Kæmpetest af vine på aglianico

Aglianico er en gammel hellensk drue, der siges at være kommet med grækerne til Italien for mere end 2.000 år siden. Den er mest udbredt i Syditalien, især i Campania (Kampanien) og Basilicata. Der findes ca. 13.000 hektar med denne drue i Syditalien, primært i Basilicata i bjergene til Vulture DOC samt i Campanias Taurasi. De senere år er druen også blevet populær i en af Italiens største regioner, Puglia (Apulien).

Druen giver en dyb rubinrød farve, fyldig aroma og en intens, kraftig smag. Endvidere en forholdsvis hård tannin, hvilket gør, at den kan forveksles med nebbiolo, og i folkemunde kaldes den da også Syditaliens Barolo. Dette gælder især vinene fra Aglianico del Vulture.

Aglianico er også blevet populær i Puglia, efter man er begyndt at bruge små egefade (barriques) til lagringen. De har det nemlig med at tæmme den ellers lidt voldsomme drue og give et komplet og lettere drikbart resultat. Samtidig giver Aglianico ofte ”større” og mere elegante vine end den ellers populære drue i Puglia, primitivo.

Smagningen viste da også, at det er en meget interessant drue, som - når den tøjles - laver ganske elegante og flotte vine.

Nativ Eremo San Quirico 2013, Campania. 93 5 stjerner BEDSTE VIN AndrupVin.dk | 175 kr. tilbudspris En tæt og fyldig vin, hvor syren står godt op mod frugten og skaber en flot balance. I smagen sorte kirsebær, kamfer, lakrids, peber og vanilje. Vellavet med en lang afslutning. Alc.: 14,5%

Nativ Caleno Oro 2008, Campania. 93 5 stjerner AndrupVin.dk | 349 kr. tilbudspris Svampede noter og alder fornemmes i duften. Blød og harmonisk i udtrykket. Masser af sorte bær, krydderier, tobak og vanilje. Koncentreret. Yderst vellavet med en lang afslutning. Alc.: 13,5%

Tormaresco Bocca di Lupo 2012, Castel del Monte. 93 5 stjerner Vinens Verden | 499 kr. Masser af bærintensitet i duft og smag. Fyldig i udtrykket og alligevel elegant. Violer, blommer, lakrids og vanilje i smagen. Yderst flot eksempel på aglianico. Alc.: 14%

Cantine Antonio Caggiano Vigna Macchia dei Goti 2012, Taurasi 93 5 stjerner Adriatvinimport.dk | 285 kr. Krydret i næsen med sorte bærnoter, lakrids, peber, kamfer og vanilje i smagen. Vellavet og flot vin med mange lag. Krydret, lang afslutning. Alc.: 14,5%

Nativ Eremo San Quirico 2014, Campania. 92 5 stjerner AndrupVin.dk | 149 kr. tilbudspris Tæt og sort vin. Masser af intensitet i smagen med sorte kirsebær, kamfer, lakrids, peber og vanilje. En powervin men vellavet med en lang afslutning. Alc.: 14,5%

Cantine del Notaio La Firma 2011, Aglianico del Vulture 92 5 stjerner Adriatvinimport.dk | 285 kr. Mørke, tætte bær i duften. Krydret i smagen med en vis modenhed. Flot struktur og en kompleks vin med sorte bær, krydderier og let animalsk i udtrykket. Lang, krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Feudi di San Gregoria Taurasi 2013, Taurasi 92 5 stjerner BEDSTE KØB Philipson Wine | 130 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Tanninrig vin med røde kirsebær, lakrids, peber og violer i smagen. Flot struktur, omend den med fordel kan dekanteres. Lang afslutning. Alc.: 14%

Cantine del Notaio Il Repertorio 2014, Aglianico del Vulture 92 5 stjerner Adriatvinimport.dk | 165 kr. Intense røde bær. Mørkt krydrede toner i smagen med sorte kirsebær, tobak og violer. Spændende vin med en flot struktur. Lang afslutning. Alc.: 14,5%

Paternoster Don Anselmo 2013, Aglianico del Vulture 91 5 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 365 kr. tilbudspris Parfumeret i næsen og en del fad fornemmes. Røde bær, animalske træk, kamfer, lakrids og vanilje. En hel del power i vinen og en del tannin men velintegreret. Bør gemmes et par år endnu. Lang afslutning. Alc.: 14%

Cato Horatius 2014, Aglianico del Vulture 91 5 stjerner AndrupVin.dk | 129 kr. Mørke bærnoter I duften. Lakrids, sort peber, rødt kød og sorte krisebær. Flot koncentration. Vellavet flot vin med en lang afslutning. Alc.: 14,5%

Feudi di San Gregoria Rubrato Irpinia 2015, Aglianico del Vulture 91 5 stjerner Philipson Wine | 90 kr. tilbudspris Let og frugtig med masser af røde bær, krydderier og violer i smagen. En del tannin men velintegreret. Lang, let krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Tormaresca Trentangeli 2015, Castel del Monte 90 5 stjerner Vinens Verden | 149 kr. tilbudspris Sort med mørke bærnoter i duften. En kraftig flot lavet vin med animalske noter, sorte blommer, lakrids og vanilje i smagen. Lang krydret afslutning. Alc.: 14%

San Salvatore Ceraso 2016, Paestum Aglianico IGP 90 5 stjerner Husted Vin | 150 kr. Intense mørke bær i duften. Let fadpræg i smagen med vanilje, sorte kirsebær og varme krydderier. Meget imødekommende og drikbar. Let tør men pæn afslutning. Alc.: 14%

Nativ Blu Onice 2015, Campania. 90 5 stjerner GODT KØB AndrupVin.dk | 129 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. I smagen en del fadpræg, sorte kirsebær, blommer, lakrids og vanilje. Pæn syre og intensitet. Krydret, lang afslutning. En spændende vin i den mere elegante stil. Alc.: 14%

Nativ Rue dell Inchiostro 2017, Campania. 90 GODT KØB 5 stjerner AndrupVin.dk | 69 kr. tilbudspris En næsten sort vin, meget potent i udtrykket med sorte kirsebær, let sødme, kølige krydderier og vanilje. Tørre tanniner og pæn syre. Ganske imponerende vin til prisen. Alc.: 14%

Messer Oto 2012, Aglianico del Vulture 89 5 stjerner Suenson | 99 kr. tilbudspris Diskret i næsen. Let vin med masser af røde bærnoter, medium koncentration. Saftig og ligefrem i udtrykket. Pæn frugtig afslutning. Alc.: 13,5%

Milianti Aglianico 2015, Beneventano IGT 89 5 stjerner Skjold Burne | 60 kr. tilbudspris Varm og krydret i næsen. I smagen blåbær, sorte kirsebær, lakrids og vanilje. En anelse restsødme. Tanninerne velintegrede. Pæn afslutning. Alc.: 14,5%

Cantine de Ora Brunilde Menzione 2015, Aglianico del Vulture 89 4 stjerner Ukendt | ukendt kr. tilbudspris Røde bærnoter. Krydret i smagen med let sødmefulde noter. Bagte krydderier og vanilje. Let parfumeret i smagen med en pæn, krydret afslutning. Alc.: 13,5%

Grifalco Gricos 2015, Aglianico del Vulture 88 4 stjerner Vinmonopolet | 120 kr. tilbudspris Mørke og sorte bærnoter i duften. Tørt tanninbid men bagved sorte kirsebær, lakrids og peber. Velbalanceret med en krydret afslutning. Alc.: 13%

Nativ Irpinia 2016, Irpinia Aglianico. 88 4 stjerner AndrupVin.dk | 99 kr. tilbudspris Røde bær i duften. Frugtig med sorte kirsebær, krydderier, rødt kød og violer i smagen. Anelse tanninbid og en mellemlang afslutning. Savner lidt mere dybde. Alc.: 13,5%

Cantine del Notaio L’Atto 2013, Basilicata 88 4 stjerner Adriatvinimport.dk | 120 kr. Masser af krydderier i næsen. Røde bærnoter, lakrids, peber og vanilje i smagen. Velbalanceret med en krydret afslutning. Måske ikke så dyb. Alc.: 13,5%

Grifalco 2014, Aglianico del Vulture 88 4 stjerner Vinmonopolet | 150 kr. tilbudspris Let parfumeret i duften. Tørhed i smagen med røde, bitre kirsebær, krydderier og vanilje. Flot ren frugt men tanninerne en anelse grønne. Krydret afslutning. Alc.: 13%

Montemajor Petra Ceci Aglianico 2015. 88 4 stjerner Fra Calabrien. Intense sorte kirsebær i duften. En del fadpræg i smagen, hvilket ikke klæder vinen og giver den et parfumeret præg. Men frugten er flot og koncentrationen ligeså. Lang, krydret afslutning. AndrupVin.dk | 79 kr. tilbudspris Alc.: 13,5%

Giordano Aglianico 2015, Puglien 87 4 stjerner Irma | 95 kr. Mere varm i duften. Koncentreret og det varme klima fornemmes tydeligt. Syltede bær, varme krydderier og en sødmefuld afslutning. Savner lidt i elegancen. Alc.: 14%

