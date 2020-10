Kæmpetest af tør Tysk Riesling

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Riesling er en aromatisk druesort, der for de fleste fremstår meget blomsteragtig, næsten parfumeret og med en høj syre. Den stammer oprindeligt fra Tyskland, hvor man har dyrket den siden det 11. århundrede, og i Tyskland er det da også den mest benyttede drue. Men i dag finder man vine på rieslingdruen fra stort set hele verden. Både tørre, halvsøde og søde hvidvine og endvidere en del mousserende vine. Druen modner sent og frembringer både vine, der skal drikkes unge og friske samt mere komplekse og koncentrerede vine med en utrolig evne til at ældes. Endvidere er den meget benyttet i dessertvine. Vi har denne gang udelukkende valgt at fokusere på de tørre riesling vine.

En kæmpe smagning, der på alle måder viste den spændvidde, som tør tysk riesling kan have. Der var mange fremragende vine men også en del skuffelser. Og desværre viser det sig, at pris og kvalitet ikke altid hænger sammen. Det gode ved det er, at man kan gøre nogle ganske flotte køb, men omvendt er man ikke på sikker grund, når man vælger de store navne. Skal man helt i top, skal man dog oftest se mod GG vinene, viste testen også.

De 10 bedste

Gröhl Riesling Pettenthal 2018, Rheinhessen BEDSTE VIN Vinkonsultatet | 249 kr. tilbudspris Stor aroma og smag. Tæt struktur og intensitet. Udpræget flint, røg og eksotisk frisk frugt. Byder på enormt meget. Stor vin, utroligt flot lavet. 94 Alkoholprocent: 12,5%

Weingut Wegeler Doctor GG Riesling 2017, Mosel Otto Suenson | 379 kr. tilbudspris Fyldig, flot næse. Koncentreret med fersken og citrusnoter. Flot balance, masser af lag og kompleksitet. Flot længde. 93 Alkoholprocent: 12,5%

Schloss Lieser Goldtröpfchen Riesling GG 2017, Mosel Domaine Brandis | 299 kr. tilbudspris Meget frugtig i udtrykket. Pæn balance men en anelse simpel med fersken og blomsternoter. 93 Alkoholprocent: 12,5%

Jakob Schneider Niederhäuser Hermannshöhle Riesling 2018, Nahe Jysk Vin | 165 kr. tilbudspris Flot intens næse. Meget frugtig i udtrykket med mineralske noter. Let frugtsødme og en flot koncentration. Lang klassisk riesling afslutning. 93 Alkoholprocent: 12,5%

Karl Haidle Stettener Häder Riesling 2018, Württemberg Vinvärket | 209 kr. tilbudspris Moden pære, anis og blommekompot med et næsten ristet udtryk. Meget rig vin med tyngde og flot syre i elegant, balanceret stil. 93 Alkoholprocent: 13%

Geil Riesling Geyersberg 2015, Rheinhessen Carlsen Vin | 189 kr. tilbudspris Gylden farve. Moden eksotisk frugt og honning, flot sammensat med høj, stram syre. Kompleks og flot vin i den tungere ende. 93 Alkoholprocent: 13%

Gröhl Riesling Schützenhütte 2017, Rheinhessen Vinkonsultatet | 199 kr. tilbudspris Stor kompleksitet og tæthed i opbygningen. Lidt meget skelet og mindre luftighed. Sætter sig godt med fersken og melon. Gem. 93 Alkoholprocent: 12,5%

Leitz Berg Kaisersteinfels Riesling GG 2016, Rheingau Juuls | 399 kr. tilbudspris Super elegant vin i meget flot balance. Kompleks frugt og en lille anelse sødme, der løfter vinen højt i niveau. Meget lang og skøn eftersmag. 93 Alkoholprocent: 12%

Sohns Geisenheimer Riesling 2017, Rheingau BEDSTE KØB Winelovers | 86 kr. tilbudspris Fyldig, tæt næse. Fersken, litchi og blomsternoter i smagen. Flot koncentration og balance. Flot dybde og længde. 92 Alkoholprocent: 12%

St. Antony Riesling Rotschiefer 2018, Rheinhessen GODT KØB Juuls | 135 kr. tilbudspris Stor aroma, blomster og humle, frisk og sommerlig, som vinens svar på IPA. Helt speciel stil. Lang og frisk eftersmag. 92 Alkoholprocent: 12,5%

