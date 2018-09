Kæmpetest af zinfandel

Testen er lavet i samarbejde med Danmarks nye vinmagasin DinVinGuide - klik her for at læse mere.

Den kendte vinmager Paul Draper fra Ridge Winery sagde engang, at var der noget ægte amerikansk, måtte det være zinfandel-druen. Og hvis USA har en nationaldrue, vil de fleste nok også argumentere for, at det er zinfandel.

I mange år har der dog kørt en diskussion om, hvorvidt primitivo og zinfandel er ens. Primitivo og zinfandel var officielt to forskellige druer, indtil en dna-test i 1990'erne afslørede, at de to druer faktisk er næsten identiske. Men studier i 2001 af Carole Meredith viste endeligt, at zinfandel og primitivo ikke er ens, men at zinfandel stammer fra den kroatiske drue crljenak kastelanski. En drue, som er stort set er uddød i dag i Kroatien, men som altså lever i bedste velgående i Californien.

Zinfandel blev populær i vinindustrien i 1880'erne, især fordi den var meget produktiv. På det tidspunkt hærgede guldfeberen, og der var behov for meget vin i store mængder. Da guldfeberen lagde sig, gik druen af mode, og i mange år var den overset og undervurderet. Det var først i starten af 1990'erne, da netop Paul Draper og en række andre begyndte at tage druen seriøst, at man igen begyndte at lave seriøse og flotte vine på den. Og i dag er det den mest plantede druesort i Californien med over 20.000 hektar plantet.

Og det er ikke tilfældigt, det lige er i Californien, at druen trives, for zinfandel elsker varme og dyrkes derfor oftest, hvor der er varmest. Udfordringen er dog, at vinene oftest bliver meget tunge alkoholmæssigt, og det er ikke ualmindeligt, at vinene når 16-17%, hvilket kræver en del af vinmageren for at balancere dette. En af de andre udfordringer er, at druerne ofte modnes ujævnt, således at der på den samme klase kan sidde både bitre grønne druer og fuldmodne blå. Nogle vinmagere benytter sig af dette og kan gode lide de lidt grønne og bitre toner i vinen, mens andre laver en hård sortering, når druerne er plukket. De bedste resultater får man i et ikke for varmt, men tørt klima, hvor druerne kan modnes lidt længere.

Zinfandel er en særdeles mangesidet drue og bruges til mange forskelligartede vine. Druen anvendes i dag i alt fra let tørre rosevine til tyk og kraftig portvin. Mest kendt herhjemme er de tørre, solide og kraftfulde, krydrede rødvine. Men amerikanerne selv elsker white zinfandel, hvilket er en sødlig lys rosé lavet på zinfandel med en forholdsvis lav alkohol, men sødme, da druerne ikke får lov til at fermentere helt ud.

Zinfandel har det godt med at blive lagret på egetræsfade og gerne i længere tid, for at de høje tanniner kan integreres bedre i vinen. Den bruges dog sjældent i blandinger, da de bedste resultater kommer, når den står alene. Desværre har amerikanerne selv fået øjnene op for de spændende vine, og der er priserne på Zinfandel vine fra de bedre producenter vokset betragteligt, og det er ikke meget, der kommer uden for USA.

Druen dyrkes over det meste af Californien, men det er især Dry Creek Valley, som anses for at være Zinfandels højborg i Amerika. Her er varmt om dagen og køligt om natten. Det giver saftige vine med god syre, og som har toner af peber og brombær.

Jeg blev ikke helt overbevist over kvaliteten af zinfandel set over en bred kam. Der var en håndfuld ganske flotte vine men der var betydeligt flere vine, som faldt igennem, og som manglede balancen. Virker som om en af nøglerne er at sikre sig ikke for modne druer og så passe på sødme- og syre-balancen.

Perioden de enkelte vine er på tilbud, kan godt varierer.

Kom til stor Whisky & Rom festival 26+27 oktober

Kom til stor Tysk vinfestival d. 25 oktober - læs mere her.

The Federalist Zinfandel 2015 92 BEDSTE VIN 5 stjerner Strandgaarden | 290 kr. tilbudspris Intenst krydret i duften. Flot koncentration med masser af brombær, peber, krydderier og vanilje. Flot fadintegration og en lang, yderst flot afslutning. Alc.: 15%

Finger Jack Old Vine Zinfandel 2013 91 BEDSTE KØB 5 stjerner Kjær & Sommerfeldt | 119 kr. tilbudspris Fint ristet fadpræg, som spiller godt sammen med den mørke kirsebær- og blommefrugt. God syre i smagen og et fremtrædende fadpræg, som har kvalitet og giver et solidt lagringspotentiale. Alc.: 14,5%

Di Arie Break Away Zinfandel 2012 91 5 stjerner Erik Sørensen Vin | 170 kr. tilbudspris Lys rød frugt med præg af hindbær, røde kirsebær og modne jordbær. Æterisk og med et touch af træ i kanten. Harmonisk og balanceret med et friskt udtryk, hvilket i den grad klæder druen. Krydret frugt i afslutningen. Charmerende Zin. Alc.: 14,4%

Seghesio Zinfandel 2015 91 5 stjerner Vinens Verden | 199 kr. Mørk og intens i duften med sorte bær, som fortsætter i smagen med peber, lakrids og vanilje. Yderst vellavet vin med en lang afslutning. Alc.: 14,8%

Cline Ancient Vines Zinfandel 2015 91 5 stjerner Vinoble | 169 kr. tilbudspris Krydrede noter i duften. Pæn struktur med kirsebær, jordbær, krydderier og vanilje i smagen. Pæn koncentration og dybde. Krydret, lang afslutning. Alc.: 15%

Poizin Zinfandel 2015 91 5 stjerner Laudrup Vin | 225 kr. tilbudspris Mørk og koncentreret med animalske træk, sorte kirsebær, lakrids, peber og vanilje. Flot intensitet og en spændende anderledes zinfandel end det øvrige felt. Lang afslutning. Alc.: 13,5%

Foxglove Zinfandel 2015 91 5 stjerner Vinspecialisten | 150 kr. tilbudspris Masser af røde bær i duften. Pæn intensitet og koncentration med jordbær, kirsebær, krydderier og vanilje i smagen. Saftig og vellavet vin med en pæn afslutning. Alc.: 14,5%

Folie à Deux Zinfandel 2015 90 5 stjerner Holte Vinlager | 180 kr. tilbudspris Mørke bær i duften. Ganske intens med modne bærnoter, krydderier, sød lakrids og vanilje i smagen. Ganske velbalanceret vin med en pæn krydret afslutning. Alc.: 14,9%

Ravenswood Lodi Zinfandel 2016 90 GODT KØB 5 stjerner Intens krydret i næsen. Flot ligefrem i udtrykket med bløde tanniner og intens frugtkarakter. Vellavet vin med en lang afslutning. Kvickly | 100 kr. tilbudspris Alc.: 14,5%

Cline Ancient Vines Zinfandel 2016 90 5 stjerner Vinoble | 149 kr. tilbudspris Pæn intensitet i duften. Pæn frugt med især kirsebær, bagte krydderier og vanilje i smagen. Anelse sødme i eftersmagen. Pæn krydret afslutning. Alc.: 15%

The Federalist Lodi Zinfandel 2015 90 5 stjerner Strandgaarden | 180 kr. tilbudspris Mørke frugtige toner i duften. Fyldig vin med brombær, lakrids, krydderier og vanilje. Pæn intensitet og længde. Alc.: 15%

Rodney Strong Knotty Vines Zinfandel 2013 89 4 stjerner Skjold Burne | 180 kr. tilbudspris Lette bærnoter i duften. Velbalanceret vin med sorte bær, peber, lakrids og vanilje i smagen. Pæn dybde med en lidt tør men lang afslutning. Alc.: 15%

De Loach Zinfandel 2016 89 GODT KØB 5 stjerner Philipson Wine | 90 kr. tilbudspris Kirsebær, frugtyoghurt og lidt fyrrenåle i duften. Savner lidt friskhed. Yoghurten går igen i smagen, som er ret fin med en elegant struktur. Alc.: 14,5%

Four Vines biker Zinfandel 2013 89 4 stjerner Supervin | 130 kr. tilbudspris Intense mørke bær i duften. Modne, fyldige bærnoter i smagen med bagte krydderier og vanilje. Fadet meget dominerende. Lang afslutning. Alc.: 14,8%

1000 Stories Zinfandel 2016 89 GODT KØB 5 stjerner Intens krydret i duften. Masser af frugtpræg i smagen med sødmefulde modne bær, bagte krydderier og vanilje. Pæn koncentration og længde. Kvickly | 99 kr. tilbudspris Alc.: 14,5%

Foxglove Zinfandel 2014 89 4 stjerner Vinspecialisten | 150 kr. tilbudspris Intense bærnoter i duften. Saftig og krydret med en sødmefuld, moden smag af jordbær, kirsebær, krydderier og vanilje. Velbalanceret med en lang afslutning. Meget oversøisk i stilen. Alc.: 14,7%

De Loach Zinfandel Russian River 2014 89 4 stjerner Philipson Wine | 170 kr. tilbudspris Flot krydret næse. Intens i smagen med sorte bær, peber, krydderier og vanilje. Lidt kort i afslutningen. Starter bedre end den slutter. Alc.: 15%

Four Vines Old Vine Zinfandel 2014 89 GODT KØB 5 stjerner Supervin | 90 kr. tilbudspris Frugtig og meget ligefrem i stilen. Masser af røde kirsebær, jordbær og lette krydderier i smagen. Vellavet med en pæn afslutning. Alc.: 14,8%

Wente Beyer Ranch Zinfandel 2015 89 GODT KØB 5 stjerner Skjold Burne | 100 kr. tilbudspris Røde bær i næsen. Fyldig vin pakket ind af en pæn syre. Krydrede noter med sorte kirsebær og vanilje. Frugtig afslutning. Alc.: 14,5%

Radio-Coteau Zinfandel Lemorel 2012 89 4 stjerner Husted Vin | 535 kr. Mørke bærnoter i næsen. Tør, koncentreret med animalske noter, sorte kirsebær, lakrids, peber og vanilje. Pæn dybde og længde. Alc.: 14,2%

Randall-Monroe Zinfandel 2013 88 4 stjerner Supervin | 170 kr. tilbudspris Intens og moden rød frugt med en fin friskhed og lidt bagvedliggende træpræg. Spicy og elegant rød frugt i selskab med et let røget træpræg. Gode tanniner og syre. Alc.: 16%

Backhouse Zinfandel 2014 88 4 stjerner Laudrup Vin | 96 kr. tilbudspris Meget umiddelbar i udtrykket med masser af røde bær, krydderier og vanilje. Velbalanceret med en mellemlang afslutning. Alc.: 14,5%

Bonterra Zinfandel 2015 88 4 stjerner Irma | 75 kr. tilbudspris Elegant og harmonisk duft af krydret skovbærfrugt. Balanceret og velstruktureret frisk rød frugt i smagen. Et godt tanninpræg og fin balance. Flot, elegant og harmonisk zinfandel. Alc.: 15%

terra Zinfandel 2015

Mega Zin Zinfandel 2013 88 4 stjerner Strandgaarden | 75 kr. tilbudspris Modent frugtpræg med kaffe og brombærmarmelade. Saftig og fyldig mundfornemmelse med et fint fadpræg og smag af brombær. Pænt med tanniner og syre, som afrunder vinen fint. Alc.: 14%

Ironstone Old Vine Zinfandel 2014 88 4 stjerner Bilka | 100 kr. tilbudspris Fyldig vin med masser af bærintensitet og vanilje i smagen. Lidt tørre tanniner og en krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Gnarly Head Old Vine Zinfandel 2015 88 4 stjerner Bilka | 80 kr. tilbudspris Pæn intensitet i duft og smag. Modne brombær, jordbær, peber og vanilje i smagen. Pæn fylde og en krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Cline Old Vine Zinfandel 2015 88 4 stjerner Vinoble | 99 kr. tilbudspris Masser af bærintensitet. Flot balanceret og en saftig vin med masser af røde bær, krydderier i smagen. Lang, frugtig afslutning. Alc.: 14%

Grayson Zinfandel 2016 88 4 stjerner Jyskvin.dk | 90 kr. tilbudspris Sødmefuld i næse og smag. Syltede bær, krydderier og vanilje i smagen. Pæn vin med en krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Silver Mountain Zinfandel 2016 87 4 stjerner Skjold Burne | 70 kr. tilbudspris Ristet fadpræg med lidt kaffe i duften. Dufter dyrt. God, afrundet og ikke voldsomt kompleks frugt, som har en del syre men er balanceret og gør, hvad den skal med en pæn afslutning. Alc.: 14,5%

Collier Creek Old Vine Zinfandel 2015 87 4 stjerner AndrupVin | 85 kr. tilbudspris Duft af ristet kaffe og træ sammen med en dyb, mørk og kompakt sort frugt og vanilje. Saftig frugt og pæn mundfylde. En del kaffe fra fadarbejdet. Lidt uharmonisk i tanninafslutningen, men ellers en fin og saftig zinfandel. Alc.: 14,9%

Charles & Charles Zinfandel 2014 87 4 stjerner Holte Vinlager | 95 kr. tilbudspris Sødmefuld i smagen med kandiseret frugt, varme krydderier og vanilje. Frugtig og meget ligetil i udtrykket. Krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Gallo Zinfandel 2016 87 4 stjerner MENY | 80 kr. tilbudspris Frugtig og meget ligefrem zinfandel. Masser af røde bær, varme krydderier, let syltede bærnoter og vanilje. Simpel men vellavet vin. Alc.: 13,5%

Beringer Founders Reserve Zinfandel 2015 87 4 stjerner Føtex | 75 kr. tilbudspris Masser af varme, moden bærnoter i duften. Krydret med en let sødmefuld smag af jordbær og vanilje. Lidt én-strenget med en varm, krydret afslutning. Alc.: 14,5%

Hayes Ranch Zinfandel 2013 87 4 stjerner Skjold Burne | 80 kr. tilbudspris Krydrede noter i næsen. Let sødmefuld og krydret i smagen med røde kirsebær, varme krydderier og vanilje. Pæn afslutning. Alc.: 14,5%

Long Barn Zinfandel 2016 87 4 stjerner Nemlig.com | 70 kr. tilbudspris Duft af ristet kaffe, sort frugt og lidt halm. Ikke topharmonisk duft, men smagen hænger til gengæld en anelse bedre sammen med en læskende blommefrugt med tobak og en frisk syre. Træpræget fylder dog for meget i vinen. Alc.: 13,9%

Gallo Zinfandel 2015 87 4 stjerner MENY | 70 kr. tilbudspris Masser af røde bærnoter. Ærlig vin i udtrykket med masser af frugt og kryddernoter. Pænt balanceret. En-strenget og ligefrem. Alc.: 13,5%

Scotto Old Vine Zinfandel 2014 86 3 stjerner Vinspecialisten | 100 kr. tilbudspris Elegant og krydret rød frugt med præg af kompost og skovbund. God kompleksitet. Lidt éndimensionel, krydret rød kirsebærfrugt i smagen. Tanninerne fra fadlagringen virker ikke helt integrerede. Alc.: 13,5%

Beringer Zinfandel 2016 86 4 stjerner Netto | 59 kr. tilbudspris Røde bolscher i duften. Meget varm og oversøisk i stilen med kandiseret frugt, bagte krydderier og vanilje. Sødmefuld afslutning. Alc.: 15%

Steel Rock Zinfandel 2015 86 4 stjerner Supervin | 70 kr. tilbudspris Lys med hindbærnoter i duften. Sødmefuld og krydret i smagen med kirsebær, jordbær og vanilje. Simpel og frugtig vin. Alc.: 14%

Dark Horse Zinfandel 2015 86 4 stjerner MENY | 50 kr. tilbudspris Fin, mørk, dyb og kompleks duft af svesker, brombær og en anelse tobak. Mørk frugt i smagen med en afrundet struktur men desværre også en forstyrrende bitterhed. Alc.: 14,5%

Carnivor Zinfandel 2015 85 3 stjerner MENY | 70 kr. tilbudspris Meget mørk med sødmefuld frugt i både næse og smag. Sorte kirsebær, sødmefulde krydderier, mokka og vanilje i smagen. Sødmen for overvældende. Alc.: 14,5%

Big Top Zinfandel 2015 84 3 stjerner SPAR, MENY | 50 kr. tilbudspris Ret moden sort frugt - næsten overmoden med et touch af vanilje. Saftig mundfornemmelse med lidt tanninpræg og fadvanilje. Ret enkel vin. Alc.: 14%

Spring Valley Zinfandel 2016 82 2 stjerner Lidl | 40 kr. tilbudspris Intet i duften. I smagen jordbær, ribs, let krydrede noter og en sødmefuld eftersmag. Nærmest som saftevand med promiller. Savner mere af det hele. Alc.: 13,5%

Stonehedge Old Vine Zinfandel 2013 80 2 stjerner SPAR, MENY | 85 kr. tilbudspris Meget parfumeret i duft og smag. Sødlige, bagte krydderier og vanilje i smagen. En anelse oxideret med en kort afslutning. Alc.: 15,5%

Thomas Rydberg Thomas Rydberg er Ekstra Bladets vinanmelder og skribent. Ejer og redaktør af magasinet DinVinGuide samt magasinet Whisky & Rom. Han driver endvidere AltomSpanskVin.dk, de100bedstevine.dk samt holder en række foredrag og underviser i vin. Thomas har en diplomuddannelse (WSET) i vin og spiritus fra London samt er pt. på anden del af Master of Wine. Udover skrivegerningen dømmer han ved en række af de største internationale vin & spiritus konkurrencer. Se mere information på thomasrydberg.dk.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med min. 92 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Se her en oversigt over de bedste vinkøb i Danmark lige nu.