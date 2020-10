Kæmpetest af rødvine fra Sicilien

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Sicilien er den region i Italien, hvor der produceres mest vin. Der produceres mere vin på Sicilien end i Piemonte og Toscana tilsammen. Sicilien har vinmæssigt samme størrelse som Tyskland eller Sydafrika, så det er et stort og vigtigt vinområde. Men langt hovedparten af vinene er dog billige dagligdagsvine, og i dag er det under 40%, som klassificeres som DOC-vin; men det vokser voldsomt og er bare på et år steget med over 100%. 60 millioner flasker blev der produceret i 2017, men en endnu større del blev solgt som bulk. Sicilien har i dag 23 DOC-typer, 1 DOCG (Cerasuolo di Vittoria) og 7 IGT. En del klassificeres som IGT-vine, en klassifikation, som giver mulighed for at bruge internationale druer som f.eks. syrah og chardonnay.

En fin smagning med et rimeligt niveau. Det højeste var ikke overraskende blandt Etna Rosso-vinene på nerello mascalese. Men der var også en håndfuld ganske flotte vine fra resten af øen. Men alligevel som om, der ikke rigtig er nogen vine, som virkelig får en helt op i begejstring. Vel er der flotte vine, men det er lidt som om, man stadig mangler et ekstra gear på øen. Måske kommer det, eller også var det, fordi en række af de helt store vine savnedes i testen.

De 10 bedste

Vinding Montecarrubo Vignolo 2017 BEDSTE VIN Vinspecialisten | 650 kr. tilbudspris Dyb og kompleks næse med vilde urter, særligt salvie, orange, hindbæressens og mørk blommefrugt. Smagen er kompleks og har en flot balance med modne tanniner, underspillet friskhed og lang eftersmag. Mange lag og godt potentiale. Potent og elegant på samme tid. Flot. 92 Alk.: 13,5%

Benanti Etna Rosso 2017, Etna BEDSTE KØB Theis Vine | 120 kr. tilbudspris Meget lys næse med løftede aromaer af hvide blomster, krydderurter, hindbær og vanille. Smagen er forfriskende og har en meget fin tannin, som spiller godt sammen med den spændstige bærfrugt, der dog vil have godt af tid og dekantering for rigtigt at udfolde sig. Meget vellavet, indbydende og pænt potentiale. 92 Alk.: 13,5%

VinoLauria Frappato 2017 GODT KØB Husted Vine | 135 kr. tilbudspris Sart og kompleks næse med brudt kalk, røde bær og mentol. Smagen er frisk og slank men moden på samme tid. Flot dybde og intensitet med et herligt urtet præg i eftersmagen. Skønt og præcist. 92 Drik 2020-2024 | Alk.: 13%

Alta Mora Guardiola Etna Rosso 2017, Etna Philipson Wine | 280 kr. tilbudspris Elegant, syrlige røde bær, god friskhed, kalket mineralitet, piment, lidt underskov, snigende, velintegrerede og finkornede tanniner. Løftet syre. Balanceret og lang afslutning. 91 Alk.: 14%

Alberelli di Giodo 2017, Etna Supervin | 600 kr. tilbudspris Enormt forfriskende, drevet af sure kirsebær, frisk salvie, mos, appelsin og kørvel. God længde og kompleksitet. Nok noget nær det friskeste, der laves på Sicilien. 91 Alk.: 14,5%

La Gelsomina Etna Rosso 2017, Etna Vinens Verden | 199 kr. tilbudspris Intens, moden og lettere oxidativ næse med stødte jordbær, orange og et floralt islæt. Smagen er fyldig og har en fin balance mellem tannin og frugtsyre. Moden i sit udtryk med bærkompot og middelhavsurter. En anelse kort. 91 Alk.: 13,5%

Donnafugata Tancredi 2016 Sigurd Müller Vinhandel | 230 kr. tilbudspris Krydret og moden næse. Fyldig med sorte bær, peber og varme krydderier. Flot struktur og længde. 91 Drik 2020-2027 | Alk.: 14%

Wiegner Tretterre Etna Rosso 2018 Otto Suenson | 159 kr. tilbudspris Lys med varme krydrede noter i duften. Tørt tanninbid med ribs, røde kirsebær og blomsternoter i smagen. Flot vellavet nerello mascalese. Elegant med en fin krydret afslutning. 91 Alk.: 13,5%

Aglaea Santo Spirito 2016, Etna Distinto | 349 kr. tilbudspris Mineralsk og kompleks næse, som skifter mellem sarte røde bær og blommefrugt, rosenvand og orange. Smagen har en flot tekstur og renhed, hvor tanninen underbygger frugten og friskheden i vinen på flot vis. Elegant omend lidt simpel. 90 Alk.: 14%

Pietro Caciorgna Guardoilvento 2016, Etna Husted Vine | 220 kr. tilbudspris Tomatstilk, røde stikkelsbær, ekstremt fremtrædende skovjordbær, salvie og svampe. Feminin og delikat men med underliggende kraft. Saftig og seriøs på én gang. Vil også lagre flot. 90 Alk.: 13,5%

