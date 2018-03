Kæmpetest af sauvignon blanc vine

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Et par hundrede km syd for Paris finder man Loiredalen, også kendt som Paris’ baghave. Et område med imponerende slotte og kendt for, at byboerne fra Paris tager derhen for at få et pusterum for storbyen.

Området er samtidigt Frankrigs tredjestørste vinområde, kun overgået af Bordeaux og det sydlige Frankrig. Men vinene er ikke specielt kendte på vores breddegrader, og for de fleste er det kun ved vinene fra Sancerre og Pouilly-Fumé, at der ringer en klokke. Måske skyldes det det store antal af områder i Loiredalen, og ikke mindst at der benyttes mange forskellige druer, og at vinstilen derfor varierer en hel del mellem de mange områder.

Klimaet er køligt, og det medfører syrerige vine - spinkle og ikke den vintype, som bredden af danskere foretrækker. Hertil savnes koncentrationen og den ofte mere imødekommende stil fra de varmere vinområder. Omvendt er det herfra de meste klassiske sauvignon blanc vine kommer. Vine, som i dag er reference for en række af de mange sauvignon blanc vine, man finder fra de oversøiske lande.

En smagning, som i den grad viser, at der er mange yderst spændende og flotte sauvignon blanc vine i Loiredalen. Og med både en typicitet og ikke mindst forskellighed, som er påfaldende. Er man træt af, at oversøisk og især new zealandsk sauvignon er præget af hyldeblomst, bør man prøve en række af vinene fra bl.a. Sancerre og se, hvilket helt andet udtryk, man finder her fra den samme drue. Jeg håber og tror i hvert fald, at området får en renæssance, det fortjener det så ganske.

Guillaume Sorbe Reuilly Les Poete 2014 93 Domaine Brandis | 249 kr. Fortættet, moden frugt med gul fersken og æble, mens lakridskaramel og søde krydderier giver dybde. Afsindigt mange lag i vinen. Vidunderligt harmonisk med en lidt robust struktur. Fremragende kompleksitet og helhed. Alc.: 12,5%

Pascal Cotat Sancerre La Grande Coté 2016 93 Erik Sørensen Vin | 470 kr. tilbudspris Fyldig og meget elegant. Let krydrede noter i duften. Stikkelsbær, røde æbler og litchi i smagen. Velbalanceret med en lang afslutning. Ultra klassisk. Alc.: 13%

Domaine des Brosses Sancerre Confidence 2015 93 Juuls | 259 kr. tilbudspris Nedfaldsfrugt i duften. Pærer, æbler og krydrede toner i smagen. Yderst vellavet med tyngde og kompleksitet. Lang afslutning. Alc.: 13%

Laporte Sancere Le Grandmontains 2016 93 Vinoble | 199 kr. tilbudspris Intens i duften med masser af stikkelsbær. Yderst vellavet vin med masser af bær intensitet og pakket flot ind af syren. Sprød afslutning. Alc.: 13%

Guillaume Sorbe Quincy Les Poete 2014 93 Domaine Brandis | 199 kr. Mørk og meget fyldig. Melon, stikkelsbær og limefrugt i smagen. Kompleks. Flot balance med en lang afslutning. Alc.: 12,5%

Hubert Brochard Pouilly-Fumé VV 2015 92 Erik Sørensen Vin | 240 kr. tilbudspris Fyldig vin i den lidt tungere stil, hvor frugten er mere markant. Lette oxiderede toner, stikkelsbær, røg og krydderier. Vellavet med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Hubert Brochard Sancerre 2016 92 Erik Sørensen Vin | 200 kr. tilbudspris Klassisk i udtrykket. Syrlig og med citrus, stikkelsbær og lette blomstertoner i duften. Lang afslutning. Flot lavet vin. Alc.: 13%

Moreux Sancerre Le Monts Damnés 2015 92 Vinmonopolet| 200 kr. tilbudspris Intens i duften med modne bær. En fyldig og flot vin med stikkelsbærnoter, blomster og citrus. Yderst velbalanceret med en lang krydret afslutning. Alc.: 13%

Michel Reolde Pouilly Fumé La Moynerie 2015 92 Philipson Wine | 160 kr. tilbudspris Masser af frugtnoter i duft og smag. Melon, stikkelsbær, hvid peber og krydderier. Velbalanceret og saftig med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Dauny Sancere Terres Blanche 2014 91 Barrique Vin | 139 kr. tilbudspris Røg i duften. Intens i smagen og en udbredt madvin. Pærer, nedfaldsfrugt og krydderier. Vellavet og spændende vin. Alc.: 13%

Laporte Sancere Le Rochoy 2016 91 Vinoble | 199 kr. tilbudspris Intens i både duft og smag. Stikkelsbær, citrus og blomsternoter. Yderst vellavet med en lang afslutning. Meget klassisk. Alc.: 13%

Henri Bourgeois Sancerre La MD de Bourgeois 2015 91 Kjær & Sommerfeldt | 239 kr. tilbudspris Meget klassisk Sancerre udtryk. Stikkelsbær, citrus og blomster i smagen. Fyldig og velbalanceret. Lang afslutning. Alc.: 13,5%

Comte Henry Pouilly-Fumé 2015 91 Husted Vin | 205 kr. Intens i duften. Fyldig med masser af frugt i smagen. Pænt pakket ind af syren og med en flot kompleksitet. Lang, let blomstret afslutning. Alc.: 12,5%

Dauny Sancerre Cuvee Romble 2014 91 Barrique Vin | 189 kr. tilbudspris Flot og kompleks duft med et delikat og elegant ristet præg, bakket op af en bagvedliggende moden fersken og gul blomme. Elegant og blød struktur. Det ristede præg fylder en anelse for meget i smagen. Alc.: 14%

Alain Girard Sancerre 2016 91 Juuls | 169 kr. tilbudspris Frisk og flintet mineralitet. Frugtigt udtryk med modne gule æbler. Flot struktur og renhed. Meget balanceret og super elegant og harmonisk. Flot og delikat frugtig afslutning. Alc.: 13%

Lucien Crochet Sancerre Cuvee Prestige 2014 91 Suenson | 380 kr. tilbudspris Fyldig med en flot frugt. Melon, stikkelsbær, blomster og hvid peber. Velbalanceret med en frugtig afslutning. Alc.: 13,5%

Domaine de la Garenne Sancerre Les Bouffants 2016 91 Vinspecialisten | 165 kr. Kompakt gul frugt. Delikat og elegant, fint krydret og med en fin dybde. Flot balance og mundfylde. Veldrejet og delikat frugt, som i smagen går i den grønne pæreretning. Alc.: 13,5%

Hubert Brochard Les Collines Blanches Sancerre 2016 91 Erik Sørensen Vin | 180 kr. Masser af stikkelsbær, pærer og blomster i smagen. Vellavet, klassisk Sancerre pakket ind i en flot syre. Lang afslutning. Alc.: 13%

Lucien Crochet Sancerre Le Chene Marchand 2015 91 Suenson | 199 kr. tilbudspris Lidt ristet hasselnød og gul blomme i den elegante og fokuserede duft. Velstruktureret med en fin frugt og lidt frisk kokos. Delikat, lang og kompleks afslutning. Alc.: 14%

Domaine Fouassier Sancerre Le Clos de Bannon 2015 91 Lars Bjørn Vinimport | 150 kr. tilbudspris Pærer i duften. Kompleks og spændende vin med nedfaldsfrugt, hvid peber og limefrugt i smagen. Imødekommende og vellavet med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Chavignon Les Monts Damnes Sancerre 2015 91 Ekspressiv næse og ganske flot vin med stikkelsbær, æbler og blomster i smagen. Pæn struktur og meget lang afslutning. Holte Vinlager | 240 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Cirotte Le Grand Chemarin Sancerre 2015 90 Vinmonopolet | 200 kr. tilbudspris Stikkelsbær i duften. Pæn intensitet i smagen med citrus og stenfrugt. Pæn fylde med en pæn let blomstret afslutning. Alc.: 13%

Chateau de Fontaine-Audon Sancerre 2015 90 Vinslottet | 155 kr. Meget klassisk i udtrykket. Stikkelsbær, melon og blomsternoter i smagen. Pæn syre og en fyldig, flot vin. Lang afslutning. Alc.: 13%

Vincent Gaudry Sancerre Le Tournebride 2015 90 Theis Vine | 160 kr. Frisk og ren frugt med gule æbler, en anelse søde krydderier og lidt ristet præg. Fin, fyldig og creamy struktur. God helhed. Alc.: 12,5%

Bernard Fleuriet Sancerre 2016 90 GODT KØB Grønne æbler i duften. En flot og vellavet vin med stikkelsbærnoter, limefrugt og blomster i smagen. Pæn dybde og en sprød afslutning. Klassisk Sancerre til en flot pris. Philipson Wine | 120 kr. tilbudspris

Pascal Cotat Sancerre Les Monts Damnes 2016 90 Erik Sørensen Vin | 500 kr. Let i stilen, klassisk sauvignon. Stikkelsbær, røg, citrus og blomster i smagen. Elegant med en pæn kompleksitet. Pæn afslutning. Savner dog lidt i syren. Alc.: 13%

Comte Henry Touraine 2016 90GODT KØB Husted Vin | 125 kr. Intens melon i duften. Frisk og meget frugtig i smagen. Fersken, røde æbler og limefrugt. Veldrejet vin med en lang afslutning. Alc.: 12%

Philippe Gilbert Menetou-Salon 2015 90 Vinova | 150 kr. Rig, moden og kompleks duft med en let sødmefuld og krydret frugt. Super harmonisk og charmerende. Lidt peach melba-yoghurt i smagen. Smukt udtryk og flot helhed. Alc.: 13,5%

Serge Dagueneau Pouilly Fumé Tradition 2016 90 Vinens Verden | 169 kr. Let røget i smagen med en ren frugtigt udtryk med stikkelsbær, citrus og blomsternoter. Pænt balanceret med en lang let krydret afslutning. Alc.: 12,5%

Jonathan Didier Pabiot Pouilly Fumé 2015 89 Philipson Wine | 120 kr. tilbudspris Delikat, sødmefuld og let karamelliseret gul blomme- og æblefrugt med lidt kokos i baggrunden. Creamy struktur, en fornem, harmonisk frugt og en god, frisk afslutning.

Masson-Blondelet Pouilly-Fumé Villa Paulus 2015 89 Vinspecialisten | 170 kr. tilbudspris Intense bærnoter i duften. Syrlig med stikkelsbær, citrus og lette kryddernoter i smagen. Medium koncentration og en pæn afrunding. Alc.: 13%

Chateau de Tracy Pouilly-Fume 2016 89 Citrus og røg I næsen. Pæn frugt med stikkelsbær, citrus og blomsternoter i smagen. Vellavet vin med en let bitter afslutning. Vinspecialisten | 225 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Hubert Brochard Pouilly-Fumé 2015 89 Erik Sørensen Vin | 170 kr. tilbudspris Frisk og klar frugt med elegante, gule filippaæbler og et lidt krydret præg. Elegant struktur og balance. Fokuseret og fint udtryk. Alc.: 13%

Domaine Sautereau Sancerre 2016 89 Bichel | 150 kr. Citrusnoter i duften. Frugtig i udtrykket med stikkelsbær, limefrugt og blomsternoter. Pænt balanceret med en pæn afslutning. Savner lidt mere dybde. Alc.: 12,5%

Domaine Huards Pure Cheverny 2015 89 Erik Sørensen Vin | 170 kr. tilbudspris Kompleks duft med et ristet præg over frugten, som går i retning af gule og grønne æbler. Friskt udtryk og en elegant mundfylde og kompleksitet. Alc.: 12,5%

Miss Déle Quincy 2016 89 Propperiet | 120 kr. tilbudspris Limefrugt i duften. Pæn fylde og masser af røde æbler, stenfrugt og lette krydderier i smagen. Saftig og vellavet. Lang afslutning. Alc.: 13,5%

L’Aumonier Touraine 2016 88 Vinens Verden | 105 kr. tilbudspris Lette bærnoter i duften. Frugtig og ligefrem med melon og røde æbler i smagen. Pæn afslutning. Ikke voldsom kompleks men fungerer flot. Alc.: 13%

Benoit Chauveau Pouilly Fumé 2016 88 Skjold Burne | 120 kr. tilbudspris Flintet, mineralsk duft med gule æbler og lidt blommefrugt. Fin smag med en ikke al for kompleks struktur og fremtoning. Alc.: 12,5%

Jean Marie Reverdy & Fils Sancerre La Villaudiere 2016 88 Skjold Burne | 140 kr. tilbudspris Flot, ren og klar gul frugt i duften med et lidt ristet præg. Rigt og komplekst udtryk med en god og syrefrisk struktur. God balance, men en lidt kort afslutning. Alc.: 13%

Nicolas Girard Menetou-Salon 2016 88 Juuls | 149 kr. tilbudspris Syrlig i udtrykket. Medium koncentration med masser af citrus, æbler i smagen. Pænt balanceret med en let syrlig afslutning. Alc.: 13%

CJM Pouilly Fumé 2016 88 Holte vinlager | 150 kr. tilbudspris God, lidt moden frugt med afdæmpet duft af stikkelsbær og lidt urter. Fin og frisk struktur og en ukompliceret frugt med lidt limesyre og et grønt præg i smagen. Alc.: 13%

Domaine des Cotes Blanches Sancerre 2015 88 Lette bærnoter I duften. En sprød og vellavet Sancerre med stikkelsbær, æbler og citrusnoter. Pæn dybde og afslutning, dog uden at være meget stort. Kvickly | 129 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Domaine des Cotes Blanches Sancerre 2016 88 MENY | 100 kr. tilbudspris Grønne æbler i duften. Rimelig fyldig vin med stikkelsbærnoter, krydderier og blomsternoter i smagen. Pæn syre og mellemlang afslutning. Alc.: 13%

Domaine de Pre Senele Sancerre 2016 88 Nemlig.com | 100 kr. tilbudspris Frisk stikkelsbærfrugt og grønne æbler i duften. Ren og klar struktur og mundfylde. Tilpas afdæmpet og afrundet syre. Klart genkendeligt sauvignon blanc-udtryk. Alc.: 12,5%

Domaine Lebrun Pouilly Fumé 2016 88 MENY | 90 kr. tilbudspris Frisk mirabellefrugt og halm i den lidt florale duft. Fin struktur, men en lidt simpel kompleksitet og afslutning. Alc.: 12,5%

Chateau de Sancerre 2015 87 MENY | 140 kr. tilbudspris Lidt diskret i duften. Kommer bedre efter det i smagen med frugtige noter og lette krydderier. Velbalanceret, måske en anelse neutral. Alc.: 13,5%

Dauny Sancerre Caillottes 2016 87 Barrique Vin | 119 kr. tilbudspris Frugtigt og komplekst udtryk med flintesten og et lidt ristet præg. Fin mundfylde med en enkel og let struktur og kompleksitet. Lidt pærefrugt i afslutningen. Alc.: 12,5%

Domaine Sautereau Sancerre 2016 87 Bichel | 150 kr. Stålfrisk duft af stikkelsbær og urter. Klart og friskt. En afrundet og integreret syre, en lidt olieagtig tekstur og en fin frugt, som dog ikke er voldsomt kompleks. Alc.: 12,5%

Marigny-neuf Sauvignon 2016 87 Vinmonopolet.dk | 90 kr. tilbudspris Frugtig i næsen med lette æble noter, blomster og krydderier i smagen. Simpel men vellavet vin med en frugtig men lidt kort afslutning. Alc.: 12%

Gibault Touraine Sauvignon 2016 86 Stikkelsbær i næsen. Pæn intensitet men en anelse bitter frugt i smagen. Simpel i udtrykket med en mellemlang afslutning. Skovgaardvine.dk | 70 kr. tilbudspris Alc.: 12%

Foucher Sauvignon Petit Le Mont 2016 86 Barrique Vin | 79 kr. tilbudspris Lidt lukket frugt med gult æble og lime i duften. Et lidt enkelt udtryk. God struktur og fyldig smag. Samlet set en ret ukompliceret vin. Alc.: 12%

La Colline Aux Princess Pouilly Fume 2015 86 Citrus I duften. Spinkel i frugten med stikkelsbær, blomster og limefrugt i smagen. Savner mere dybde og kompleksitet som man normalt finder i en Pouilly Fume. Kort afslutning. Kvickly | 110 kr. tilbudspris Alc.: 12,5%

