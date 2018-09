Kæmpetest af spanske hvidvine

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Det er nok primært rødvinene, man tænker på, når man snakker om spansk vin. Men i det nordlige Spanien laves ganske fremragende hvidvine. Kører man 170 km mod nordvest fra Madrid, havner man i hvidvinsområdet Rueda. Her er 72 kommuner fordelt ud over et areal på størrelse med Fyn. Den lokale drue verdejo dominerer, men senest er man også begyndt at satse en del på sauvignon blanc, der bruges i blandinger, samt viura, som især bruges i de billigere vine. Vinene er generelt meget sprøde med en høj syre, og typisk findes smagen af grønne æbler, melon, græs og mineralitet. Fortsætter man mod nordvest, støder man på Galicien, hvor det er de hvide vine, som dominerer grundet det kølige og regnfulde klima. Her er det druen albariño men også godello, man oftest støder på.

Rueda

José Pariente Verdejo 2016 90 BEDSTE RUEDA Theis Vin | 100 kr. tilbudspris Næsen er kompleks og viser mirabellefrugt, brunet smør og orangesaft. Fin syre og intensitet men en anelse kort. Citronsaft og pomerans dominerer smagen. Alc.: 13%

Shaya Habis 2016 90 Andrup Vin | 179 kr. tilbudspris Ferskennoter i duften. Pæn intensitet med masser af stenfrugt, krydderier og blomster i smagen. Flot balanceret med en lang afslutning. Alc.: 13%

Finca Tresolmos Verdejo 2017 90 BEDSTE KØB D-wine | 89 kr. tilbudspris Kompleks næse med undermoden ananas, hvide blomster og stenbrud. Ungdommelig og kompleks på samme tid. Smagen er rig og med masser af intensitet og længde. Igen tropiske frugter, pæreyoghurt og et touch af en behagelig bitterhed og lidt tørstof. Alc.: 13%

Basa Blanco 2017 89 GODT KØB Philipson Wine | 65 kr. Frugtig og imødekommende næse. Vellavet vin med en pæn syre og masser af melon, fersken og blomster i smagen. Flot vin især til prisen. Alc.: 13%

Cinema 2016 89 GODT KØB youandwine | 99 kr. tilbudspris Intense overmodne ferskner og abrikoser dominerer duften. Et strejf af vanilje og vingummi viser sig i den komplekse næse, som har god intensitet. I smagen er vinen rig og cremet og domineret af en mere tropisk frugt. Lidt kort grundet en udpræget bitterhed og en relativt lav syre. Alc.: 13%

El Gordo del Circo 2016 89 Husted | 140 kr. tilbudspris Godt smæk på duften. Medicinskab og hvide blomster. Nydeligt forhold mellem syre/sødme, og fin balance med moden frugt. Pæn, harmonisk og lang eftersmag. Alc.: 13,5%

Atipyque Verdejo 2014 89 GODT KØB Supervin | 100 kr. tilbudspris Mineralsk og lukket næse med meget god intensitet og masser af ferskenfrugt og citronskal. Fed, cremet tekstur balanceret ud af en dejlig syre og fin eftersmag. Alc.: 13%

Pita Verdejo 2013 89 Supervin | 175 kr. tilbudspris Udviklet næse med abrikos, curaçao og citrus og en anelse hvidt krydderi og gule blomster. Meget fin smag med god intensitet og dybde. Bitterhed hæmmer en smule, og den slutter lidt kort. Alc.: 13%

Comenge Verdejo 2016 89 GODT KØB Nemlig.com | 67 kr. tilbudspris Superfin næse med hvide blomster og citrus. Smagen er forfriskende og lang med vibrerende syre og et strejf af sødme og tropisk frugt. Simpel men velbalanceret. Rigtig fin. Alc.: 13%

Vinos Sanz Foinca La Colina Sauvignon Blanc 2016 88 Mørk og let oxideret i duften. Rimelig fyldig med fersken, abrikos og blomster i smagen. Pæn længde. youandwine | 149 kr. tilbudspris Alc.: 13%

Menade Verdejo 2017 88 Kjær & Sommerfeldt | 89 kr. tilbudspris Superdejlige, indsmigrende aromaer af ananas og passion i kandiseret form samt lidt hvide blomster. God fedme og et strejf af sødme. Fin, simpel og drikkevenlig. Alc.: 13%

Vinos Sanz Clasico 2016 88 youandwine | 75 kr. tilbudspris Masser af citrus i duften. En frugtig og meget ligefrem vin med en pæn syre. Let afslutning. Alc.: 13,5%

Cata de Morante Verdejo 2015 88 A Vinstouw | 79 kr. tilbudspris Næsen er fuld af hvide vingummibamser og moden passionsfrugt. Ungdommelig men også med fin dybde. Smagen er let og mangler lidt intensitet men har en god, rensende syre og dejligt spil med bitterhed. Simpel men rigtigt fin. Alc.: 12,5%

Oro de Castilla Verdejo 2016 88 Lars Bjørn Vin | 80 kr. tilbudspris Ristede majs, brunet smør og undermoden tropisk frugt samt stenbrud. Næsen er kompleks og helt sin egen. I smagen viser sig tropisk frugt og lidt gule æbler, men bitterheden er markant og dominerer vinen og korter smagen lidt af. Alc.: 13%

Finca La Colina Verdejo 2016 88 youandwine | 119 kr. tilbudspris Masser af citrus i duften. En frugtig og meget ligefrem vin med en pæn syre. Let afslutning. Alc.: 13%

Oro de Castilla Sauvignon Blanc 2016 88 Lars Bjørn Vin | 90 kr. tilbudspris I næsen ikke så markant. Smagen er harmonisk og karakterfuld med modne æbler og pære. Lidt rålakrids i den fine eftersmag. Alc.: 13%

Marques di Riscal Rueda 2016 88 MENY | 80 kr. tilbudspris Op af glasset kommer grønne æbler og frugtbusk i forår. Smagen er meget harmonisk, med lidt kompleksitet og en fin og vedholdende eftersmag. Alc.: 13%

El Transistor Verdejo 2016 87 Philipson Wine | 150 kr. tilbudspris I næsen citrus og lidt urter. Smagen er domineret af modne pærer som nashi. Et lille tropisk strejf. Savner lidt syre og bliver lidt flad. Alc.: 13%

Shaya 2015 87 Andrup Vin | 89 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Simpel og frugtig i stilen med fersken og lette blomstertoner. Let afslutning. Alc.: 13,5%

Dominio de Verderrubi Verdejo 2016 87 Supervin | 100 kr. tilbudspris Klart verdejo i næsen (nærmest et skoleeksempel) med lidt medicinskab og grøn, umoden frugt. Smagen er harmonisk og dejlig men også uden overraskelser. Alc.: 13%

Casamaro Verdejo 2017 87 D-wine | 55 kr. tilbudspris Undermoden ananas, pæresaft og hvid blomst i en fin, intens næse. I smagen er vinen ren og præcis med limesaft og pærejuice. Bitterheden overskygger frugten en smule. Simpel og behagelig. Alc.: 12,5%

Vinos Sanz Sauvignon 2014 86 youandwine | 109 kr. tilbudspris Markant og speciel duft, nærmest af strand med marehalm og hypenroser. Oxideret i næsen på den mindre vellykkede måde. Smagen mere neutral og ikke voldsomt ophidsende. Alc.: 13%

Finca Tresolmos 2017 86 D-wine | 55 kr. tilbudspris Citrus i næsen. En frisk og meget ligefrem vin, en anelse spinkel i udtrykket. Let syrlig afslutning. Alc.: 12,5%

Albali Verdejo 2016 86 Føtex | 75 kr. Nydelig, klassisk duft for verdejo. Smagen er fin med grape, appelsinskal og bitterstoffer og en fin syre. Lavet i en kølig stil. Alc.: 13%

Vinos Sanz Verdejo 2014 85 youandwine | 89 kr. tilbudspris Lidt uren i næsen. Fersken, limefrugt og tropiske frugtnoter. En anelse lukket i smagen, og jeg savner mere syre. Alc.: 13%

Galicien - Rias Baixas

Nora da neve 2014 92 BEDSTE RIAS BAIXAS Erik Sørensen Vin | 210 kr. tilbudspris Mørkt gul med let oxiderede noter i duften. Moden abrikos, ananas, krydderier og vanilje i smagen. Spændende madvin! Flot og lang afslutning. Alc.: 13%

Albariño di Fefinane 2017 91 BEDSTE KØB Sigurd Muller Vinhandel | 138 kr. Masser af blomster i duften. Flot, stringent albariño med limefrugt, æbler og masser af blomsternoter. Pæn dybde og en lang afslutning. Alc.: 13%

Don Ricardo Albariño 2015 91 Con Avec | 159 kr. Mørk og fyldig i næsen. Røde æbler, hvid peber og blomster i smagen. Flot intensitet og lang afslutning. Flot vin. Alc.: 12%

Veigadares Albariño 2013 91 Valuewine | 149 kr. I glasset lidt mørkere end de øvrige. I næsen honning, bivoks og hvide blomster – herligt. I munden masser af power og potens, lige med fare for at blive lidt endimensional. Det fortager sig dog i eftersmagen, hvor den grønne frugt blander sig med lidt røde bær som hindbær. Spændende vin. Alc.: 13%

Terras Gauda O Rosal 2017, Rias Baixas 91 Vinspecialisten | 175 kr. Flot intensitet i duft og smag. Æbler, hvid peber, citrus pakket ind af en flot syre. Virkelig vellavet vin. Alc.: 12,5%

Attis Albariño 2016 91 Laudrup Vin | 135 kr. tilbudspris I næsen citron og grapesaft, mineraler og yoghurt. Meget fin og indbydende næse. Lækker, saftig og rensende syre og en virkeligt lækker tropisk frugt med ananas, citrus og en smule pæresaft. God længde og et bittert strejf, som underbygger en vin, der hænger rigtigt godt sammen. Alc.: 13,5%

Corisca Albariño 2015 90 Valuewine | 119 kr. tilbudspris Nydelig gul-grøn farve. Markant og potent duft med modne æbler og pærer samt lidt hvide blomster. Smagen er virkelig harmonisk, hvor flere elementer markerer sig på skift i god ro og orden. Syre, fedme, modenhed og sødme til sidst. Pæn vin. Alc.: 12%

Terras Gauda O Rosal 2016 90 Vinspecialisten | 175 kr. Kompleks næse fyldt med hvide krydderier, grape, konserveret ananas og dåsefersken. Smagen ligner næsen. Masser af gul vingummi og grapefrugt med en dejligt cremet tekstur, fin syre og bitterhed. Virkeligt fin med god længde og kompleksitet. Alc.: 12,5%

La Marimorena Albariño 2016 90 Husted Vin | 155 kr. tilbudspris Tropiske noter i duften. Fyldig vin med en høj viskositet. Masser af modne frugtnoter og blomster i smagen. Krydret, pæn afslutning. Alc.: 13%

Leirana Albariño 2017 89 Jysk Vin | 129 kr. tilbudspris Syrlig i duften med citrus. Flot frisk vin med hvide stenfrugter, limefrugt, blomster i smagen. Vellavet pakket ind af en flot syre og en pæn lang afslutning. Alc.: 12,5%

Bagoa do Mino Albariño 2016 89 Con Avec | 129 kr. Nydelig næse med lidt hvide blomster og grønne æbler. I smagen modne grønne frugter, men også en let fad- eller sur lie-note, som giver lidt mere dybde og kompleksitet. Behagelig eftersmag. Alc.: 13%

Castelo do Mar Albariño 2015 89 GODT KØB A Vinstouw | 99 kr. Floral næse med hvide blomster, limesaft og umoden mango. Lidt tuttifrutti, simpel uden den store kompleksitet. Saftige vingummibamser i smagen med en fin, rensende syre. Enkel vin med et touch bitterhed, som virker godt mod den tropiske frugt. Alc.: 13%

Pazo de Villarei Albariño 2016 89 Kjær & Sommerfeldt | 105 kr. tilbudspris Lidt mere markant i næsen, lidt sekundære noter som lyng, honning og hø. I munden et dejligt syre/citrus attack, balanceret frugt, mineralitet og balanceret, vedholdende eftersmag. Alc.: 13%

Gotas de Mar Albarino 2016, Rias Baixas 88 Irma | 75 kr. tilbudspris Citrus i næsen. Frugtig i udtrykket med en pæn syre. Hvide stenfrugter, blomster og limefrugt i smagen. Pæn afslutning. Alc.: 13,5%

Nora Albariño 2016 89 Erik Sørensen Vin | 130 kr. tilbudspris Kompleks tropisk næse med ananas, fersken og en smule hvidt krydderi. Lidt lukket i starten. Smagen ligner duften og har foruden det eksotiske præg yoghurt og et strejf bitterhed. Fin længde og intensitet men en smule fad. Alc.: 13%

Benito Santos Albarino 2016, Rias Baixas 89 Vinspecialisten | 125 kr. Meget ligefrem i stilen med citrus, grønne æbler og blomsternoter. Vellavet, ikke specielt dyb men fungerer pænt. Frugtig syrlig afslutning. Alc.: 13%

Fillaboa Albariño 2017 89 Theis Vine | 120 kr. tilbudspris Citrusnoter i duften. Rimelig intensitet med grønne æbler og lette krydderier i smagen. Pænt balanceret med en sprød afslutning. Alc.: 13%

Martin Codax Albariño 2016 89 GODT KØB Supervin | 80 kr. tilbudspris Hvide blomster, hvidt krydderi, citrus og en anelse tropisk frugt dominerer en ren og intens næse. Dejligt aromatisk. I smagen går den mere over i stenfrugt med en anelse fenolisk bitterhed, som virker forfriskende sammen med frugtsyren. Simpel men dejlig balance. Alc.: 13%

Altos de Torona Albariño 2016 88 AndrupVin | 99 kr. tilbudspris Ikke så voldsom næse med lidt græs og hø. Langt mere pondus i smagen, først med modent æble og pære og efterhånden flere citrustoner. Harmonisk men ikke over gennemsnittet. Alc.: 13%

Abadia de San Campio Albariño 2016 88 Vinspecialisten | 150 kr. Lidt neutral i duften med grønne æbler, over tid noget mere kompleksitet. I munden meget frisk og rank med citrus up front, fulgt af knapt modne pærer og en behagelig mineralitet. Alc.: 12,5%

Marieta Albariño 2016 88 Supervin | 70 kr. tilbudspris I næsen god tilstedeværelse men ikke så markant. I smagen en sødmefuld fornemmelse, om end næppe sødlig i kemisk forstand. Mange modne elementer og et touch af stenfrugt som abrikos på toppen af granny smith æbler. Slutter også lidt sødmefuldt. Alc.: 12,5%

Centola Albariño 2017 87 Bilka | 89 kr. Meget let og spinkel. Ikke meget i næsen og lidt mere intensitet i smagen. Limefrugt og fersken i smagen. Mellemlang afslutning. Alc.: 13%

Troupe Albariño 2016 87 Holte vinlager | 100 kr. tilbudspris Afdæmpet og ikke så inciterende duft. I munden først hverken særligt præcis eller fokuseret, men efterhånden melder der sig citrus og grape på banen, hvilket frisker den markant op, og den slutter godt. Alc.: 13%

O Deus Dionisos Albariño 2015 86 Valuewine | 99 kr. Diskret i næsen. Meget spinkel med primært citrusnoter i smagen. Kort afslutning, og jeg savner mere frugt i smagen. Alc.: 12,5%

Con un Par Albarino 2015, Rias Baixas 84 Kvickly | 79 kr. Lidt tung i duften som fortsætter i smagen med melon, abrikos og blomsternoter. Savner mere syre og vinen fremstår anelse flad. Kort let bitter afslutning. Alc.: 12,5%

Andre vine fra Galicien

Coto de Gomariz Blanco Treixadura 2016, Ribeiro 92 BEDSTE ANDRE GALICIEN & BEDSTE KØB Vinova | 135 kr. Mørk gul med moden stenfrugt i duften. Syrlig i smagen med æbler, let tropiske frugtnoter og mælkede toner. Lang afslutning. Alc.: 13%

Rafael Palacios Louro Godello 2016, Valdeorres 91 Sigurd Muller Vinhandel | 140 kr. Ferskenfrugt, grapefrugt og en anelse sødt krydderi dominerer en ungdommelig og kompleks næse. Cremet smag med tropisk frugt, citron og pink grapefrugt. Dejlig kompleksitet i en rigere og mere seriøs stil, dog med masser af friskhed. Alc.: 13,5%

Coto de Gomariz X 2016, Ribeiro 91 Vinova | 145 kr. Mørk gul i farven med modne let oxiderede noter i duften. Flot syre og en ganske fyldig vin med abrikos, fersken, limefrugt og krydderier i smagen. Pænt balanceret med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Godelia Godello 2015, Valdeorres 89 GODT KØB Philipson Wine | 100 kr. tilbudspris Pænt fyldig vin med fersken og let tropiske noter i smagen. God syre, en velbalanceret vin med en pæn afslutning. Alc.: 13,5%

Benito Santos Godello 2016, Monterrei 89 GODT KØB Vinspecialisten | 100 kr. Lidt spinkel/sart duft, som næsten er neutral. I munden masser af primær frugt, frisk i begyndelsen, men derefter en lidt for oxideret smag, og eftersmagen bliver uharmonisk. Alc.: 13%

Brezo de Gregory Perez Godello 2017, Bierzo 89 GODT KØB Bichel | 65 kr. tilbudspris Netmelon i duften. En fyldig vin med lette oxidative noter. Abrikos, fersken og blomster i smagen. Vellavet med en pæn afslutning. Ganske flot vin til prisen. Alc.: 12,5%

The Orange Republic Godello 2015, Valdeorres 89 Husted Vin | 189 kr. Fed abrikos, mirabelle, mineraler, kompleks og dyb næse. Smagen er mere lineær med abrikoser, lidt ferskenyoghurt, frisk koriander og limesaft. God længde og fylde og seriøs og intens men savner lidt friskhed, alkoholen er en smule varmende. Alc.: 14%

Cantayano 2016, Castille y Leon 89 GODT KØB Vinova | 100 kr. Popcorn vælter ud af glasset i duftmæssig forstand. Derefter mazarintærte. Smagen lidt kandiseret, og det gør den lidt uspændende. Slutter lidt brændt og oxideret. Alc.: 13,5%

Cantayano 2015, Castille y Leon 88 Laudrup Vin | 120 kr. tilbudspris Mørk og fyldig vin, lidt lav på syren. Fersken, abrikos og lette krydderier. Lidt tung i udtrykket. Alc.: 13,5%

Gabo do Xil Godello 2017, Valdeorres 88 Philipson Wine | 90 kr. Frugtig og meget ligefrem i stilen. Melon, limefrugt og blomster i smagen. Enkel ligefrem vin med en pæn længde. Alc.: 13%

Casar Godello 2016, Bierzo 87 D-Wine | 99 kr. tilbudspris Masser af blomster og citrus i duften. Slank vin med pæn dybde og krydrede noter. Sprød afslutning. Alc.: 13,5%

Terras do Cigarron Godello 2016, Monterrei 87 Valuewine | 99 kr. Diskret i næsen. Anelse vandet i udtrykket med fersken, melon og blomsternoter. Savner mere dybde og frugt. Mellemlang afslutning. Alc.: 13%

Brezo de Gregory Perez Godello 2016, Bierzo 87 Bichel | 90 kr. Moden næse med et oxidativt præg. Abrikos, kokos, urter og kumquats. Kompleks og særpræget. Smagen er fad og præget af stenfrugt som abrikos, pæresaft, smør og en smule vanilje. Fedladen vin som er kompleks men ikke forfriskende og lidt uden for resten af feltet Alc.: 12,5%

PradoRey Verdejo 2016, Castille y Leon 85 Holte vinlager | 75 kr. Diskret i næsen og meget vandet. Meget lette frugtnoter og desværre udtryk for mange af de ligegyldige verdejo vine, der kommer på markedet. Alc.: 12,5%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

