Bourgogne på pinot noir-druen. De har nu godt 30 års erfaring, og det var spændende at se, hvor de er lige nu i denne temasmagning. Tidligere så man stort set kun vine fra Central Otago og Martinborough, men smagningen viste med tydelighed, at den store udvikling sker omkring Marlborough, hvor flere vine kom fra. På mange måder en ganske forventelig smagning med mange rigtigt flotte vine; men også et stort felt af jævne vine. Generelt savner de bedste vine måske lige et ekstra gear i forhold til Bourgogne.

De 10 bedste

Giant Steps Applejack Vineyard Pinot Noir 2018, Yarra Valley, Australien Jysk Vin | 245 kr. tilbudspris BEDSTE VIN Næsen er en anelse varm og viser kernemælk, og frugten har lidt svært ved at trænge igennem. Iltning klæder den og viser hurtigt mere dybde. Fyldig og bred palette med flot intensitet og friskhed. God længde og viser mere frugt og nuancer end i næsen med blommekompot, blåbær og kirsebærtærte. Flot sammensat. 93 Alkoholprocent: 13,5%

Clos Henri Pinot Noir 2016, Marlborough, New Zealand Kjær & Sommerfeldt | 259 kr. tilbudspris Lys med ribs i duften. Flot struktur med masser af ribs, hindbær, kølige krydderier og et strejf vanilje i smagen. Flot, lang afslutning. 93 Alkoholprocent: 14%

Soumah Equilibrio Pinot Noir 2017, Yarra Valley, Australien Otto Suenson | 314 kr. tilbudspris Saftig vin med en læskende effekt til trods for rig smag. Flot kompleksitet og velintegreret fad. Frugt klart dominerende med jordbund og krydderier, frisk syre og tyngde. Flot balanceret vin med lang, rig eftersmag. 93 Alkoholprocent: 13,5%

Seresin Zosia Pinot Noir 2011, Marlborough, New Zealand Vinspecialisten | 375 kr. tilbudspris Flot, kompleks næse, der byder på jordbundsnoter, læder, tranebær og en smule bagt rødbede. Frisk syre og behageligt moden tannin. Lang, koncentreret finish. En vin med flot balanceret tyngde. 93 Alkoholprocent: 13,5%

Burn Cottage Pinot Noir 2016, Central Otago, New Zealand Laudrup Vin | 375 kr. tilbudspris Lys, moden næse. Bløde tanniner. En flot, intens smag med masser af jordbærnoter. God struktur og længde. 93 Alkoholprocent: 13,5%

Felton Road Bannockburn Pinot Noir 2018, Central Otago, New Zealand Vinspecialisten | 495 kr. tilbudspris God dybde i næsen, som viser skovbund, cola, modne jordbær, blåbær og let krydderi. Smagen er frisk og intens med sødmefulde bærfrugtsnoter, vermouth og fin fylde. Velkomponeret og god længde. 92 Alkoholprocent: 13,5%

Paringa Estate Pinot Noir 2016, Mornington Peninsula, Australien Sigurd Müller Vinhandel | 425 kr. tilbudspris Duften emmer af varme bagekrydderier og konfektkirsebær, og smagen følger trop. Der er god intensitet og fylde med en forfriskende syre. Imødekommende men også med en vis varme og potens. 92 Alkoholprocent: 14%

Quartz Reef Pinot Noir 2017, Central Otago, New Zealand Laudrup Vin | 199 kr. tilbudspris Frugtig og venlig næse. Flot struktur og masser af røde bær, flint, kølige krydderier i smagen. En stringent og vellavet vin. Flot længde. 92 Alkoholprocent: 14%

Craggy Range Te Muna Road Pinot Noir 2017, Martinborough, New Zealand Philipson Wine | 170 kr. tilbudspris Rig aroma af flødekaramel, fad, vanille og bærkompot. Moden, både lys og mørk bærfrugt med en smule sødme i flot balanceret stil. 92 Alkoholprocent: 13%

Saint Clair Pioneer Block Pinot Noir 2017, Marlborough, New Zealand Bichel | 135 kr. tilbudspris BEDSTE KØB Fin, kølig og rødfrugtet næse med undermodne kirsebær og hindbær. Smagen er frisk og relativt slank med god længde og en lidt udtørrende tannin. Velkomponeret. 91 Alkoholprocent: 13,5%

