Kæmpetest af rødvine fra Loire

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et par hundrede kilometer sydvest for Paris finder man Loiredalen, også kendt som Paris’ baghave. Et område med imponerende slotte og kendt for, at byboerne fra Paris tager derhen for at få et pusterum fra storbyen.

Området er samtidigt Frankrigs tredjestørste vinområde, kun overgået af Bordeaux og det sydlige Frankrig. Men vinene er ikke specielt kendte på disse breddegrader og for de fleste er det kun ved vinene fra Sancerre og Pouilly-Fumé, hvor der ringer en klokke. Måske skyldes det det store antal af områder i Loiredalen og ikke mindst, at der benyttes mange forskellige druer, og at vinstilen derfor varierer en hel del mellem de mange områder.

På rødvinssiden skal man søge centralt i Loire, hvor man finder vine på cabernet franc, oftest fra Saumur eller Anjou. Stilen er kølig og silkeagtig med animalske træk. Længere ind i landet i Sancerre er det pinot noir, der dominerer, og i sammenligning med Bourgogne er vinene oftest mere spinkle og syrlige.

Udsalgspriserne kan varierer i forhold til hvornår de er på tilbud.

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her.. AFLYST

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her AFLYST

De 10 bedste vine

Y. Amirault Bourgueil Les Malgagnes 2016, Bourgueil Juuls | 299 kr. tilbudspris Flot og intens næse. En anelse tørhed i smagen og masser af skovbær, blomster, skovbund og strejf af vanilje. Flot balanceret og med en lang, krydret afslutning. Flot og spændende vin. 93 Alkoholprocent: 13%

Clau de Nell 2016, Anjou Sigurd Müller Vinhandel | 260 kr. tilbudspris Flot næse domineret af roser. Meget floral i udtrykket med masser af bærintensitet og krydderier. Ren og saftig med en pæn dybde og længde. Elegant og virkeligt flot vin. 94 Alkoholprocent: 12,5%

Thierry Germain La Marginale 2015, Saumur Philipson Wine | 300 kr. tilbudspris Flot, krydret næse. Masser af intensitet i både duft og smag. Blåbær, boysenbær, lakrids og syrlige noter i smagen. En anelse grønt tanninbid. Flot balance og lang, vedvarende afslutning. 93 Alkoholprocent: 13%

Fleuriet Sancerre Les Grandes Marnes 2018, Sancerre Jysk Vin | 250 kr. tilbudspris Mørke bærnoter i duften. En seriøs og vellavet pinot noir med kirsebær, roser og toast i smagen. Flot dybde og en lang let krydret afslutning. Ganske flot vin! 92 Alkoholprocent: 13%

Henri Bourgeois Sancerre Les Baronnes 2016, Sancerre Kjær & Sommerfeldt | 199 kr. tilbudspris Lys, elegant næse med hindbærnoter. Let og frugtig med en flot syre, og i smagen ribs, hindbær og let krydrede noter. Flot balance og længde. 92 Alkoholprocent: 13%

Château Yvonne L’Ile Quatre Sous 2018, Saumur Vinoble | 199 kr. tilbudspris Masser af intense sorte bær i duften. Flot koncentration pakket ind af en fin syre. Sorte bær, lakrids og rødt kød i smagen. Flot balance og længde. 92 Alkoholprocent: 13,5%

Château de Fosse-Sèche Eolithe 2015, Saumur La Cave Vininport | 160 kr. tilbudspris Moden, krydret næse. Man fornemmer lidt alder og tertiære noter har begyndt deres indtog. Stadig pæn frugt, bløde og venlige tanniner og en krydret afslutning. Vellavet vin, flot. 91 Alkoholprocent: 12,5%

Alphonse Mellot Petite Moussière 2014, Sancerre La Cave Vininport | 235 kr. tilbudspris Pæn intensitet i duften med masser af ribs og hindbær. Medium koncentration med masser af bærintensitet, krydderier og florale noter. Flot balance og en syrlig, sprød afslutning. 91 Alkoholprocent: 13%

Domaine Delaporte Sancerre Chavignol 2018, Sancerre Vinens Verden | 198 kr. tilbudspris Meget mørk af en pinot noir at være. Intense skovbær, lakrids og violer i smagen. Pænt balanceret og med en fin, let krydret afslutning. 91 Alkoholprocent: 13%

Olga Raffault Chinon Les Barnabés 2016, Chinon Philipson Wine | 120 kr. tilbudspris Sorte bær i duften. Pæn intensitet og koncentration med blåbær, boysenbær og sort peber i smagen. Pænt balanceret med en pænt krydret afslutning. 90 Alkoholprocent: 12,5%

Se resten af vinene - klik her - SpritNyt.com

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Kom til Italiensk vinfestival 18+19 september - læs mere her..

Kom til Spansk Vinfestival 5+6 november - læs mere her

Kom til Whisky & Rom festival 23+24 oktober - læs mere her